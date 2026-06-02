Как запретить ИИ обучаться в диалогах с ним или сохранить конфиденциальность чатов. Гайд по настройкам популярных нейросетей
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
ИИ-компании обычно честно предупреждают во всех соглашениях, что ваши данные могут использоваться для обучения моделей и что при желании это можно отключить. Однако далеко не все пользователи читают эти соглашения. Иногда это может привести к неприятным последствиям, когда вы своими руками загружаете в бот чувствительную информацию, например документы под NDA.
Вот как информация может уйти из ваших диалогов в пул данных для обучения или в интернет \ чужие руки:
- Через ссылку «Поделиться» диалогом. Публичная ссылка становится доступна любому пользователю без авторизации и хранит всю историю диалога. Ссылки могут сохраняться длительное время. Тот, у кого есть ссылка, сможет прочитать весь чат. Правило работает как с привычными многим онлайн-документами: публичная ссылка может стать достоянием общественности, если ее переслать не туда.
- Через функцию памяти ИИ-сервиса. ИИ-сервисы запоминают информацию о пользователе, анализируя историю всех диалогов. Это позволяет сделать ответы ИИ более подходящими к вашим привычкам и сфере работы, но оставляют личную информацию и предпочтения в памяти сервиса. Память сохраняется даже тогда, когда удалены все чаты. И если кто-то получит доступ к вашему личному кабинету, он сможет узнать о вас все личные данные, которые ИИ обобщил из истории ваших диалогов.
- Через использование данных для обучения моделей провайдера. Данные чатов могут храниться от 30 дней до нескольких лет и использоваться для обучения будущих версий моделей. Это может показаться не критичным для частных пользователей, но для кого-то может казаться принципиальным личным моментом.
Если вы задумываетесь об уровнях приватности, еще не поздно кликнуть нужные чек-боксы. Эксперт по ИИ-автоматизации, ведущий бизнес-аналитик Navicon Максим Голоднюк рассказал, что нужно знать об этом, чтобы спокойно использовать нейросети в свое удовольствие.
Проведем обзор шести популярных сервисов для работы с искусственным интеллектом с инструкциями, как управлять приватностью своих данных. Для каждого провайдера покажем, какие настройки поменять чтобы:
- управлять публичными ссылками;
- управлять сохранением памяти из истории диалогов;
- управлять разрешением использовать ваши данные для обучения.
Для единообразия все упоминания интерфейса приведены для личного кабинета открытого в браузере на компьютере.
DeepSeek
Чтобы отменить ссылки на чаты, которыми вы поделились:
- щелкните на ваш профиль снизу слева, откройте «Настройки» — раздел «Данные»;
- в разделе «Общие Ссылки» нажмите «Управление»;
- рядом с каждой ссылкой нажмите значок корзины и подтвердите удаление — после этого по ссылке диалог больше не откроется.
Функции памяти о пользователе у DeepSeek нет — ассистент не сохраняет факты о вас между диалогами. Его контекст позволяет запоминать историю только конкретного чата.
Чтобы отказаться от обучения моделей на ваших данных:
- щелкните на ваш профиль снизу слева, откройте «Настройки» — пункт «Данные»;
- выключите тумблер «Улучшите модель для всех»
Важно помнить: серверы DeepSeek находятся в Китае, и к данным применяется китайское законодательство.
ChatGPT
Как и в других моделях, чатами здесь можно поделиться. Чтобы отменить и удалить ссылки на чаты:
- откройте «Настройки профиля» (значок профиля в левом нижнем углу), затем «Настройки» — «Элементы управления»;
- в пункте «Общие ссылки» нажать кнопку «Управление». В списке удалите ссылки, нажав на значок корзины.
В 2025 году OpenAI уже попала в скандал после того, как поисковики завалило ссылками на чужие расшаренные диалоги.
Память по умолчанию включена. Причем модель запоминает ваши данные и между диалогами. Чтобы ее отключить:
- откройте «Настройки», затем в разделе «Персонализация» напротив пункта «Память» нажмите «Управление»;
- для удаления всей памяти нажмите на кнопку с тремя точками с правой стороны в строке «поиск в памяти» и выберите пункт «удалить всю память»;
- затем вернитесь в раздел «Настройки» — «Персонализация» и выключите тумблеры «Ссылаться на сохраненную память» и «Ссылаться на историю чатов».
Чтобы отказаться от предоставления своих данных для обучения:
- зайдите в «Настройки» в раздел «Элементы управления»;
- нажмите на пункт «Совершенствовать модель для всех»;
- выключите все тумблеры «Совершенствовать модель для всех», «Включать ваши аудиозаписи», «Включать ваши видеозаписи».
Gemini
Чтобы отменить ссылки на чаты:
- нажмите в левой боковой панели значок шестеренки, откроется меню настроек;
- выберите пункт «Ваши публичные ссылки».
- нажмите «Удалить все ссылки» для удаления всех или удаляйте по одной кнопкой «корзина» напротив ссылки.
Память по умолчанию включена. Чтобы отменить:
- нажмите в левой боковой панели значок шестеренки, откроется меню настроек;
- выберите пункт «Персональный Интеллект»;
- Отключите тумблер в строке «Память».
Удалить существующую память напрямую нельзя. Но можно удалить вашу активность с Gemini, т. е. список действий. Для этого:
- в разделе «Персональный Интеллект» нажмите на ссылку «управлять и удалить» и далее следуйте инструкции на странице «помощь в удалении активности в сервисах Google».
Чтобы отказаться от обучения на ваших данных:
- откройте страницу активности (myactivity.google.com/product/gemini) и выключите опцию «Сохранять активность»;
- снимите галочку ниже в разделе «Улучшать сервисы Google с помощью аудио, видео Gemini Live и скриншотов».
- Для удаления всей активности нажмите кнопку «Удалить» и выберите период, за который хотите удалить данные. Для удаления части активности нажмите на крестик в правой части даты активности.
Claude
Сервис Claude. ai не имеет русского интерфейса, так что названия пунктов даны на английском с русским переводом. Чтобы отменить ссылки на чаты на тарифе для частных лиц (Free/Pro/Max):
- откройте Settings («Настройки») — раздел Privacy («Приватность»);
- выберите Shared chats («Общие чаты»);
- нажмите Manage («Управлять»), затем на Unshare («Отменить доступ») рядом с каждой ссылкой.
На тарифе для организаций (Team/Enterprise) поделиться чатом нельзя — чат виден только участникам организации.
Память по умолчанию включена. Чтобы это изменить:
- откройте Settings («Настройки») — Capabilities («Возможности»);
- в разделе Memory («Память») выключите тумблеры Generate memory from chat history («Создавать память из истории чатов») и Search and reference chats («Искать и использовать прошлые чаты»);
- затем нажмите на строку View and manage memory «Просмотр и управление памятью»;
- удалите сохраненное следующим образом: нажмите на значок карандаша, откроется чат с Клодом — ИИ-ассистентом. Напишите ему промпт:
«Я как пользователь прошу удалить все факты и любые записи в памяти ассистента обо мне. Прошу забыть любую информацию, которая была сообщена пользователем в чате или добавлен в память».
Чтобы отказаться от обучения моделей на ваших данных на тарифе для частных лиц:
- откройте настройки и перейдите в раздел Privacy;
- выключите тумблер Help Improve Claude «Помогать улучшать Claude».
На тарифе для организаций (Team/Enterprise) этого тумблера нет: данные по умолчанию не используются для обучения, а решение принимает администратор организации в панели управления организаций.
Важно помнить: серверы ChatGPT, Gemini и Claude находятся в США, и к данным применяется законодательство Соединенных Штатов.
«Гигачат» (Gigachat)
Ссылкой на чат можно поделиться. Но отменить публичную ссылку можно, только удалив чат из своего списка чатов. Для этого слева выберите «Мои чаты», нажмите на кнопку с тремя точками рядом с чатом и выберите пункт «Удалить чат».
Сохранение памяти включено по умолчанию. Чтобы выключить, перейдите в личный кабинет. Для этого слева внизу нажмите пункт «Профиль». На странице «Профиль» в разделе «Память включена» нажмите на кнопку «Управлять». Рядом с каждым фактом нажмите кнопку «Забыть все факты». Затем выключите тумблер «Включайте и выключайте память».
Платная подписка дает возможность отключить использование данных при обучении модели.
«Алиса» от «Яндекса»
Ссылкой на чат можно поделиться. Но и удалить ее тоже можно.
Для этого нужно зайти в «Настройки» (шестеренка внизу слева) — «Управление ссылками». Cрок действия ссылок — 14 дней, но если у вас подписка «Алиса Плюс» — 3 месяца. Для удаления ссылки нажмите на значок корзины в строке чата, которым поделились в правой части списка.
Прямых настроек для управления памятью нет. На странице частых вопросов об «Алисе» явно указано, что «Алиса» использует при подготовке ответов доступные данные из вашей учетной записи. Для тревожных людей, возможно, подойдет вариант использовать отдельную учетную запись для работы с нейросетью**.
Данные пользователя, включая аудиосообщения, по умолчанию используются для обучения моделей. Для того чтобы отключить это умолчание:
- Зайдите в свой «Яндекс ID», выберите раздел «Данные».
- Далее прокрутите вниз до пункта доступ к данным, выберите «Алиса» и отключите тумблер «помогать Алисе стать лучше».
Важно помнить: серверы «Яндекса» и «Сбера» находятся в России и к пользовательским данным применяется российское законодательство. Это значит, что компании единственные из списка реально заинтересованы в том, чтобы надежно хранить персональные данные россиян и не допускать их утечек.
- Яндекс — политика конфиденциальности от 26.08.2025
- Алиса Pro — справка по совместному доступу
- Яндекс ID — управление данными
- GigaChat — база знаний
- GigaChat — пользовательское соглашение для free web
- GigaChat — соглашение для API физлиц
- OpenAI — Shared Links FAQ
- OpenAI — Data Controls FAQ
- OpenAI — How your data is used to improve model performance
- OpenAI — privacy portal
- DeepSeek — политика конфиденциальности
- Google — Gemini Apps Privacy Hub
- Google — Share your chats from Gemini Apps
- Google — Your public links
- Google — Gemini Apps Activity (Keep Activity)
- Google — Workspace Privacy Hub для GenAI
- Anthropic — Sharing and unsharing chats
- Anthropic — How do I change my model improvement privacy settings
- Anthropic — Is my data used for model training (consumer)
- Anthropic — How long do you store my data](https://privacy.anthropic.com/en/articles/10023548-how-long-do-you-store-my-data)
- Anthropic — Is my data used for model training (commercial)