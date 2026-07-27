Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные

Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данныеВаш старый телефон помнит о вас больше, чем вы думаете
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Почему простой сброс не работает
В начале 2026 года специалисты Министерства информационного развития и связи Пермского края провели эксперимент. Они купили 30 подержанных смартфонов — с битыми экранами, севшими аккумуляторами и просто старых, но рабочих.
Проверка показала: почти в каждом устройстве остались личные данные предыдущих владельцев. Сообщения, история звонков, фото, видео, контакты. В некоторых случаях — логины и пароли от сервисов.
Это не единичный случай. Обычный сброс до заводских настроек, на который полагаются большинство продавцов, часто не стирает информацию. Он только разрывает логические связи с данными. Сами файлы остаются в памяти до момента перезаписи. И восстановить их с помощью специального софта — дело техники.
Многие думают: нажал «Сброс настроек» — и телефон как новый. На самом деле сбросить — это как убрать оглавление книги, но оставить сами страницы. Данные физически остаются на диске. Их можно прочитать, если знать, где искать.
Сброс зачастую лишь разрывает логические связи, информация остается в памяти до перезаписи. С помощью специализированного ПО можно восстановить фрагменты изображений, метаданные, историю браузера, пароли, переписку в мессенджерах, геоданные и токены аутентификации.
Простого удаления файлов и даже возврата к заводским настройкам может оказаться недостаточно. Для смартфонов с шифрованием корректный полный сброс обычно удаляет пользовательские данные. Но перед этим обязательно нужно выйти из всех учетных записей и отключить привязку устройства к аккаунту.
Перед продажей стоит установить все доступные обновления системы из настроек устройства, запустить полную проверку с помощью защитного приложения из официального магазина или с сайта разработчика. Для владельцев Android-устройств также важно дополнительно проверить статус сертификации Play Protect.
Насторожить должны неизвестные системные приложения, самопроизвольная отправка СМС, резкий рост фонового интернет-трафика, перегрев или быстрая разрядка аккумулятора. Отсутствие таких признаков еще не означает, что угрозы нет: встроенный в прошивку бэкдор может работать незаметно. Если есть сомнения, закажите детализацию звонков и сообщений у своего оператора. Так можно будет узнать, не проходили ли через устройство сообщения, о которых пользователь не в курсе.
По словам эксперта, сброс до заводских настроек удаляет личные данные пользователя и установленные им приложения, но не заменяет саму операционную систему. Это помогает против вредоносного приложения, которое было скачано владельцем, однако может оказаться бесполезным, если вредоносный код изначально находится в системном разделе или прошивке устройства. После сброса такой компонент способен остаться на телефоне или снова активироваться.
Краткий чек-лист перед продажей
Если нет времени разбираться, вот минимальный набор действий для обоих типов устройств:
- Сделайте резервную копию всех важных данных.
- Выйдите из всех учетных записей — Google/Apple ID и аккаунтов производителей.
- Отключите функции поиска устройства — «Найти iPhone» или «Найти устройство».
- Извлеките SIM-карту и карту памяти.
- Выполните сброс до заводских настроек.
- Для Android — дополнительно перезапишите память большими файлами.
Ниже — подробные инструкции для каждой системы.
Резервное копирование: сделайте это до всего остального
Перед тем как что-то удалять, сохраните важное. Фотографии, контакты, документы, заметки — все, что может пригодиться на новом устройстве.
Для iPhone самый простой способ — iCloud. Зайдите в «Настройки» → [Ваше имя] → iCloud → «Резервная копия iCloud» и нажмите «Создать резервную копию». Можно также подключить телефон к компьютеру и сделать бэкап через Finder (на macOS) или iTunes (на Windows).
Для Android — облако Google. Фото и видео сохраняются в Google Фото, контакты и календари синхронизируются с аккаунтом Google. Можно также использовать Google Drive для ручного копирования файлов. Некоторые производители предлагают собственные облачные сервисы — Samsung Cloud, Mi Cloud, Huawei Cloud. Ими тоже стоит воспользоваться.
Главное правило: резервная копия должна быть создана до выхода из аккаунтов и сброса. После сброса восстановить данные без бэкапа будет невозможно.
Прежде чем продавать старое устройство, убедитесь, что получается войти с нового гаджета в почту, банковские приложения, менеджер паролей и другие важные сервисы. Особое внимание следует уделить двухфакторной аутентификации. Если пользователь получает одноразовые коды через специальное приложение, учетные записи нужно заранее перенести на новый смартфон. Также стоит сохранить резервные коды восстановления. Иначе после сброса устройства можно потерять доступ к аккаунтам, даже зная логин и пароль.
При использовании eSIM эксперт рекомендует сначала перенести или повторно активировать номер на новом устройстве и только после этого удалять профиль со старого смартфона. Само удаление eSIM с телефона не расторгает договор с оператором, но перед продажей важно убедиться, что профиль больше не работает на передаваемом устройстве.
Подготовка iPhone: пошаговая инструкция
С iPhone все относительно просто, но порядок действий критичен. Ошибка на первом же шаге может превратить телефон в кирпич для нового владельца.
Шаг 1. Создайте резервную копию
Подключитесь к Wi-Fi, зайдите в «Настройки» → [Ваше имя] → iCloud → «Резервная копия iCloud» и нажмите «Создать резервную копию». Либо подключите iPhone к компьютеру и сделайте бэкап через Finder или iTunes.
Шаг 2. Выйдите из Apple ID и iCloud
Это самый важный шаг. Выход из Apple ID автоматически отключает функцию «Найти iPhone» и снимает блокировку активации (Activation Lock). Если этого не сделать, новый владелец не сможет активировать телефон — система запросит пароль от вашего Apple ID.
Для iOS 26 и новее: откройте «Настройки» → [Ваше имя] → прокрутите вниз и нажмите «Выйти». Вас попросят ввести пароль Apple ID. Подтвердите выход. Если устройство использует iOS 18 или более раннюю версию: «Настройки» → [Ваше имя] → «Выйти» → введите пароль Apple ID и нажмите «Выключить».
Шаг 3. Отключите iMessage (если переходите на Android)
Если новый телефон будет не от Apple, нужно отвязать номер от iMessage. Иначе сообщения от других пользователей iPhone продолжат уходить на ваш старый аппарат.
Как отключить: «Настройки» → «Сообщения» → выключите iMessage. Или воспользуйтесь официальной страницей Apple для дерегистрации номера.
Шаг 4. Сотрите контент и настройки
После выхода из Apple ID зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Перенос или сброс iPhone» → «Стереть контент и настройки».
Система попросит ввести код-пароль и пароль Apple ID (если вы еще не вышли). Подтвердите стирание. Телефон перезагрузится и покажет экран приветствия — как новый.
Шаг 5. Проверьте, все ли сделано правильно
После сброса включите телефон. На экране приветствия должно быть написано «Привет» на разных языках. Это значит, что устройство готово к активации новым владельцем и не привязано к вашему Apple ID.
Обычный продавец без специальных знаний может сделать базовую проверку, например, обновить систему, удалить неизвестные приложения, проверить профили управления и лишние разрешения, выйти из Apple ID или Google-аккаунта и выполнить полный сброс. Apple в официальной инструкции перед продажей iPhone рекомендует стереть контент и настройки, а Google указывает, что factory reset удаляет данные с Android-устройства, включая установленные приложения и их данные. Во многих бытовых случаях этого достаточно, так как вредоносные программы находятся в пользовательской части системы и исчезают вместе с данными.
Подготовка Android: пошаговая инструкция
С Android немного сложнее. Во-первых, разных производителей много, и меню могут отличаться. Во-вторых, здесь есть своя защита от сброса — FRP (Factory Reset Protection). О ней нужно знать.
Шаг 1. Создайте резервную копию
Зайдите в «Настройки» → «Аккаунты» → Google → выберите свой аккаунт и включите синхронизацию для всех нужных данных: контакты, календарь, заметки. Фото и видео сохраняются через Google Фото. Для верности можно скопировать важные файлы на компьютер через USB.
Шаг 2. Проверьте шифрование
На Android 6.0 и новее шифрование включено по умолчанию. Но на старых моделях его может не быть. Чтобы проверить: «Настройки» → «Безопасность» → «Шифрование» (или «Безопасность и конфиденциальность» → «Дополнительные настройки безопасности»). Если шифрование отключено — включите. Процесс может занять 20–40 минут, телефон перезагрузится.
Зачем это нужно? Зашифрованные данные после сброса невозможно прочитать без ключа шифрования. А ключ при сбросе уничтожается. Это надежная защита.
Шаг 3. Удалите Google-аккаунт и аккаунты производителей
Это ключевой момент. В Android действует защита Factory Reset Protection (FRP). Если не удалить Google-аккаунт до сброса, новый владелец после включения телефона увидит запрос: «Подтвердите, что это ваше устройство. Введите пароль от Google-аккаунта, который использовался ранее на этом устройстве». Без этого пароля телефон не активируется.
Как удалить аккаунты: «Настройки» → «Аккаунты» → выберите Google → «Удалить аккаунт». То же самое сделайте для аккаунтов производителей: Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и других. Если оставить их, новый владелец тоже может столкнуться с блокировкой.
После удаления всех аккаунтов перезагрузите телефон — и только потом переходите к сбросу.
Шаг 4. Снимите блокировку экрана
В некоторых версиях Android перед сбросом нужно снять PIN-код, пароль или графический ключ. Или хотя бы убедиться, что вы его помните — система запросит его при сбросе.
Шаг 5. Выполните сброс до заводских настроек
Путь может отличаться в зависимости от модели. Обычно: «Настройки» → «Система» → «Сброс» → «Удаление всех данных (сброс заводских настроек)». Или: «Настройки» → «Общие настройки» → «Сброс» → «Сброс до заводских настроек». Подтвердите действие, введите PIN-код или пароль. Телефон перезагрузится.
Шаг 6. Дополнительная перезапись памяти (рекомендовано киберполицией)
После сброса стоит перезаписать свободное место. Как это сделать: после первого сброса, не настраивая телефон, включите камеру и запишите длинное видео — до полного заполнения памяти. Затем снова выполните сброс. Это перезапишет остаточные данные, которые могли сохраниться.
Отвязка от аккаунтов производителей
Кроме Google, на Android-устройствах часто используются фирменные аккаунты. Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo — у каждого свои облачные сервисы и свои системы защиты.
Удалить нужно все профили — Google и специальные профили производителей. Иначе новый владелец не сможет активировать устройство.
Как это сделать: зайдите в «Настройки» → «Аккаунты» и удалите каждый профиль по отдельности. Для Samsung: «Настройки» → «Аккаунты и резервное копирование» → «Управление аккаунтами» → Samsung account → «Удалить аккаунт». Для Xiaomi (Mi Account): «Настройки» → «Аккаунты» → Mi аккаунт → «Выйти».
Физические носители: SIM и карта памяти
Сброс до заводских настроек не удаляет данные с SIM-карты и microSD. На SIM могут храниться контакты и SMS. На карте памяти — фото, видео, документы, резервные копии приложений.
Перед продажей обязательно извлеките SIM-карту. Карту памяти можно оставить себе или отформатировать на компьютере. Храните SIM-карту отдельно от документов и кошелька в безопасном месте.
Блокировка активации и FRP: что это и как не заблокировать телефон покупателю
Блокировка активации — это защита от кражи. Если телефон украли, злоумышленник не сможет его использовать: после сброса система запросит пароль от аккаунта владельца.
У Apple это Activation Lock. Она включается автоматически при активации функции «Найти iPhone». Снимается только выходом из Apple ID.
У Android — Factory Reset Protection (FRP). Включается при привязке Google-аккаунта. Если не удалить аккаунт до сброса, новый владелец увидит запрос на подтверждение.
В Android 15 защиту FRP усилили: обход через мастер настройки стал невозможен. Так что удаление Google-аккаунта перед сбросом — обязательное условие.
Можно ли восстановить данные после сброса
Короткий ответ: на современных смартфонах — нет.
С момента выхода Android 6.0 все устройства используют шифрование по умолчанию. При сбросе телефон не перезаписывает каждый файл — это заняло бы часы. Вместо этого он уничтожает мастер-ключ шифрования. Данные остаются в памяти, но в виде зашифрованного цифрового шума. Прочитать их без ключа невозможно.
На iPhone то же самое. Аппаратное шифрование и уничтожение ключа при сбросе делают восстановление данных невозможным.
Исключение: если шифрование было отключено (на старых моделях) или если данные сохранились в облаке или на карте памяти. Восстановление данных с внутренней памяти после корректного сброса на современных устройствах технически невозможно.
Сравнительная таблица: Android vs iPhone
|Что делать
|iPhone
|Android
|Резервная копия
|iCloud или компьютер
|Google-аккаунт, облако производителя или компьютер
|Выход из аккаунта
|Apple ID → «Выйти»
|Настройки → Аккаунты → Google → «Удалить»
|Отключение поиска
|Автоматически при выходе из Apple ID
|«Найти устройство» → выключить (или удалить аккаунт)
|Шифрование
|Включено по умолчанию
|Проверить в «Безопасность» → «Шифрование»
|Сброс
|«Стереть контент и настройки»
|«Сброс до заводских настроек»
|Дополнительная очистка
|Не требуется
|Записать видео до заполнения памяти и снова сбросить
|SIM и SD
|Извлечь SIM
|Извлечь SIM и SD
Мифы о продаже б/у смартфонов
Самые стойкие заблуждения о продаже смартфонов — именно они чаще всего приводят к утечке данных:
- Сброс до заводских настроек полностью удаляет все данные. Это не так: сами данные остаются в памяти до момента перезаписи. Специализированные программы восстанавливают фрагменты фотографий, документов, переписки и даже координаты съемки.
- Достаточно просто удалить файлы вручную. Простого удаления файлов часто недостаточно. На старых компьютерах с HDD данные восстанавливаются даже после форматирования. Со смартфонами проще — современные устройства используют шифрование, поэтому корректный полный сброс обычно удаляет пользовательские данные. Но только если сброс выполнен правильно.
- Если вышел из аккаунта, данные защищены. Выход из аккаунта снимает блокировку активации, но не стирает сами файлы. Данные остаются в памяти — их можно восстановить, если не выполнить сброс или если шифрование было отключено.
- Шифрование включать не обязательно. В МВД подчеркивают: шифрование не даст новым владельцам восстановить удаленные данные. Особенно это касается старых моделей телефонов и устройств с устаревшими версиями ОС — в них алгоритмы очистки могут не соответствовать современным требованиям безопасности. Шифрование нужно проверять и при необходимости включать вручную.
Частые ошибки
Даже зная теорию, многие допускают ошибки на практике:
- Сбрасывают через Recovery Mode без удаления аккаунта. Hard Reset через инженерное меню не удаляет Google-аккаунт. FRP-защита (Factory Reset Protection) остается активной. После такого сброса телефон запросит пароль от предыдущего аккаунта, и новый владелец не сможет его активировать. Это одна из самых распространенных причин возвратов на вторичном рынке.
- Забывают про аккаунты производителей. Google — не единственная учетная запись, которую нужно удалить. Samsung, Xiaomi (Mi Account), Huawei, Oppo, Vivo — у каждого свои системы защиты. Оставленный профиль производителя тоже может заблокировать активацию устройства. Проверьте «Настройки» → «Аккаунты» и удалите все, что там есть.
- Не извлекают SIM и карту памяти. Сброс не трогает данные на SIM-карте (контакты, SMS) и на microSD (фото, видео, файлы). SIM-карты и карты памяти нужно обязательно извлекать. Карту памяти можно отформатировать отдельно или оставить себе.
- Не делают резервную копию. После сброса восстановить данные без бэкапа невозможно. Фото, контакты, документы, заметки — все, что может пригодиться на новом устройстве, нужно сохранить до выхода из аккаунтов. Используйте облачные сервисы (iCloud, Google, облако производителя) или компьютер.
- Не проверяют шифрование на старых устройствах. На Android 6.0 и новее шифрование включено по умолчанию. Но на более старых моделях его может не быть. Без шифрования данные после сброса можно восстановить с помощью соответствующего ПО.
FAQ
Нужно ли удалять приложения по отдельности?
Нет, сброс удаляет все приложения и их данные. Но перед сбросом стоит выйти из банковских приложений и мессенджеров, чтобы не создавать проблем с безопасностью.
Что делать, если я уже продал телефон и не вышел из аккаунта?
Для iPhone: зайдите на iCloud.com/find, войдите в свой Apple ID, выберите устройство и нажмите «Удалить это устройство». Это снимет блокировку активации удаленно. Для Android: зайдите на android.com/find, выберите устройство и нажмите «Очистить» — но учтите, что FRP может остаться активной. Лучше связаться с покупателем и попросить его включить телефон, чтобы вы могли удалить аккаунт удаленно.
Можно ли восстановить данные после сброса, если у меня был включен бэкап?
Да, данные из облака можно восстановить на новом устройстве. Но с самого проданного телефона — нет.
Что делать, если покупатель жалуется на блокировку активации?
Если вы не вышли из аккаунта перед продажей, это ваша ошибка. Удалите устройство из своего аккаунта удаленно (через iCloud или Google Find My Device) и сообщите покупателю, чтобы он перезагрузил телефон. В следующий раз не забывайте про FRP и Activation Lock.
Финальная проверка перед передачей
Перед тем как отдать телефон покупателю, проверьте:
- Телефон включился и показывает экран приветствия (iPhone) или мастер начальной настройки (Android).
- Не запрашивается пароль от предыдущего аккаунта.
- SIM-карта извлечена.
- Карта памяти извлечена или отформатирована.
- Все ваши облачные сервисы отвязаны от устройства.
Продажа старого смартфона — обычное дело. Но обычное не значит безопасное. Один пропущенный шаг — и ваши фотографии, переписки, пароли могут оказаться у незнакомого человека. Следуйте инструкции, не торопитесь и проверяйте каждый этап. Ваши данные стоят того, чтобы потратить на них лишние 15–20 минут.