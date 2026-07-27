Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные

Подготовка Android: пошаговая инструкция

С Android немного сложнее. Во-первых, разных производителей много, и меню могут отличаться. Во-вторых, здесь есть своя защита от сброса — FRP (Factory Reset Protection). О ней нужно знать.

Шаг 1. Создайте резервную копию

Зайдите в «Настройки» → «Аккаунты» → Google → выберите свой аккаунт и включите синхронизацию для всех нужных данных: контакты, календарь, заметки. Фото и видео сохраняются через Google Фото. Для верности можно скопировать важные файлы на компьютер через USB.

Шаг 2. Проверьте шифрование

На Android 6.0 и новее шифрование включено по умолчанию. Но на старых моделях его может не быть. Чтобы проверить: «Настройки» → «Безопасность» → «Шифрование» (или «Безопасность и конфиденциальность» → «Дополнительные настройки безопасности»). Если шифрование отключено — включите. Процесс может занять 20–40 минут, телефон перезагрузится.

Зачем это нужно? Зашифрованные данные после сброса невозможно прочитать без ключа шифрования. А ключ при сбросе уничтожается. Это надежная защита.

Шаг 3. Удалите Google-аккаунт и аккаунты производителей

Это ключевой момент. В Android действует защита Factory Reset Protection (FRP). Если не удалить Google-аккаунт до сброса, новый владелец после включения телефона увидит запрос: «Подтвердите, что это ваше устройство. Введите пароль от Google-аккаунта, который использовался ранее на этом устройстве». Без этого пароля телефон не активируется.

Как удалить аккаунты: «Настройки» → «Аккаунты» → выберите Google → «Удалить аккаунт». То же самое сделайте для аккаунтов производителей: Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo и других. Если оставить их, новый владелец тоже может столкнуться с блокировкой.

После удаления всех аккаунтов перезагрузите телефон — и только потом переходите к сбросу.

Шаг 4. Снимите блокировку экрана

В некоторых версиях Android перед сбросом нужно снять PIN-код, пароль или графический ключ. Или хотя бы убедиться, что вы его помните — система запросит его при сбросе.

Шаг 5. Выполните сброс до заводских настроек

Путь может отличаться в зависимости от модели. Обычно: «Настройки» → «Система» → «Сброс» → «Удаление всех данных (сброс заводских настроек)». Или: «Настройки» → «Общие настройки» → «Сброс» → «Сброс до заводских настроек». Подтвердите действие, введите PIN-код или пароль. Телефон перезагрузится.

Шаг 6. Дополнительная перезапись памяти (рекомендовано киберполицией)

После сброса стоит перезаписать свободное место. Как это сделать: после первого сброса, не настраивая телефон, включите камеру и запишите длинное видео — до полного заполнения памяти. Затем снова выполните сброс. Это перезапишет остаточные данные, которые могли сохраниться.

Отвязка от аккаунтов производителей

Кроме Google, на Android-устройствах часто используются фирменные аккаунты. Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo — у каждого свои облачные сервисы и свои системы защиты.

Удалить нужно все профили — Google и специальные профили производителей. Иначе новый владелец не сможет активировать устройство.

Как это сделать: зайдите в «Настройки» → «Аккаунты» и удалите каждый профиль по отдельности. Для Samsung: «Настройки» → «Аккаунты и резервное копирование» → «Управление аккаунтами» → Samsung account → «Удалить аккаунт». Для Xiaomi (Mi Account): «Настройки» → «Аккаунты» → Mi аккаунт → «Выйти».

Физические носители: SIM и карта памяти

Сброс до заводских настроек не удаляет данные с SIM-карты и microSD. На SIM могут храниться контакты и SMS. На карте памяти — фото, видео, документы, резервные копии приложений.

Перед продажей обязательно извлеките SIM-карту. Карту памяти можно оставить себе или отформатировать на компьютере. Храните SIM-карту отдельно от документов и кошелька в безопасном месте.

Блокировка активации и FRP: что это и как не заблокировать телефон покупателю

Блокировка активации — это защита от кражи. Если телефон украли, злоумышленник не сможет его использовать: после сброса система запросит пароль от аккаунта владельца.

У Apple это Activation Lock. Она включается автоматически при активации функции «Найти iPhone». Снимается только выходом из Apple ID.

У Android — Factory Reset Protection (FRP). Включается при привязке Google-аккаунта. Если не удалить аккаунт до сброса, новый владелец увидит запрос на подтверждение.

В Android 15 защиту FRP усилили: обход через мастер настройки стал невозможен. Так что удаление Google-аккаунта перед сбросом — обязательное условие.

Можно ли восстановить данные после сброса

Короткий ответ: на современных смартфонах — нет.

С момента выхода Android 6.0 все устройства используют шифрование по умолчанию. При сбросе телефон не перезаписывает каждый файл — это заняло бы часы. Вместо этого он уничтожает мастер-ключ шифрования. Данные остаются в памяти, но в виде зашифрованного цифрового шума. Прочитать их без ключа невозможно.

На iPhone то же самое. Аппаратное шифрование и уничтожение ключа при сбросе делают восстановление данных невозможным.

Исключение: если шифрование было отключено (на старых моделях) или если данные сохранились в облаке или на карте памяти. Восстановление данных с внутренней памяти после корректного сброса на современных устройствах технически невозможно.

Сравнительная таблица: Android vs iPhone