Скачать Telegram и не потерять данные. Как сделать архив переписок из «телеги» и куда его можно экспортировать

Telegram хранит данные не на устройстве пользователей, а в облаке. Это удобно: переписки доступны с любого устройства. Но есть нюанс — классической резервной копии, которую можно создать и потом восстановить, здесь нет. Пропал доступ к облаку — пропало все. Какие-то чаты и файлы еще могут какое-то время загружаться через кеш (и, кстати, медиаданные обычно сохраняются в папку кеша на компьютере), но это, конечно, далеко не все.

Если вам дороги все ваши переписки, для их сохранения можно использовать экспорт данных. По сути, это «снимок» ваших чатов, файлов и контактов, который сохраняется на компьютер.

Вернуть его обратно в Telegram нельзя, как и интегрировать в другие мессенджеры (что бы они ни говорили!). Но как архив — это полноценная страховка.

Важно: потребуется приложение на компьютер

Ключевое ограничение: функция работает только в Telegram Desktop — версии для компьютера (Windows, macOS, Linux).

В мобильном приложении и веб-версии такой опции нет. Более того, на Mac важно не перепутать приложения: стандартный Telegram из App Store не умеет экспортировать данные — нужна именно версия Desktop с официального сайта.

Если вы впервые заходите в аккаунт через компьютер, система может задержать экспорт до 24 часов или попросить подтверждение с другого устройства.

Как сохранить отдельный чат

Если не нужно выгружать все, можно сохранить конкретную переписку — например, рабочий диалог или канал.

Алгоритм простой: