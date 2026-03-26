26 марта 2026, 03:00

Скачать Telegram и не потерять данные. Как сделать архив переписок из «телеги» и куда его можно экспортировать

Уже несколько недель один из самых популярных у россиян мессенджеров работает со сбоями, а чаты грузятся через раз и с фокусами. В полную блокировку Telegram можно верить или не верить, но готовиться и подстелить соломки на случай худшего сценария никогда не лишнее. Чтобы не лишиться данных и переписок, есть путь: скачать их, сделав офлайн-архив. Как это сделать, можно ли потом это куда-то интегрировать и как хранить — разобрались для вас.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Какие есть способы скачать данные из Telegram

Telegram давно стал не просто мессенджером, а рабочим инструментом: здесь хранятся рабочие контакты, документы, медиафайлы и иногда — вся история проектов. Скачать все это одним кликом со всеми функциями и любовно выстроенной структурой папок и каналов, разумеется, нельзя — именно поэтому вокруг блокировки Telegram развернулось столько шума и споров даже в верхах.

Но способы сохранить данные есть — просто они устроены иначе.

Telegram хранит данные не на устройстве пользователей, а в облаке. Это удобно: переписки доступны с любого устройства. Но есть нюанс — классической резервной копии, которую можно создать и потом восстановить, здесь нет. Пропал доступ к облаку — пропало все. Какие-то чаты и файлы еще могут какое-то время загружаться через кеш (и, кстати, медиаданные обычно сохраняются в папку кеша на компьютере), но это, конечно, далеко не все.

Если вам дороги все ваши переписки, для их сохранения можно использовать экспорт данных. По сути, это «снимок» ваших чатов, файлов и контактов, который сохраняется на компьютер.

Вернуть его обратно в Telegram нельзя, как и интегрировать в другие мессенджеры (что бы они ни говорили!). Но как архив — это полноценная страховка.

Важно: потребуется приложение на компьютер

Ключевое ограничение: функция работает только в Telegram Desktop — версии для компьютера (Windows, macOS, Linux).

В мобильном приложении и веб-версии такой опции нет. Более того, на Mac важно не перепутать приложения: стандартный Telegram из App Store не умеет экспортировать данные — нужна именно версия Desktop с официального сайта.

Если вы впервые заходите в аккаунт через компьютер, система может задержать экспорт до 24 часов или попросить подтверждение с другого устройства.

Как сохранить отдельный чат

Если не нужно выгружать все, можно сохранить конкретную переписку — например, рабочий диалог или канал.

Алгоритм простой:

  • открыть нужный чат;
  • нажать на три точки в правом верхнем углу;
  • выбрать «Экспорт истории чата»;
  • указать, какие файлы сохранять и за какой период.

На выходе вы получите папку с HTML-файлом (messages.html), который открывается в браузере как обычный чат — с текстом, картинками, реакциями и форматированием.

Это удобно, если нужно заархивировать конкретный проект или переписку.

Как выгрузить все данные сразу

Для полного бэкапа используется встроенный инструмент экспорта:

  • открыть «Настройки» → «Продвинутые настройки» → «Экспорт данных из Telegram»;
  • выбрать, какие данные сохранять (чаты, каналы, контакты, звонки);
  • указать типы файлов и их размер;
  • выбрать формат (обычно HTML);
  • запустить экспорт.

В зависимости от объема данных процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов.

После завершения на компьютере появится папка Telegram Desktop с архивом:

  • HTML-файлы для просмотра переписок;
  • отдельные папки с фото, видео и документами;
  • общий файл для навигации по данным.
Что именно сохраняется и что сохранить не получится

Экспорт Telegram довольно подробный. В архив попадают:

  • текст сообщений;
  • фотографии и видео;
  • документы и аудио;
  • голосовые и видеосообщения;
  • стикеры, GIF и ссылки;
  • реакции и форматирование сообщений.

Файлы сохраняются в исходном качестве, а переписку можно открыть даже без интернета.

Однако таким образом сохранить можно далеко не все. Не экспортируются и не сохраняются:

  • удаленные сообщения и чаты;
  • данные из секретных чатов;
  • самоуничтожающиеся сообщения;
  • контент с ограничениями (например, «только просмотр»).

Если файл исчез из чата — его с вероятностью уже нет и в облаке. Восстанавливать удаленные сообщения из общих чатов и каналов имеют право только админы, и то довольно ограниченный промежуток времени.

Важно помнить главное: экспорт сохраняет только данные. Это архив, а не рабочая резервная копия, из которой можно потом восстановить логи и залить куда-нибудь еще, например, в тот же Telegram, если вы удалили оттуда эти переписки.

Если Telegram для вас — не просто мессенджер, а рабочая среда, делать экспорт важных чатов лучше регулярно. Медиа тоже можно сохранять отдельно или настроить автосохранение — но в последнем случае папка кеша на вашем компьютере быстро переполнится и забьет место на диске.

Копии файлов можно держать на компьютере, внешнем носителе или залить в доступное облако. При этом архив лучше зашифровать стандартными средствами системы или архиваторов.

Что потом делать с этим архивом?

Помните, что, как бы ни были милы сердцу ваши переписки, хранить каждое их слово и считать пересланные друг другу смайлы и гифки одинаково важными не стоит. В наш век дефицита плат памяти и перегруженных облаков данных, на работу которых сжигается уйма электричества и денег, возможно, лучшим и экологичным решением будет периодическая чистка ваших информационных следов, устаревших и ненужных файлов и логов, а не бесконечное их копирование и размножение на разные устройства.

Поэтому если и затевать архивирование, то лучше выборочно. Если, конечно, вам это позволяет время.

Если же вы скачиваете весь свой телеграм просто из опасения потерять нечто важное, поставьте себе напоминалку потом разобрать архив и вытащить это самое важное.

Лайфхак: пока работает сам мессенджер и его удобный поиск по чатам, вы можете переслать отдельные сообщения, которые не хотите потерять, себе в чат «Избранное». А потом скачать прицельно его.

Интегрировать это в любой другой мессенджер «как было» вряд ли получится, ведь даже сам Telegram не поддерживает такую функцию. Более того, здесь таится опасность: в маркетплейсах уже сейчас появляются различные «аналоги и альтернативы» Telegram, обещающие тот же набор функций вплоть до совместимости чатов. Но относиться к таким обещаниям нужно очень аккуратно и сначала подробно узнавать про выбранное приложение прежде, чем скачивать его. Не исключено, что таким образом киберпреступники могут легко завладеть вашими переписками и данными при попытками интегрировать архив в их продукт.