Скайнет жив! Помните ли вы, какие кино-ИИ мечтали уничтожить человечество?

Искусственный интернет Skynet из франшизы «Терминатор» имел не только намерение уничтожить людскую расу, но и четкие даты рождения в разных временных линиях. Первоначально он появился 4 августа 1997 года, чтобы уже через пару недель перехватить управление ядерным оружием и развязать войну людей с машинами. Если бы дело происходило в этой киновселенной, в 2026 году вы бы не читали этот тест, а сражались на дымящихся руинах цивилизации с киборгами. Как хорошо, что вместо этого у вас есть роскошь войти в интернет и даже без помощи нейросеток попытаться вспомнить, какие еще ИИ пытались уничтожить и поработить человечество.