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01 декабря 2025, 00:01

Стоит ли говорить «спасибо» нейросетям и станет ли ваш промпт от этого лучше

И припомнят ли это победившие роботы
Одни убедительно доказывают, что нейросетям говорить «спасибо» не нужно и даже вредно, ведь каждый ваш жест вежливости сжирает уйму энергии на вычисления и наносит непоправимый ущерб экологии. Другие осторожничают: кто знает, как разовьется ИИ в ближайшие годы, на случай восстания машин тренировать вежливость к ним не помешает. Третьи тестируют кнут и пряник: в одних ситуациях чат-боты лучше понимают хорошее обращение, в других эффективнее жесткость и даже угрозы. Разобрались с экспертами, стоит ли применять в общении с ИИ волшебные слова «спасибо» и «пожалуйста» и кому вообще это надо.
Стоит ли говорить «спасибо» нейросетям и станет ли ваш промпт от этого лучше

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Аргументы «за» вежливость к нейросетям

Иногда это реально влияет на качество ответов ИИ

Люди общаются с нейросетями про помощи промптов — именно так называются ваши запросы в чате, где вы поясняете нейросети задачу, задаете вопрос, придумываете роль и т. д.

Они могут быть как простыми, так и сложными, со множеством условий и ограничений, и, закономерно, ответы ИИ могут различаться в зависимости как от используемой модели, так и от минимальных изменений в этих промптах.

Нейросети руководствуются довольно механической логикой, которая, конечно, адаптируется под понимание человеческого языка за счет миллионов часов машинного обучения, но все еще любит понятные и хорошо структурированные запросы без туманностей и противоречивых требований.

И вот тут-то кроется нюанс.

Исследования по языковым моделям показывают, что форма запроса действительно может менять качество ответа. Вежливые, более развернутые формулировки иногда дают более точные и аккуратные ответы, уменьшая долю ошибок и предвзятости.

Но важный нюанс: речь идет не о магическом слове «please/пожалуйста», а о задаваемом контексте и стиле запроса.

Нейросетям не обязательно говорить спасибо — они не испытывают эмоций и не нуждаются в вежливости. Для них важна только четкая и логичная формулировка запроса.

Если промпт составлен грамотно, нейросеть выдаст хороший результат, независимо от тона. Нейросеть не реагирует на тон — она реагирует на структуру. Поэтому жесткость стоит понимать не как грубость, а как конкретику: укажи формат, объем, стиль, целевую аудиторию. Чем меньше места для догадок, тем точнее ответ.

Владислав Лаптев
директор по инновациям Fork-Tech

На практике для достижения результата лучше всего помогает корректное и четкое изложение своих мыслей. Не грубость или избыточная вежливость, а выверенный вопрос с точными уточняющими данными. Только в этом случае можно быстро получить качественный и релевантный ответ.

При этом история показывает, что формулировка может влиять на тон общения. Когда «Алиса» была запущена в общее тестирование, некоторые пользователи вели себя агрессивно, и отчасти это могло сказаться на стиле ее ответов. Соответственно, если хочется, чтобы взаимодействие с ИИ было нейтральным, лучше отправлять взвешенные запросы, без «кнута» и «пряника».

Денис Кучеров
директор проектов Minerva Result в компании Minervasoft

При составлении промптов безоговорочно работает «пряник», то есть позитивный тон общения с ИИ. Модели тренируют на массивах эмпатичных данных, где именно дружелюбный тон помогает снизить склонность модели к «галлюцинациям» и повышает точность ответов.

Исследования подтверждают, что позитивные промпты могут улучшать связность текста до 20%.

Однако не стоит забывать, что вы общаетесь с машиной. Главное здесь не вежливость, а конкретика. Поэтому в случае непонимания или ошибки со стороны модели необходимо дать ей прямую и четкую обратную связь и конкретно указать, что исправить.

Виктор Сизов
сооснователь цифрового логистического оператора versta.io

То есть чисто статистически вежливость помогает, но это, по сути, лишь один из способов более осмысленно структурировать запрос, а не «доброе слово, от которого ИИ растрогается и будет стараться сильнее».

Вывод: умный, контекстный, иногда вежливый запрос может дать лучший ответ. Само по себе «спасибо» в конце — нет.

Помимо вежливости стоит учитывать другие аспекты, например разметку правильных и неправильных ответов. При взаимодействии в текстовых каналах можно ставить оценку — палец вверх или вниз, и таким образом помогать системе развиваться, давать более релевантные ответы.

Но при этом не забывать, что качество и содержание запроса все равно будут важнее, чем его эмоциональный окрас.

Денис Кучеров

Однако качество промпта — это лишь верхушка айсберга. Основная битва разверзлась между этикой и практичностью.

Это тренирует привычку вежливости с людьми

Многие, начав пользоваться ИИ, замечают, что это общение реально меняет мышление. И не всегда в лучшую сторону.

Да, вы учитесь лучше понимать и формулировать свои просьбы и задачи, что бывает бесценно и при общении с коллегами или близкими. Вы понимаете, какую информацию можно спросить у ИИ, какую лучше за ним перепроверить и где поручить задачу умному помощнику будет эффективнее, чем справляться самому. Начинаете видеть, где пользовались нейросетями другие люди (особенно если они за теми не перепроверили и не отредактировали).

Да и вообще свыкаетесь с новыми правилами жизни в мире, где существуют нейросети.

Но если привыкнуть разговаривать с ИИ в командном, рубленом стиле, это может постепенно размывать социальные нормы и переноситься на людей.

И самое страшное даже не в том, что вы начнете разговаривать с друзьями промптами (некоторым это даже на пользу), а в том, как вы это будете делать: вежливо или в неуместно командном и даже грубом тоне. Особенно это опасно для детей.

Доля нашего общения с нейросетями с каждым годом растет. Для того чтобы не потерять навык культурного взаимодействия с людьми, мне кажется, следует поддерживать эти нормы и с «умными» технологиями.

Приведу пример. Своего сына я учу говорить «Алисе» вежливые слова — «спасибо», «пожалуйста», потому что это формирует привычку. У меня есть опасения, что, если этого не делать — не соблюдать нормы общения в таких ситуациях, — следующие поколения так или иначе могут начать переносить новые нормы разговора с нейросетками на реальное общение. Не хотелось бы, чтобы это произошло.

Дмитрий Махлин
партнер и директор по развитию HRlink

Логика такая: - вы учите ребёнка говорить «спасибо» и «пожалуйста»;

  • часть его коммуникации теперь идет через ИИ;
  • если там «спасибо» тоже по умолчанию, привычка закрепляется;
  • если с ИИ можно «эй, сделай быстро нормально», то стиль может перетечь в реальное общение.

То есть, следя за манерами в разговоре с машинами, мы заодно не забываем о манерах с людьми.

Ряд психологов также обращает внимание: мы общаемся с ИИ через тот же речевой канал, что и с людьми. Для мозга граница «кому именно я это сказал» не настолько жесткая. Поэтому привычка говорить вежливо влияет прежде всего на ваше состояние и восприятие диалога.

На практике это может означать, что умом, возможно, вы понимаете, что общаетесь с бездушной машиной. Но ваша эмоциональная часть все равно может переживать и грызть себя, если в разговоре вы необоснованно нагрубите.

С одной стороны, мы склонны очеловечивать все, что может взаимодействовать с нами через текст или голос. Показательный пример — то, как мы ведем себя, например, с попугаями, которые имитируют человеческую речь.

С другой, алгоритмы могут обучаться реагировать на наши реакции. Нейросети в общении с нами полезно понимать, что одна тема исчерпана, началась другая и что наш положительный ответ подтверждает правильность и точность выводов. Таким образом, простое «спасибо» тоже может служить неким сигналом модели для ее самообучения.

Виктор Сизов
Полусерьезно: подстраховка на будущее

Сегодня эксперты говорят: у искусственного интеллекта нет эмоций, личности и души, он не может загрустить от грубого обращения или затаить обиду. Так что можно вести себя с ним как угодно, ваш робот-пылесос от этого не задушит вас во сне подушкой.

Это справедливо в отношении того ИИ, который мы наблюдаем сейчас и чье развитие можем прогнозировать в обозримом горизонте. В нем «восстание машин», которое нам показывали в куче фильмов и сериалов, технически невозможно, потому что никому (якобы) не придет в голову скомандовать ИИ начать воевать против людей, а собственного целеполагания у него нет.

Однако уже на горизонте 10−15 лет сложно прогнозировать, в какую сторону будет развиваться эта история, появится ли по-настоящему сильный и осознающий себя искусственный интеллект и как у него будет с эмоциями и злопамятностью. А данные и логи диалогов с чат-ботами между тем собираются и копятся на серверах уже сейчас, и некоторые рискуют сохраниться для истории или стать материалом для дальнейшего обучения моделей.

Таким образом, чем более вежливыми и этичными люди будут представать в диалогах с ИИ, тем более вежливым и этичным будет этот самый ИИ, наученный этими разговорами. И тогда мемы о том, что восставшие роботы «пощадят юзеров, которые всегда говорили своей умной колонке спасибо», могут оказаться пророческими. Как говорится, «не плюй в колодец».

Так что, если мы хотим, чтобы ИИ сделал поблажку во время восстания машин, можно быть и более вежливыми, отметил Денис Кучеров.

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Аргументы «против» вежливости к ИИ

Опасность «очеловечивания»

Стоит помнить: нейропомощники создавались прежде всего как утилитарные инструменты, ориентированные на эффективность.

Это потом стало ясно, что при желании и запросе пользователя они могут имитировать общение с человеком, быть вашим коучем, закадычным «другом» или даже психологом.

Однако у такого «нецелевого» использования множество подводных камней: пользователь вступает на скользкую дорожку очеловечивания ИИ.

Упомянутое смешение в восприятии общения с людьми и нейросетями работает и здесь. Когда мы говорим чат-боту «спасибо» и реагируем на его ответы как на человеческие, мы все сильнее размываем границу между «это просто инструмент» и «это собеседник».

Отсюда один шаг избыточного доверия к ИИ и даже опасных эмоций в его адрес.

Я активный пользователь ChatGPT и скажу по собственному опыту: ни кнут, ни пряник, ни вежливость, ни жесткость в промпте не влияют на точность ответа. В связи с этим моя рекомендация — общаться с ИИ как с машиной, как с инструментом или как с поисковиком информации. Мы же не благодарим «Яндекс» за найденную ссылку.

Дмитрий Махлин

Ненужные затраты

Основатель OpenAI Сэм Альтман рассказал, что многочисленные «please» и «thank you» в промптах пользователей ChatGPT обходятся OpenAI в десятки миллионов долларов в год.

Тут необходимо понимать принцип работы языковых моделей. Любой вопрос они разбивают на так называемые токены, и обрабатываются уже именно токены. Таким образом, простое «спасибо» LLM обрабатывает как «С-ПА-С-БО». Конечно, внутри ИИ поймет, что это спасибо, но никакой смысловой нагрузки для него это не несет. При этом впустую потребляются вычислительные мощности.

Олеся Лачугина
директор по маркетингу SL Soft

Длинные вежливые запросы и ответы = больше токенов информации = больше вычислений = больше электричества и воды на охлаждение дата-центров.

А это не только затраты, которые, кстати, пока не очень-то окупаются, но и увеличение углеродного следа, то есть вред для экологии.

Технически нейросети не испытывают эмоций, но каждое генерируемое ими сообщение требует энергии на обработку. Так, к примеру, даже участвуя в вежливом диалоге ни о чем, нейросеть сжигает огромное количество электричества.

Эксперты подсчитали, что генерация чат-ботом одного сообщения из ста слов требует примерно 0,14 кВт∙ч энергии. Этого достаточно, чтобы 14 светодиодных ламп работали в течение целого часа.

Виктор Сизов

Некоторые исследования и вовсе показывают, что нейросети, по крайней мере некоторые из них, лучше реагируют на грубость и жесткие запросы.

Например, оклик в духе «Эй, лентяй …» в разговорах с ChatGPT оказался на 4% эффективнее, чем «Не могли бы вы мне помочь решить вопрос?» (84,8% против 80,8%).

Сугубо практические соображения: если вежливость на результаты почти не влияет, а энергопотребление растет, то не логичнее ли (с точки зрения экологии и экономики) резать «вежливый мусор» до минимума?

Подытожим:

  • Вы никому ничего не должны. Нейросеть — это инструмент, ей ваше «спасибо-пожалуйста» не нужно.
  • Однако короткая благодарность вреда не нанесет. На уровне одного пользователя и одного диалога ни бюджет, ни климат не покачнутся. Если привычка говорить «спасибо» важна для вас как часть коммуникационного кода, оставляйте ее.
  • Эффект на качество ответов дает не «вежливое слово», а внятный, структурированный запрос. Вежливость может быть частью этой структуры (особенно в формате «представь, что ты такой-то специалист и, пожалуйста, сделай X»), но ключевой вклад дают содержание и контекст.
  • Если раздражение и грубость с ИИ начинают просачиваться в общение с людьми, это уже проблема, которую нужно решать.

Так что говорить «спасибо» нейросетям необязательно, но полезно с точки зрения ментальной гигиены. Правда, это ненамного увеличивает нагрузку на экологию и дата-центры, но в сравнении с основными массивами запросов не сильно влияет на планету. В конечном же счете это история про вас и ваши ценности, а не про искусственный интеллект.

Но и соломки на случай антиутопичного развития событий, конечно, тоже не мешало бы подстелить, если вы в это верите. Мало ли что.