Стоит ли говорить «спасибо» нейросетям и станет ли ваш промпт от этого лучше

Аргументы «за» вежливость к нейросетям

Иногда это реально влияет на качество ответов ИИ

Люди общаются с нейросетями про помощи промптов — именно так называются ваши запросы в чате, где вы поясняете нейросети задачу, задаете вопрос, придумываете роль и т. д.

Они могут быть как простыми, так и сложными, со множеством условий и ограничений, и, закономерно, ответы ИИ могут различаться в зависимости как от используемой модели, так и от минимальных изменений в этих промптах.

Нейросети руководствуются довольно механической логикой, которая, конечно, адаптируется под понимание человеческого языка за счет миллионов часов машинного обучения, но все еще любит понятные и хорошо структурированные запросы без туманностей и противоречивых требований.

И вот тут-то кроется нюанс.

Исследования по языковым моделям показывают, что форма запроса действительно может менять качество ответа. Вежливые, более развернутые формулировки иногда дают более точные и аккуратные ответы, уменьшая долю ошибок и предвзятости.