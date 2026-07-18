Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Первое массовое отключение случилось 9 мая 2025 года, накануне парада: мобильный интернет в Москве пропал у всех операторов на несколько часов. Дальше — по нарастающей. К концу лета перебои фиксировали в 77 субъектах, включая Приморье, Сахалин и Камчатку. Официальная причина — защита от беспилотников. При этом в отдельных районах связь вырубили не только на время угрозы атак, а капитально, до конца СВО.
С конца 2025 года путешественников отчасти спасают «белые списки». Это одобренные Минцифры отечественные сервисы, доступ к которым сохраняется даже при ограничениях мобильной связи. Список регулярно обновляется, однако иногда во время отключений даже к разрешенным сайтам удается пробиться с большим трудом. Карты и навигаторы – не исключение.
На этом фоне россияне начали вспоминать, как пользоваться бумажными картами. Но в дороге это неудобно: если у водителя нет «штурмана» на соседнем кресле, который будет разбираться с картой, пока первый следит за дорогой, далеко по такой карте не уедешь. Придется останавливаться, чтобы уточнить маршрут. Да и отвыкли, честно сказать, россияне от бумажных карт за последние лет пятнадцать: ни маршрут не подсветить, ни масштаб пальцем не увеличить.
Что офлайн-карта не умеет: без интернета вы не увидите пробки, дорожные события и камеры контроля скорости. Эти данные приходят с сервера в реальном времени, скачать их заранее невозможно. Офлайн-карта отвечает на вопрос «куда ехать», а не «где сейчас затор».
Как выбрать карту под задачу
Прежде чем качать первое попавшееся приложение, ответьте себе на четыре вопроса.
Куда вы едете. Одно дело — найти вход в торговый центр, другое — проложить веломаршрут по лесу. Городские справочники и туристические карты устроены по-разному.
Что должно работать без сети. Проверьте по списку: поиск по адресу и названию компании, построение маршрута, голосовые подсказки. Приложения умеют разное, и «офлайн-режим» у каждого свой.
Каким транспортом. Автомобиль, велосипед, пешком, общественный транспорт. Полного набора нет почти ни у кого.
Хватит ли места. Карта одного крупного региона занимает от 100 мегабайт до нескольких гигабайт.
Для города: 2ГИС и «Яндекс Карты»
2ГИС
Приложение выросло из новосибирского бумажного справочника: компания «ДубльГИС» запустила проект в 1999 году, задолго до «Google Карт». В 2020 году контрольный пакет купил Сбербанк, а в сентябре 2025 года основатель Александр Сысоев продал свою долю и ушел из компании.
Главное: самый подробный справочник организаций в стране. Телефоны, график работы, номер подъезда, точный вход в здание — все это доступно без интернета. В 2021 году компания сообщала о месячной аудитории свыше 55 миллионов пользователей. Отраслевые аналитики оценивают ее сегодня заметно выше.
Офлайн умеет: поиск по адресу и названию компании, маршруты для автомобиля, пешком, на велосипеде и на городском транспорте внутри города. Есть автомобильная и пешеходная навигация с голосом.
Офлайн не умеет: строить маршруты между городами.
Что важно знать: в сентябре 2022 года приложение удаляли из App Store, потом оно вернулось. Отдельная сильная сторона — детальные схемы зданий: работает в подземном переходе и на минус втором этаже торгового центра, где сети нет в принципе.
Платформы: Android, iOS. Бесплатно.
«Яндекс Карты»
Главное: самые точные адреса в России и привычный интерфейс. Общая ежемесячная аудитория геосервисов «Яндекса» — Карт, Навигатора и Метро — в ноябре 2025 года превысила 90 миллионов пользователей. Офлайн-режим бесплатный.
Офлайн умеет: поиск по адресу, велосипедная, самокатная и пешеходная навигация. Именно эти карты рекомендовало скачивать Минтуризма Удмуртии, когда в республике отключили мобильный интернет.
Офлайн не умеет: автомобильная навигация без Сети работает не так полно, как пешеходная. Если едете на машине по незнакомому маршруту, продублируйте картой в 2ГИС.
Платформы: Android, iOS. Бесплатно.
Для походов и путешествий: Organic Maps, CoMaps, Maps.me, OsmAnd и Guru Maps
Эти два приложения — родственники, и история их родства объясняет, какое ставить.
Maps.me придумали в 2010 году белорусские разработчики во главе с Юрием Мельничеком. Стартовых денег не было: чтобы финансировать разработку, Мельничек продал квартиру в Минске. В 2014 году приложение купила Mail.ru Group за 542 миллиона рублей, а в ноябре 2020 года продала платежному процессингу Daegu Limited за 1,557 миллиарда — почти втрое дороже, чем покупала.
Через месяц после сделки вышло обновление, которое пользователи назвали катастрофой. Приложение, по их словам, превратилось в «онлайн-карты с поддержкой офлайна». Позже в него встроили кошелек с предоплаченной картой Mastercard. Тогда Александр Борсук и Виктор Говако, стоявшие у истоков проекта, вместе с Романом Цисиком взяли открытый код и полгода собирали из него новое приложение. 12 июня 2021 года Organic Maps появился в Google Play и App Store — тот же движок, без рекламы, трекеров и кошельков.
Оба приложения работают на данных OpenStreetMap — народной карты мира, которую редактируют волонтеры. Принцип как у «Википедии»: любой человек может нанести на карту дорогу, тропу или родник.
Organic Maps
Главное: видит то, чего нет на городских картах, — тропы, просеки, парковые дорожки, горные перевалы, узкие проезды. Не собирает личные данные и геолокацию. Разработчики говорят о более чем 6 миллионах пользователей.
Офлайн умеет: поиск, велосипедная и пешеходная навигация, автомобильные маршруты, голосовые подсказки. Экономно расходует батарею.
Офлайн не умеет: показывать панорамы улиц.
Платформы: Android, iOS. Бесплатно, без рекламы.
У Organic Maps тоже был раскол В 2025 году трое основателей рассорились. Роман Цисик предъявил Борсуку и Говако три претензии: конфликт ценностей, корпоративный конфликт и финансовый — о том, как расходуются донаты сообщества. Параллельно волонтеры написали открытое письмо с требованием гарантий, что проект не продадут и не начнут монетизировать. Гарантий не дали. 10 июня 2025 года часть сообщества выпустила собственный форк — CoMaps.
Maps.me
Главное: туристические карты с достопримечательностями и подсказками, как добраться на метро или автобусе.
Офлайн умеет: поиск адресов, маршруты для автомобиля, велосипеда и пешком.
Офлайн не умеет: обходиться без подписки, если вам нужно много карт, — пользователи сообщают об ограничении примерно в 10 регионов на бесплатном тарифе. Плюс реклама внутри приложения.
Платформы: Android, iOS.
Кому подойдет: тем, кто давно им пользуется и не хочет переносить сохраненные метки. Всем остальным логичнее сразу поставить Organic Maps: у него та же основа, но без рекламы и ограничений.
CoMaps
Главное: форк Organic Maps, который создала часть его сообщества после конфликта между основателями. Использует те же данные OpenStreetMap, не показывает рекламу и не требует регистрации.
Офлайн умеет: искать адреса и объекты, строить автомобильные, велосипедные и пешеходные маршруты, вести по ним с голосовыми подсказками. Для работы после загрузки карты достаточно сигнала GPS.
Офлайн не умеет: показывать пробки, свежие перекрытия, движение общественного транспорта и панорамы улиц.
Что важно знать: CoMaps моложе Organic Maps, поэтому два приложения пока очень похожи, а у нового проекта могут встречаться недоработанные функции. Главное различие не в картах, а в устройстве проекта: CoMaps заявляет о некоммерческом статусе и управлении с участием сообщества.
Платформы: Android, iOS. Бесплатно, без рекламы.
OsmAnd
Главное: самая подробная и настраиваемая карта в подборке. Подойдет тем, кому нужны не только дороги, но и тропы, рельеф, высоты, туристические маршруты и работа с GPS-треками.
Офлайн умеет: искать адреса, координаты и объекты, строить автомобильные, велосипедные, пешеходные и туристические маршруты, перестраивать путь и давать голосовые подсказки. Можно скачать горизонтали, затенение рельефа, маршруты общественного транспорта и записывать треки в формате GPX.
Офлайн не умеет: показывать живые пробки, аварии, внезапные перекрытия и текущее положение транспорта.
Что важно знать: интерфейс сложнее, чем у Organic Maps и Maps.me: в приложении много настроек, слоев и отдельных профилей. В бесплатной версии ограничено число загрузок карт, а часть дополнительных возможностей доступна за деньги.
Платформы: Android, iOS. Есть бесплатная и платные версии.
Кому подойдет: туристам, велосипедистам, любителям бездорожья и тем, кому нужно заранее подготовить сложный маршрут.
Guru Maps
Главное: офлайн-карты для путешествий и работы с собственными маршрутами. Приложение позволяет собирать метки, записывать поездки и импортировать подготовленные заранее треки.
Офлайн умеет: искать адреса и объекты, прокладывать маршруты, вести по ним с голосовыми подсказками, записывать GPS-треки и работать с файлами GPX и KML.
Офлайн не умеет: показывать пробки, дорожные события и другую информацию, которая меняется в реальном времени.
Что важно знать: для автономной навигации нужно заранее скачать не только саму карту региона, но и отдельные навигационные данные. В бесплатной версии ограничено количество карт, меток и треков.
Платформы: Android, iOS. Есть бесплатная версия и платная Guru Maps Pro.
Кому подойдет: тем, кто сам составляет маршруты, сохраняет много меток и работает с треками.
Для автомобиля и поездок между городами
NAVITEL Navigator
Главное: автомобильный навигатор, изначально рассчитанный на работу без интернета. Показывает развязки, полосы движения, ограничения скорости и сохраненную базу камер.
Офлайн умеет: искать адреса и объекты, строить междугородние маршруты, перестраивать путь, предлагать варианты проезда и вести водителя с голосовыми подсказками.
Офлайн не умеет: показывать актуальные пробки, аварии и свежие дорожные события.
Что важно знать: приложение можно скачать бесплатно, но карты России и других стран обычно нужно покупать. Для загрузки и обновления карт интернет понадобится, после этого сама навигация работает автономно.
Платформы: Android, iOS. Карты платные.
Кому подойдет: автомобилистам, которым нужен отдельный навигатор без туристических и городских функций.
HERE WeGo
Главное: международный навигатор, в котором можно скачать карту целой страны или региона. Особенно удобен в зарубежных поездках, но карты России и маршруты внутри страны тоже доступны.
Офлайн умеет: искать адреса, строить автомобильные и пешеходные маршруты и вести по ним с голосовыми подсказками.
Офлайн не умеет: показывать пробки и строить маршруты на общественном транспорте.
Что важно знать: перед поездкой нужно не только скачать нужные регионы, но и включить офлайн-режим в настройках. Если начать маршрут с интернетом и потерять связь по дороге, приложение не всегда переключается на скачанную карту само.
Платформы: Android. Бесплатно.
Кому подойдет: как запасная карта России и основной навигатор для поездок за границу.
«СитиГИД»
Главное: российский автомобильный навигатор с картами России и соседних стран. Работает с собственными платными картами и бесплатными картами OpenStreetMap.
Офлайн умеет: искать адреса и объекты, строить и перестраивать автомобильные маршруты, вести по ним с голосовыми подсказками и предупреждать о сохраненных в карте ограничениях.
Офлайн не умеет: показывать актуальные пробки, аварии и новые перекрытия. Эти данные загружаются через интернет.
Что важно знать: карты OpenStreetMap можно использовать бесплатно, а подробные фирменные карты России продаются отдельно. Существует новый «СитиГИД М» для Android и классический CityGuide для Android и iOS.
Платформы: Android, iOS. Есть бесплатные и платные карты.
Кому подойдет: водителям, которым нужен классический автомобильный навигатор и возможность выбирать карты разных производителей.
MapFactor Navigator
Главное: бесплатный автомобильный навигатор на основе OpenStreetMap. Поддерживает не только смартфоны, но и компьютеры и старые автомобильные устройства на Windows и Windows CE.
Офлайн умеет: искать адреса и объекты, строить маршруты для автомобиля, грузовика, мотоцикла, велосипеда и пешехода, вести по ним с голосовыми подсказками и предупреждать об ограничениях скорости.
Офлайн не умеет: показывать актуальные пробки и дорожные события.
Что важно знать: базовые карты OpenStreetMap бесплатны. Коммерческие карты TomTom, навигация для грузовиков и часть дополнительных функций продаются отдельно. Интерфейс заметно менее привычный, чем у «Яндекс Карт» или NAVITEL.
Платформы: Android, iOS, Windows, Windows CE. Базовая версия бесплатна.
Кому подойдет: как резервный автомобильный навигатор, особенно для старого головного устройства или компьютера с Windows.
«Google Карты»: только для автомобиля и с оговоркой
Главное: спутниковый вид и удобная автомобильная навигация. Карты качаются на смартфон и работают даже в авиарежиме.
Офлайн умеет: строить автомобильные маршруты.
Офлайн не умеет: вести пешехода и подсказывать общественный транспорт.
Платформы: Android, iOS. Бесплатно.
Важная оговорка: российский сегмент «Google Карт» не обновляется с 2022 года, после банкротства российского юрлица компании. Новые дома, дороги и заведения там не появляются. Для поездки за границу приложение по-прежнему отличное, для России — устаревший слепок четырехлетней давности.
Кому подойдет: как резервная автомобильная карта и для зарубежных поездок. Для России полагаться только на нее не стоит: лучше держать рядом «Яндекс Карты», 2ГИС или приложение на основе OpenStreetMap.
|Приложение
|Поиск офлайн
|Авто
|Пешком
|Велосипед
|Транспорт
|Реклама
|2ГИС
|Адреса и компании
|Да
|Да
|Да
|Да (в городе)
|Есть
|Яндекс Карты
|Адреса
|Ограниченно
|Да
|Да
|Нет
|Есть
|Organic Maps
|Адреса и объекты
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|Maps.me
|Адреса и объекты
|Да
|Да
|Да
|Подсказки
|Есть
|CoMaps
|Адреса и объекты
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|OsmAnd
|Адреса и объекты
|Да
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Guru Maps
|Адреса и объекты
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|NAVITEL Navigator
|Адреса и объекты
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Нет
|HERE WeGo
|Адреса и объекты
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Нет
|СитиГИД
|Адреса и объекты
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Нет
|MapFactor Navigator
|Адреса и объекты
|Да
|Да
|Да
|Нет
|Есть
|Google Карты
|Адреса
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Нет
Три вещи, которые нужно сделать до выезда
Скачайте карты всех регионов маршрута. Не только точки назначения, но и всех областей, через которые поедете. Незагруженная карта в офлайне не откроется.
Обновите скачанное. Карты крупных городов устаревают быстрее всего: меняются дороги, закрываются заведения. Organic Maps, судя по журналу обновлений, подтягивает свежие данные OpenStreetMap каждые несколько недель.
Проверьте, что включен GPS. Без него приложение не поймет, где вы, даже если карта загружена и обновлена. Спутниковый сигнал приходит не из интернета, а с орбиты, и работает при выключенной сети.
Частые вопросы
Работает ли офлайн-карта в самолете?
Да, если карта скачана заранее и на смартфоне включен GPS. У Google Карт офлайн-навигация работает даже в авиарежиме.
Почему в офлайне нет пробок?
Пробки — это данные о скорости тысяч машин прямо сейчас. Они существуют только на сервере и обновляются каждую минуту. Скачать их заранее нельзя.
Сколько места занимает офлайн-карта?
От 100 мегабайт за небольшой регион до нескольких гигабайт за крупный.
Что выбрать, если ставить только одно приложение?
Для города — 2ГИС: он единственный держит офлайн и справочник организаций, и городской транспорт. Для похода и путешествия — Organic Maps.
Правда ли, что карты работают, когда интернет отключен совсем?
Да. Скачанная карта лежит в памяти телефона, а координаты приходят со спутников GPS и ГЛОНАСС. Ни то, ни другое не зависит от сотового оператора.