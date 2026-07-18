Как выбрать карту под задачу

Прежде чем качать первое попавшееся приложение, ответьте себе на четыре вопроса.

Куда вы едете. Одно дело — найти вход в торговый центр, другое — проложить веломаршрут по лесу. Городские справочники и туристические карты устроены по-разному.

Что должно работать без сети. Проверьте по списку: поиск по адресу и названию компании, построение маршрута, голосовые подсказки. Приложения умеют разное, и «офлайн-режим» у каждого свой.

Каким транспортом. Автомобиль, велосипед, пешком, общественный транспорт. Полного набора нет почти ни у кого.

Хватит ли места. Карта одного крупного региона занимает от 100 мегабайт до нескольких гигабайт.

Для города: 2ГИС и «Яндекс Карты»

2ГИС

Приложение выросло из новосибирского бумажного справочника: компания «ДубльГИС» запустила проект в 1999 году, задолго до «Google Карт». В 2020 году контрольный пакет купил Сбербанк, а в сентябре 2025 года основатель Александр Сысоев продал свою долю и ушел из компании.

Главное: самый подробный справочник организаций в стране. Телефоны, график работы, номер подъезда, точный вход в здание — все это доступно без интернета. В 2021 году компания сообщала о месячной аудитории свыше 55 миллионов пользователей. Отраслевые аналитики оценивают ее сегодня заметно выше.

Офлайн умеет: поиск по адресу и названию компании, маршруты для автомобиля, пешком, на велосипеде и на городском транспорте внутри города. Есть автомобильная и пешеходная навигация с голосом.

Офлайн не умеет: строить маршруты между городами.

Что важно знать: в сентябре 2022 года приложение удаляли из App Store, потом оно вернулось. Отдельная сильная сторона — детальные схемы зданий: работает в подземном переходе и на минус втором этаже торгового центра, где сети нет в принципе.

Платформы: Android, iOS. Бесплатно.

«Яндекс Карты»

Главное: самые точные адреса в России и привычный интерфейс. Общая ежемесячная аудитория геосервисов «Яндекса» — Карт, Навигатора и Метро — в ноябре 2025 года превысила 90 миллионов пользователей. Офлайн-режим бесплатный.

Офлайн умеет: поиск по адресу, велосипедная, самокатная и пешеходная навигация. Именно эти карты рекомендовало скачивать Минтуризма Удмуртии, когда в республике отключили мобильный интернет.

Офлайн не умеет: автомобильная навигация без Сети работает не так полно, как пешеходная. Если едете на машине по незнакомому маршруту, продублируйте картой в 2ГИС.

Платформы: Android, iOS. Бесплатно.

Для походов и путешествий: Organic Maps, CoMaps, Maps.me, OsmAnd и Guru Maps

Эти два приложения — родственники, и история их родства объясняет, какое ставить.

Maps.me придумали в 2010 году белорусские разработчики во главе с Юрием Мельничеком. Стартовых денег не было: чтобы финансировать разработку, Мельничек продал квартиру в Минске. В 2014 году приложение купила Mail.ru Group за 542 миллиона рублей, а в ноябре 2020 года продала платежному процессингу Daegu Limited за 1,557 миллиарда — почти втрое дороже, чем покупала.

Через месяц после сделки вышло обновление, которое пользователи назвали катастрофой. Приложение, по их словам, превратилось в «онлайн-карты с поддержкой офлайна». Позже в него встроили кошелек с предоплаченной картой Mastercard. Тогда Александр Борсук и Виктор Говако, стоявшие у истоков проекта, вместе с Романом Цисиком взяли открытый код и полгода собирали из него новое приложение. 12 июня 2021 года Organic Maps появился в Google Play и App Store — тот же движок, без рекламы, трекеров и кошельков.

Оба приложения работают на данных OpenStreetMap — народной карты мира, которую редактируют волонтеры. Принцип как у «Википедии»: любой человек может нанести на карту дорогу, тропу или родник.

Organic Maps

Главное: видит то, чего нет на городских картах, — тропы, просеки, парковые дорожки, горные перевалы, узкие проезды. Не собирает личные данные и геолокацию. Разработчики говорят о более чем 6 миллионах пользователей.

Офлайн умеет: поиск, велосипедная и пешеходная навигация, автомобильные маршруты, голосовые подсказки. Экономно расходует батарею.

Офлайн не умеет: показывать панорамы улиц.

Платформы: Android, iOS. Бесплатно, без рекламы.