Фото

Основа скетча — ваше фото (но не ждите сильного портретного сходства, стиль неизбежно исказит черты, и это будет даже к лучшему). Для наиболее точного результата лучше загрузить:

портрет;

фото в полный рост;

1−2 снимка «с вайбом»: работа, спорт, кухня, путешествие, ноутбук, дети, домашние животные, бардак на столе.

Чем больше деталей о вашей жизни попадет в кадр — тем смешнее и точнее получится результат. Если вы хотите, чтобы что-то обязательно было на скетче, загрузите и это фото в референсы. Например, словесных описаний животных явно недостаточно — лучше прикрепите фото питомца вместе со своим.

Референс

Здесь вы выбираете стиль, в котором будет картинка. Например:

sketchbook page (страница скетчбука);

indie 2000s comic (инди-комикс из нулевых);

fashion caricature (стильная карикатура),

messy watercolor (хаотичная акварельная палитра);

handwritten notes (заметки от руки).

Если вам уже понравились какие-то конкретные удачные генерации, можете загрузить их как референс. Но будьте осторожны: иногда модель может решить, что ей нужно перерисовать эту картинку, и в итоге ваши изображения и подписи наложатся на чужое, превращая результат в нелогичную кашу.

В промпте можно указать несколько желаемых стилей, но смотрите, чтобы они не противоречили друг другу и контексту.

Например, для генерации ниже автор использовала подправленное описание, которое предложил ChatGPT на основании того, что знал о пользователе. Но так как он видел меня как девушку серьезную, попытки добиться от него одновременно комиксового скетчевого стиля потерпели фиаско.