Соцсети захватил тренд «преврати себя в артбук с ChatGPT». Как это работает и как с помощью нейросети создать личную мифологию персонажа
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Почему все вдруг превращают себя в персонажа скетчбука
В конце апреля компания OpenAI выкатила долгожданное обновление — модель ChatGPT Images 2.0, которая заметно лучше первой версии стала и генерировать изображения любого стиля, и распознавать ваши. Главное, что порадовало пользователей: нейросеть наконец научилась почти без опечаток встраивать большие объемы текста прямо в картинки (включая русскоязычные фразы).
И как раз последнее родило идею нового стилизованного промпта, который захватил пользователей интернета по всему миру, совсем как год назад генерации в стиле персонажей Миядзаки и студии Ghibli.
В мае 2026 года по Instagram, Threads, Facebook, Telegram и другим площадкам начал расходиться формат, который чаще всего называют Sketchbook character collage, sketchbook character sheet или просто «преврати себя в персонажа скетчбука».
Идея проста: взять ваше фото, селфи и/или в полный рост, добавить щепотку информации о вас, оставить нейросети пространство для интерпретации и фантазии — и получить вашу личную страницу персонажа в стиле классических артбуков.
Артбуки — это общее название для сборников иллюстраций, эскизов и концепт-артов, объединенных общей темой. Обычно у них нет сюжета — артбуки скорее выглядят как заметки на полях автора-миростроителя, который придумывает персонажей, локации и предметы для будущей книги или комикса.
Новый промпт позволяет пользователям представить себя как одного из таких персонажей некой большой истории, которого надо как-то познакомить с читателями за пару эскизов и несколько надписей, сконцентрированных на одной странице. Получается что-то между личным дневником, концепт-артом персонажа и очень ироничным досье.
Хотите стать частью этого выдуманного мира? Поехали разбираться, что и как загружать в нейронку. Вам понадобится только доступ к ChatGPT, а обновленный генератор картинок доступен всем пользователям даже бесплатно. Единственное, следите за количеством генераций, в день у бесплатной версии есть лимиты.
Что нужно для генерации
Вот базовый промпт:
Turn the person from the photo into a grotesque humorous fashion caricature sketch. Strongly exaggerated anatomy, elongated proportions, expressive crooked hands, dramatic face, awkward elegant posture, satirical fashion energy, messy ink lines, rough watercolor, sketchbook style, vintage magazine illustration on beige aged paper. Add handwritten Russian notes, arrows, funny observations, doodles, and absurd personality analysis around the character.
Фото
Основа скетча — ваше фото (но не ждите сильного портретного сходства, стиль неизбежно исказит черты, и это будет даже к лучшему). Для наиболее точного результата лучше загрузить:
- портрет;
- фото в полный рост;
- 1−2 снимка «с вайбом»: работа, спорт, кухня, путешествие, ноутбук, дети, домашние животные, бардак на столе.
Чем больше деталей о вашей жизни попадет в кадр — тем смешнее и точнее получится результат. Если вы хотите, чтобы что-то обязательно было на скетче, загрузите и это фото в референсы. Например, словесных описаний животных явно недостаточно — лучше прикрепите фото питомца вместе со своим.
Референс
Здесь вы выбираете стиль, в котором будет картинка. Например:
- sketchbook page (страница скетчбука);
- indie 2000s comic (инди-комикс из нулевых);
- fashion caricature (стильная карикатура),
- messy watercolor (хаотичная акварельная палитра);
- handwritten notes (заметки от руки).
Если вам уже понравились какие-то конкретные удачные генерации, можете загрузить их как референс. Но будьте осторожны: иногда модель может решить, что ей нужно перерисовать эту картинку, и в итоге ваши изображения и подписи наложатся на чужое, превращая результат в нелогичную кашу.
В промпте можно указать несколько желаемых стилей, но смотрите, чтобы они не противоречили друг другу и контексту.
Например, для генерации ниже автор использовала подправленное описание, которое предложил ChatGPT на основании того, что знал о пользователе. Но так как он видел меня как девушку серьезную, попытки добиться от него одновременно комиксового скетчевого стиля потерпели фиаско.
Контекст про себя
В типичном варианте человек загружает свое фото в ChatGPT и дает промпт: сделать его как героя страницы артбука — с рисунком в полный рост, портретом, подписью, деталями характера, вещами-символами, заметками от руки и иногда даже абсурдным «разбором личности».
Если вы немного разбираетесь в промптинге, можно оттолкнуться от этой идеи и нащупать свой стиль. Сделать надписи на фото строго продуманными или предоставить это нейронке, которая выдаст вам, как она «считала» вас по фото и контексту.
Новый тренд завирусился именно из-за того, что выдача ChatGPT сродни гаданию. Как будто вас бесплатно проанализировал какой-нибудь псевдопсихолог: смесь точных и неточных совпадений, смешно, но приятно.
Если ChatGPT уже знает вас по диалогам, можно написать:
«Собери персонажа из всего, что ты знаешь обо мне».
В англоязычных постах часто повторяется формула: «I asked ChatGPT to use everything it knows about me…» — то есть «я попросил ChatGPT использовать всё, что он знает обо мне».
Но сразу предупреждаем: этот путь рискованный, и, если вам дорого ваше представление о себе, возможно, вы не хотите предоставлять интерпретацию вас нейронке. Хотя вы можете изрядно удивиться и посмеяться, почитав, как ваш верный чат-бот видит вас по итогам всех ваших рабочих, личных, серьезных и дурацких запросов.
Например, автор этого текста не раз строго поправляла своего ассистента, когда он косячил и ошибался. В итоге обнаружилось, что по общему вайбу он запомнил меня как строгую госпожу, которая любит наказывать и не терпит неискренности. Страшно подумать, что бы он выдал, если бы я загрузила его описания в промпт для генерации…
В целом вы можете собрать схематичное описание, как вы видите себя и как хотите предстать перед читателями, и предложить ChatGPT придумать на основе этого какие-то точные, мемные и смешные подписи. Это работает, мы проверяли.
Для начала просто коротко расскажите о себе:
- чем живете;
- что любите;
- какие у вас привычки;
- что бесит;
- как отдыхаете;
- какие у вас странности и локальные мемы.
Именно это превращает обычный портрет в полноценного персонажа. Но вы можете выбрать и другие ваши особенности, которые хотите вынести на страницу.
Что обычно появляется на такой странице:
Результатом станет стилизованная под страницу из скетчбука картинка, где в центре будет большой скетч героя, как его увидела нейросеть. По бокам от него могут располагаться:
- эмоции лица или, наоборот, портрет в полный рост, если центральное изображение поясное;
- маленькие сцены из жизни;
- предметы-символы,
- стрелки, заметки, рисунки и каракули на полях;
- шуточный «анализ личности».
Например: «87% хаос, 13% стратегия», «эмоциональная поддержка: кофе», «слишком живой человек для нормального календаря», «делает вид, что всё под контролем», «не одобряет бардак» и т. п.
Если вы хотите большей конкретики, вам никто не мешает «допилить» промпт под себя. Вот расширенная версия базового промпта — для полноценного листа характера (character sheet):
Создай full-page hand-drawn character concept sheet / storyboard page в стиле indie 2000s sketchbook comic + fashion caricature illustration.
Используй загруженные фото как основу. Сохрани узнаваемые черты лица, стиль одежды, аксессуары и общий вайб человека.
Сделай страницу как личный хаотичный блокнот: состаренная бумага, ink lines, rough watercolor, карандашные линии, стрелки, doodles, handwritten russian notes.
Главный персонаж: (описание человека — привычки, работа, ритуалы, внутренние конфликты, юмор, любимые вещи).
Добавь:
- большой full body sketch;
- несколько эмоций лица;
- мини-сцены из жизни;
- предметы-символы;
- handwritten notes на русском;
- шуточный псевдонаучный анализ личности.
Важно: если будете дорабатывать промпт с нейронкой или по рекомендациям, добавьте негативный промпт, чтобы избежать явных ляпов. Например, не стоит делать glossy digital art, стерильный фон и «идеальную» анатомию. Для тренда нужен живой, немного смешной и немного терапевтический скетчбук.
Лучше всего такой стиль сейчас делает ChatGPT с GPT Image 2.0 — он аккуратнее работает с текстом внутри картинки и лучше собирает характер персонажа. Однако можно попробовать сделать то же самое в любой другой нейросети, а потом сравнить результаты.