Пора признать: нейровидео с реальными людьми перестали быть забавным экспериментом. То, что вчера казалось безобидной шуткой, сегодня может закончиться административным или даже уголовным делом.

Использование нейросетей само по себе не преступление. Проблема начинается, когда технология перестает быть инструментом и становится способом вторжения — в частную жизнь, в репутацию, в общественное доверие. В какую игру играть с этой технологией и в каких рамках, решает уже конечный пользователь. К нему и вопросы.

В России пока нет отдельного закона о дипфейках, но чужое лицо, голос, мимика и персональные данные защищены уже сейчас. И если ролик показывает человека в унизительном образе, приписывает ему несделанные поступки, использует его биометрию без согласия или маскируется под новостной сюжет, последствия могут быть весьма ощутимыми.