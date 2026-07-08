В герои интернета случайно, в суд — с подготовкой. Что делать, если стали персонажем нейрофейка
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Генеративные ролики от нейросетей во многом начинались как несерьезное развлечение, шутка, где часто смешно даже не содержание, а то, как убого и нечеловечески нелогично оно сделано. Но годы шли, нейросети развивались, а вместе с ними развилась и среда умелых пользователей, которые не стесняются использовать их в самых разных и не всегда добропорядочных целях.
В 2025 году завирусился нейросервис Sora, который позволял пользователям загружать свою внешность для создания генеративных анимированных аватаров. А другим пользователям — использовать уже загруженных людей как персонажей для своих роликов. В 2026-м в запрещенную в РФ соцсеть Instagram внедрили модель искусственного интеллекта Muse Image, позволяющую создавать ремиксы и изображения на основе фотографий реальных людей с открытых аккаунтов. При этом даже если вы запретите использовать свое лицо и закроете профиль, уже сделанные генерации удаляться не будут.
Пора признать: нейровидео с реальными людьми перестали быть забавным экспериментом. То, что вчера казалось безобидной шуткой, сегодня может закончиться административным или даже уголовным делом.
Использование нейросетей само по себе не преступление. Проблема начинается, когда технология перестает быть инструментом и становится способом вторжения — в частную жизнь, в репутацию, в общественное доверие. В какую игру играть с этой технологией и в каких рамках, решает уже конечный пользователь. К нему и вопросы.
В России пока нет отдельного закона о дипфейках, но чужое лицо, голос, мимика и персональные данные защищены уже сейчас. И если ролик показывает человека в унизительном образе, приписывает ему несделанные поступки, использует его биометрию без согласия или маскируется под новостной сюжет, последствия могут быть весьма ощутимыми.
Ответственность наступает не за сам факт использования нейросети, а за эффект, который контент производит (паника, вред, клевета, нарушение частной жизни, незаконное использование изображения).
Очень многие завирусившиеся нейроролики с якобы реальными героями при желании могут стать поводом для исков о защите чести и достоинства, репутации, авторских и смежных прав.
А если содержание перерастает в угрозы общественной безопасности или мимикрирует под новостные сообщения, содержит дискредитацию, вовлечение в мошенничество или экстремизм, риски переходят в административную и уголовную плоскость.
Суд смотрит на умысел и результат, а не на то, каким инструментом создано видео. И отвечать тут будут не разработчики нейросети, а ее пользователи, по чьему заказу сделан ролик.
Именно поэтому важно понимать, какие риски несет любой ролик, где используется чужое лицо, и что делать, если объектом такого «творчества» стали вы.
Если с вами сделали в нейросетях обидный ролик, или использовали вашу внешность для создания дипфейка и тем самым опорочили репутацию, или совершили иное правонарушение от вашего имени, защищать себя придется не ответными роликами в нейросетях, а, скорее всего, в суде. На практике защита строится поэтапно.
Шаг 1. Зафиксируйте нарушение
Для начала определите, есть ли в ролике состав преступления. Если речь о нарушении общественного порядка, скорее всего, делом должны заниматься полиция и соответствующие службы.
Если речь о том, что ролик вредит лично вам, например содержит клевету или ваши персональные данные, иск должны рассматривать гражданские суды. При условии, конечно, что вы сумели определить ответственных за создание и распространение (а тут тоже может помочь заявление в полицию).
Для начала важно не упустить доказательства. Все остальное потом.
Самый надежный способ — нотариальный осмотр интернет-страницы. Он фиксирует содержание ролика, дату, время, URL и технические параметры. Это доказательство (по статье 102 Основ законодательства о нотариате), которое в суде не развалится от пары возражений.
Но можно обойтись и без нотариуса.
Архивные копии страниц применяются как средство доказывания. А вот скриншот страницы, не заверенный нотариусом, можно фальсифицировать, поэтому как доказательство его не применяют и не принимают. Протокол эксперта с сертификатом судебного эксперта, если он дает расписку об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, может лечь в основу доказывания, если вторая сторона не будет его оспаривать.
То есть:
- интернет-архивы с копиями страниц использовать можно;
- скрины без нотариального заверения судом почти не учитываются;
- экспертный протокол возможен, но рисков больше.
Шаг 2. Попробуйте досудебное урегулирование
Если вам важнее всего как можно быстрее убрать порочащий контент с интернет-площадок, имеет смысл попробовать договориться с его авторами и распространителями в досудебном порядке.
Если не получилось, можно попробовать убрать контент через владельцев площадки или редакцию.
Юридические варианты такие:
- обратиться к владельцу сайта с требованием удалить контент (ст. 15.3 закона № 149-ФЗ);
- направить в редакцию СМИ требование об опровержении (ст. 43 закона о СМИ);
- обратиться к авторам ролика с досудебной претензией с требованием добровольно убрать контент и компенсировать вам моральный ущерб.
Во всех случаях нужно сохранить доказательства отправки.
Последний вариант сильно зависит от добропорядочности и сознательности потенциальных ответчиков.
Но тут есть нюанс: в отличие от многих других ситуаций, где попытка досудебного урегулирования обязательна, прежде чем обращаться в суд, здесь оно, строго говоря, не требуется.
«По данной категории дел обязательного досудебного порядка не предусмотрено», — прямо говорит юрист. Так что, если автор неизвестен, игнорирует запросы или явно действует недобросовестно, можно сразу переходить к следующему шагу: иску.
Шаг 3. Составьте иск
Многие воспринимают перспективу идти в суд как максимально нежеланную. Да, это не комментарий в соцсети оставить: придется погрузиться в бюрократию, потратить некоторый ресурс личного времени, заплатить пошлины — и все это без 100%-ной гарантии на возмещение затрат и ущерба.
Однако скажем прямо: в современном мире это единственный законный механизм обеспечения прав. В том числе ваших прав на то, чтобы ваше лицо принадлежало только вам, а ваша личность не становилась героем выдуманных историй.
Так что найдите адрес вашего районного суда и скачайте в интернете шаблон подачи искового заявления.
Палюлин привел несколько законных оснований, которые могут лечь в основу вашей претензии и исковых требований. Сослаться можно:
- на статью 152 ГК РФ — защита чести, достоинства и деловой репутации;
- статью 152.1 ГК РФ — защита изображения гражданина, если использовано лицо без согласия;
- статью 151 ГК РФ — компенсация морального вреда.
Необходимо указать конкретные не соответствующие действительности сведения, доказательства их порочащего характера и причиненной связи с моральными страданиями. Требования должны быть сформулированы конкретно.
В иске важно четко указать:
- какие сведения ложны;
- почему они порочащие;
- чем подтверждается причинение вреда;
- чего вы требуете: признать недостоверными, удалить, опровергнуть, компенсировать вред.
«Размер компенсации определяется истцом и должен быть соразмерен причиненным страданиям», — подчеркнул юрист.
При этом надо быть готовым к тому, что ответчик может выстроить защиту на том, что в России существует «право на пародию».
Закон позволяет создавать и использовать пародию на образ или произведение без согласия автора и без выплаты вознаграждения, если соблюдены определенные условия:
- пародия должна обладать творческим, сатирическим или комическим характером;
- она не должна искажать честь, достоинство или деловую репутацию автора оригинала;
- использование оригинального произведения или образа должно быть оправдано целями пародии и не выходить за пределы, необходимые для достижения комического эффекта.
На практике такие случае редки, но в теории возможны.
Шаг 4. Подготовьте доказательную базу
К иску потребуется приложить ворох документов, чтобы ваши претензии не показались необоснованными. Это могут быть:
- скриншоты видео, показавшиеся вам нарушающими закон или оскорбительными;
- если имеются, обоснованные доказательства, почему на видео не вы;
- доказательства факта распространения (лучше нотариально заверенные);
- заключение специалиста (если нужно);
- копии иска для ответчиков;
- квитанция об оплате госпошлины (3000 рублей, реквизиты для оплаты можно найти на сайте нужного суда);
- сведения о переписке с площадкой или редакцией;
- показания свидетелей или материалы от психологов, если речь о моральном вреде;
- доверенность, если действует представитель.
При этом, если были какие-то попытки досудебных контактов, автор ролика может успеть удалить его со всех площадок, испугавшись возможного иска. Если вас устраивает такой результат, на этом можно и закончить. Но, если ваше достоинство всерьез задето, а отголоски продолжают вредить вашей репутации, работе и личной жизни, знайте: удаление ролика ответчика не спасет.
Если нарушение изначально удалось зафиксировать, то можно требовать взыскания расходов и компенсации морального вреда. Степень нравственных страданий в любом случае, независимо от факта удаления материала, определяет судья.
Шаг 5. Подача иска
По закону иск можно подать в районный или городской суд по месту жительства ответчика, но если речь идет о компенсации морального вреда, то допустим и суд по месту жительства истца, уточнил юрист.
Вам предстоит определить, где лучше это делать. С одной стороны, по негласным правилам у вас как у оскорбленной стороны должно быть право выбора места вашей судебной «дуэли».
С другой — вы более заинтересованы и мотивированы в этом суде, а ответчика, если он не нарушил какую-то уголовную статью и не находится под стражей, еще нужно заставить явиться на заседание. В этом плане суд по месту его жительства будет предпочтительнее.
Предварительно нужно отправить ответчикам копии иска заказным письмом с описью вложения. Почтовые документы, подтверждающие отправку, также пойдут в приложение к иску.
Подать документы можно:
- лично;
- почтой России;
- через электронную систему ГАС «Правосудие».
Электронный вариант самый удобный и потребует от вас минимум телодвижений. Но на практике важно приносить бумажные оригиналы нотариальных протоколов на заседание — суд будет работать именно с ними.
Рассмотрение таких дел может идти несколько месяцев. Но, если ответчика признают виновным, судебные расходы он обязан будет вам возместить.
Во всей этой истории есть другой неприятный момент. Зачастую добиться чего-то в судебном порядке сейчас реалистично, только если и ответчик, и истец проживают в одной юрисдикции. Российские суды сейчас сотрудничают с ограниченным списком стран, а любые взыскания в отсутствии подключения к SWIFT затруднительны.
Так что, если фейк сделал какой-то юзер из Европы или из-за океана, сделать тут в легальном поле практически ничего нельзя.
Разве что освоить нейросети самостоятельно и сделать обидчика героем своего ролика. Хоть какая-то моральная компенсация. О нейросети, позволяющей это сделать, мы рассказываем здесь.
В любом случае превращать бескрайнее море генеративного контента в непаханое поле для исков и уголовных дел — плохая идея. Большая часть таких роликов делается не со злым умыслом и не в расчете на негативные последствия, а на волне опьяняющего при знакомстве с нейросетями чувства свободы и потенциальных возможностей для воплощения фантазий.
Люди редко задумываются о том, какой закон они нарушают, пока не столкнутся с последствиями. Что, впрочем, не освобождает от ответственности.
Так что сами здраво оценивайте, насколько дело действительно стоит ваших нервов и ресурсов. Постепенно прецеденты в судах создадут четкие рамки, а разработчики нейросетей прикрутят свои алгоритмы, и сомнительного контента станет в разы меньше. А для начала можно попробовать полюбовно договориться об удалении ролика с автором или с владельцами площадки, которые должны модерировать контент.