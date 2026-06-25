В Пекин со смартфоном. Какие знания и приложения пригодятся неопытному путешественнику в Китае
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Этот текст автор пишет по личному опыту и свежим впечатлениям: в июне 2026 года удалось провести недельный отпуск в Китае, куда хотелось (и боялось!) уже несколько лет. Оказалось, не так уж страшна КНР, если правильно подготовиться.
За чем и когда ехать
Если вы едете не за пляжным отдыхом на остров Хайнань, где можно точно так же не вылезать из отеля и с пляжа, как в любом другом туристическом раю, скорее всего, Китай вас интересует прежде всего впечатлениями.
Там действительно есть что посмотреть. Китай большой, по-настоящему большой, лишь немногим уступает России, а кое-где и превосходит ее по концентрации всяких исторических памятников и музеев на квадратный километр. Один только Пекин можно осматривать неделю или две, а есть же еще Великая Китайская стена, парящие скалы, контрасты Шанхая, Харбин и многое другое.
А это значит, что, если вы хотите все посмотреть, ходить вам придется много.
Это нужно учитывать, не только выбирая себе удобную разношенную обувь, в которой будет не страшно ходить по горам, лестницам и Великой Китайской стене (которая тоже горы и лестницы). Но и планируя даты поездки.
Что нужно знать о Китае, чтобы попасть туда в лучшее время и не испортить себе впечатление?
- Учитывайте местный производственный календарь. В Китае, как и в России, есть несколько периодов длинных праздников. Хорошая новость: они не совпадают с нашими. Китайский Новый год, например, в феврале — и это две недели, когда все затихает, закрывается, а люди разъезжаются из больших городов в родные провинции. Или, наоборот, воспользовавшись отдыхом, едут посмотреть на достопримечательности, сметая на своем пути иностранных туристов. Вокзалы и аэропорты переполнены, билеты скуплены заранее, такси приходится ждать до получаса, везде очереди, толпы и хаос.
Еще рискованные даты — майские праздники (1−5 мая) и Национальный день (1−7 октября).
- Ориентируйтесь на сезон и погоду. В зависимости от региона, она может разниться. Например, в материковом Китае чаще всего довольно жаркое лето, так что поездка в июне — августе может стать настоящим испытанием для путешественника: очень душно, температура воздуха стабильно за 30, не исключены тропические ливни.
Лучшее время для поездки в Китай, если вы ориентированы на осмотр достопримечательностей и красот природы: апрель, вторая половина мая — начало июня, сентябрь, вторая половина октября. В это время уже или еще тепло, не слишком жарко, можно полюбоваться на цветение, осенние пейзажи или рисовые террасы. Если не любите толпы народа и жару, можно вообще рассмотреть ноябрь: еще не так холодно, как зимой, нет никаких знаковых праздников, можно спокойно в своем темпе увидеть все.
Если же толп вы не боитесь, но хотите полной ложкой хлебнуть китайского колорита, рискните приехать на один из местных больших праздников. Помимо Нового года, который, несомненно, стоит однажды увидеть (но не в качестве первого впечатления), это может быть его финал — Праздник фонарей, когда по всему Китаю открываются фонарные ярмарки, а бумажные фонари самых разных форм запускают по воде и в воздух.
Также красочные впечатления оставят Праздник драконьих лодок (обычно вторая половина июня) и Праздник середины осени (конец сентября). Про них стоит заранее почитать, чтобы быть подготовленным в культурном контексте.
Нужна ли виза?
Для российских туристов в Китае действует безвизовый режим сроком на 30 дней. Это значит, что для коротких поездок визу получать не надо.
Однако любые, даже транзитные пассажиры, прибывающие в Китай, должны пройти авторизацию и сдать биометрию, чтобы вас выпустили из аэропорта. Электронную Arrival Card можно заполнить заранее. Но не ранее чем за сутки до прилета. Также уже в аэропортах стоят удобные терминалы, поддерживающие английский и русский язык: они соберут у вас фото и отпечатки пальцев, отсканируют ваш загранпаспорт и выдадут вожделенный QR-код.
Сохраните его на телефон вместе с адресом вашего отеля и фото паспорта. Они вам еще могут пригодиться.
QR-код и Arrival Card, кстати, показывать на паспортном контроле уже не обязательно — вся информация уже будет у них в системе. Нужен будет только паспорт, биометрия, которую у вас сверят там же, и готовность ответить, когда и откуда прилетели, когда улетаете и зачем пожаловали в КНР.
Тут хочу отметить большой плюс и респект китайским товарищам: несмотря на то что ежедневно через их аэропорты проходит чудовищное количество народу, за счет слаженности, быстроты и достаточного количества персонала они умудряются избегать огромных очередей и толкучки. Именно в Китае было самое быстрое прохождение всех контрольных пунктов по прилету и вылету на моей памяти из всех аэропортов мира. И это при том, что они очень придирчиво просвечивают ручную кладь.
Первое и главное: язык
Учили в школе английский? Молодцы, скорее всего, встреченные вам китайцы тоже учили. Но большинство выучили на уровне «хай» и «бай-бай».
Забудьте об английском как об универсальном международном языке общения, если вы не едете на международную же конференцию или фестиваль. Здесь он вам не поможет, и пусть вас не обманывает то, что везде есть дублирующие надписи на английском.
Подавляющее большинство граждан Китая говорят на путунхуа — так называемый упрощенный китайский. Он записывается как иероглифами, так и пиньинем (латинской транскрипцией), но даже пиньинь с лету понимают далеко не все. В туристических зонах обычно есть 1−2 человека, которые говорят на английском тоже, но не везде, и рассчитывать на них не стоит.
Что же делать российскому туристу?
- Не пытаться общаться на английском, вы только запутаете сами себя, пока будете сначала как-то формулировать свою мысль на неродном языке, а потом переводить на еще более неродной.
- Выучить вежливости ради общие фразы: «Нихао» (здравствуйте), «Ши» (да) «Бу» (нет), «Дуй бу ци» (извините), «Се-се» (спасибо). И главное: «Во бу мин бай» (я не понимаю) или даже «Во бу хуэй шо чжун вэнь» (я не говорю по-китайски).
Больше никакие фразы на китайском учить и говорить не вздумайте: услышав понятную родную речь, собеседник радостно начнет тараторить на путунхуа, а ведь вам нужно не только объясниться, но и понять, что вам ответят. Так что сразу вместо здрасьте: «Нихао, во бу хуэй шо чжун вэнь, дуй бу ци» — и доставайте из кармана смартфон с автопереводчиком.
Программы-автопереводчики — это ваш главный помощник в путешествии по КНР. На самом деле, много где, но именно там вы оцените их потенциал в полную силу. Они бывают двух видов:
- аудиальные (могут распознать речь и сразу перевести ее в текст и иероглифы или речь на выбранном языке);
- картиночные (по фото или скриншоту распознают, что там написано, что вам выбрать в меню, узнать о достопримечательности и правилах ее посещения или ткнуть в приложении).
Лучший универсальный вариант: Microsoft Translator
Плюсы:
- Хорошо работает с русским языком.
- Есть офлайн-пакеты для китайского и русского.
- Поддерживает голосовой диалог между двумя людьми.
- Не требует сервисов, которые могут работать нестабильно в Китае.
Минусы:
- Качество перевода сложных фраз иногда уступает современным ИИ-переводчикам.
Для перевода через камеру: Google Translate
Плюсы:
- Очень хороший перевод вывесок, меню, расписаний и объявлений через камеру.
- Есть офлайн-пакеты.
Минусы:
- Сервисы Google в материковом Китае официально заблокированы. Если приложение уже установлено и загружены языковые пакеты заранее, офлайн-функции обычно работают, но онлайн-перевод может быть недоступен.
Альтернатива: Yandex Translate («Яндекс.Переводчик»)
Хороший вариант именно для русскоязычного туриста: перевод текста, фото, вывесок, меню, офлайн-словари, голосовой перевод. В описании приложения указаны перевод текста со 100 языков онлайн, перевод по фото и бесплатная загрузка языков для офлайн-режима.
Минусы:
- Офлайн-пакеты нужно скачать заранее.
- Фото- и голосовой перевод лучше работают с интернетом, поэтому нужна eSIM/роуминг.
- Китайское меню с рукописными или декоративными шрифтами может распознаваться хуже.
С чем столкнетесь в Китае: Baidu Translate
Плюсы:
- Китайский сервис, работает без ограничений.
- Хорошо понимает местные названия, адреса, еду, транспорт.
- Есть перевод по фото.
Минусы:
- Интерфейс в первую очередь рассчитан на китайцев.
- Русский язык поддерживается хуже, чем английский.
А еще как минимум для распознавания надписей можно отправить фото любому ИИ-ассистенту и попросить рассказать, что на нем написано. Ваши лучшие друзья в этом плане — китайские же DeepSeek и Qwen, однако и российские справляются с простыми задачами довольно прилично.
Все эти программы базово доступны бесплатно, но их работоспособность в Китае сильно зависит от вашей связи. О ней и пойдет разговор дальше.
Связь и интернет
Кто рассчитывает по прилету в китайский аэропорт легко подцепиться к местному бесплатному Wi-Fi и уже там все себе скачать и установить — откажитесь от этой мысли сразу. Номинально интернет там есть, однако скажу как краевед: не все способны в него пробиться.
Личный опыт: в двух аэропортах Wi-Fi требовал авторизоваться с помощью китайского номера. В одном пустил так, однако данные не качались.
Поэтому сделайте себе одолжение заранее: еще до полета купите и включите себе китайскую туристическую электронную симку (e-SIM) с пакетом интернета не менее 2 ГБ в день (а лучше больше). Звонки вам, напротив, скорее всего не понадобятся, их можно выключить.
Выбирать лучше те, которые обещают не просто связь, а работающие сервисы Google, Telegram, ВКонтакте и прочее (заблокированные в местных сетях по умолчанию). Так вы останетесь на связи с родными и с привычными сервисами.
И, конечно, смело выбирайте 5G — в Китае, в отличие от России, этот стандарт связи уже повсюду и поддерживается большинством современных смартфонов.
Купить e-SIM нынче можно как у операторов сотовой связи напрямую, так и на сайтах брони и продажи билетов — там даже удобнее, потому что ориентированы на потребности туристов и сразу предлагают ограниченные по времени варианты с интернетом и довольно щадящими ценами.
Мы брали симки на Trip.com — это изначально китайское приложение, которое позволяет найти и забронировать место в местных отелях, билеты в музеи и исторические достопримечательности и многое другое, включая услуги связи. Оно нам еще не раз понадобилось в самом Китае, когда мы решали, куда пойдем.
Аналогичные функции предлагают и «Яндекс.Путешествия» и еще ряд похожих приложений и сервисов. Конкретно e-SIM можно приобрести и в специально заточенных для этого приложениях, например, KasperskyeSIM, Instabridge и т. п.
Неделя интернета с пакетом от 2 ГБ в день будет стоить от 400 до 1000 рублей у разных операторов.
Впрочем, хороший интернет даже в этом случае не гарантирован. Качество связи у разных eSIM очень неровное, и скорость может сильно падать по неизвестным причинам. Так что читайте отзывы и имейте на примете запасной вариант.
Способы оплаты
В 2026 году уже ни для кого не секрет, что российские карты Visa и Mastercard, выданные в незапамятные времена, не работают за границей. Однако для Китая есть как минимум три пути:
- зарубежная карта, например, оформленная в Казахстане, Киргизстане или любом другом государстве, все еще подключенном к SWIFT. Многие россияне уже обзавелись такой;
- российская карта системы UnionPay, которые выдают некоторые банки (Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк);
- наличные юани (лучше заказать заранее в российских банках). Нужны скорее для подстраховки, потому что в КНР буквально все давно перешли на безнал, включая попрошаек и лоточников на улицах.
Карты нужно иметь, как и средства на них, но платить чаще всего вы будете не ими. Пластик может вообще не покидать вашу сумку, потому что наиболее удобный и выгодный вариант для оплаты в Китае — привязать эти карты к приложению AliPay, WeChat или им обоим.
Насчет выгоды мы не шутим: при оплате через приложение и поездка в метро дешевле, и покупки в магазине без комиссии. Но есть некоторые лимиты и подводные камни.
В первую очередь это касается тех, кто использует за границей карты иностранных банков. Как и российские, их лучше предупредить о поездке в другую страну, иначе внезапное использование их в Китае вызовет подозрение у службы безопасности. И вы останетесь с заблокированной картой или внезапными лимитами на дневные покупки.
Мы так внезапно попали, когда пытались расплатиться Alipay с привязанной иностранной картой в маленьком китайском магазине у отеля. Из-за смешной суммы в 15 юаней (примерно 170 рублей) мы прыгали вокруг терминала полчаса, пока наконец муж не выяснил, что у карты кончился неизвестно откуда взявшийся лимит на покупки в сутки, который включил ему банк.
Пришлось одному из нас бежать к ближайшему терминалу и снимать с другой карты наличные юани, чтобы расплатиться с продавцом. Который, к его чести, проявил максимум терпения и понимания и даже предлагал зайти расплатиться завтра.
AliPay и WeChat, кстати, с российской картой UnionPay не подружились, зато ее удалось привязать к приложению Nihao China. Оно позволяло платить этой картой через QR, но и сам пластик, надо сказать, тоже стабильно работал — там, где для него были терминалы. Например, по этой карте можно было спокойно ездить в метро, не покупая отдельный проездной.
Вообще, эти три приложения закрывают большинство нужд туриста в Поднебесной. Если выбирать какое-то одно, это без всяких сомнений будет Alipay, который включает все нужное:
- платежный сервис, позволяющий оплачивать покупки, музеи, такси, рестораны и даже вендоматы с сувенирами;
- транспорт, включая покупку проездного в метро, вызов такси, билеты на скоростные поезда и автобусы;
- карты и навигация;
- заказ еды;
- аренда велосипедов;
- билеты на достопримечательности;
- переводчик по фотографии (само приложение, кстати, имеет китайский интерфейс, но со встроенным автопереводчиком страниц).
WeChat тоже широко распространен и есть практически у каждого китайца. Он позволяет сканировать любые QR-коды, расплачиваться, вызывать такси, заказывать еду, общаться (самый популярный мессенджер в Китае). Точно стоит поставить, если планируется переписка с гидами, хозяевами отелей и квартир.
Однако с переводом в приложении все хуже, а регистрация в нем заставит пройти семь кругов ада с фотографированием себя и своего паспорта и ожиданием решения техподдержки около суток.
В противовес этому Nihao China ориентирован не на местных жителей, а на приезжих, предоставляя им удобный и понятный интерфейс и справки по различным вопросам и туристическим путеводителям. Он не заменяет мессенджер или полноценную платежную систему, однако позволяет иметь в кармане краткий справочник для новичка.
Чек-лист перед поездкой:
- установите нужные приложения ЗАРАНЕЕ;
- пройдите верификацию по паспорту;
- привяжите рабочий способ оплаты, сделайте маленький тестовый платеж, чтобы убедиться, что все работает;
- привяжите свои профили в AliPay/WeChat к другим приложениям, например, к сервису такси;
- ВАЖНО: возьмите с собой пару хороших пауэрбанков. В Китае севший смартфон равен временной цифровой смерти: вы буквально останетесь без связи и кошелька в мире, где вас практически никто не понимает.
Транспорт
Даже в Пекине такси значительно дешевле, чем в Москве, а вот вход в метро охраняется значительно строже. Даже если у вас в руке маленькая дамская сумочка размером с книжку, ее все равно попросят пропустить через сканер, а вас самих — пройти через рамку и дать работнику (чаще работнице) станции помахать вокруг вас детектором. Из-за этого в час пик в китайском метро могут быть очереди на входе, но безопасность превыше всего.
Туристы, впрочем, в час пик ездят редко, но у них есть другая проблема — в багаже могут быть товары, запрещенные к провозу в метро. Например, нож или спирт для протирки рук (ох уж эти отголоски пандемии).
Если ваш перочинный ножик вам дорог, не пытайтесь добраться с сумками и чемоданами до аэропорта на метро — лучше сразу вызывайте такси, причем сильно заранее, пробки там точно не меньше московских.
Кстати, не рассчитывайте взять здесь машину или мотоцикл напрокат: туристам их не дадут без китайских же прав. Чтобы их получить, нужно обратиться в местный аналог МФЦ со своими российскими или международными правами и быть готовым потратить на это один рабочий день. Для туристов на неделю оно того не стоит.
Основное приложение, которое вам понадобится для заказа машины — сервис такси DiDi. Там точно нужна привязка к AliPay, потому что попытки напрямую привязать туда иностранную карту по неизвестным причинам часто терпят фиаско. Например, на этапе «а теперь еще раз подтвердите свою личность, фото и паспорт, мы в прошлый раз не рассмотрели, ожидайте».
Также по городу, особенно в центре, удобно и приятно перемещаться на велосипедах. Для этого нужны разные приложения в зависимости от цвета велосипеда:
- желтый — Meituan (приложение Meituan или мини-приложение в WeChat и AliPay);
- синий — Hello Bike (HelloRide, мини в AliPay);
- бирюзовый — DiDi Bike (приложение такси Didi).
В этих сервисах обязательна отдельная регистрация с проверкой личности и отправкой фото паспорта, которая занимает сутки. Так что, если вы подумываете о том, чтобы воспользоваться байком, лучше озаботьтесь этим заранее, сразу по прилете.
Ну а чтобы сориентироваться в местной навигации, лучше всего скачать приложение AMap. Привычные встроенные Google-карты или Apple-карты здесь работают плохо, даже если заранее скачать оффлайн-версию. Плюс любую интерактивную карту метро того города, куда вы едете.
Где в Китае нужен паспорт
Если в России вы можете неделями не доставать заветную краснокожую паспортину из широких штанин, то в Китае паспорт должен быть всегда под рукой:
- Заселение в отель — естественно, они же должны вас зарегистрировать. Если не в отеле живете, а у друзей или в съемной квартире — регистрацией придется озаботиться отдельно в течение суток после прибытия.
- Регистрация в приложениях. Как минимум тех, что связаны с деньгами, но и не только.
- Посещение достопримечательностей: буквально везде, от Запретного города и Великой Китайской стены до какого-нибудь парка вокруг Летнего дворца, от вас потребуют показать ваш документ и кропотливо зарегистрируют в системе.
- В центре Пекина есть даже выходы из метро, где от вас потребуют показать паспорт или ID-card, чтобы пройти дальше. Это прежде всего выходы к площади Тяньаньмэнь — главной площади, где располагается Запретный город, мавзолей Мао и здания правительства КНР.
Выходя со станций Tian’anmendong и Tian’anmenxi, вы попадете в перегороженный лабиринт проверки личности и брони — на саму площадь не попасть без предварительной регистрации за сутки. Так что спонтанно погулять на местной Красной площади так же легко, как в Москве, не выйдет.
Что еще нужно знать о Китае в первый раз
По опыту Пекина и Хайнаня, могу составить список наблюдений, который будет полезен туристу-новичку:
- Не бойтесь общаться с местными, пусть и с костылем в виде приложения-переводчика. Китайцы в среднем довольно доброжелательны и приветливы. Абсолютно все люди всех возрастов, к которым мы обращались за помощью, искренне старались помочь непутевым иностранцам, а там, где словарного запаса и мощностей переводчика не хватало, просто буквально брали за руку и доводили до нужного места или тыкали в нужную вещь.
- Кстати, не тыкайте ни в кого пальцем, лучше показывать ладонью. Указание пальцем считается здесь невежливым.
- Если вы были когда-то в Таиланде или Индии и выучили поклон со сложенными в молитвенном жесте руками — отвыкайте, тут вы этим только рассмешите. Современные китайцы не из дорам если и кланяются, то совсем по-другому.
- Практически на каждом шагу стоят урны, во всех туристических местах есть общественные бесплатные туалеты — достаточно чистые, но чаще всего без туалетной бумаги и формата «дыра в полу со смывом». Иногда между ними не будет даже перегородок. Но найти их куда проще, чем укромные кустики — просто всегда носите с собой влажные салфетки. И не мусорьте.
- Помните, что практически все в крупных и даже некрупных городах Китая просвечивается камерами наблюдения. Поэтому там, в частности, низкая преступность. Но и сами не делайте ничего предосудительного, и пусть вас не обманет хрупкий вид девочек и мальчиков в полицейской форме на постах.
- Толпы в Китае — это данность, и чаще всего они будут состоять из китайских же туристов, которые с большим удовольствием смотрят красоты родной страны. Хотите фоток без кучи народу на них? Приезжайте в нетуристические дни и нетуристическое время. Или осваивайте ИИ и просите их убрать лишних людей с картинки (не забудьте про тени).
- Косплееры в разных красивых туристических местах — обычное дело. Иногда с ними можно сфотографироваться, как с аниматорами. Иногда это чья-то свадьба, и лучше не мешать. А иногда это сами туристы, которые взяли специальную услугу — их наряжают в наряды династий Мин, Цин и т. п., делают макияж, парик и устраивают фотосессию. Правило хорошего тона в таких случаях: обойти и не лезть в кадр, а фотографировать только с их разрешения.
- Самая безопасная еда в Китае — пельмени и паровые булочки с начинкой. Но ограничиваться этим не стоит! Необязательно приходить в пафосный ресторан, чтобы съесть настоящую утку по-пекински, иногда лучший вкусовой опыт может предложить неприметный ларек у дома. Правда, лучше быть готовыми к неожиданностям: сорбенты, противорвотное, средства от изжоги и бакпрепараты в аптечке туриста точно маст хэв.
В общем, Китай оказался совсем не простым, а скорее, прекрасно сложным. И вместе с тем очень удобным, стоило перейти с неизвестного нам путунхуа на понятный язык кнопочек в приложениях. Так что с некоторой подготовкой эта страна способна не только удивить, но и влюбить в себя намертво.