Этот текст автор пишет по личному опыту и свежим впечатлениям: в июне 2026 года удалось провести недельный отпуск в Китае, куда хотелось (и боялось!) уже несколько лет. Оказалось, не так уж страшна КНР, если правильно подготовиться.

За чем и когда ехать

Если вы едете не за пляжным отдыхом на остров Хайнань, где можно точно так же не вылезать из отеля и с пляжа, как в любом другом туристическом раю, скорее всего, Китай вас интересует прежде всего впечатлениями.

Там действительно есть что посмотреть. Китай большой, по-настоящему большой, лишь немногим уступает России, а кое-где и превосходит ее по концентрации всяких исторических памятников и музеев на квадратный километр. Один только Пекин можно осматривать неделю или две, а есть же еще Великая Китайская стена, парящие скалы, контрасты Шанхая, Харбин и многое другое.

А это значит, что, если вы хотите все посмотреть, ходить вам придется много.

Это нужно учитывать, не только выбирая себе удобную разношенную обувь, в которой будет не страшно ходить по горам, лестницам и Великой Китайской стене (которая тоже горы и лестницы). Но и планируя даты поездки.

Что нужно знать о Китае, чтобы попасть туда в лучшее время и не испортить себе впечатление?