Второй ключ «на всякий случай»: что такое двухфакторная аутентификация и какой способ надежнее защитит ваши аккаунты

Почему обычного пароля больше недостаточно

Обычный пароль, даже самый длинный и изощренный, — это, по сути, один-единственный ключ. Потеряй его или отдай кому-то — и привет, ваш дом уже не ваш, а от вашего лица в интернете действует не пойми кто.

Как можно потерять пароль и доступ к аккаунту:

установить слишком простой пароль вроде qwerty, 12345 или password;

зарегистрироваться на сервисе с ненадежной защитой, который легко взломать и увести базу данных с логинами и паролями;

поставить один пароль на все свои аккаунты — тогда при взломе одного злоумышленник легко сможет подобрать ключ к остальным;

попасться на фишинг и ввести свои логин-пароль на поддельной странице;

привлечь внимание хакеров-брутфорсеров, которые с помощью специальной программы подбирают пароль к вашему аккаунту методом перебора.

Однако, если вы запираете свою дверь не на один, а на два ключа, утеря одного не сделает ее открытой нараспашку. Так и со входом в аккаунты: если для него, помимо пароля, требуется что-то еще, например одноразовый код или подтверждение личности по биометрии, задача для взломщиков усложняется в разы. Двухфакторная аутентификация способна блокировать большую часть автоматических атак на аккаунты и защитит их в случае, если пароль у вас выманили. Так что с точки зрения безопасности это уже не «приятная опция», а элементарная цифровая гигиена.

Что такое двухфакторная аутентификация (2FA)

Аутентификацией называют сам процесс подтверждения вашей личности — не важно, на паспортном контроле или на каком-нибудь интернет-ресурсе.

Суть же двухфакторной аутентификации простая: вместо одного «ключа» от аккаунта у вас их два. Один — привычный пароль. Второй — что-то, что есть только у вас.

Обычно в роли дублирующего способа аутентификации применяется:

что-то, что только вы можете узнать (например, одноразовый код);

(например, одноразовый код); что-то, чем вы обладаете физически (смартфон или токен);

(смартфон или токен); или что-то, что вы собой представляете (отпечаток, лицо, голос).

Чтобы войти в аккаунт, нужно пройти оба уровня проверки.

Проще говоря, представьте, что у вас есть код от сейфа, но, чтобы его открыть, нужно еще вставить физический ключ и повернуть его. Пароль — это код. 2FA — это второй замок и ключ от него.

Какие бывают способы и как они работают

SMS и email с кодом

Самый распространенный, но и самый уязвимый способ.

Как это работает: вы вводите пароль или запрашиваете авторизацию, а на телефон (или почту) приходит одноразовый код, который нужно ввести в специальное поле. Без него вход невозможен.

Плюсы:

Просто и понятно.

Не нужно устанавливать ничего дополнительного.

В случае с СМС работает без необходимости подключать смартфон к интернету.

Минусы:

SMS можно перехватить — через уязвимости, трояны или замену SIM-карты.

Злоумышленник может получить контроль над номером и почтой.

Push-уведомления в приложениях

Этот способ чаще всего применяется в экосистемах приложений, где авторизация в одном может подтвердить авторизацию в другом.

Как это работает: вы хотите зайти на телевизоре в аккаунт онлайн-кинотеатра, но не помните пароль или установили в настройках, что вам нужно подтверждать личность с помощью 2FA. Система «видит», что при этом вы авторизованы в аккаунте приложения той же экосистемы на своем телефоне, и присылает вам push-уведомление. Оно всплывет у вас при запущенном приложении и спросит, вы ли пытаетесь войти в такой-то профиль. Подтверждаете — и вход происходит автоматически.

Плюсы:

Позволяет вводит подтверждение «бесшовно» — оно сработает без необходимости копировать и вводить коды.

Такое уведомление сложнее перехватить по сравнению с СМС.

Уведомления могут содержать данные о попытке входа, включая локацию и устройство, чтобы вы не перепутали себя со злоумышленником.

Минусы:

Если ваше устройство, на которое присылают уведомление, не показывает их, недоступно, село и т. д., такой способ может быть неудобен, поэтому хорошо бы иметь альтернативный вариант.

Не все сервисы поддерживают такую аутентификацию.

Потеря устройства может привести к проблемам с доступом или скомпрометировать его.

Требуется интернет.

Подтвердить слишком легко, пользователи могут смахнуть уведомление автоматически и дать доступ злоумышленнику.

Приложения-аутентификаторы

Google Authenticator, Microsoft Authenticator, «Яндекс.Ключ», Authy — суть у всех одна: генерируют временные коды прямо на вашем устройстве.

Как это работает: вы настраиваете связку между сервисом и приложением. Каждые 30 секунд оно генерирует уникальные коды, которые вы вводите при входе.

Плюсы:

Безопаснее SMS: коды не пересылаются, их нельзя перехватить.

Работает офлайн.

Коды доступны мгновенно, не нужно их ждать.

Можно с их помощью синхронизировать аккаунты на нескольких устройствах.

Минусы:

Потеря телефона — потеря кодов (если нет резервной копии).

Требует установки и минимальной настройки, это барьер для неопытных пользователей.

Перенос аккаунтов с устройства на устройство может потребовать дополнительных плясок с бубном.

Не все сервисы поддерживают такие аутентификаторы.

Аппаратные ключи U2F (YubiKey, Titan и др.)

Метод для тех, кто хочет максимум защиты. Это небольшое устройство (флешка, брелок), которое подключается к вашему гаджету и подтверждает вход.

Как это работает:

Во время регистрации сервис и U2F-ключ запоминают уникальную информацию друг о друге. Впоследствии для аутентификации достаточно вставить устройство в USB-порт или приложить к смартфону, если есть поддержка NFC, и коснуться пальцем контактной площадки на ключе, чтобы подтвердить вход.

При этом сервис должен отправить ключу определенный запрос (криптографически зашифрованный), а тот должен дать ответ только в том случае, если запрос правильный. Если отзыв и пароль совпадают, вход успешен.

Плюсы:

Почти невозможно взломать удаленно, подделать или перехватить пароль.

Защищает даже от фишинга: ключ «узнает» поддельный сайт.

Несмотря на сложную криптографию в основе, работает просто и быстро — только вставить.

Минусы:

Дорого (в среднем от 2000 до 10 000 рублей).

Легко потерять физически.

Подходит не всем сервисам.

Биометрия

Отпечаток пальца, лицо, голос. Используется как второй фактор, чаще всего на мобильных устройствах, заведомо оснащенных камерой и микрофоном.

Как это работает: пользователь заранее проходит процедуру сдачи биометрических данных. Например, в случае с Face-ID (биометрия по лицу) нужно дать телефону снять-просканировать свое лицо в разных ракурсах по определенной схеме, чтобы он мог составить 3D-модель (это убережет от разблокировки с помощью вашего фото). Если для разблокировки требуется отпечаток пальца, вы можете выбрать, какие пальцы будут использоваться, и также отсканировать их в двух-трех положениях.

После этого при каждом заходе устройство сверяет биометрические данные с сохраненным шаблоном. И если они не совпадают, блокируется или требует дополнительные способы аутентификации (пароль, визуальный знак и т. п.)

Плюсы:

Удобно и быстро.

Нельзя потерять доступ — ваша биометрия всегда при вас.

Не требует установки дополнительных приложений.

Минусы:

Может не сработать в темноте, при травмах, изменениях внешности.

Не все готовы доверить свои данные технике.

Не всегда используется как «вторая ступень» — иногда просто замена паролю. Этим могут воспользоваться злоумышленники, физически принудив вас разблокировать смартфон, поднеся его к вашему лицу или пальцу.

Passkeys (паролеключи)

Относительно новая разработка. Вместо пароля используется связка из устройства и биометрии. Работает только на тех платформах, где есть поддержка (например, у Google или Apple).

Плюсы:

Помнить пароль не нужно.

Безопасно, если реализовано корректно.

Минусы:

Пока технология не везде поддерживается.

Есть нюансы с переносом на новые устройства.

Какая 2FA безопаснее

Если коротко — SMS-пароли наименее надежны, физические ключи и приложения-аутентификаторы — самые крепкие. Passkeys — перспективное будущее, но пока не для всех.

Вот ориентировочный рейтинг надежности: