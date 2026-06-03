Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей
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Выплаты за долгий брак
Кто может воспользоваться: пары, которые прожили в официальном браке 50 лет и больше. В некоторых регионах деньги дают уже после 25 лет совместной жизни.
Такая мера поддержки доступна жителям почти трех десятков субъектов РФ.
Важно: выплату дадут только парам, которые прожили до золотой свадьбы, не расставаясь.
Например, если супруги были вместе 30 лет, потом развелись и снова поженились, стаж совместной жизни «обнулится».
Есть и другие условия. Например, некоторые субъекты устанавливают правило, что супруги должны определенное количество лет прожить в регионе или иметь там трудовой стаж. Подробные условия получения выплаты можно уточнить в МФЦ.
Суммы сильно разнятся. В Москве семьи, прожившие вместе 50 лет и отметившие юбилей с 1 января-2026 и позже, получают 29 651 рублей. За 55 и 60 лет брака уже 37 062 рублей, а за 65 и 70 — 44 473 руб. При этом юбиляры прошлых лето тоже могут получить выплаты, но чуть меньше.
Согласно данным мэрии Москвы, не получившие выплат в дни предыдущих юбилеев пары, имеют право получить их в том размере, который был установлен на дату юбилея. Но при этом отсчет идет от 2007 года.
С 1 января 2007 года:
- 50 лет — 4 000 рублей;
- 55 лет — 5 000 рублей;
- 60 лет — 6 000 рублей;
- 65 лет — 7 000 рублей;
- 70 лет — 8 000 рублей.
С 1 января 2009 года по 5 октября 2015 года:
- 50 лет — 6 000 рублей;
- 55 лет — 7 000 рублей;
- 60 лет — 8 000 рублей;
- 65 лет — 9 000 рублей;
- 70 лет — 10 000 рублей.
С 6 октября 2015 года по 31 декабря 2017 года:
- 50 лет —10 000 рублей;
- 55 лет — 11 000 рублей;
- 60 лет — 12 000 рублей;
- 65 лет — 13 000 рублей;
- 70 лет — 15 000 рублей.
С 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года:
- 50 лет — 20 000 рублей;
- 55 и 60 лет — 25 000 рублей;
- 65 и 70 лет — 30 000 рублей.
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года:
- 50 лет — 21 120 рублей;
- 55 и 60 лет — 26 400 рублей;
- 65 и 70 лет — 31 680 рублей.
С 1 января 2021 года и по 31 декабря 2021 года:
- 50 лет — 21 902 рубля;
- 55 и 60 лет — 27 377 рублей;
- 65 и 70 лет — 32 853 рубля.
С 1 января 2022 года и по 31 декабря 2022 года:
- 50 лет — 22 954 рубля;
- 55 и 60 лет — 28 692 рубля;
- 65 и 70 лет — 34 430 рублей.
С 1 января 2023 года и по 31 декабря 2023 года:
- 50 лет — 25 250 рублей;
- 55 и 60 лет — 31 562 рубля;
- 65 и 70 лет — 37 873 рубля.
С 1 января 2024 года и по 31 декабря 2024 года:
- 50 лет — 26 513 рублей;
- 55 и 60 лет — 33 141 рубль;
- 65 и 70 лет — 39 767 рублей.
С 1 января 2025 года и по 31 декабря 2025 года:
- 50 лет — 27 972 рубля;
- 55 и 60 лет — 34 964 рубля;
- 65 и 70 лет — 41 955 рублей.
В Московской области за 50-летнюю годовщину выплатят по 5 тысяч рублей, за 60 — 7 тысяч, и за 70 уже 9 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге горожанам за 50 лет совместной жизни выплачивают 50 тысяч рублей, за 60 лет — 60 тысяч, за 70 лет — 70 тысяч рублей. Похожие выплаты предлагает Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Где и сколько платят за долгий брак
|Регион РФ
|Размер выплаты (руб.)
|Москва
|от 29 000
|Санкт-Петербург
|от 50 000
|Московская область
|от 5000
|Ленинградская область
|от 20 000
|Мурманская область
|от 10 000
|Свердловская область
|5000
|Владимирская область
|10 000
|Пензенская область
|5000
|Вологодская область
|10 000
|Калужская область
|от 4500
|Архангельская область
|от 10 000
|Белгородская область
|от 10 000
|Тюменская область
|от 20 000
|Самарская область
|10 000
|Челябинская область
|от 50 000
|Ханты-Мансийский автономный округ
|от 50 000
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|от 50 000
|Удмуртия
|3 500
|Татарстан
|25 000
|Коми
|50 000
|Северная Осетия — Алания (выплата после 25 лет брака)
|50 000
|Хабаровский край
|25 000
|Приморский край
|от 57 500
|Кировская область
|10 000
|Нижегородская область
|10 000
Бесплатное обучение
Власти дают возможность бесплатно обучиться новой профессии некоторым категориям граждан.
Кто может воспользоваться:
- женщины в декрете с детьми до трех лет;
- пенсионеры, которые хотят вернуться на работу;
- люди без работы, которым нужно сменить профессию;
- люди старше 50 лет;
- предпенсионеры;
- инвалиды;
- молодые люди до 35 лет;
- матери с детьми до 7 лет;
- военнослужащие — участники СВО и их семьи;
- те, кого могут уволить с работы;
- все, кто ищет работу через центр занятости.
Государство берет на себя расходы не только на само обучение, но и на оплату медкомиссии, если она нужна, и даже помощь с переездом, если вы учитесь в другом городе (возмещение стоимости проезда, проживания, суточных).
Выучиться таким образом можно на программиста, ландшафтного дизайнера, специалиста по работе с нейросетями, горничную и еще много кого. Всего в списке — более 360 профессий.
Перед стартом обучения нужно пройти профориентацию. Если она покажет, что выбранная профессия вам не подходит, на учебу могут не взять.
Есть условия: обучение проводят через центры занятости, поэтому придется регулярно там отмечаться, иначе в льготе откажут. После освоения новой профессии следующее обучение можно пройти не раньше чем через три года.
Социальный контракт
По социальному контракту можно получить финансовую помощь от государства, чтобы справиться с тяжелой жизненной ситуацией и выйти на стабильный доход.
Кто может воспользоваться: малоимущие. Доход должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Учитывается среднедушевой доход семьи: самого заявителя, его супруга и детей до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно).
В зависимости от целей можно получить от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Cоцконтракт можно заключить для:
- поиска работы (четыре выплаты в размере прожиточного минимума: одна сразу после заключения контракта, остальные три — в течение трех месяцев после трудоустройства);
- обучения (до 30 тысяч рублей);
- развития личного подсобного хозяйства (до 200 тысяч рублей);
- открытия бизнеса (до 350 тысяч рублей);
- улучшения материального положения (деньги можно будет потратить на покупку определенных товаров: продуктов, лекарств, одежды и т. д.).
Срок социального контракта — до 12 месяцев. Но, если речь о бизнесе, его могут продлить.
Все это время придется отчитываться об исполнении контракта перед органами соцзащиты, а они будут решать, продолжать ли выделять средства.
Социальный контракт можно расторгнуть самому, но тогда придется возвращать деньги государству и воспользоваться такой мерой поддержки больше не получится.
Помощь с оплатой коммуналки
Государство возмещает часть расходов на ЖКУ некоторым категориям россиян, которые вовремя оплачивают коммуналку.
Кто может воспользоваться: льготники.
|Категория получателя
|Размер субсидии
|Ветераны ВОВ и других боевых действий
|50%
|Инвалиды
|50%
|Пенсионеры
|50%
|Многодетные семьи
|от 30%
|Все остальные (если траты на ЖКУ превышают нормы)
|индивидуальный расчет
По общим правилам на коммунальные платежи должно уходить не больше 22% от семейного дохода. Но в каждом регионе своя цифра: например, в Москве — не больше 10%, в Санкт‑Петербурге — не больше 14%.
_Допустим, ваша семья тратит на коммуналку 30% от дохода, а в вашем регионе разрешенный максимум — 18%. Тогда государство вернет вам разницу: 30% − 18% = 12%.
Компенсируют затраты не на всю площадь квартиры, а только норму:
- если живете один — до 33 кв. м;
- если семья — по 18–22 кв. м на каждого.
Сумма компенсации зависит от многих вещей:
- где вы живете (регион);
- сколько человек в семье;
- собственное или муниципальное у вас жилье;
- время года (зимой плата за ЖКУ выше из‑за отопления).
Помощь положена не только собственникам жилья, но и нанимателям, если все оформлено официально.
Важные моменты:
- компенсацию дают на шесть месяцев, потом надо оформлять заново;
- понадобится электронная подпись.
Компенсация за ремонт жилья
Государство возмещает часть расходов на ремонт квартиры или дома.
Кто может воспользоваться: пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами, военные и их семьи.
Нужно получить заключение жилищной комиссии и написать заявление в орган соцзащиты.
Выплата может покрыть до 50% от общей стоимости работ, но в среднем дают 15 тысяч рублей.
Кроме того, можно оформить налоговый вычет за отделку новостройки, если вы купили ее без отделки.
Перерасчет за ЖКУ
Если вы уехали в отпуск или кто-то из членов семьи съехал в другое жилье, размер коммуналки могут пересчитать.
Кто может воспользоваться: все, но только при некоторых условиях:
-
если квартира пустует более пяти дней (это придется документально подтвердить — например, предоставить билеты из поездки);
-
услуги предоставляются некачественно или с перерывом (должны быть жалобы от жильцов и акты о нарушениях);
-
уменьшилось число проживающих (нужно предоставить информацию о снятии человека с регистрации).
Требовать перерасчета можно только за те услуги, на которые нет счетчика.
Размер компенсации будет зависеть от причины. Например, если подать перерасчет на отсутствие в квартире, его сделают из расчета одного дня стоимости услуги, умноженной на число дней отсутствия.
За перерасчетом нужно обращаться в управляющую компанию. Если там отказали, можно жаловаться в жилищную инспекцию по месту жительства.
Компенсация за отказ от набора соцуслуг
Федеральным льготникам, которые получают ежемесячную денежную выплату, полагается еще и набор социальных услуг (НСУ). Если отказаться от него, выплата вырастет.
Кто может воспользоваться:
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий на территории РФ;
- члены семей погибших (умерших) участников ВОВ и ветеранов боевых действий;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- труженики тыла;
- граждане, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и Семипалатинском полигоне,
- дети и взрослые люди с инвалидностью.
Размер НСУ фиксированный.
стоит пакет социальных услуг в 2025 году
Можно отказаться от всего набора услуг или только от каких-то конкретных.
Что входит в НСУ
|Наименование расходов
|Сумма (руб.)
|Медицинские изделия и лекарства
|1405,85
|Санаторно‑курортное лечение
|217,48
|Бесплатный проезд
|201,92
Пособие на погребение
Государство готово частично компенсировать расходы на организацию похорон.
Кто может воспользоваться: любой, кто оплачивал похороны, независимо от родства.
С 2026 года больше не надо идти за компенсацией к работодателю умершего. Получателю нужно обратиться в Соцфонд (напрямую или, например, через «Госуслуги»).
составит пособие на погребение в 2026 году
Оно может быть выше за счет региональных надбавок и статуса умершего.
Например, в Москве к сумме пособия на погребение добавляют более 15 000 рублей, если умерший был неработающим пенсионером или несовершеннолетним.
Вместо денег можно выбрать гарантированный перечень услуг по погребению:
- заключение патологоанатома о причинах смерти;
- справка о смерти;
- пребывание тела в морге до семи дней или до 14 дней по заявлению;
- место на кладбище;
- гроб и надгробный знак;
- доставка тела до места захоронения или кремации;
- подготовка документов.
Страховка за несчастный случай
Если человек получил травму на работе или заболел из-за вредных условий труда, он может рассчитывать на денежную выплату или компенсацию расходов на лечение.
Кто может воспользоваться: все, кто работает официально.
Работодатели обязаны страховать работников от рисков, связанных с их профессиональной деятельностью, и платить взносы в Соцфонд.
Несчастным случаем признаются травмы, которые работник получил во время выполнения рабочих обязанностей.
В страховке откажут, если работник:
- был пьян;
- нарушил технику безопасности;
- находился на рабочем месте вне рабочего времени либо не выполнял трудовые обязанности.
Заключение о профессиональном заболевании у человека должен дать врач. Работодатель организует комиссию для расследования обстоятельств профессионального заболевания и установления его причин. Работник может рассчитывать на:
- единовременную выплату (при профессиональном заболевании или тяжелом несчастном случае);
- ежемесячные выплаты, если он временно или полностью утратил трудоспособность;
составит максимальная ежемесячная страховая выплата в 2026 году
- компенсацию медицинских расходов на оплату лечения, реабилитации и других медицинских услуг;
- компенсацию утраты заработка.
Сертификат на жилье
Государственный жилищный сертификат — это именная и безвозмездная субсидия на покупку или строительство жилья.
Кто может воспользоваться: определенные категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Федеральный жилищный сертификат могут получить:
- военнослужащие и их вдовы;
- сотрудники правоохранительных органов (МВД, ФСБ, МЧС), увольняемые или уволенные со службы;
- выезжающие (или выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- переселенцы из закрытых военных городков, поселков уголовно‑исполнительной системы, комплекса Байконур;
- ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории;
- молодые ученые с определенным стажем и ученой степенью;
- вынужденные переселенцы;
- дети‑сироты.
Региональные жилищные сертификаты чаще всего выдают:
- детям‑сиротам;
- переселенцам из аварийного жилья;
- многодетным семьям;
- молодым семьям;
- бюджетникам;
- малоимущим, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- отдельным категориям граждан, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций на территории региона;
- специалистам, привлеченным для работы в конкретных отраслях или удаленных территориях внутри региона.
Чтобы получить государственную помощь на улучшение жилья, нужно официально подтвердить, что вы в ней нуждаетесь. Это возможно в двух случаях:
- ваша квартира или дом слишком маленькие (меньше нормы, которая установлена в вашем регионе);
- жилье небезопасно для проживания.
У сертификата на жилье есть срок действия — 7 месяцев с даты выдачи. За это время надо успеть решить квартирный вопрос.
Если вы уже начали оформлять сделку, но срок сертификата подходит к концу, можно попросить продление — добавят еще два месяца. Если срок истек, а вы ничего не успели сделать, придется начинать весь процесс заново.
Сколько денег дадут, зависит от многих вещей:
- в каком регионе вы живете;
- сколько зарабатывает ваша семья;
- какой площади жилье сейчас;
- сколько человек в семье и какого они возраста
и ряда других.
Еще один важный момент: чем дольше вы ждете в очереди на помощь, тем больше может быть выплата:
- через 1 год в очереди: +5% к сумме;
- через 5 лет: +40%;
- через 6 лет: +51%;
- через 10 лет и больше: +70%.