Киберпанк из 90-х, антиутопия для хипстеров и нон-фикшн о тревожных детях. 12 книг о том, как мы становимся зависимыми от гаджетов и интернета
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
«Рабы Microsoft», Дуглас Коупленд
НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Возрастное ограничение: 18+
Год публикации: 1995
О чем книга:
Роман в виде дневника программиста Дэниела, который работает в кампусе Microsoft. Его дни — это бесконечные часы за компьютером, «плоская еда» из автоматов и страх получить гневное письмо от Билла Гейтса с критикой кода.
Коллеги такие же. Ни на что, кроме работы, времени нет. Ни погулять, ни встретиться с друзьями, ни даже выспаться нормально.
Коупленд пишет с легкой иронией. Показывает, как корпоративная культура и всеобщий ажиотаж вокруг технологий превращают умных людей в «рабов». Они только и делают, что пишут код. Просто потому, что надо.
Роман впервые появился в виде небольшого рассказа в журнале Wired в январе 1994 года и был настолько популярен, что Коупленд расширил его до полноценной книги.
Забавный факт: русский перевод книги (переводчик Нина Федуро) получил антипремию «Абзац» как худший перевод года.
«Лабиринт отражений», Сергей Лукьяненко
Возрастное ограничение: 16+
Год публикации: 1997
О чем книга:
События происходят в 1990-х годах. Бывший московский хакер Дмитрий Дибенко придумывает маленькую программу — «дип». Она воздействует на подсознание и делает виртуальную реальность неотличимой от настоящей.
На основе этой технологии Microsoft и IBM построили Диптаун — виртуальный мегаполис. Там постоянно «живут» 25 миллионов человек.
Войти в Диптаун можно через шлем и специальный костюм. Дип-программа делает нарисованный мир полностью осязаемым. Можно чувствовать тепло, боль, запахи и даже усталость. Но есть нюанс: у некоторых пользователей частично сохраняется связь с реальностью. Такой человек может выйти из системы самостоятельно и в любой момент. Их называют дайверами.
Лукьянов написал «Лабиринт отражений» за два года до выхода культового фильма «Матрица». Те же идеи — глубина погружения, второе «я», но без голливудского размаха.
Писатель хотел показать, что жанр киберпанка может быть не только мрачным и бунтарским, но и «душевным», и написал эту книгу в доказательство своей теории. Получилось лирично, нравственно, почти по-домашнему — такой киберпанк с человеческим лицом.
«Одиночество в Сети», Януш Вишневский
НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Возрастное ограничение: 18+
Год публикации: 2001
О чем книга:
Роман, написанный в формате диалогов в мессенджере. С одной стороны Якуб: польский ученый, который переживает болезненный развод. С другой: замужняя женщина без имени, которая мечтает получить хотя бы каплю понимания и тепла.
Они начинают болтать, затем откровенничать, а потом влюбляются. В романе Вишневский показывает, что в интернете люди часто честнее, чем в жизни. Главный вопрос: что будет, когда они встретятся в реальности? Здесь все получилось неоднозначно — совсем как в жизни.
Книга вышла, когда интернет только переставал быть «технологией для избранных». Вишневский одним из первых в мировой литературе заговорил о том, что в Сети люди не просто работают, а живут, любят и страдают.
«Эреб», Урсула Познански
НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Возрастное ограничение: 18+
Год публикации: 2010
О чем книга:
Шестнадцатилетний Ник получает от друга диск с загадочной компьютерной игрой. Правила странные и строгие: играть можно только один раз и в полном одиночестве, а рассказывать кому-либо об увиденном запрещено.
По ходу дела Ник узнает, что настоящий смысл игры в выполнении заданий в реальной жизни. Поэтому персонажам приходится ввязываться в опасные и даже криминальные дела. Нарушил правило или не справился — вылетаешь насовсем.
В книге Познански пытается показать, как легко можно захватить внимание человека и подменить его реальность.
«Первому игроку приготовиться», Эрнест Клайн
НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Возрастное ограничение: 18+
Год публикации: 2011
О чем книга:
Действие романа происходит в 2045 году. В мире хаос и разруха: энергетический кризис, перенаселение, экономическая депрессия. От видов удручающей реальности люди спасаются в OASIS — глобальной виртуальной вселенной. Там можно быть кем угодно и делать что угодно, в отличие от реального мира.
После смерти создателя OASIS, миллиардера Джеймса Холлидея, весь мир узнает, что он оставил завещание. Тот, кто найдет три ключа и откроет трое врат, унаследует его огромное состояние и получит полный контроль над OASIS’ом. В игру вступает Уэйд Уоттс, подросток из трущоб, который в виртуальности превращается в охотника за сокровищами.
Роман стал бестселлером в 2012 году и получил премию Alex Award от американской Ассоциации услуг юношеских библиотек.
В 2018 году Стивен Спилберг снял по книге одноименный фильм, который стал одним из самых кассовых проектов года.
«Сфера», Дэйв Эггерс
НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Возрастное ограничение: 18+
Год публикации: 2013
О чем книга:
Мэй Холланд устраивается в огромную IT-корпорации «Сфера». Компания объединяет все передовые онлайн-технологии: социальные сети, поисковики, платежные системы и системы видеонаблюдения. Здесь Мэй окружают единомышленники, ее ценят и любят, руководители заботятся о благополучии и здоровье ее родных, а за ошибки на работе не критикуют. Это практически рай на земле.
Но, как всегда, есть нюанс. Руководство проповедует идеологию «Прозрачность — единственное условие безопасности» и требует от сотрудников тотальной открытости: транслировать в соцсетях, куда вы ходите, что едите, с кем разговариваете и чем занимаетесь.
Со временем Мэй начинает замечать, что у такой прозрачности есть обратная сторона. Компания внедряет систему рейтинга социальной активности — чем больше ты общаешься, участвуешь в жизни коллег и выкладываешь посты, тем выше твой статус. И выйти из системы не так-то просто.
После выхода романа критики почти сразу окрестили его «хипстерским "1984"» Джорджа Оруэлла.
Хотя в равной степени он похож на антиутопию «Мы» Евгения Замятина и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.
В 2017 году вышел фильм с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом в главных ролях. Сам Эггерс участвовал в написании сценария, но кинокомпания все равно смягчила финал и убрала самые мрачные эпизоды. Поэтому концовки книги и фильма различаются.
«Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами», Николас Карр
Возрастное ограничение: 16+
Год публикации: 2010
О чем книга:
Николас Карр — американский журналист, который в 2008 году задал вопрос, удививший интернет: «Делает ли Google нас глупее?» Через два года он развернул ответ в полноценную книгу.
Издание вошло в шорт-лист Пулитцеровской премии. Это одна из наиболее престижных наград в области литературы в США.
Карр говорит, что раньше люди могли читать книги часами, глубоко и вдумчиво. Теперь интернет приучил нас хватать куски информации, быстро переключаться, сканировать поверхностно.
Автор приводит исследования нейрофизиологов и подтверждает, что наш мозг, как пластилин, подстраивается под то, что мы делаем. Если вы постоянно отвлекаетесь на уведомления, то мозг привыкает работать именно так. Концентрация и способность думать слабеют.
Карр не призывает выбросить телефон — он просто показывает, что проблема есть. Решение он оставляет за читателями.
«Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее», Шошана Зубофф
Возрастное ограничение: 18+
Год публикации: 2014
О чем книга:
Шошана Зубофф — профессор Гарвардской бизнес-школы. Она ввела термин «надзорный капитализм», и теперь его используют во всем мире.
Суть простая. Google (и другие подобные гиганты) не продают вам сервисы. Они продают рекламодателям предсказания ваших действий. Каждый ваш лайк, клик, поисковый запрос — это сырье. Из него составляют ваш цифровой портрет и предсказывают, что вы сделаете завтра. А затем продают это предсказание тем, кто хочет на вас заработать.
Зубофф называет это «рынками поведенческих фьючерсов».
Дальше — больше. Компании не просто предсказывают — они начинают вами управлять. Алгоритмы подсовывают то, на что вы точно нажмете (и, скорее всего, купите), заставляют вас постоянно проверять телефон, формируют ваши привычки. Вы думаете, что сами принимаете решения, а на самом деле вас ведут. И Зубофф видит в этом глобальную проблему.
«Цифровой минимализм. Фокус и осознанность в шумном мире», Кэл Ньюпорт
Возрастное ограничение: 16+
Год публикации: 2019
О чем книга:
Кэл Ньюпорт — профессор информатики в Джорджтаунском университете. Он учит людей, как «отключаться» от технологий, и сам следует своим рекомендациям.
Его метод: пользоваться только лучшим и отказываться от просто хорошего. Ньюпорт советует не держать на телефоне все подряд (100 и больше приложений), а оставить только то, что реально приносит пользу и соответствует вашим ценностям.
Нужно взять паузу на 30 дней и отказаться от всех необязательных приложений и сервисов. Через месяц осознанно вернуть только то, без чего вы действительно не можете.
Ньюпорт считает, что это не аскетизм, а стратегия выживания в мире, где за ваше внимание борются целые корпорации.
«На цифровой игле», Андерс Хансен
НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Возрастное ограничение: 18+
Год публикации: 2021
О чем книга:
Андерс Хансен — шведский психиатр и автор нескольких бестселлеров о работе. Он продвигает идею того, что дофамин стал в современном мире новой валютой.
Мы проверяем телефон в среднем раз в 10 минут. Каждое уведомление дает микродозу дофамина, того самого гормона, который когда-то заставлял наших предков охотиться на мамонтов. Сейчас мы охотимся за лайками и новыми сообщениями.
Еще автор доказывает, что многозадачность — это миф. Мы не делаем несколько дел сразу, а просто быстро переключаемся с одного на другое (при этом теряя время и становясь невнимательными).
При этом даже нахождение телефона рядом (на столе или в кармане) снижает нашу продуктивность. Потому что нас вечно тянет обновить ленту.
Отдельное внимание он уделяет подросткам. Их мозг особенно чувствителен к дофамину, и бесконтрольное сидение в телефоне так же вредно для несовершеннолетних, как алкоголь.
«Перепрошивка: как защитить свой мозг в цифровую эпоху», Карл Марси
НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Возрастное ограничение: 18+
Год публикации: 2023
О чем книга:
Карл Марси — практикующий психиатр. В своей книге он объясняет простую вещь: от постоянного скроллинга, уведомлений и погони за лайками наш мозг меняется — в буквальном смысле.
Если слишком долго сидеть в телефоне и соцсетях, страдают внимание, память и эмоции. А у здоровых людей появляются симптомы, похожие на СДВГ.
СДВГ — расстройство развития, при котором человеку очень трудно сосредоточиться на одном деле, усидеть на месте или довести что-то до конца. Это не лень и не плохое воспитание, а особенность работы мозга.
Обычно симптомы СДВГ появляются в детстве. Ребенок не может спокойно сидеть на уроке, постоянно вертится, отвлекается, забывает учебники и тетради, перебивает учителя. Во взрослом возрасте это превращается в хронические опоздания, гору незаконченных проектов, вечные откладывания дел на потом и трудности с планированием и организацией своего времени.
К счастью, Марси рассказывает, как можно поправить ситуацию, вернуть себе контроль и наконец перестать обменивать настоящие человеческие связи (например, общение с друзьями) на эфемерные лайки. Это не просто рассуждения: все тезисы и выводы он подкрепляет результатами новейших научных исследований. Поэтому книга полезна вдвойне.
«Тревожное поколение», Джонатан Хайдт
НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Возрастное ограничение: 18+
Год публикации: 2025
О чем книга:
Джонатан Хайдт — социальный психолог. По его оценкам, с 2010 по 2020 год уровень тревожности и депрессии среди подростков вырос более чем на 50%. Он уверен — все из-за смартфонов и соцсетей.
Хайдт доказывает: произошло «великое переформатирование детства». Дети перестали играть во дворе, общаться вживую, попадать в передряги и учиться на своих ошибках. Вместо этого они уткнулись в смартфоны.
Джонатан Хайдт категоричен и предлагает конкретные меры. Например, не давать смартфон до старшей школы и запретить соцсети до 16 лет.
Книга вызвала споры. У Хайдта есть противники, которые считают, что он слишком все упрощает. Но в любом случае книга заставила многих родителей и учителей по-новому взглянуть на экранное время.