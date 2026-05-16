16 мая 2026, 13:13

Кто такие «букетчицы» и как они могут опустошить карман за вечер. Новый тренд на свиданиях

«Букетчицы» продают одни и те же цветы по несколько раз за вечер, пока жертвы даже не догадываются, что угодили в руки мошенниц. Эта схема развода появилась совсем недавно и стоит в одном ряду со свиданиями в «особых ресторанах», где чек за скромные закуски неожиданно может обернуться разорением. Для этого даже есть отдельный термин — консумация. Объясняем коротко, что это такое и с чем ее не стоит путать.
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Что такое «консумация»

Изначально «консумация» (от лат. consummatio — «завершение») — потребление, использование товаров. То есть если вы купите молоко в магазине, вы можете его потом «консумировать» с хлопьями или кофе.

Сейчас же чаще всего термин используется для описания криминальных схем на свиданиях или в заведениях (ночных клубах, ресторанах и кафе).

Как работает консумация у мошенников

Девушка знакомится с мужчиной в приложении для знакомств, зовет его на встречу и заводит в бар или ресторан. Там она сама делает заказ, не давая спутнику посмотреть меню. Либо меню в доступе, но там нет цен.

А в конце вечера официант приносит чек на десятки тысяч рублей — например, фруктовая тарелка и лимонад могут обойтись в 23 000 рублей. Мужчину из заведения не выпускают, пока он не заплатит.

В таких схемах девушки обычно находятся в сговоре с рестораном или баром, получая процент. Тем же занимаются и сотрудницы заведений, которые на входе зазывают прохожих внутрь или подсаживаются к посетителям «пообщаться».

Почему о консумации вспомнили сейчас

Мошенническая схема с баров и ресторанов перекинулась на цветочные магазины. Теперь девушки-букетчицы на первом свидании заводят парней в салон и выпрашивают букет за кругленькую.

После этого прогулка продолжается еще 10-15 минут, затем девушка исчезает по очень важным делам — разумеется, вместе с букетом. Его она сдает обратно и получает процент. А цветы дожидаются следующую жертву.

С чем можно сравнить

Аферы с консумацией работают буквально по принципу сыра в мышеловке. Красивая девушка предлагает сделать ей приятно и купить букетик. Цена может сильно смущать, но ударять в грязь лицом перед потенциальной второй половиной не хочется. И как только мужчина соглашается — мышеловка захлопывается.

По такой же схеме работают некоторые таксисты, которые «знают короткий путь» или просят отменить поездку, чтобы пассажир с ним потом расплатился наличными в обход агрегатора. Какую сумму он потребует в конечной точке (и доедет ли до нее вообще пассажир) — на совести водителя.

С чем можно спутать

Консумация — это также первая брачная ночь, то есть завершение брака физической близостью. В старину вокруг этого даже обряды водили: охраняли спальню новобрачных, проверяли простыни и так далее. Сейчас в этом значении слово употребляется редко, особенно в Сети. Максимум его можно встретить в исторических сериалах и книгах.

