Девушка знакомится с мужчиной в приложении для знакомств, зовет его на встречу и заводит в бар или ресторан. Там она сама делает заказ, не давая спутнику посмотреть меню. Либо меню в доступе, но там нет цен.

А в конце вечера официант приносит чек на десятки тысяч рублей — например, фруктовая тарелка и лимонад могут обойтись в 23 000 рублей. Мужчину из заведения не выпускают, пока он не заплатит.

В таких схемах девушки обычно находятся в сговоре с рестораном или баром, получая процент. Тем же занимаются и сотрудницы заведений, которые на входе зазывают прохожих внутрь или подсаживаются к посетителям «пообщаться».