Ляп на 500-рублевке и тысячелетний капитал Маска. 8 удивительных историй про деньги и тех, кто их зарабатывает

На банкноте в 500 рублей образца 1997 года изображен Архангельск. На лицевой стороне за памятником Петру I гордо плывет красивый парусник. Художник торопился и скопировал корабль из книжной иллюстрации. Позже выяснилось, что автор книги ошибся: парусник оказался аргентинским и никогда не заходил в российские порты.

Обратная сторона с панорамой Соловецкого монастыря [вызвала еще больше вопросов. Купола обители напечатали без крестов. В таком виде Соловки существовали только в 1920–1930-е годы, когда там располагался лагерь для политзаключенных.