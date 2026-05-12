Через портал «Онлайнинспекция.рф»

Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте через «Госуслуги».

Шаг 2. В меню выберите пункт «Сообщить о проблеме».

Шаг 3. Выберите категорию проблемы.

Например, «Изменение условий труда», «Рабочее время» или «Заработная плата».

Шаг 4. Уточните категорию проблемы.

Шаг 5. Заполните форму.

Нужно указать работодателя, свои контакты, обстоятельства, даты и требования.

Подробно расскажите, в чем именно провинился ваш работодатель, и по возможности укажите нарушенные статьи Трудового кодекса.

Шаг 6. Прикрепите подтверждающие документы.

Это может быть, например, запись в трудовой книжке, копия приказа работодателя или расчетный лист с данными о зарплате.

Шаг 7. Отправьте жалобу.

Шаг 8. Дождитесь ответа.

Общий срок рассмотрения обычно составляет до 30 дней, иногда его продлевают еще на 30 дней при дополнительной проверке.