Как пожаловаться на работодателя в трудовую инспекцию и добиться своего. Алгоритм
Как подать жалобу в трудовую инспекцию онлайн
Через портал «Онлайнинспекция.рф»
Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте через «Госуслуги».
Шаг 2. В меню выберите пункт «Сообщить о проблеме».
Шаг 3. Выберите категорию проблемы.
Например, «Изменение условий труда», «Рабочее время» или «Заработная плата».
Шаг 4. Уточните категорию проблемы.
Шаг 5. Заполните форму.
Нужно указать работодателя, свои контакты, обстоятельства, даты и требования.
Подробно расскажите, в чем именно провинился ваш работодатель, и по возможности укажите нарушенные статьи Трудового кодекса.
Шаг 6. Прикрепите подтверждающие документы.
Это может быть, например, запись в трудовой книжке, копия приказа работодателя или расчетный лист с данными о зарплате.
Шаг 7. Отправьте жалобу.
Шаг 8. Дождитесь ответа.
Общий срок рассмотрения обычно составляет до 30 дней, иногда его продлевают еще на 30 дней при дополнительной проверке.
По итогам инспекция может выдать предписание, привлечь работодателя к ответственности или направить материалы в другие органы.
Через сайт Роструда
Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте через «Госуслуги».
Шаг 2. В разделе меню «Общественная приемная» выберите пункт «Направить обращение».
Шаг 3. Заполните форму.
В выпадающем списке «Тематика» выберите пункт «Организовать проверку изложенных фактов».
В самой форме укажите личные и контактные данные и расскажите о своей проблеме. Шаблона нет — заявление пишется в свободной форме.
Шаг 4. Прикрепите подтверждающие документы.
Шаг 5. Отправьте жалобу.
Шаг 6. Дождитесь ответа ведомства.
Как подать жалобу в трудовую инспекцию лично
Шаг 1. Выберите территориальное отделение Государственной инспекции труда.
Для этого воспользуйтесь картой Роструда — нужно выбрать свой регион.
Шаг 2. Подготовьте жалобу.
В тексте должны быть:
- наименование инспекции;
- ФИО и адрес заявителя;
- сведения о работодателе;
- суть нарушения;
- даты;
- просьба провести проверку.
Анонимные обращения, как правило, не дают ответа заявителю, если не указан адрес для обратной связи. При этом можно попросить о конфиденциальной проверке, чтобы работодатель не узнал источник жалобы.
Шаг 3. Соберите подтверждающие документы.
Это копии трудового договора, расчетных листков, переписки, приказов и иных доказательств.
Шаг 4. Отправьте жалобу.
Подать ее можно лично — контакты инспекции вы найдете на сайте Роструда. Не забудьте проставить на своей копии жалобы отметку о получении.
Другой вариант — отправить ее почтой заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
Шаг 5. Дождитесь ответа.
На это уйдет 30 дней (или 60, если понадобится дополнительная проверка).