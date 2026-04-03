Какие виды резюме бывают

Хронологическое резюме

Как и в CV, в таком резюме вы прописываете весь свой профессиональный опыт в хронологическом обратном порядке (от последнего к первому месту работы). В таком резюме обязательно указывают:

компанию;

должность;

период работы;

причину ухода (опционально).

Такое резюме подходит, если для желаемой должности ключевой фактор — опыт работы. С его помощью вы покажете, как долго росли в отрасли и к какой позиции пришли.

Не подойдет хронологическое резюме соискателям с небольшим или вовсе отсутствующим опытом работы, а также кандидатам, у которых в занятости есть внушительные пробелы (неважно, по какой причине).

В таких ситуациях хронологическое резюме только подсветит эти нюансы и выставит вас не в лучшем свете.

Функциональное резюме

Здесь вы делаете упор на свои навыки и умения, подчеркивая свои сильные стороны. Это помогает скрыть недостаточный или «проблемный» опыт работы — достаточно указать несколько компаний, где вы трудились.

Функциональное резюме отлично подходит начинающим специалистам и соискателям, которых интересуют позиции, где компетентность важнее стажа.

Такое резюме легко можно скорректировать под конкретную вакансию. Нужно только указать ключевые навыки и подобрать под них места работы.

Комбинированное резюме

Этот формат объединяет сильные стороны хронологического и функционального резюме: объемный стаж и описание профессиональных компетенций. Вы сами решаете, с чего начать: описания опыта работы или своих умений и навыков.

Комбинированное резюме — идеальный вариант для соискателя, который претендует на высокую или руководящую должность.

Каким должно быть резюме

Самое главное для резюме — это структура.

В документе нужно изложить свои профессиональные навыки и достижения так, чтобы рекрутер мог получить полное представление о них, просто пробежав текст взглядом. Так что резюме не должно быть объемным.

Идеальное резюме сочетает:

- краткость (опускайте лишние детали);

конкретность (избегайте общих фраз);

правдивость (указывайте то, что можете подтвердить);

адресность (адаптируйте текст к формулировкам вакансии).

Ваша задача — сразу привлечь внимание рекрутера, чтобы он захотел встретиться с вами лично.

Для этого следуйте принципу избирательности: пишите самое важное, то, что больше всего соответствует вашим целям и требованиям вакансии.

Профессиональные рекрутеры в среднем тратят на одно резюме от 6 до 20 секунд. Поэтому вся ключевая информация должна быть на виду. Это название резюме, контактные данные, ключевые навыки, ваше последнее место работы и должность.