Как составить резюме, чтобы найти работу? 8 шагов
Что такое резюме
Резюме — это ваша визитная карточка. В нем вы кратко излагаете ваши навыки и опыт работы.
Цель резюме — подчеркнуть ваши сильные стороны и показать, что вы соответствуете требованиям вакансии. Для этого достаточно одной, максимум двух страниц.
Резюме часто путают с CV. Термин CV, или Curriculum Vitae, можно буквально перевести как «жизнеописание». Этот формат подразумевает краткий обзор всего вашего жизненного пути. В том числе полное и подробное описание трудовой карьеры в хронологическом порядке с указанием всех ваших достижений.
Важный момент: CV менять не принято. В него только вносят последние достижения. А вот резюме корректируют под конкретную вакансию.
В России, как и в большинстве стран Европы и Азии, работодатель запрашивает CV очень редко.
Какие виды резюме бывают
Хронологическое резюме
Как и в CV, в таком резюме вы прописываете весь свой профессиональный опыт в хронологическом обратном порядке (от последнего к первому месту работы). В таком резюме обязательно указывают:
- компанию;
- должность;
- период работы;
- причину ухода (опционально).
Такое резюме подходит, если для желаемой должности ключевой фактор — опыт работы. С его помощью вы покажете, как долго росли в отрасли и к какой позиции пришли.
Не подойдет хронологическое резюме соискателям с небольшим или вовсе отсутствующим опытом работы, а также кандидатам, у которых в занятости есть внушительные пробелы (неважно, по какой причине).
В таких ситуациях хронологическое резюме только подсветит эти нюансы и выставит вас не в лучшем свете.
Функциональное резюме
Здесь вы делаете упор на свои навыки и умения, подчеркивая свои сильные стороны. Это помогает скрыть недостаточный или «проблемный» опыт работы — достаточно указать несколько компаний, где вы трудились.
Функциональное резюме отлично подходит начинающим специалистам и соискателям, которых интересуют позиции, где компетентность важнее стажа.
Такое резюме легко можно скорректировать под конкретную вакансию. Нужно только указать ключевые навыки и подобрать под них места работы.
Комбинированное резюме
Этот формат объединяет сильные стороны хронологического и функционального резюме: объемный стаж и описание профессиональных компетенций. Вы сами решаете, с чего начать: описания опыта работы или своих умений и навыков.
Комбинированное резюме — идеальный вариант для соискателя, который претендует на высокую или руководящую должность.
Каким должно быть резюме
Самое главное для резюме — это структура.
В документе нужно изложить свои профессиональные навыки и достижения так, чтобы рекрутер мог получить полное представление о них, просто пробежав текст взглядом. Так что резюме не должно быть объемным.
Идеальное резюме сочетает:
- краткость (опускайте лишние детали);
- конкретность (избегайте общих фраз);
- правдивость (указывайте то, что можете подтвердить);
- адресность (адаптируйте текст к формулировкам вакансии).
Ваша задача — сразу привлечь внимание рекрутера, чтобы он захотел встретиться с вами лично.
Для этого следуйте принципу избирательности: пишите самое важное, то, что больше всего соответствует вашим целям и требованиям вакансии.
Профессиональные рекрутеры в среднем тратят на одно резюме от 6 до 20 секунд. Поэтому вся ключевая информация должна быть на виду. Это название резюме, контактные данные, ключевые навыки, ваше последнее место работы и должность.
Шаг 1. Заполните «шапку» резюме
Укажите вашу контактную информацию:
- ФИО;
- телефон;
- email (логин с вашим именем и фамилией подчеркнет ваш деловой подход);
- ник в мессенджере (опционально).
Можно вписать и другие личные данные: адрес — город и станцию метро при наличии, семейное положение и дату рождения.
Последний пункт опционален. Одни эксперты полагают, что нужно указывать в резюме возраст. Другие считают это необязательным и к тому же рискованным: можно не пройти отбор только из-за цифры в паспорте. Так что здесь решать вам.
Также прикрепите к резюме фотографию в деловом стиле на нейтральном фоне, где вы смотрите прямо в кадр.
Шаг 2. Укажите ваши ожидания
Следом нужно указать желаемую должность и ваши ожидания по зарплате.
Пишите тот уровень дохода, который вы считаете для себя приемлемым и соответствующим вашим знаниям и навыкам. Можно указать зарплату немного выше, чем вам платили на прошлой работе.
Если вы пишете резюме под конкретную вакансию, то формулировка желаемой должности должна совпадать с названием вакансии. Это нужно для того, чтобы вас было легко найти в поиске.
Чем больше совпадений в описании вакансий и у вас, тем выше шанс, что именно ваше резюме заметят.
В заголовке резюме через слеш можно писать разные названия должности — чтобы не промахнуться. Ведь в компаниях один и тот же функционал сотрудника может называться по-разному. Например, менеджер по развитию бизнеса / сейлз / менеджер по развитию направления.
Шаг 3. Укажите опыт работы
Перечислите места, где вы работали, в обратном порядке — от последнего к самому раннему.
Работодатели уделят особое внимание последним трем годам работы. Им стоит уделить особое внимание. То, чем вы занимались десять и более лет назад, важно в меньшей степени.
К каждому месту работы укажите:
- название организации;
- вашу должность;
- даты начала и окончания работы (месяц и год);
- ваши ключевые обязанности;
- достижения (в цифрах и конкретных показателях).
Не стесняйтесь подробно описать ваши профессиональные достижения. Они покажут, в чем ваша ценность как сотрудника.
Если вам тяжело сформулировать ваши достижения, спросите у себя: «Что я сделал за время работы?..» — и запишите ответ.
Шаг 4. Расскажите о вашем образовании
Напишите в нем:
- название университета;
- специальность;
- факультет;
- год выпуска.
Принцип здесь такой: чем больше прошло времени после окончания учебного заведения, тем меньше места этот пункт должен занимать в резюме.
Затем укажите дополнительное образование, которое имеет отношение к вашей профессиональной деятельности.
Шаг 5. Расскажите о ваших навыках
Укажите ваши ключевые навыки (компетенции), соответствующие вакансии, на которую вы откликаетесь.
К профессиональным навыкам относятся:
- умение работать с различными сервисами и платформами;
- уровень владения иностранными языками;
- знание принципов работы особого оборудования и компьютерных программ;
- наличие водительских прав.
Шаг 6. Расскажите о себе
Напишите кратко о себе и своих увлечениях. Покажите, что с вами легко и интересно работать и вы справитесь с задачами лучше других кандидатов.
Для этого ответьте на вопросы:
- какие задачи или вид деятельности вам интересны;
- что вас мотивирует;
- в чем ваши сильные стороны.
Писать много не нужно — хватит 3−4 предложений. Сделайте акцент на ваших сильных сторонах и качествах, которые выделят вас среди других специалистов.
Шаг 7. Проверьте резюме на типичные ошибки
Отсутствие структуры. Следите, чтобы пункты резюме не противоречили друг другу, а ваш опыт был понятно и последовательно изложен.
Нет «попадания» в вакансию. Нет смысла расписывать весь ваш профессиональный опыт, если он не относится к желаемой должности.
Много лишней информации. Обычно потенциального работодателя больше всего интересует, чем вы занимались последние 3 года. Вот их и стоит расписать подробнее.
Загадочные перерывы. Если у вас были большие паузы в работе, необдуманные переходы или смена профессии, объясните их.
Стоп-слова. Не пишите банальности (целеустремленный и коммуникабельный) и размытые фразы (квалифицированный с большим опытом).
Слишком много личного. Избегайте рассказов о семье, политических взглядах и религии. Лучше указать минимум личной информации и не особо акцентировать внимание на хобби. Иначе это может создать впечатление, что оно для вас важнее работы.
Небрежный текст. Грамматические ошибки, опечатки и профессиональный жаргон в резюме испортят все впечатление. Используйте общепринятые формулировки, соблюдайте единое оформление и деловой стиль.
Неподходящая фотография. Не стоит прикреплять слишком мелкое фото, снимок вас с другими людьми или в неформальной обстановке.
Шаг 8. Напишите сопроводительное письмо
Его часто называют мотивационным. В сопроводительном письме вы пишете, почему вас заинтересовала именно эта вакансия и компания, чем ваш опыт будет полезен работодателю и почему он должен выбрать именно вас.
Для каждой вакансии нужно писать свое сопроводительное письмо — только тогда оно привлечет внимание работодателя.
Это первое знакомство: еще до личной встречи письмо дает понять, кто вы и почему именно вы подходите для данной должности.
Письмо позволит вам:
- привлечь внимание к резюме;
- прояснить какие-то факты из резюме;
- лучше раскрыть собственную мотивацию;
- рассказать о ваших сильных сторонах.
Обычно письмо — необязательное условие отклика. Писать его или нет — решать вам. Но помните, что хорошо написанное письмо поможет «зацепить» рекрутера и выделиться среди других кандидатов. С ним выше шанс, что вас пригласят на собеседование.
Нужно ли портфолио?
Зависит от того, кем вы работаете. В первую очередь портфолио нужно представителям творческих профессий: дизайнерам, журналистам и редакторам, архитекторам и так далее.
В последнее время портфолио появляется даже у специалистов, которые раньше не тратили на него время. Например, у программистов и пиарщиков. Главное здесь — хотя бы минимально визуализируемые рабочие достижения.
Обратите внимание: портфолио не отменяет необходимость создания резюме. Оно лишь показывает ваши идеи и их воплощение, а не навыки и достижения.
Ключевые правила составления портфолио
- Портфолио должно быть разноплановым: не нужно добавлять в него слишком похожие работы.
- Материалы должны быть структурированы и разделены на тематические блоки. Все, чтобы потенциальному работодателю было проще изучать ваше портфолио.
- Работы должны сопровождаться описанием. «Голые» работы без каких-либо комментариев могут вызвать лишь недоумение. Добавьте краткую справку: что это, для чего и как было создано.
- Портфолио лучше корректировать для конкретной вакансии. Правило здесь то же, что и с резюме.
- Кому писать. Необязательно писать резюме самому. Если сомневаетесь в себе, можно найти специалиста, который структурирует ваш профессиональный опыт.
- Сколько писать. Помните, что под каждую вакансию нужно создавать отдельное резюме.
- Где писать. Резюме можно оформить в любом текстовом редакторе, через шаблон на сайтах или с помощью сервисов по поиску работы.
- Как проверить. Перед отправкой резюме важно проверить текст на ошибки (грамматические, пунктуационные и орфографические) на специальных онлайн-сервисах.
- Как назвать. Название файла с резюме должно содержать фамилию, имя и должность. Не называйте файл «резюме» или CV, иначе ваше резюме легко затеряется.
Где найти шаблоны резюме
- Портал hh.ru. Пожалуй, самый очевидный выбор. На сайте можно создать резюме и сразу начать откликаться на вакансии. Но если вы собираетесь отправлять резюме отдельным файлом, лучше воспользоваться другим ресурсом — здесь шаблон выглядит немного грузно.
- Icanchoose.ru. Свыше 20 шаблонов резюме и сопроводительного письма. Доступны интерактивные подсказки. Бесплатно доступен только одностраничный файл.
- Myresume.ru. В конструкторе можно найти почти 10 шаблонов, каждый из которых легко настраиваться. В базе же доступны свыше 150 примеров уже заполненных резюме по ключевым профессиям.