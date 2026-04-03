03 апреля 2026, 10:54

Как составить резюме, чтобы найти работу? 8 шагов

Резюме — первое, что понадобится для поиска работы. Грамотно составленный и оформленный текст убедит потенциального работодателя, что именно вы ему подойдете. Но, чтобы составить удачное резюме, нужно учесть несколько очень важных нюансов. Рассказываем, как сделать так, чтобы резюме не затерялось среди других, и каких подводных камней следует избегать.
Что такое резюме

Резюме — это ваша визитная карточка. В нем вы кратко излагаете ваши навыки и опыт работы.

Цель резюме — подчеркнуть ваши сильные стороны и показать, что вы соответствуете требованиям вакансии. Для этого достаточно одной, максимум двух страниц.

Резюме часто путают с CV. Термин CV, или Curriculum Vitae, можно буквально перевести как «жизнеописание». Этот формат подразумевает краткий обзор всего вашего жизненного пути. В том числе полное и подробное описание трудовой карьеры в хронологическом порядке с указанием всех ваших достижений.

Важный момент: CV менять не принято. В него только вносят последние достижения. А вот резюме корректируют под конкретную вакансию.

В России, как и в большинстве стран Европы и Азии, работодатель запрашивает CV очень редко.

Какие виды резюме бывают

Хронологическое резюме

Как и в CV, в таком резюме вы прописываете весь свой профессиональный опыт в хронологическом обратном порядке (от последнего к первому месту работы). В таком резюме обязательно указывают:

  • компанию;
  • должность;
  • период работы;
  • причину ухода (опционально).

Такое резюме подходит, если для желаемой должности ключевой фактор — опыт работы. С его помощью вы покажете, как долго росли в отрасли и к какой позиции пришли.

Не подойдет хронологическое резюме соискателям с небольшим или вовсе отсутствующим опытом работы, а также кандидатам, у которых в занятости есть внушительные пробелы (неважно, по какой причине).

В таких ситуациях хронологическое резюме только подсветит эти нюансы и выставит вас не в лучшем свете.

Функциональное резюме

Здесь вы делаете упор на свои навыки и умения, подчеркивая свои сильные стороны. Это помогает скрыть недостаточный или «проблемный» опыт работы — достаточно указать несколько компаний, где вы трудились.

Функциональное резюме отлично подходит начинающим специалистам и соискателям, которых интересуют позиции, где компетентность важнее стажа.

Такое резюме легко можно скорректировать под конкретную вакансию. Нужно только указать ключевые навыки и подобрать под них места работы.

Комбинированное резюме

Этот формат объединяет сильные стороны хронологического и функционального резюме: объемный стаж и описание профессиональных компетенций. Вы сами решаете, с чего начать: описания опыта работы или своих умений и навыков.

Комбинированное резюме — идеальный вариант для соискателя, который претендует на высокую или руководящую должность.

Каким должно быть резюме

Самое главное для резюме — это структура.

В документе нужно изложить свои профессиональные навыки и достижения так, чтобы рекрутер мог получить полное представление о них, просто пробежав текст взглядом. Так что резюме не должно быть объемным.

Идеальное резюме сочетает:

- краткость (опускайте лишние детали);

  • конкретность (избегайте общих фраз);
  • правдивость (указывайте то, что можете подтвердить);
  • адресность (адаптируйте текст к формулировкам вакансии).

Ваша задача — сразу привлечь внимание рекрутера, чтобы он захотел встретиться с вами лично.

Для этого следуйте принципу избирательности: пишите самое важное, то, что больше всего соответствует вашим целям и требованиям вакансии.

Профессиональные рекрутеры в среднем тратят на одно резюме от 6 до 20 секунд. Поэтому вся ключевая информация должна быть на виду. Это название резюме, контактные данные, ключевые навыки, ваше последнее место работы и должность.

Шаг 1. Заполните «шапку» резюме

Укажите вашу контактную информацию:

- ФИО;

  • телефон;
  • email (логин с вашим именем и фамилией подчеркнет ваш деловой подход);
  • ник в мессенджере (опционально).

Можно вписать и другие личные данные: адрес — город и станцию метро при наличии, семейное положение и дату рождения.

Последний пункт опционален. Одни эксперты полагают, что нужно указывать в резюме возраст. Другие считают это необязательным и к тому же рискованным: можно не пройти отбор только из-за цифры в паспорте. Так что здесь решать вам.

Также прикрепите к резюме фотографию в деловом стиле на нейтральном фоне, где вы смотрите прямо в кадр.

Шаг 2. Укажите ваши ожидания

Следом нужно указать желаемую должность и ваши ожидания по зарплате.

Пишите тот уровень дохода, который вы считаете для себя приемлемым и соответствующим вашим знаниям и навыкам. Можно указать зарплату немного выше, чем вам платили на прошлой работе.

Если вы пишете резюме под конкретную вакансию, то формулировка желаемой должности должна совпадать с названием вакансии. Это нужно для того, чтобы вас было легко найти в поиске.

Чем больше совпадений в описании вакансий и у вас, тем выше шанс, что именно ваше резюме заметят.

В заголовке резюме через слеш можно писать разные названия должности — чтобы не промахнуться. Ведь в компаниях один и тот же функционал сотрудника может называться по-разному. Например, менеджер по развитию бизнеса / сейлз / менеджер по развитию направления.

Шаг 3. Укажите опыт работы

Перечислите места, где вы работали, в обратном порядке — от последнего к самому раннему.

Работодатели уделят особое внимание последним трем годам работы. Им стоит уделить особое внимание. То, чем вы занимались десять и более лет назад, важно в меньшей степени.

К каждому месту работы укажите:

- название организации;

  • вашу должность;
  • даты начала и окончания работы (месяц и год);
  • ваши ключевые обязанности;
  • достижения (в цифрах и конкретных показателях).

Не стесняйтесь подробно описать ваши профессиональные достижения. Они покажут, в чем ваша ценность как сотрудника.

Если вам тяжело сформулировать ваши достижения, спросите у себя: «Что я сделал за время работы?..» — и запишите ответ.

Шаг 4. Расскажите о вашем образовании

Напишите в нем:

- название университета;

  • специальность;
  • факультет;
  • год выпуска.

Принцип здесь такой: чем больше прошло времени после окончания учебного заведения, тем меньше места этот пункт должен занимать в резюме.

Затем укажите дополнительное образование, которое имеет отношение к вашей профессиональной деятельности.

Шаг 5. Расскажите о ваших навыках

Укажите ваши ключевые навыки (компетенции), соответствующие вакансии, на которую вы откликаетесь.

К профессиональным навыкам относятся:

- умение работать с различными сервисами и платформами;

  • уровень владения иностранными языками;
  • знание принципов работы особого оборудования и компьютерных программ;
  • наличие водительских прав.

Шаг 6. Расскажите о себе

Напишите кратко о себе и своих увлечениях. Покажите, что с вами легко и интересно работать и вы справитесь с задачами лучше других кандидатов.

Для этого ответьте на вопросы:

- какие задачи или вид деятельности вам интересны;

  • что вас мотивирует;
  • в чем ваши сильные стороны.

Писать много не нужно — хватит 3−4 предложений. Сделайте акцент на ваших сильных сторонах и качествах, которые выделят вас среди других специалистов.

Шаг 7. Проверьте резюме на типичные ошибки

Отсутствие структуры. Следите, чтобы пункты резюме не противоречили друг другу, а ваш опыт был понятно и последовательно изложен.

Нет «попадания» в вакансию. Нет смысла расписывать весь ваш профессиональный опыт, если он не относится к желаемой должности.

Много лишней информации. Обычно потенциального работодателя больше всего интересует, чем вы занимались последние 3 года. Вот их и стоит расписать подробнее.

Загадочные перерывы. Если у вас были большие паузы в работе, необдуманные переходы или смена профессии, объясните их.

Стоп-слова. Не пишите банальности (целеустремленный и коммуникабельный) и размытые фразы (квалифицированный с большим опытом).

Слишком много личного. Избегайте рассказов о семье, политических взглядах и религии. Лучше указать минимум личной информации и не особо акцентировать внимание на хобби. Иначе это может создать впечатление, что оно для вас важнее работы.

Небрежный текст. Грамматические ошибки, опечатки и профессиональный жаргон в резюме испортят все впечатление. Используйте общепринятые формулировки, соблюдайте единое оформление и деловой стиль.

Неподходящая фотография. Не стоит прикреплять слишком мелкое фото, снимок вас с другими людьми или в неформальной обстановке.

Шаг 8. Напишите сопроводительное письмо

Его часто называют мотивационным. В сопроводительном письме вы пишете, почему вас заинтересовала именно эта вакансия и компания, чем ваш опыт будет полезен работодателю и почему он должен выбрать именно вас.

Для каждой вакансии нужно писать свое сопроводительное письмо — только тогда оно привлечет внимание работодателя.

Это первое знакомство: еще до личной встречи письмо дает понять, кто вы и почему именно вы подходите для данной должности.

Письмо позволит вам:

  • привлечь внимание к резюме;
  • прояснить какие-то факты из резюме;
  • лучше раскрыть собственную мотивацию;
  • рассказать о ваших сильных сторонах.

Обычно письмо — необязательное условие отклика. Писать его или нет — решать вам. Но помните, что хорошо написанное письмо поможет «зацепить» рекрутера и выделиться среди других кандидатов. С ним выше шанс, что вас пригласят на собеседование.

Нужно ли портфолио?

Зависит от того, кем вы работаете. В первую очередь портфолио нужно представителям творческих профессий: дизайнерам, журналистам и редакторам, архитекторам и так далее.

В последнее время портфолио появляется даже у специалистов, которые раньше не тратили на него время. Например, у программистов и пиарщиков. Главное здесь — хотя бы минимально визуализируемые рабочие достижения.

Обратите внимание: портфолио не отменяет необходимость создания резюме. Оно лишь показывает ваши идеи и их воплощение, а не навыки и достижения.

Ключевые правила составления портфолио

  • Портфолио должно быть разноплановым: не нужно добавлять в него слишком похожие работы.
  • Материалы должны быть структурированы и разделены на тематические блоки. Все, чтобы потенциальному работодателю было проще изучать ваше портфолио.
  • Работы должны сопровождаться описанием. «Голые» работы без каких-либо комментариев могут вызвать лишь недоумение. Добавьте краткую справку: что это, для чего и как было создано.
  • Портфолио лучше корректировать для конкретной вакансии. Правило здесь то же, что и с резюме.
Полезные советы
  • Кому писать. Необязательно писать резюме самому. Если сомневаетесь в себе, можно найти специалиста, который структурирует ваш профессиональный опыт.
  • Сколько писать. Помните, что под каждую вакансию нужно создавать отдельное резюме.
  • Где писать. Резюме можно оформить в любом текстовом редакторе, через шаблон на сайтах или с помощью сервисов по поиску работы.
  • Как проверить. Перед отправкой резюме важно проверить текст на ошибки (грамматические, пунктуационные и орфографические) на специальных онлайн-сервисах.
  • Как назвать. Название файла с резюме должно содержать фамилию, имя и должность. Не называйте файл «резюме» или CV, иначе ваше резюме легко затеряется.

Где найти шаблоны резюме

  • Портал hh.ru. Пожалуй, самый очевидный выбор. На сайте можно создать резюме и сразу начать откликаться на вакансии. Но если вы собираетесь отправлять резюме отдельным файлом, лучше воспользоваться другим ресурсом — здесь шаблон выглядит немного грузно.
  • Icanchoose.ru. Свыше 20 шаблонов резюме и сопроводительного письма. Доступны интерактивные подсказки. Бесплатно доступен только одностраничный файл.
  • Myresume.ru. В конструкторе можно найти почти 10 шаблонов, каждый из которых легко настраиваться. В базе же доступны свыше 150 примеров уже заполненных резюме по ключевым профессиям.

