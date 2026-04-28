Как выйти из выгорания: алгоритм из 12 шагов

Шаг 2. Запланируйте отдых

Восполнить силы поможет отдых. Здесь есть несколько вариантов:

воспользуйтесь оплачиваемым отпуском — возьмите несколько недель или дней, отталкиваясь от своей ситуации;

; если такой возможности нет, попросите несколько дней за свой счет ;

; если сил на работу совсем не осталось, оформите больничный лист.

«Если профессиональное выгорание сопровождается какими-то соответствующими расстройствами и требуется медицинская помощь, направление человека на больничный, то это сейчас урегулировано. Если мы говорим про вмешательство уже медицины при профессиональном выгорании, то это уже тогда страховой случай, когда устанавливается соответствующий диагноз и гражданин направляется на больничный. Тогда уже выплата происходит из Фонда социального пенсионного страхования», — пояснял комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Свободное время будет как раз кстати, чтобы перезарядить внутреннюю батарею и взяться за выгорание всерьез.

У предпринимателей отпуск часто отсутствует как класс — нет «оплачиваемых выходных» или больничных. Но именно поэтому нужно искусственно создавать такие окна для отдыха: делегировать задачи команде, закрывать бизнес на короткие каникулы (если бизнес это позволяет), использовать «технические выходные». Даже пары дней паузы помогут лучше, чем постоянная «полунагрузка».