Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
4 мая 2026 года на круизном лайнере в Атлантическом океане от инфекции погибли два человека. Три недели назад судно MV Hondius под флагом Нидерландов вышло из аргентинского города Ушуайя и направилось в Кабо-Верде. Маршрут включал Антарктику и Фолклендские острова.
На борту находились 150 пассажиров, среди них и россияне.
Первые симптомы заболевания, похожего на ОРЗ, проявились у 70-летнего пассажира. Мужчина скончался на борту, его тело доставили на остров Святой Елены. Позже заболела его 69-летняя жена — ее эвакуировали в больницу Йоханнесбурга, но спасти не смогли. По данным АТОР, среди пострадавших пассажиров россияне на было.
Еще один пассажир, 69-летний британец, находится в реанимации в критическом состоянии. Медики лабораторно подтвердили только один случай хантавируса, остальные же пока находятся под подозрением.
На судне планируют ввести карантин.
Что такое хантавирус
Хантавирусы — это группа вирусов, которые в простонародье называют «мышиной лихорадкой», а в медицине — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).
Главные переносчики — грызуны (рыжие полевки, домовые мыши, крысы). Сами животные при этом не болеют — они лишь носители.
Человеку вирус передается не через укус, а воздушно-пылевым путем. Для заражения достаточно вдохнуть пыль с частицами высохших мышиных экскрементов — например, во время уборки на даче или работы в поле. От человека к человеку инфекция не передается.
Хантавирусом заразиться очень непросто. Это природное очаговое заболевание, то есть оно передается через переносчиков. То есть от человека к человеку оно не передается. Соответственно, можно заразиться только при определенных обстоятельствах. Например, если экскременты больных животных попадут в питьевую воду или водоем, в котором купаются местные жители.
Как распознать хантавирус
На ранней стадии ГЛПС схож с простудой и в легких случаях может пройти под маской ОРВИ. В таких ситуациях человек выздоравливает самостоятельно, даже не подозревая, что болел ГЛПС, а не гриппом.
Среди частых «простудных» симптомов вируса:
- озноб;
- высокая температура;
- головная боль;
- ломота в мышцах;
- боль в пояснице.
Главная «подсказка» для врача, позволяющая заподозрить именно хантавирус, а не обычную простуду — высокая температура без насморка, боли в горле и кашля (эти симптомы отсутствуют) в сочетании с сильной болью в пояснице, появляющейся уже в первые 2–3 дня.
Болезнь может проявиться как через 4 дня, так и через 7 недель после заражения. С среднем инкубационный период занимает 2−3 недели.
Но болезнь может и не пройти так легко. Вирус поражает почки и систему свертывания крови, поэтому появляются кровоизлияния на коже и беспричинные синяки, сыпь, носовые, десневые и ректальные кровотечения. Самый яркий сигнал — олигурия (сокращение мочи) и ионурия (полное отсутствие мочи).
Один из красных флагов хантавирусов — лихорадка выше 38 градусов больше 5 дней. То есть 5 дней мы имеем право лихорадить при любом вирусе, даже при обычном гриппе — ничего такого. Здесь обычно помогают жаропонижающие. Но если 6 дней и больше жар не спадает, то это уже повод прямо обратиться за помощью.
Насколько опасен хантавирус
Опасность хантавируса зависит от того, с каким именно штаммом столкнулся человек. В Евразии, включая Россию, распространены вирусы, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Летальность такого варианта составляет от 1 до 15%.
Американские штаммы провоцируют хантавирусный легочный синдром — там смертность достигает 40−60%. При этом китайский вирус Хантаан выкашивает примерно 15% заболевших, а его корейский вариант — вирус Сеул — около 2%.
Высокая летальность (до 50%) — это характеристика хантавирусного легочного синдрома (ХЛС), который практически не встречается в России и Европе. Основные регионы ХЛС — США, Канада и Латинская Америка.
Тяжесть болезни зависит не только от штамма, но и от состояния организма. Если у человека уже есть проблемы с почками или сердцем, хантавирус бьет именно по этим органам, поэтому и получается такой разброс в смертности даже от одного и того же штамма.
Количество погибших людей на лайнере можно объяснить тем, что заразившиеся туристы были пожилого возраста и не могли попасть в больницу вовремя из-за международных сложностей, считают врачи.
Как вылечить хантавирус
Как такового четкого лечения, направленного конкретно на хантавирус, нет. Это симптоматическое и патогенетическое лечение. Если плохо работают почки, мы воздействуем на них, проводим дезинтоксикацию путем вливания растворов, плюс жаропонижающие. Мы воздействуем на сломанные звенья в цепи, но не можем действовать конкретно на сам вирус.
Исход зависит от того, насколько быстро человек попал в стационар: на ранних стадиях шансы на полное выздоровление высоки.
Есть ли вакцина от хантавируса
Лицензированной вакцины от хантавируса нет ни в России, ни в большинстве стран мира. Об этом говорит и Роспотребнадзор.
Причина простая — у вируса существуют десятки разновидностей, и препарат против одного штамма обычно не помогает против другого. Именно поэтому китайские и корейские вакцины, о которых периодически упоминают СМИ, не работают в России.
Например, российский штамм поражает почки, а американский — легкие, вызывая хантавирусный легочный синдром, который в дальнейшем может привести к развитию некардиогенного легочного отека.
Хантавирус не передаётся от человека к человеку, а заразиться можно только от грызунов. Вспышки носят локальный, сезонный характер и не перерастают в пандемии. Это делает инфекцию менее привлекательной для крупных фармкомпаний, которые не готовы инвестировать миллиарды в разработку вакцины при отсутствии глобальной угрозы.
К тому же хантавирусы очень плохо и медленно размножаются в лабораторных условиях, что усложняет разработку вакцины.
Для доклинических испытаний необходимы животные, у которых развивается болезнь, похожая на человеческую. Однако большинство лабораторных животных невосприимчивы к хантавирусам или переносят инфекцию бессимптомно.
Пока единственная защита — соблюдение правил гигиены, говорят специалисты. Врачи напоминают, что сезонную уборку на даче или в частном доме лучше всегда делать в перчатках и респираторе, все домашние заготовки из гаража или подвала тщательно мыть, а воду из колодцев — кипятить. Помимо этого, нельзя купаться в водоемах, где это запрещено.
Хантавирус — новый COVID-19?
В этом вопросе эксперты единодушны: хантавирус и коронавирус — это инфекции принципиально разного типа, и второй пандемии ждать не стоит.
Я бы не сказала, что у этой инфекции есть пандемический потенциал, потому что для пандемического потенциала нам нужно: первое — полное отсутствие иммунитета, второе — легкая передача от человека к человеку и третье — высокая заразность вируса. У хантавируса такого нет, это природное очаговое заболевание. Он не станет новым ковидом, просто нужно соблюдать меры профилактики.
По словам эксперта Матюхина, резкий рост заболеваемости случается, но он всегда локальный и связан с периодическими колебаниями численности грызунов, а не с цепной передачей среди людей.
В отличие от внезапной пандемии, риск заражения хантавирусом в эндемичных зонах можно прогнозировать, отслеживая популяцию грызунов, и эффективно снижать его неспецифическими методами (защита жилищ, соблюдение гигиены и так далее).