4 мая 2026 года на круизном лайнере в Атлантическом океане от инфекции погибли два человека. Три недели назад судно MV Hondius под флагом Нидерландов вышло из аргентинского города Ушуайя и направилось в Кабо-Верде. Маршрут включал Антарктику и Фолклендские острова.

На борту находились 150 пассажиров, среди них и россияне.

Первые симптомы заболевания, похожего на ОРЗ, проявились у 70-летнего пассажира. Мужчина скончался на борту, его тело доставили на остров Святой Елены. Позже заболела его 69-летняя жена — ее эвакуировали в больницу Йоханнесбурга, но спасти не смогли. По данным АТОР, среди пострадавших пассажиров россияне на было.

Еще один пассажир, 69-летний британец, находится в реанимации в критическом состоянии. Медики лабораторно подтвердили только один случай хантавируса, остальные же пока находятся под подозрением.

На судне планируют ввести карантин.