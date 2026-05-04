04 мая 2026, 11:42

Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19

На круизном лайнере в Атлантике двое пассажиров погибли от хантавируса. И пока еще один турист борется за жизнь в реанимации, на судне думают вводить карантин. Такие новости мгновенно напомнили многим начало пандемии 2020 года, когда в Китае произошла вспышка неизвестного вируса. Разобрались с инфекционистами, что такое хантавирус, насколько он опасен и почему от него нет вакцин.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Контекст: что случилось на лайнере MV Hondius

4 мая 2026 года на круизном лайнере в Атлантическом океане от инфекции погибли два человека. Три недели назад судно MV Hondius под флагом Нидерландов вышло из аргентинского города Ушуайя и направилось в Кабо-Верде. Маршрут включал Антарктику и Фолклендские острова.

На борту находились 150 пассажиров, среди них и россияне.

Первые симптомы заболевания, похожего на ОРЗ, проявились у 70-летнего пассажира. Мужчина скончался на борту, его тело доставили на остров Святой Елены. Позже заболела его 69-летняя жена — ее эвакуировали в больницу Йоханнесбурга, но спасти не смогли. По данным АТОР, среди пострадавших пассажиров россияне на было.

Еще один пассажир, 69-летний британец, находится в реанимации в критическом состоянии. Медики лабораторно подтвердили только один случай хантавируса, остальные же пока находятся под подозрением. 

На судне планируют ввести карантин.

Что такое хантавирус

Хантавирусы — это группа вирусов, которые в простонародье называют «мышиной лихорадкой», а в медицине — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

Главные переносчики — грызуны (рыжие полевки, домовые мыши, крысы). Сами животные при этом не болеют — они лишь носители.

Человеку вирус передается не через укус, а воздушно-пылевым путем. Для заражения достаточно вдохнуть пыль с частицами высохших мышиных экскрементов — например, во время уборки на даче или работы в поле. От человека к человеку инфекция не передается.

Хантавирусом заразиться очень непросто. Это природное очаговое заболевание, то есть оно передается через переносчиков. То есть от человека к человеку оно не передается. Соответственно, можно заразиться только при определенных обстоятельствах. Например, если экскременты больных животных попадут в питьевую воду или водоем, в котором купаются местные жители.

Евгения Даева
инфекционист

Как распознать хантавирус

На ранней стадии ГЛПС схож с простудой и в легких случаях может пройти под маской ОРВИ. В таких ситуациях человек выздоравливает самостоятельно, даже не подозревая, что болел ГЛПС, а не гриппом.

Дарья Полякова
инфекционист

Среди частых «простудных» симптомов вируса:

  • озноб;
  • высокая температура;
  • головная боль;
  • ломота в мышцах;
  • боль в пояснице.

Главная «подсказка» для врача, позволяющая заподозрить именно хантавирус, а не обычную простуду — высокая температура без насморка, боли в горле и кашля (эти симптомы отсутствуют) в сочетании с сильной болью в пояснице, появляющейся уже в первые 2–3 дня.

Роман Меркулов
врач-эпидемиолог медицинского центра «UNI Клиник»

Болезнь может проявиться как через 4 дня, так и через 7 недель после заражения. С среднем инкубационный период занимает 2−3 недели.

Но болезнь может и не пройти так легко. Вирус поражает почки и систему свертывания крови, поэтому появляются кровоизлияния на коже и беспричинные синяки, сыпь, носовые, десневые и ректальные кровотечения. Самый яркий сигнал — олигурия (сокращение мочи) и ионурия (полное отсутствие мочи).

Один из красных флагов хантавирусов — лихорадка выше 38 градусов больше 5 дней. То есть 5 дней мы имеем право лихорадить при любом вирусе, даже при обычном гриппе — ничего такого. Здесь обычно помогают жаропонижающие. Но если 6 дней и больше жар не спадает, то это уже повод прямо обратиться за помощью.

Евгения Даева
инфекционист

Насколько опасен хантавирус

Опасность хантавируса зависит от того, с каким именно штаммом столкнулся человек. В Евразии, включая Россию, распространены вирусы, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Летальность такого варианта составляет от 1 до 15%.

Американские штаммы провоцируют хантавирусный легочный синдром — там смертность достигает 40−60%. При этом китайский вирус Хантаан выкашивает примерно 15% заболевших, а его корейский вариант — вирус Сеул — около 2%.

Высокая летальность (до 50%) — это характеристика хантавирусного легочного синдрома (ХЛС), который практически не встречается в России и Европе. Основные регионы ХЛС — США, Канада и Латинская Америка.

Роман Меркулов
эпидемиолог

Тяжесть болезни зависит не только от штамма, но и от состояния организма. Если у человека уже есть проблемы с почками или сердцем, хантавирус бьет именно по этим органам, поэтому и получается такой разброс в смертности даже от одного и того же штамма.

Количество погибших людей на лайнере можно объяснить тем, что заразившиеся туристы были пожилого возраста и не могли попасть в больницу вовремя из-за международных сложностей, считают врачи.

Как вылечить хантавирус

Как такового четкого лечения, направленного конкретно на хантавирус, нет. Это симптоматическое и патогенетическое лечение. Если плохо работают почки, мы воздействуем на них, проводим дезинтоксикацию путем вливания растворов, плюс жаропонижающие. Мы воздействуем на сломанные звенья в цепи, но не можем действовать конкретно на сам вирус.

Евгения Даева
инфекционист

Исход зависит от того, насколько быстро человек попал в стационар: на ранних стадиях шансы на полное выздоровление высоки.

Есть ли вакцина от хантавируса

Лицензированной вакцины от хантавируса нет ни в России, ни в большинстве стран мира. Об этом говорит и Роспотребнадзор.

Причина простая — у вируса существуют десятки разновидностей, и препарат против одного штамма обычно не помогает против другого. Именно поэтому китайские и корейские вакцины, о которых периодически упоминают СМИ, не работают в России.

Например, российский штамм поражает почки, а американский — легкие, вызывая хантавирусный легочный синдром, который в дальнейшем может привести к развитию некардиогенного легочного отека.

Хантавирус не передаётся от человека к человеку, а заразиться можно только от грызунов. Вспышки носят локальный, сезонный характер и не перерастают в пандемии. Это делает инфекцию менее привлекательной для крупных фармкомпаний, которые не готовы инвестировать миллиарды в разработку вакцины при отсутствии глобальной угрозы.

Роман Меркулов
эпидемиолог

К тому же хантавирусы очень плохо и медленно размножаются в лабораторных условиях, что усложняет разработку вакцины.

Для доклинических испытаний необходимы животные, у которых развивается болезнь, похожая на человеческую. Однако большинство лабораторных животных невосприимчивы к хантавирусам или переносят инфекцию бессимптомно.

Андрей Матюхин
главный специалист по инфекционным болезням сети клиник «Будь Здоров»
Как не заразиться хантавирусом

Пока единственная защита — соблюдение правил гигиены, говорят специалисты. Врачи напоминают, что сезонную уборку на даче или в частном доме лучше всегда делать в перчатках и респираторе, все домашние заготовки из гаража или подвала тщательно мыть, а воду из колодцев — кипятить. Помимо этого, нельзя купаться в водоемах, где это запрещено.

Хантавирус — новый COVID-19?

В этом вопросе эксперты единодушны: хантавирус и коронавирус — это инфекции принципиально разного типа, и второй пандемии ждать не стоит.

Я бы не сказала, что у этой инфекции есть пандемический потенциал, потому что для пандемического потенциала нам нужно: первое — полное отсутствие иммунитета, второе — легкая передача от человека к человеку и третье — высокая заразность вируса. У хантавируса такого нет, это природное очаговое заболевание. Он не станет новым ковидом, просто нужно соблюдать меры профилактики.

Евгения Даева
инфекционист

По словам эксперта Матюхина, резкий рост заболеваемости случается, но он всегда локальный и связан с периодическими колебаниями численности грызунов, а не с цепной передачей среди людей.

В отличие от внезапной пандемии, риск заражения хантавирусом в эндемичных зонах можно прогнозировать, отслеживая популяцию грызунов, и эффективно снижать его неспецифическими методами (защита жилищ, соблюдение гигиены и так далее).

Андрей Матюхин
специалист по инфекционным болезням
