От кожаного до цифрового: 8 необычных состояний рубля

Длинный

Слитки-гривны обычно делали в форме вытянутого цилиндра. Они были тонкими и напоминали прутья. И когда их рубили на равные части, одни фрагменты (то есть рубли) получались чуть больше, а другие — меньше.

У рублей раньше не было номинала, их измеряли весом. Но при сделках не всегда была возможность взвесить деньги. Поэтому предприимчивые древнерусские люди искали длинные рубли и спиливали с них «излишек» серебра, а потом возвращали рубли в оборот. А добытое серебро забирали себе.

Отсюда и пошло выражение «гнаться за длинным рублем».