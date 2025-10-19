От кожаного до цифрового: 8 необычных состояний рубля
Рубленый
Рубль — одна из старейших валют в мире. Первые упоминания о нем относятся к началу XIV века.
В те времена и несколько следующих столетий деньги на Руси существовали в том числе в форме серебряных слитков — гривен.
Но драгоценными слитками было неудобно оплачивать всякую мелочовку. Чтобы получить разменные деньги, слитки рубили на части. Получавшиеся обрубки и называли рублями.
Длинный
Слитки-гривны обычно делали в форме вытянутого цилиндра. Они были тонкими и напоминали прутья. И когда их рубили на равные части, одни фрагменты (то есть рубли) получались чуть больше, а другие — меньше.
У рублей раньше не было номинала, их измеряли весом. Но при сделках не всегда была возможность взвесить деньги. Поэтому предприимчивые древнерусские люди искали длинные рубли и спиливали с них «излишек» серебра, а потом возвращали рубли в оборот. А добытое серебро забирали себе.
Отсюда и пошло выражение «гнаться за длинным рублем».
Квадратный
При Петре I основную массу монет России тоже чеканили из серебра. Но к концу его правления этого металла в стране стало не хватать. А вот медь была в избытке. И вдова Петра, императрица Екатерина I, велела выпустить медные монеты. И не простые, а квадратные — как в Швеции.
Это были даже не монеты, а плиты. Длина сторон доходила до 19 см, вес — до 1,6 кг. Выпускали такие деньги в 1725–1727 годах.
До наших дней дошло мало таких монет-плит, коллекционеры отдают за них миллионы рублей.
Кожаный
В конце XVIII — начале XIX века Россия осваивала Аляску. В какой-то момент возникла проблема: наличных не хватало, а с доставкой монет и купюр из России были сложности.
Тогда Русско-американская компания (госструктура, управлявшая колониями на другом материке) изготовила рубли из тюленьей кожи. Они были в виде небольших прямоугольников или овалов с печатями или надписями, обозначавшими номинал (сколько эти деньги, собственно, стоят).
Кожаные рубли использовали для внутренних расчетов в колонии. Например, для выплаты зарплат сотрудникам и торговли с местным населением. Такие рубли не принимали к оплате в России, США и где бы то ни было еще.
Золотой
В конце XIX века министр финансов России Сергей Витте провел реформу, в результате рубль единственный раз в своей истории оказался привязан к золоту.
То есть каждый рубль обеспечивался определенным количеством золота, хранившегося у государства.
Любой мог прийти в банк и обменять бумажные рубли на соответствующее количество золота по определенному курсу
Это сделало котировки рубля стабильными (курс не прыгал), а люди стали меньше бояться бумажных денег. Даже за границей: «золотые» рубли принимали в Европе и легко меняли на местную валюту в банках.
Живучий
Советская власть мечтала построить коммунизм и отказаться от денег в принципе. Сразу после Октябрьской революции 1917 года стало очевидно, что деньги пока все-таки нужны, но использовать «старые» рубли большевики не хотели из принципа.
Поэтому они выпустили «совзнаки» (их еще называли расчетными знаками).
По сути, это были деньги, хотя деньгами они не назывались. Выглядели они подчеркнуто небрежно и походили на что-то вроде расписок с печатью.
При этом для обозначения номинала на совзнаки наносили надписи «1000 рублей», «2500 рублей» и так далее.
К 1923 году большевики сдались и вернулись к историческому названию валюты — так появился советский рубль
Деревянный
Есть несколько версий, почему рубль стали пренебрежительно называть «деревянным».
Правдоподобным выглядит объяснение, что такой эпитет национальная валюта получила в застойные годы СССР. Экономика страны тогда особо не развивалась, все будто замерло.
В стране цены на товары и услуги устанавливало государство и не меняло их годами. Это создавало ощущение негибкости, «деревянности» советских денег: цены в рублях не соответствовали реальности.
Плюс многие товары были в дефиците. То есть деньги у людей были, но купить на них было толком нечего.
В этом смысле «деревянный» рубль противопоставлялся «золотым» валютам — царскому рублю или доллару (он тоже был одно время привязан к золоту): на них можно было купить все.
Плавающий
В 2014 году Россия перешла на плавающий курс рубля. Это значит, что стоимость валюты определяют только продавцы и покупатели. Если спрос на рубли растет (например, иностранцы хотят купить российские товары или вложить деньги в экономику РФ), то цена рубля повышается.
И наоборот: если спрос на рубли падает, то и курс снижается. При плавающем рубле Банк России (Центробанк, ЦБ) успокаивает чрезмерные колебания курса — и не более того.
А до 2014 года рубль был более стабильным, «фиксированным»: Центробанк устанавливал официальный курс национальной валюты к доллару и евро и поддерживал эти цифры. Последние 10 лет Центробанк считает, что должен контролировать в первую очередь уровень инфляции (роста цен), а не курс рубля
Цифровой
Центробанк несколько лет готовится выпустить цифровую валюту в России. Это третья форма денег в стране, наряду с наличными (банкноты и монеты) и безналичными рублями (те, что лежат на ваших счетах в банках).
Цифровой рубль можно будет хранить в электронном кошельке на специальной платформе Центрального банка. То есть ответственность за деньги будет нести ЦБ, а не банки.
А еще цифровыми рублями можно будет платить со смартфона без подключения к интернету. Из минусов — деньги нельзя будет положить под процент.
В 2023 году новшество стали обкатывать в некоторых банках. Возможно, совсем скоро вы будете пользоваться цифровым рублем и забудете, что когда-то жили без него.