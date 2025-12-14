Треть из 1200 участников опроса «Контур.Эгида» признались, что теряют концентрацию на работе именно из-за от бесконечных уведомлений в почте и мессенджерах.

2. Разделите чаты и каналы по папкам

Пусть личные, рабочие и групповые переписки у вас лежат отдельно друг от друга. Удобство вы оцените практически сразу же.

Например, все чаты с коллегами можно поместить в папку с названием «Коллеги», а с семьей — в папку «Семья». Так вы сразу сможете понять, где и какие у вас сообщения и насколько срочно их надо прочитать, даже не переходя к ним.

Каналы тоже лучше сгруппировать отдельно и отключить уведомления в большинстве из них, ведь именно там вместе с полезным контентом ежедневно падают сотни проходных постов и сообщений. Если вы подписаны на много узкопрофессиональных каналов, не смешивайте их с прочими, создайте отдельную папку, где будут только они.

Такая функция есть во многих мессенджерах. Например, в Telegram, MAX, VK, WhatsApp* и «ТамТам», при этом настройки и гибкость в каждом из них могут отличаться.