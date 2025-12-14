Папки, кэш, автозагрузка: какие функции в мессенджере лучше настроить сразуА с какими лучше повременить
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Удобство и порядок
1. Отключите лишнее, настройте только важные оповещения
Это особенно важно в мессенджерах, где есть каналы и/или где вы состоите группах. Постоянные уведомления отовсюду (да еще и со звуком!) могут просто замучить.
Чем больше уведомлений у вас допущено, тем выше риск пропустить действительно важное сообщение.
Треть из 1200 участников опроса «Контур.Эгида» признались, что теряют концентрацию на работе именно из-за от бесконечных уведомлений в почте и мессенджерах.
2. Разделите чаты и каналы по папкам
Пусть личные, рабочие и групповые переписки у вас лежат отдельно друг от друга. Удобство вы оцените практически сразу же.
Например, все чаты с коллегами можно поместить в папку с названием «Коллеги», а с семьей — в папку «Семья». Так вы сразу сможете понять, где и какие у вас сообщения и насколько срочно их надо прочитать, даже не переходя к ним.
Каналы тоже лучше сгруппировать отдельно и отключить уведомления в большинстве из них, ведь именно там вместе с полезным контентом ежедневно падают сотни проходных постов и сообщений. Если вы подписаны на много узкопрофессиональных каналов, не смешивайте их с прочими, создайте отдельную папку, где будут только они.
Такая функция есть во многих мессенджерах. Например, в Telegram, MAX, VK, WhatsApp* и «ТамТам», при этом настройки и гибкость в каждом из них могут отличаться.
3. Ограничьте автозагрузку медиа
Кэш нужен для того, чтобы в любой момент обращаться к скачанным ранее файлам без повторной загрузки. Но иногда его становится слишком много. Приложение начинает работать медленно, память телефона забиваются.
Перегруженный кэш мешает обновлениям и вызывает ошибки в приложении. Также он мешает смотреть актуальную информацию на страницах, потому что загружает старую версию.
В Telegram и Max можно настроить автоматическую очистку кэшированных файлов через определенный период — день, неделю, месяц или вообще никогда. Причем для разных источников— из личных чатов, каналов и т.д. Сами файлы не удаляются из облака, и их можно будет загрузить снова.
В Whatsapp*, VK и других мессенджерах кэш придется чистить вручную через настройки самого телефона, либо в приложении.
Приватность
1. Запретите находить вас по номеру телефона
Когда поиск включен, любой человек, у кого есть ваш номер (например, из старых чатов, объявлений или рассылок), может найти ваш профиль в мессенджере, увидеть имя, фото и статус.
Это упрощает сбор личных данных, фишинг и социальную инженерию — злоумышленник может притвориться знакомым, чтобы выманить информацию или деньги.
Если же поиск по номеру отключен, вас смогут найти только те, кому вы сами написали или добавили в контакты, что cнизит риск спама, слежки и вторжения в личное пространство.
Не в каждом мессенджерах можно скрыть поиск по номеру. Например, в WhatsApp* аккаунт привязан к номеру как основному идентификатору, и если кто-то хранит его в контактах, ваш профиль у них появится.
Если вы не хотите «светить» личный номер, лучше завести отдельную SIM-карту именно под мессенджеры
2. Скройте свой номер телефона от других
Когда вы вступаете в большие группы или публичные чаты, ваш номер телефона могут увидеть все участники. Чтобы защитить себя от нежелательных звонков и сообщений, лучше скрыть его.
В Telegram можно гибко настраивать, кто видит ваш номер: все, ваши контакты или никто.
В WhatsApp* такого нет, но ваш номер будет по умолчанию скрыт для участников, которые не сохраняли вас в своих контактах. При этом админы сообществ все равно могут видеть ваш номер.
Безопасность
1. Включите двухэтапную аутентификацию
Это дополнительный уровень защиты вашего аккаунта. Даже если злоумышленник получит доступ к вашей SIM-карте или коду из СМС, он не сможет войти в ваш профиль без специального пароля, который знаете только вы.
Двухфакторка есть есть во всех крупных мессенджерах и она делает их безопаснее.
2. Ограничьте входящие звонки
Если вы не хотите получать неожиданные звонки, настройте ограничения. Во многих приложениях можно оставить звонки только контактам.
Telegram предлагает гибкие настройки «кто может мне звонить». В MAX это регулируется «безопасным режимом». В VK звонки ограничиваются через приватность.
Если для вас звонки — редкость, лучше вовсе убрать прием звонков
3. Запретите добавлять вас в группы без согласия
Эта настройка поможет избежать добавления в сомнительные чаты, где могут распространять спам или фишинговые ссылки. В основном это проблема пользователей **Telegram *и WhatsApp.
Вы можете выбрать в мессенджерах, кто может добавлять вас в группы: все пользователи или только люди из вашего списка контактов. Если вас попытается добавить кто-то другой, вам придет приглашение, которое вы сможете принять или отклонить.
В мессенджере MAX, например, человек не из списка контактов не может сразу добавить вас в группу — сначала ему придется прислать ссылку на чат.
4. Настройте резервное копирование
Чтобы не потерять историю переписок при смене телефона, стоит включить резервное копирование.
В WhatsApp* можно включить создание резервных копий в Google Drive или iCloud и защитить их сквозным шифрованием, чтобы к данным не имели доступа даже разработчики. Для этого нужно установить дополнительный пароль.
Telegram хранит все переписки (кроме секретных чатов) в собственном облаке, поэтому отдельное резервное копирование не требуется — достаточно войти в аккаунт на новом устройстве.
Мессенджеры VK, «ТамТам» и MAX также используют облачную синхронизацию.
Но если вы утратите доступ к аккаунту, облако не спасет* Поэтому полезно иметь копию важных чатов прямо на своем устройстве. В Telegram, к примеру, это можно сделать только после установки приложения на компьютер.
С какими настройками можно повременить
Эти функции полезны, но не требуют немедленного включения. К ним можно вернуться, когда вы освоитесь с базовыми настройками.
1. Синхронизация со всеми устройствами
Если вы пользуетесь мессенджером только на телефоне, настройка на компьютере или планшете может подождать. Дело в том, что вы можете забыть выйти из аккаунта, на другом гаджете и, если кто-еще будет им пользоваться, то сможет читать ваши сообщения или сохранять историю переписки без вашего ведома.
2. Скрытие онлайн-статуса и фото профиля
Поначалу можно оставить настройки по умолчанию. Позже, если захотите больше приватности, можно будет скрыть время последнего посещения или фото.
Если сразу скрыть от всех свои фотографии, знакомым будет сложнее понять, что это действительно вы. Незнакомые контакты могут посчитать ваш профиль подозрительным.
Онлайн-статус тоже не всегда полезно скрывать — вашим близким и друзьям может быть важно понимать, когда вы были последний раз в конкретном мессенджере, стоит ли вам писать туда вообще.
В качестве альтернативы можно открыть видимость только для ваших контактов — так вы останетесь узнаваемыми для близкого круга, но скроетесь от незнакомцев.
3. Автоудаление старых сообщений
Функция полезна для экономии памяти и дополнительной конфиденциальности, так как старые переписки автоматически стираются через заданное время.
В Telegram, WhatsApp, MAX и других мессенджерах* можно установить таймер на удаление сообщений в конкретных чатах. Но это не настройка первой необходимости.
Кроме того, есть риск потерять важную информацию. Например, в рабочих чатах могут быть детали договоренностей, адреса или ссылки, которые понадобятся позже. В личных переписках — фото или сообщения, которые вы захотите сохранить.
4. Блокировка пересылки сообщений
В Telegram можно запретить пересылку ваших сообщений из личного чата, а также защитить от копирования и скриншотов контент в ваших каналах и группах. Это полезно для защиты авторских материалов, но для повседневного общения такая функция нужна не всем.
5. Платные подписки
В Telegram есть подписка Premium, которая дает пользователю дополнительные функции: расширенные лимиты, уникальные реакции, отключение рекламы.
В ноябре 2025 года стало известно, что в мессенджере MAX тоже могут появится платные опции, — в частности, монетизация каналов и размещение рекламы
Оценить их необходимость можно уже после того, как вы освоитесь с бесплатной версией и поймете, каких возможностей вам не хватает.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
- Статьи о MAX мессенджере // /mxstat.ru
- Telegram FAQ // telegram.org
- Руководство по эксплуатации // tamtam.chat
- «В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами» // РИА «Новости», — 2025
- «В Госдуме анонсировали введение платных функций в мессенджере MAX» // «Говорит Москва», — 2025
*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.