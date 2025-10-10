Работа без отпуска убивает. Почему отдых так важен и как себя уговорить
Почему люди не ходят в отпуск? По разным причинам, но в первую очередь — из-за денег. Вот как объясняют подобное решение в интернете:
- от отпуска можно отказаться ради более высокого дохода (особенно если есть кредиты и долги);
- неотгулянный отпуск превратится в приличную компенсацию и дополнительную финансовую подушку безопасности в случае внезапного сокращения;
- в самом отпуске приходится тратить много денег, а этого лучше избежать;
- выходных и праздничных дней с отгулами хватает для нормального отдыха;
- отпуск вредит нормальной работе с клиентами и подходит, только если не нужно постоянно контактировать с людьми;
- в отпуске все равно придется работать;
- отдыхать долго попросту скучно;
- нет никакого желания планировать и продумывать отпуск.
Но в отпуск все равно нужно ходить. Если вы до этого относились к перерыву в работе с пренебрежением, возможно, эти аргументы убедят вас в его необходимости. Как показывают исследования самых разных ученых по всему миру, регулярный отпуск полезен работникам сразу в нескольких отношениях.
Отпуск может улучшить здоровье сердца
Чем чаще люди берут отпуск, тем ниже у них риск смертности в целом и смертности от ишемической болезни сердца в частности, выяснили исследователи из Государственного университета Нью-Йорка.
И это абсолютно логично. Всемирная организация здравоохранения неоднократно , что переработки массово приводят к смерти от инсульта и ишемической болезни сердца.
При этом положительно сказывается на работе сердца не только сам отпуск, но и его планирование с ожиданием. Как показывают исследования, органу становится лучше еще за несколько недель до отдыха.
Отпуск снижает риск нарушений обмена веществ
Чем чаще люди берут отпуск, тем реже у них наблюдается метаболический синдром — комплекс обменных нарушений, который приводит к различным эндокринным заболеваниям — от сахарного диабета до атеросклероза.
Одно из исследований, опубликованных в журнале Psychol Health, показало, что каждый дополнительный отпуск снижал риск метаболического синдрома почти на четверть.
Отпуск снижает уровень стресса
На короткой дистанции небольшой стресс даже полезен — в таких условиях мы лучше справляемся с вызовами и потенциальными угрозами. Но если со временем стресс превращается в хронический, это может негативно сказаться на здоровье.
Отпуск, в свою очередь, ощутимо снижает уровень стресса, помогает восстановиться, сбросить напряжение и почувствовать себя лучше, . Причем позитивный эффект есть даже у короткого отдыха — необязательно планировать именно двухнедельное путешествие.
Отпуск снижает риск депрессии
Каждые 10 дополнительных дней оплачиваемого отпуска снижает вероятность возникновения депрессии на 29% — как минимум у женщин. А у сотрудниц с двумя и более детьми этот показатель оказался еще выше — уже 38%.
Другое исследование подтвердило связь между депрессией и отпуском: оказалось, что риск возникновения заболевания выше среди женщин, которые уходили отдыхать всего раз в несколько лет.
Отпуск увеличивает шансы на повышение
Сотрудники, которые используют весь положенный отпуск, могут похвастаться более высокими шансами на повышение или прибавку к зарплате. Разница с теми, кто отдыхает немного, составляет 6,5%, исследование, проведенное в США.
Хотя процент может показаться скромным, тем более он не доказывает причинно-следственную связь.
Как понять, что вам уже пора в отпуск
Вот какие тревожные звоночки подскажут, что вам пора планировать отпуск.
- Вы стали хуже питаться.
- Вы стали хуже спать.
- Ваша производительность снизилась.
- Вы стали циничны по отношению к работе — вам на все наплевать.
- У вас нет мотивации.
- Вам труднее концентрироваться.
- Вы стали рассеянны.
- У вас явно не хватает энергии.
- У вас постоянно плохое настроение.
- Вы испытываете разочарование.
- Вы стали чаще болеть.
- У вас появились неприятные симптомы, например головные боли или боли в животе.
- Вы отдаляетесь от друзей и близких.
Все это говорит о том, что вам пора наконец спланировать отпуск — иначе не за горами нервные срывы, проблемы со здоровьем и реальное выгорание. Но как на это решиться?
Как настроить себя на отпуск
Пересмотрите свое отношение к работе
Работа занимает большую часть нашей жизни только тогда, когда мы сами ей это позволяем, ведь так мы чувствуем свою значимость. Если вам кажется, что без вас все развалится, а передать дела попросту некому, почти наверняка вам только кажется.
Подумайте, как обстоят дела на самом деле. Возможно, от отдыха вы отказываетесь по каким-то другим причинам, не связанным с работой.
Например, вы просто не понимаете ценность отдыха или не хотите отдыхать «как все».
Пересмотрите свое отношение к отдыху
Если отпуск вам кажется пустой тратой времени, стоит определить для себя его преимущества. Вспомните лучшие истории из своих поездок, подумайте, что нового вы могли бы увидеть и узнать за время отдыха, оцените его пользу для своего здоровья.
Выберите идеальный отдых для себя
А не тот, который вам якобы должен нравиться. Если все в соцсетях отдыхают на море или покоряют горные вершины, а вам куда ближе кислородные коктейли в санатории, не нужно себя заставлять.
Отпуск — это в первую очередь расслабление, а не попытка что-то доказать окружающим.
Подготовьтесь на работе
Рабочее планирование снизит риски того, что вы отправитесь к отпуск с головой, забитой делами, и так и не сможете переключиться и расслабиться.
Составьте детальный план на несколько недель перед отпуском. Расставьте приоритеты и максимально разгрузите себя, чтобы потом не нервничать из-за незавершенного проекта или только начатой задачи.
Не откладывайте на потом
Даже ради, казалось бы, достойной цели — накопить на машину, вылечить зубы и так далее. Все это не повод отказать себе хотя бы в коротком отпуске. Иначе потом возникнут новые мечты, а на лечение понадобится уже куда больше.