Работа без отпуска убивает. Почему отдых так важен и как себя уговорить

Почему люди не ходят в отпуск? По разным причинам, но в первую очередь — из-за денег. Вот как объясняют подобное решение в интернете:

от отпуска можно отказаться ради более высокого дохода (особенно если есть кредиты и долги);

неотгулянный отпуск превратится в приличную компенсацию и дополнительную финансовую подушку безопасности в случае внезапного сокращения;

в самом отпуске приходится тратить много денег, а этого лучше избежать;

выходных и праздничных дней с отгулами хватает для нормального отдыха;

отпуск вредит нормальной работе с клиентами и подходит, только если не нужно постоянно контактировать с людьми;

в отпуске все равно придется работать;

отдыхать долго попросту скучно;

нет никакого желания планировать и продумывать отпуск.

Но в отпуск все равно нужно ходить. Если вы до этого относились к перерыву в работе с пренебрежением, возможно, эти аргументы убедят вас в его необходимости. Как показывают исследования самых разных ученых по всему миру, регулярный отпуск полезен работникам сразу в нескольких отношениях.