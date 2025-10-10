10 октября 2025, 20:19

Работа без отпуска убивает. Почему отдых так важен и как себя уговорить

Далеко не все россияне используют положенные четыре недели оплачиваемого отпуска. Отговорка не идти отдыхать и еще поработать у них найдется всегда: от «на мне все держится» до «зарабатывать же надо». Вот только отказ от отпуска может не только обернуться серьезными проблемами с физическим и психическим здоровьем, но и увеличить риски летального исхода. Чем именно грозит нежелание отдыхать и как уговорить себя на отпуск, если в него правда уже пора? Разбираемся. 
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Почему люди не ходят в отпуск? По разным причинам, но в первую очередь — из-за денег. Вот как объясняют подобное решение в интернете: 

  • от отпуска можно отказаться ради более высокого дохода (особенно если есть кредиты и долги); 
  • неотгулянный отпуск превратится в приличную компенсацию и дополнительную финансовую подушку безопасности в случае внезапного сокращения;
  • в самом отпуске приходится тратить много денег, а этого лучше избежать;
  • выходных и праздничных дней с отгулами хватает для нормального отдыха;
  • отпуск вредит нормальной работе с клиентами и подходит, только если не нужно постоянно контактировать с людьми;
  • в отпуске все равно придется работать;
  • отдыхать долго попросту скучно;
  • нет никакого желания планировать и продумывать отпуск.

Но в отпуск все равно нужно ходить. Если вы до этого относились к перерыву в работе с пренебрежением, возможно, эти аргументы убедят вас в его необходимости. Как показывают исследования самых разных ученых по всему миру, регулярный отпуск полезен работникам сразу в нескольких отношениях.

Отпуск может улучшить здоровье сердца

Чем чаще люди берут отпуск, тем ниже у них риск смертности в целом и смертности от ишемической болезни сердца в частности, выяснили исследователи из Государственного университета Нью-Йорка.

И это абсолютно логично. Всемирная организация здравоохранения неоднократно , что переработки массово приводят к смерти от инсульта и ишемической болезни сердца.

При этом положительно сказывается на работе сердца не только сам отпуск, но и его планирование с ожиданием. Как показывают исследования, органу становится лучше еще за несколько недель до отдыха.

Отпуск снижает риск нарушений обмена веществ

Чем чаще люди берут отпуск, тем реже у них наблюдается метаболический синдром — комплекс обменных нарушений, который приводит к различным эндокринным заболеваниям — от сахарного диабета до атеросклероза.

Одно из исследований, опубликованных в журнале Psychol Health, показало, что каждый дополнительный отпуск снижал риск метаболического синдрома почти на четверть.

Отпуск снижает уровень стресса

На короткой дистанции небольшой стресс даже полезен — в таких условиях мы лучше справляемся с вызовами и потенциальными угрозами. Но если со временем стресс превращается в хронический, это может негативно сказаться на здоровье.

Отпуск, в свою очередь, ощутимо снижает уровень стресса, помогает восстановиться, сбросить напряжение и почувствовать себя лучше, . Причем позитивный эффект есть даже у короткого отдыха — необязательно планировать именно двухнедельное путешествие.

Отпуск снижает риск депрессии

Каждые 10 дополнительных дней оплачиваемого отпуска снижает вероятность возникновения депрессии на 29% — как минимум у женщин. А у сотрудниц с двумя и более детьми этот показатель оказался еще выше — уже 38%.

Другое исследование подтвердило связь между депрессией и отпуском: оказалось, что риск возникновения заболевания выше среди женщин, которые уходили отдыхать всего раз в несколько лет.

Отпуск увеличивает шансы на повышение

Сотрудники, которые используют весь положенный отпуск, могут похвастаться более высокими шансами на повышение или прибавку к зарплате. Разница с теми, кто отдыхает немного, составляет 6,5%, исследование, проведенное в США.

Хотя процент может показаться скромным, тем более он не доказывает причинно-следственную связь.

Как понять, что вам уже пора в отпуск

Вот какие тревожные звоночки подскажут, что вам пора планировать отпуск.

  • Вы стали хуже питаться.
  • Вы стали хуже спать. 
  • Ваша производительность снизилась. 
  • Вы стали циничны по отношению к работе — вам на все наплевать.
  • У вас нет мотивации. 
  • Вам труднее концентрироваться. 
  • Вы стали рассеянны. 
  • У вас явно не хватает энергии. 
  • У вас постоянно плохое настроение.
  • Вы испытываете разочарование. 
  • Вы стали чаще болеть.
  • У вас появились неприятные симптомы, например головные боли или боли в животе. 
  • Вы отдаляетесь от друзей и близких.

Все это говорит о том, что вам пора наконец спланировать отпуск — иначе не за горами нервные срывы, проблемы со здоровьем и реальное выгорание. Но как на это решиться?

Как настроить себя на отпуск

Пересмотрите свое отношение к работе

Работа занимает большую часть нашей жизни только тогда, когда мы сами ей это позволяем, ведь так мы чувствуем свою значимость. Если вам кажется, что без вас все развалится, а передать дела попросту некому, почти наверняка вам только кажется. 

Подумайте, как обстоят дела на самом деле. Возможно, от отдыха вы отказываетесь по каким-то другим причинам, не связанным с работой.

Например, вы просто не понимаете ценность отдыха или не хотите отдыхать «как все».

Пересмотрите свое отношение к отдыху

Если отпуск вам кажется пустой тратой времени, стоит определить для себя его преимущества. Вспомните лучшие истории из своих поездок, подумайте, что нового вы могли бы увидеть и узнать за время отдыха, оцените его пользу для своего здоровья. 

Выберите идеальный отдых для себя

А не тот, который вам якобы должен нравиться. Если все в соцсетях отдыхают на море или покоряют горные вершины, а вам куда ближе кислородные коктейли в санатории, не нужно себя заставлять.

Отпуск — это в первую очередь расслабление, а не попытка что-то доказать окружающим.

Подготовьтесь на работе

Рабочее планирование снизит риски того, что вы отправитесь к отпуск с головой, забитой делами, и так и не сможете переключиться и расслабиться.

Составьте детальный план на несколько недель перед отпуском. Расставьте приоритеты и максимально разгрузите себя, чтобы потом не нервничать из-за незавершенного проекта или только начатой задачи. 

Не откладывайте на потом

Даже ради, казалось бы, достойной цели — накопить на машину, вылечить зубы и так далее. Все это не повод отказать себе хотя бы в коротком отпуске. Иначе потом возникнут новые мечты, а на лечение понадобится уже куда больше.