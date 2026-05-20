Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Что такое субсидированные авиабилеты
Субсидированные авиабилеты — билеты по льготным, сниженным тарифам. Их цену частично контролирует государство: для конкретного рейса устанавливают максимальную стоимость, выше которой авиакомпания не сможет продать билет. Разницу между реальной себестоимостью перелета и суммой, которую платит пассажир, перевозчику компенсируют из федерального или федерального + регионального бюджетов.
Программу запустили с 2018 года. Ее заявленная цель — сделать перелеты в удаленные регионы России доступнее. Параллельно помощь государства дает возможность сохранить (а по некоторым направлениям увеличить) объем авиаперевозок в субъектах федерации.
«Удешевленные» билеты продают 24 авиакомпании: от крупных (например, S7 и «Аэрофлот») до региональных («Ижавиа», «КрасАвиа»).
Куда можно улететь по субсидии
Программы субсидированных, льготных перелетов можно разделить на две большие категории: для дальних маршрутов и для направлений внутри округа.
Рейсы «дальнего следования»
- С Дальнего Востока в центр России и обратно. Например, из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска, Анадыря, Благовещенска, Улан-Удэ — в Москву. Для жителей ДФО также действуют субсидированные рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург.
Примеры рейсов с Дальнего Востока в центр России и обратно
|Направление
|Авиакомпания
|Спецтариф, ₽
|Анадырь → Москва
|Аэрофлот
|9000
|Владивосток → Москва
|Аэрофлот
|7400
|Владивосток → Санкт-Петербург
|S7 Airlines
|7500
|Владивосток → Хабаровск
|Аэрофлот
|1800
|Владивосток → Южно-Сахалинск
|Аэрофлот
|1500
|Благовещенск → Москва
|S7 Airlines / Аэрофлот
|6400
|Благовещенск → Санкт-Петербург
|S7 Airlines
|6500
|Магадан → Москва
|Аэрофлот
|7200
|Магадан → Новосибирск
|S7 Airlines
|6500
|Норильск → Москва
|NordStar
|4300
|Норильск → Новосибирск
|NordStar
|2500
|Петропавловск-Камчатский → Москва
|Аэрофлот
|7500
|Якутск → Москва
|Аэрофлот / Якутия
|7000
|Якутск → Новосибирск
|Якутия
|5500
|Улан-Удэ → Новосибирск
|S7 Airlines
|2500
|Хабаровск → Москва
|Аэрофлот
|7200
|Хабаровск → Санкт-Петербург
|S7 Airlines / Аэрофлот
|7300
- Из Калининградской области. Продаются билеты туда и обратно из Калининграда в Москву, Мурманск, Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург и Жуковский.
Примеры субсидированных авиамаршрутов для жителей Калининградской области
|Направление
|Авиакомпания
|Спецтариф, ₽
|Калининград → Москва
|Аэрофлот / S7 Airlines / Smartavia / Северный Ветер
|3800
|Калининград → Санкт-Петербург
|Аэрофлот / Smartavia / Северный Ветер
|3500
|Калининград → Архангельск
|Smartavia
|5500
- Другие межрегиональные субсидированные рейсы. Например: Красноярск — Благовещенск, Иркутск — Санкт-Петербург, рейсы из Хабаровска в Красноярск, Новосибирск и Иркутск и многие другие. Всего в списке на 2026 год более 300 маршрутов, посмотреть их можно тут.
Примеры региональных рейсов
|Направление
|Авиакомпания
|Период рейсов
|Рейсов в неделю
|Калуга → Санкт-Петербург
|Азимут
|январь–апрель, октябрь–декабрь 2026
|3
|Курган → Санкт-Петербург
|Икар
|январь–апрель, октябрь–декабрь 2026
|2
|Нарьян-Мар → Санкт-Петербург
|РусЛайн
|весь 2026 год
|5
|Ханты-Мансийск → Санкт-Петербург
|РусЛайн
|весь 2026 год
|3
|Екатеринбург → Барнаул
|Red Wings
|январь–апрель, октябрь–декабрь 2026
|4
|Екатеринбург → Горно-Алтайск
|Red Wings
|весь 2026 год
|3
|Барнаул → Казань
|Северный ветер
|январь–апрель, октябрь–декабрь 2026
|2
|Горно-Алтайск → Красноярск
|КрасАвиа
|январь–май, сентябрь–декабрь 2026
|2
|Санкт-Петербург → Горно-Алтайск
|Аэрофлот
|январь–апрель, октябрь–декабрь 2026
|2
|Новосибирск → Барнаул
|S7 Airlines
|весь 2026 год
|10
|Новосибирск → Горно-Алтайск
|S7 Airlines
|весь 2026 год
|16
|Новосибирск → Казань
|S7 Airlines
|январь–апрель, октябрь–декабрь 2026
|7
2. «Пригородные» рейсы по ДФО
Между городами Дальнего Востока. Например: Владивосток — Петропавловск-Камчатский, Хабаровск — Магадан, Хабаровск — Южно-Сахалинск. Перевозки осуществляет авиакомпания «Аврора».
Примеры «пригородных» рейсов по ДФО
|Направление
|Спецтариф, ₽
|Примечание
|Ноглики → Хабаровск
|6 750
|—
|Оха → Хабаровск
|8 765
|—
|Владивосток → Комсомольск-на-Амуре
|4 949
|—
|Комсомольск-на-Амуре → Благовещенск
|5 940
|—
|Благовещенск → Владивосток
|6 807
|—
|Благовещенск → Хабаровск
|4 884
|—
|Магадан → Петропавловск-Камчатский
|5 677
|—
|Петропавловск-Камчатский → Южно-Сахалинск
|8 460
|—
|Хабаровск → Якутск
|14 088
|—
|Нерюнгри → Хабаровск
|6 253
|—
|Улан-Удэ → Хужир
|2 500
|сезонный
|Южно-Сахалинск → Советская Гавань
|4 934
|—
|Северо-Курильск → Петропавловск-Камчатский
|8 010
|—
|Хабаровск → Амурзет
|4 340
|—
Кто может купить субсидированный билет
Часть субсидированных билетов доступна всем гражданам России, часть — только льготникам.
На льготные авиабилеты могут претендовать:
По возрасту и статусу семьи
- Молодежь до 23 лет.
- Пенсионеры. Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. И тут, и в пункте выше возраст считается на дату вылета каждого рейса.
- Многодетные семьи (3 и более детей в возрасте до 18 лет).
По состоянию здоровья
- Инвалиды I группы любого возраста.
- Дети-инвалиды всех групп.
- Инвалиды с детства II или III группы.
- Сопровождающие лица для инвалида I группы или ребенка-инвалида.
По месту жительства или учебы
Субсидией могут воспользоваться только граждане России с постоянной регистрацией в указанных регионах.
- Билеты на маршруты по Дальнему Востоку может купить только пассажир с постоянной или временной регистрацией в любом населенном пункте округа.
- Жители Калининградской области — как и в случае с ДВ, с регистрацией.
- Студенты Калининградской области. Граждане России, которые учатся очно в региональных вузах.
Другие категории
- Дети во всероссийский детский центр «Океан». Граждане России до 18 лет, у которых есть путевка в этот центр на определенный период.
Остальные граждане России могут купить билеты по сниженным ценам по программе межрегиональных перевозок. Эти рейсы соединяют крупные города страны. Кроме Москвы. Никаких требований к покупателю, кроме как гражданство, нет.
Также есть специальные тарифы от авиакомпаний — к государственной программе они не имеют отношения, но помогают экономить. Например, скидки могут предоставляться семьям с детьми, пенсионерам, врачам и так далее. Правила обычно указаны в разделе со специальными предложениями на сайте авиакомпании.
Какие ограничения у субсидированных билетов
Для обычных межрегиональных поездок можно выделить два ограничения:
- дешевый билет можно купить только на перелет и туда, и обратно.
- такие билеты быстро разбирают и их не так просто поймать, к тому же авиакомпании могут выкидывать дешевые билеты постепенно (в связи с переходом на летнее расписание и обратно).
А вот для билетов для льготных категорий есть годовой лимит. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости перелета, но устанавливает четкие рамки, сколько раз за календарный год один человек может воспользоваться услугой.
Как именно работает лимит?
С 1 января по 31 декабря вы можете купить билеты по субсидированным тарифам:
- Не более 4 билетов по маршруту «в одну сторону».
- Не более 2 билетов по маршруту «туда и обратно».
- Не более 2 авиабилетов по маршруту «в одну сторону» и не более 1 билета «туда и обратно».
Сочетать между собой эти варианты можно в свободном порядке. Например, вы купили один билет «в одну сторону» и один — «туда и обратно». По лимиту вы уже использовали 3 билета, а значит, в этом году вы уже не можете купить билет «туда и обратно», только «в одну сторону».
Если вы попытаетесь купить билет сверх лимита, особенно когда речь о льготных категориях, авиакомпания не заключит с вами договор. А если нарушение выявят уже после покупки, компания имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор перевозки.
Как купить субсидированные билеты
Региональные субсидированные билеты
Такие билеты можно купить любым способом: и в кассе, и на сайте авиакомпании, и через агрегатор. Обычно такие билеты никак не обозначаются — отличие можно заметить только в цене. Так что вы можете даже не узнать, что воспользовались субсидией.
Льготные билеты
С субсидированными билетами для льготных категорий все несколько сложнее. Здесь алгоритм будет такой.
Шаг 1. Определите, где можно забронировать билет
Способ покупки напрямую зависит от льготной категории, если она имеется, и типа тарифа.
- На сайте или в мобильном приложении авиакомпании — самый удобный способ, но доступен не всем. Оформить субсидированный билет онлайн могут:
- жители ДФО;
- молодежь и пенсионеры.
Для этого потребуется загрузить сканы документов для проверки (она может занять несколько дней, например пять).
- В офисах продаж авиакомпании или у официальных агентов.
Пассажиры с инвалидностью, многодетные семьи должны оформлять билеты в офисах авиакомпаний или авиакассах.
«Аэрофлот» отмечает, что продавать льготные билеты для молодежи и пенсионеров (не по направлениям на Дальний Восток или в Калининград) с 15 по 21 декабря 2025 года будут только в офисах.
- Через контакт-центр с последующим оформлением в офисе.
Важно: при обращении в офисы авиакомпаний за льготными перевозками с вас могут взять сбор за услугу подбора маршрута и оформления. Он не взимается, если вы летите в ближайшие 7 дней или не можете оформить билет онлайн из-за рукописного паспорта.
Шаг 2. Подготовьте документы
Это самый важный этап. Без правильных документов в льготном тарифе откажут или не допустят к рейсу. Вот что нужно в зависимости от категории.
- Базовый документ для всех
Паспорт гражданина РФ. Если паспорт утерян, подойдет временное удостоверение личности или справка из МВД.
- Дополнительные документы по категориям:
а) для жителей Дальнего Востока:
- Отметка о постоянной регистрации в паспорте. Временная регистрация не подходит.
- Для детей (2–14 лет): свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве и форма № 8 о регистрации по месту жительства в ДФО;
б) для жителей и студентов Калининградской области:
- Жители: паспорт с постоянной регистрацией в области;
- Студенты: паспорт и справка из вуза, подтверждающая статус учащегося очной формы обучения в Калининградской области. Постоянная регистрация в области не требуется;
в) для пассажиров с инвалидностью
Справка об инвалидности установленного образца (МСЭ) или выписка из акта освидетельствования;
г) для многодетных семей
Действующее удостоверение многодетной семьи единого образца. Если документ электронный, нужна распечатанная копия, заверенная органом соцзащиты;
д) для детей, следующих во всероссийский детский центр «Океан»
Путевка в ВДЦ.
Шаг 3. Не забудьте про условия после покупки
Срок действия билета. По государственной программе субсидирования улететь нужно не позднее чем через 6 месяцев с даты оформления билета.
Проверка при регистрации. На стойке регистрации у вас снова могут проверить документы, подтверждающие право на льготу. Если документы не будут соответствовать условиям, авиакомпания имеет право потребовать доплату до полного тарифа или отказать в перевозке без возврата денег.
Основные минусы субсидированных билетов
На льготы могут претендовать лишь некоторые категории россиян с определенными критериями, которые нужно подтвердить множеством документов.
В год россиянин может приобрести лишь 4 льготных билета по скидке.
Количество билетов на каждом направлении лимитировано, поэтому, даже если вы подходите по всем параметрам, билет может не достаться.
Льготные билеты можно купить только у авиаперевозчика, на популярных агрегаторах рейсы просто не высвечиваются.
Льготные билеты ограничены по времени — их можно купить не позже чем за 6 месяцев и не раньше чем за 7 дней до вылета.
На скидочные билеты распространяются общие правила возврата, поэтому, если от билета отказались без уважительной причины, деньги за него могут не вернуть.
Субсидированный билет можно приобрести только в экономклассе.
К билету идет одно багажное место — взять дополнительную услугу, например место для еще одного багажа или домашнего питомца, не получится.