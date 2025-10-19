Жарили бургеры и мыли котлы. Кем работали известные богачи до ухода в бизнес
Илон Маск
Чем известен: основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Х (бывший Twitter).
Состояние: около $485 млрд (здесь и далее — по данным Forbes на октябрь 2025 года). Самый богатый человек в мире.
В 12 лет Илон создал и продал свою первую компьютерную игру Blastar за $500. А вот в колледже он уже подрабатывал где придется: мыл бойлеры, убирался и даже пробовал быть вышибалой в ночном клубе. Потом устроился на лесопилку в Канаде, где ему поручили чистить котел в местной котельной.
Работа была тяжелая. Маску нужно было из котла нагретый песок и мусор. Позже он рассказывал, что к каждому котлу можно было попасть только по узкому туннелю и в любой момент он мог застрять. При этом температура у котлов была огромная.
Как бы там ни было, именно на этой работе Маск зарабатывал вдвое больше, чем на прошлых своих работах, — $18 в час. Для 17-летнего парня это были неплохие деньги.
Джефф Безос
Чем известен: основатель американского интернет-магазина Amazon.
Состояние: около $236 млрд
Безос начал зарабатывать еще в старших классах. В 16 лет он в McDonald's. Менеджер сразу определил нового работника на кухню, чтобы он «не смущал» клиентов своими подростковыми прыщами. В итоге Безос жарил бургеры, мыл полы и готовил завтраки.
«Один из самых больших подарков, которые я получил от этой работы, — это то, что я могу разбивать яйца одной рукой. Моя любимая смена была в субботу утром. Первое, что я делал, — брал большую миску и разбивал в нее 300 яиц», — рассказывал миллиардер.
По словам американского репортера Даррена Ровелла, Безос получал за работу в McDonald's $3,10 в час.
После работы в фастфуде Безос открыл образовательный лагерь для подростков с упором на изучение литературы. Ему удалось набрать шесть платных учеников. C каждого он взял по $600.
Уоррен Баффет
Чем известен: один из самых успешных в мире инвесторов, глава холдинга Berkshire Hathaway.
Состояние: около $150 млрд
Баффет — один из самых пожилых инвесторов. В 2024-м ему исполняется 94 года, а делать деньги он начал еще в 1930-х: в шесть лет Уоррен уже жвачку соседям. Причем продавал только пачками, не соглашаясь на поштучные покупки. Позже мальчик смекнул, что торговать газировкой выгоднее, и переключился на колу. В 13 лет Баффет устроился разносчиком газет. Чтобы как можно быстрее их доставить, он вставал в 04:30. За день удавалось раздать по 500 газет и заработать по пенни на каждой. В пересчете на современные деньги — это около $16 в день.
Затем он придумал, как превратить и эту работу в бизнес: он начал следить, у кого из клиентов заканчивается подписка, и тут же предлагал продлить ее, да еще и с календарем в придачу.
К 15 годам Баффету удалось накопить $2000 и вложить $1200 из них в ферму площадью 40 акров, где он заключил сделку о разделе прибыли с фермерами.
Но занимался Уоррен Баффет не только бизнесом. В молодости он работал продавцом в брокерской фирме своего отца, а также в компании своего бывшего преподавателя и профессионального инвестора Бенджамина Грэма.
«Постарайтесь работать на того, кем вы больше всего восхищаетесь»,— впоследствии Баффет, намекая на Грэма. Тот тоже начинал с простого посыльного, работавшего за $12 в неделю, а стал одним из самых высокооплачиваемых трейдеров с зарплатой $600 000.
Майкл Делл
Чем известен: основатель и генеральный директор компании Dell Technologies.
Состояние: около $149 млрд
Делл начал работать в 12 лет мойщиком посуды в китайском ресторане. На заработанное он скупал и продавал коллекционные почтовые марки и бейсбольные карточки.
В старших классах Делл стал подписку на городскую газету. Школьник с помощью приятелей добывал контакты новоселов и новобрачных, а затем делал то, чем сейчас занимаются многие менеджеры по продажам, — обзванивал клиентов и присылал письмо с предложением подписаться на издание.
За год подростку Деллу удалось заработать $18 000. В 1981 году этих денег хватило бы на два автомобиля и оплату обучения в хорошем университете.
В студенческие годы Делл открыл для себя новое увлечение — компьютеры. Он скупал излишки техники у местных дилеров, доводил их до ума и продавал однокурсникам прямо из своей комнаты в общежитии.
При этом по воле родителей он учился не на инженера или программиста, а на врача.
Учебу Делл в итоге бросил, полностью уйдя в бизнес. И, кажется, не зря. К 35 годам Делл стал миллиардером, а офисы его компании работали уже в 34 странах.
Ли Ка-шинг
Чем известен: гонконгский предприниматель и инвестор, один из самых влиятельных бизнесменов Азии.
Состояние: примерно $41 млрд
Ли начал работать в 12 лет, когда его семья бежала из Китая в Гонконг во время японской оккупации. После смерти отца Ли пришлось бросить школу, чтобы прокормить семью. Его дядя помог ему устроиться продавцом ремешков для часов.
Позже Ли нашел более прибыльную работу штамповщика на заводе, где изготавливались металлические двери. Когда заработка стало хватать на содержание семьи, он начал посещать вечернюю школу.
В конце 1940-х Ли устроился в компанию, занимающуюся продажей пластмассы. Он работал с утра до ночи, что позволило семье жить достойно.
Переломный момент в карьере Ли произошел, когда он помог составить деловое письмо вместо заболевшего секретаря директора. Впечатленный его работой, директор повысил Ли и дал ему в управление небольшой департамент.
В 19 лет Ли стал отвечать за оптовые продажи. За год он увеличил объем продаж в семь раз по сравнению с другими оптовыми продавцами, и его назначили директором фабрики.
К 22 годам Ли смог (и частично одолжить у родственников) порядка $6500. На эти деньги он открыл собственную компанию по производству пластмассовых изделий на экспорт. Вскоре компания выросла, сменила направление деятельности и стала главным гонконгским застройщиком.
Джек Ма
Чем известен: основатель и бывший исполнительный председатель Alibaba Group, в которую входят маркетплейсы AliExpress и Alibaba.
Состояние: $32 млрд
Ма рос в небогатой семье в китайском Ханчжоу. Еще в детстве он понял, что знание английского поможет сделать его жизнь лучше. Каждое утро юный Джек ездил на велосипеде в местную гостиницу, чтобы бесплатно водить экскурсии для иностранцев. Так он стал подрабатывать гидом.
В отличие от многих западных богачей, Ма ни с учебой, ни с работой .
«Я провалил тесты в начальной школе дважды, я провалил тесты в средней школе трижды, я дважды провалил вступительные экзамены в колледж…» — признавался Ма.
В вуз он поступил лишь с третьей попытки, а после его окончания работал преподавателем английского за крошечные $12–15 в месяц. Позже Ма уволился в надежде найти что-нибудь получше, но получил 30 отказов подряд.
Среди них был и знаменитый случай с KFC: когда в его родной город пришла эта сеть фастфуда, Ма оказался одним из 24 соискателей на работу. Приняли 23, отказали только ему.
Что-то похожее повторилось, когда Ма и его кузен захотели поработать в отеле: будущему миллиардеру отказали, а родственника приняли. В итоге Ма решил начать собственный бизнес — основал переводческую компанию.
Ричард Брэнсон
Чем известен: серийный предприниматель, основатель Virgin Group — международного холдинга из более чем 100 компаний в разных отраслях — от музыки до космического туризма.
Состояние: порядка $2,8 млрд
Брэнсон начал зарабатывать в 11 лет. Он разводил волнистых попугайчиков на продажу, но затея быстро провалилась: половина птиц разлетелась, остальных съели крысы.
В 16 лет Ричард бросил школу и основал студенческий журнал. Он сам продавал рекламу, писал статьи, развозил тиражи. Но как-то развить дело не получалось, потому что денег на это не было. Бизнес уже готовились закрыть, и тут вмешался случай.
Как-то раз мать Брэнсона нашла чье-то ожерелье возле их дома. Она отнесла украшение в полицию, но за несколько месяцев за ним никто не пришел. Тогда ожерелье вернули матери будущего миллиардера, и она его за 100 фунтов стерлингов. Эти деньги она дала сыну. Брэнсон и его партнер оплатили ими счета за электричество и почтовые расходы.
«Эти 100 фунтов стерлингов в конечном итоге проложили путь для Virgin Galactic, Atlantic и всех других компаний Virgin по всему миру сегодня», — писал позже Брэнсон.
Параллельно Брэнсон занялся продажей пластинок по почте. Заказы поступали быстрее, чем он успевал их обрабатывать.
Чтобы расширить бизнес, Брэнсон открыл магазин пластинок Virgin Records. Первое время спал прямо на полу магазина, экономя на аренде жилья. Торговля шла бойко, и вскоре Ричард открыл собственную звукозаписывающую студию.
