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16 июля 2026, 14:31

Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября

Новые правила Минпросвещения
С 1 сентября в российских школах начнут действовать новые правила. Учителям дадут четкий алгоритм действий при срыве уроков, а детям начнут ставить оценки за поведение. Еще появятся программы изучения арабского языка, искусственного интеллекта и больше военной подготовки. Рассказываем, что именно изменится и коснутся ли перемены вашего ребенка.
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября

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Дисциплина и поведение: что изменится в школах с 1 сентября

В новом учебном году в российских школах вступают в силу сразу два нововведения, связанных с дисциплиной и оценкой поведения.

Минпросвещения утвердило четкий алгоритм для педагогов на случай, если ученики мешают вести урок.

Сначала учитель может сделать устное замечание. Если ученик не реагирует и продолжает срывать урок, педагог вправе привлечь сотрудника, отвечающего за дисциплину в школе. Тот проведет с ребенком профилактическую беседу — не наказательную, а скорее предупредительную.

После этого решат, можно ли вернуть ученика в класс или стоит временно его отстранить. Родителей в любом случае поставят в известность.

В Минпросвещения объяснили, что новые нормы нужны, чтобы учителя работали спокойно, ученики понимали границы дозволенного, а конфликты решались по правилам, а не по наитию.

Доцент кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова рассказала, что термина «специалист по порядку» в документах Минпросвещения нет, он обиходный.

На практике это сотрудник школы, который обязан следить за дисциплиной. Им может быть:

  • заместитель директора по воспитательной работе;
  • завуч по безопасности или режиму;
  • социальный педагог или школьный психолог;
  • советник директора по воспитанию.

По словам эксперта, главная задача нового алгоритма в том, чтобы уйти от субъективности. Раньше педагог действовал интуитивно, и это часто приводило к спорам: одни родители считали реакцию слишком мягкой, другие — неоправданно жесткой.

Теперь у школы есть четкий протокол. Это нужно для того, чтобы права учителей, учеников и родителей были защищены, а конфликты решались честно и объективно.

В малокомплектных школах, где в штате нет отдельных социальных педагогов, проведение профилактических бесед могут временно возлагать на других учителей либо делегировать привлеченным внешним специалистам.

Наталия Козьякова
доцент Финансового университета

Эффективность новых правил дисциплины зависит не от самих норм, а от того, как их применят на практике, отметила Козьякова:

  • Если беседа с нарушителем становится простой «отсидкой», она не работает. За срывом урока часто стоят травля, семейные проблемы или трудности в учебе. Решать это нужно не протоколом, а психологом и разговором с семьей.
  • Вместо поиска причин школа может сосредоточиться на подсчете проступков. Учитель тогда рискует превратиться в «диспетчера», который не воспитывает, а только передает ученика-нарушителя дальше.
  • Если для разбора ситуации внутри класса приходится звать еще одного специалиста, учитель может потерять авторитет в глазах учеников.
  • В маленьких школах часто нет свободных специалистов для бесед. Тогда нагрузка ложится на других педагогов, они переутомляются, растет напряжение.

Эксперт добавила, что успех новых правил зависит от того, как их внедрят в школе. Если вместе с алгоритмом запустят программы профилактики, а учителей научат не просто соблюдать регламент, но и понимать детей, доверие сохранится. Если же новый порядок останется просто формальностью, атмосфера в классах станет холоднее, а участники образовательного процесса начнут отдаляться друг от друга.

Одновременно с дисциплинарными правилами в школах введут оценку поведения — с 1-го по 11-й класс.

С 1 сентября 2026 года в эксперименте будут участвовать все регионы: по десять школ от каждого.

Ключевые критерии уже определены: дисциплина, общение, личные качества и учебная активность. Учитывать будут и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Оценка поведения направлена не на наказание учеников. Это инструмент, призванный поощрить тех, кто ведет себя хорошо. Мы вводим трехуровневую, понятную каждому модель: поведение будет оцениваться как «образцовое», «допустимое» или «недопустимое». Именно трехуровневая модель показала себя как самая удобная, понятная и прозрачная для всех.

Сергей Кравцов
глава Минпросвещения РФ

Помогать учителям будут советники директоров по воспитанию. Для них оценки станут маркером: они увидят динамику класса, вовремя заметят проблемы и смогут корректировать работу без конфликтов. Планируется, что во всех российских школах система заработает с 2027—2028 учебного года.

Что еще изменится в системе образования с 1 сентября

Для младших классов: без домашки и с мягким стартом

В новом учебном году школьников ждут и другие изменения. В первом классе отменили домашние задания. Раньше можно было дать детям работу на час, но теперь и этого не будет.

«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)».

Минпросвещения РФ

Также с 1 сентября у первоклассников появится шанс войти в школьную жизнь без перегрузок. Минпросвещения разрешило школам уменьшать количество часов по некоторым предметам в первые два месяца учебы (сентябре и октябре). Под сокращение попадают следующие предметы:

  • русский язык;
  • литературное чтение;
  • математика;
  • окружающий мир;
  • изобразительное искусство;
  • музыка;
  • труд (технология).

При этом в Минпросвещения подчеркнули, что сокращение касается только количества учебных часов. Само содержание образовательных программ по этим предметам уменьшаться не будет.

С 1 сентября меняются не только уроки, но и общая нагрузка в начальной школе. Минпросвещения обновило нормативы на все четыре года обучения. Теперь общее количество учебных часов должно укладываться в коридор от 2966 до 3305. Раньше границы были шире: минимум составлял 2954 часа, максимум — 3345.

Для средней школы: больше истории, меньше обществознания

В Минпросвещения сообщили, что с 1 сентября обществознание теперь будут изучать только в 9 классе. А истории у школьников с 5 по 9 классы, наоборот, станет больше. Программа для них станет единой — с четким расписанием и без права менять темы местами. Вот как распределят часы по истории:

  • 5 класс — 68 часов всеобщей истории и 34 часа краеведения;
  • 6 и 7 классы — по 28 часов всеобщей, 57 часов истории России и 17 часов истории родного края;
  • 8 класс — 34 часа всеобщей и 68 часов истории России;
  • 9 класс — 23 часа всеобщей и 45 часов истории России.

Раньше школы могли менять порядок тем по своему усмотрению. Теперь этой возможности не будет. С 1 сентября в российских школах начнет действовать программа изучения арабского языка. Министр просвещения Кравцов считает, что это укрепит связи между Россией и арабскими странами и сделает оба языка более доступными для изучения.

Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.

Сергей Кравцов

В школах уже проводится олимпиада по арабскому языку, но обязательным предмет в школах не станет. Его будут предлагать как второй иностранный по выбору. Решение о введении курса принимают школа, ученики и учителя. В программе — письменность, грамматика, культура и традиции арабских стран.

Другие нововведения для школьников

  • С 1 сентября российские старшеклассники в рамках углубленной информатики начнут изучать искусственный интеллект. По словам главы Минпросвещения, сначала профиль «Искусственный интеллект» включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным, что его решили внести в школьную программу.
  • Долю начальной военной подготовки в курсе «Основы безопасности и защиты Родины» увеличат с 20 до 50%. С 1 сентября дети будут не просто знакомиться с основами безопасности, а полноценно изучать военное дело — в том числе управление беспилотниками — и проходить учебные сборы.
  • Также в российских школах начнут изучать отдельный предмет — «Духовно-нравственная культура России». Он будет появляться в расписании постепенно. В 2026-2027 учебном году его будут преподавать только пятиклассникам. А с 2027-2028 года к ним присоединятся ученики 6-х и 7-х классов. Всего на ДНКР в 5–7 классах отведено 85 часов: 17 часов в пятом классе и по 34 часа — в шестом и седьмом.