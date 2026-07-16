Дисциплина и поведение: что изменится в школах с 1 сентября

В новом учебном году в российских школах вступают в силу сразу два нововведения, связанных с дисциплиной и оценкой поведения.

Минпросвещения утвердило четкий алгоритм для педагогов на случай, если ученики мешают вести урок .

Сначала учитель может сделать устное замечание. Если ученик не реагирует и продолжает срывать урок, педагог вправе привлечь сотрудника, отвечающего за дисциплину в школе. Тот проведет с ребенком профилактическую беседу — не наказательную, а скорее предупредительную.

После этого решат, можно ли вернуть ученика в класс или стоит временно его отстранить. Родителей в любом случае поставят в известность.