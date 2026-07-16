Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентябряНовые правила Минпросвещения
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Дисциплина и поведение: что изменится в школах с 1 сентября
В новом учебном году в российских школах вступают в силу сразу два нововведения, связанных с дисциплиной и оценкой поведения.
Минпросвещения утвердило четкий алгоритм для педагогов на случай, если ученики мешают вести урок.
Сначала учитель может сделать устное замечание. Если ученик не реагирует и продолжает срывать урок, педагог вправе привлечь сотрудника, отвечающего за дисциплину в школе. Тот проведет с ребенком профилактическую беседу — не наказательную, а скорее предупредительную.
После этого решат, можно ли вернуть ученика в класс или стоит временно его отстранить. Родителей в любом случае поставят в известность.
В Минпросвещения объяснили, что новые нормы нужны, чтобы учителя работали спокойно, ученики понимали границы дозволенного, а конфликты решались по правилам, а не по наитию.
Доцент кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова рассказала, что термина «специалист по порядку» в документах Минпросвещения нет, он обиходный.
На практике это сотрудник школы, который обязан следить за дисциплиной. Им может быть:
- заместитель директора по воспитательной работе;
- завуч по безопасности или режиму;
- социальный педагог или школьный психолог;
- советник директора по воспитанию.
По словам эксперта, главная задача нового алгоритма в том, чтобы уйти от субъективности. Раньше педагог действовал интуитивно, и это часто приводило к спорам: одни родители считали реакцию слишком мягкой, другие — неоправданно жесткой.
Теперь у школы есть четкий протокол. Это нужно для того, чтобы права учителей, учеников и родителей были защищены, а конфликты решались честно и объективно.
В малокомплектных школах, где в штате нет отдельных социальных педагогов, проведение профилактических бесед могут временно возлагать на других учителей либо делегировать привлеченным внешним специалистам.
Эффективность новых правил дисциплины зависит не от самих норм, а от того, как их применят на практике, отметила Козьякова:
- Если беседа с нарушителем становится простой «отсидкой», она не работает. За срывом урока часто стоят травля, семейные проблемы или трудности в учебе. Решать это нужно не протоколом, а психологом и разговором с семьей.
- Вместо поиска причин школа может сосредоточиться на подсчете проступков. Учитель тогда рискует превратиться в «диспетчера», который не воспитывает, а только передает ученика-нарушителя дальше.
- Если для разбора ситуации внутри класса приходится звать еще одного специалиста, учитель может потерять авторитет в глазах учеников.
- В маленьких школах часто нет свободных специалистов для бесед. Тогда нагрузка ложится на других педагогов, они переутомляются, растет напряжение.
Эксперт добавила, что успех новых правил зависит от того, как их внедрят в школе. Если вместе с алгоритмом запустят программы профилактики, а учителей научат не просто соблюдать регламент, но и понимать детей, доверие сохранится. Если же новый порядок останется просто формальностью, атмосфера в классах станет холоднее, а участники образовательного процесса начнут отдаляться друг от друга.
Одновременно с дисциплинарными правилами в школах введут оценку поведения — с 1-го по 11-й класс.
С 1 сентября 2026 года в эксперименте будут участвовать все регионы: по десять школ от каждого.
Ключевые критерии уже определены: дисциплина, общение, личные качества и учебная активность. Учитывать будут и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Оценка поведения направлена не на наказание учеников. Это инструмент, призванный поощрить тех, кто ведет себя хорошо. Мы вводим трехуровневую, понятную каждому модель: поведение будет оцениваться как «образцовое», «допустимое» или «недопустимое». Именно трехуровневая модель показала себя как самая удобная, понятная и прозрачная для всех.
Помогать учителям будут советники директоров по воспитанию. Для них оценки станут маркером: они увидят динамику класса, вовремя заметят проблемы и смогут корректировать работу без конфликтов. Планируется, что во всех российских школах система заработает с 2027—2028 учебного года.
Что еще изменится в системе образования с 1 сентября
Для младших классов: без домашки и с мягким стартом
В новом учебном году школьников ждут и другие изменения. В первом классе отменили домашние задания. Раньше можно было дать детям работу на час, но теперь и этого не будет.
«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)».
Минпросвещения РФ
Также с 1 сентября у первоклассников появится шанс войти в школьную жизнь без перегрузок. Минпросвещения разрешило школам уменьшать количество часов по некоторым предметам в первые два месяца учебы (сентябре и октябре). Под сокращение попадают следующие предметы:
- русский язык;
- литературное чтение;
- математика;
- окружающий мир;
- изобразительное искусство;
- музыка;
- труд (технология).
При этом в Минпросвещения подчеркнули, что сокращение касается только количества учебных часов. Само содержание образовательных программ по этим предметам уменьшаться не будет.
С 1 сентября меняются не только уроки, но и общая нагрузка в начальной школе. Минпросвещения обновило нормативы на все четыре года обучения. Теперь общее количество учебных часов должно укладываться в коридор от 2966 до 3305. Раньше границы были шире: минимум составлял 2954 часа, максимум — 3345.
Для средней школы: больше истории, меньше обществознания
В Минпросвещения сообщили, что с 1 сентября обществознание теперь будут изучать только в 9 классе. А истории у школьников с 5 по 9 классы, наоборот, станет больше. Программа для них станет единой — с четким расписанием и без права менять темы местами. Вот как распределят часы по истории:
- 5 класс — 68 часов всеобщей истории и 34 часа краеведения;
- 6 и 7 классы — по 28 часов всеобщей, 57 часов истории России и 17 часов истории родного края;
- 8 класс — 34 часа всеобщей и 68 часов истории России;
- 9 класс — 23 часа всеобщей и 45 часов истории России.
Раньше школы могли менять порядок тем по своему усмотрению. Теперь этой возможности не будет. С 1 сентября в российских школах начнет действовать программа изучения арабского языка. Министр просвещения Кравцов считает, что это укрепит связи между Россией и арабскими странами и сделает оба языка более доступными для изучения.
Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года.
В школах уже проводится олимпиада по арабскому языку, но обязательным предмет в школах не станет. Его будут предлагать как второй иностранный по выбору. Решение о введении курса принимают школа, ученики и учителя. В программе — письменность, грамматика, культура и традиции арабских стран.
Другие нововведения для школьников
- С 1 сентября российские старшеклассники в рамках углубленной информатики начнут изучать искусственный интеллект. По словам главы Минпросвещения, сначала профиль «Искусственный интеллект» включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным, что его решили внести в школьную программу.
- Долю начальной военной подготовки в курсе «Основы безопасности и защиты Родины» увеличат с 20 до 50%. С 1 сентября дети будут не просто знакомиться с основами безопасности, а полноценно изучать военное дело — в том числе управление беспилотниками — и проходить учебные сборы.
- Также в российских школах начнут изучать отдельный предмет — «Духовно-нравственная культура России». Он будет появляться в расписании постепенно. В 2026-2027 учебном году его будут преподавать только пятиклассникам. А с 2027-2028 года к ним присоединятся ученики 6-х и 7-х классов. Всего на ДНКР в 5–7 классах отведено 85 часов: 17 часов в пятом классе и по 34 часа — в шестом и седьмом.