Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
Удар по НПЗ и сбитый самокатчик: что известно об атаках беспилотников на Россию
В Туапсе Краснодарского края после атаки дронов вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. По данным оперштаба, никто не пострадал. Огонь тушат 122 человека и 39 единиц техники.
В Белгородской области БПЛА сбил мужчину на самокате, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, удар был целенаправленный — самокатчик погиб на месте. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.
Всего за ночь силы ПВО сбили 186 беспилотников над территорией России.
В России посевная оказалась под угрозой срыва из-за холодной весны
Холодная и дождливая погода сдвинула сроки посевной яровых культур на две-три недели.
Из-за переувлажненной почвы и низких температур аграрии не могут вовремя начать работы, поэтому часть ранних культур могут заменить более поздними, пишут «Известия».
Сейчас засеяно около 4 млн га из планируемых 56 млн, рассказали в Минсельхозе.
Это повышает риски для урожая, однако ситуация во многом будет зависеть от погоды в ближайшие недели. При этом озимые культуры находятся в хорошем состоянии и могут частично компенсировать потери, добавили в ведомстве.
Скачивания VPN в России выросли в 14 раз
В марте россияне скачали VPN-приложения 9,2 млн раз — это в 14 раз больше, чем год назад. Всего за последний год набралось около 35,7 млн загрузок, особенно резкий рост пришелся на начало 2026 года.
По данным «Коммерсанта», из-за ограничений активность пользователей на сервисах, которые блокируют VPN-доступ снижается. Это еще больше усложняет работу бизнеса.
Издание также уточнило, что полностью запретить VPN при этом невозможно — технология остается основой безопасной связи.
Долги Google в России выросли до 42 млрд рублей
Задолженность Google по штрафам и иным решениям судов в России достигла почти 42 млрд рублей. В феврале она составляла около 26 млрд.
Против компании открыто 62 исполнительных производства. Речь идет о штрафах за нарушение законов, исполнительских сборах и взысканиях в пользу граждан и организаций.
Первый крупный штраф Google в России назначили в 2018 году за отказ подключиться к системе с перечнем запрещенных сайтов. С тех пор санкции применяются регулярно.
Россиян предупредили о возможном подорожании шин
Во второй половине 2026 года цены на автомобильные шины в России могут вырасти на 10−20%, заявил директор по послепродажному обслуживанию Игорь Серебряков.
Основные причины:
- рост логистических затрат;
- колебания валют;
- возможное ужесточение требований к составу шин, из-за чего с рынка может исчезнуть до трети дешевой продукции.
На этом фоне дорожают и премиальные шины (уже более чем на 10% за год), а в среднем сегменте рост близок к инфляции. Одновременно растет спрос на б/у и восстановленные шины — у отдельных брендов их доля продаж достигает около 70%.
В школах появятся учебники под редакцией Дмитрия Медведева
Учебники по обществознанию под редакцией зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева уже прошли государственную экспертизу. По приказу Минпросвещения они вошли в федеральный перечень для учеников 9−11 классов.
По словам замглавы Минпросвещения РФ Ольги Колударовой, политик не только редактировал учебник, но и вносил предложения в новые федеральные стандарты и рабочие программы по обществознанию.
Подсчитано, во сколько обойдется россиянам шашлык на майские праздники
В 2026 году для семьи из четырех человек шашлык из курицы будет стоить в среднем 415,9 рубля.
столько стоит шашлык из свинины на семью из 4-х человек
За год цены выросли на 3,8% и 4,7% соответственно.
При этом маринад стал дешевле на 4,4% — в основном из-за падения цен на лук (-22,4%). В целом рост стоимости мяса укладывается в уровень инфляции, подсчитали в Руспродсоюзе.