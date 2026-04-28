Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля

В Туапсе Краснодарского края после атаки дронов вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. По данным оперштаба, никто не пострадал. Огонь тушат 122 человека и 39 единиц техники.

В Белгородской области БПЛА сбил мужчину на самокате , рассказал глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, удар был целенаправленный — самокатчик погиб на месте. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Всего за ночь силы ПВО сбили 186 беспилотников над территорией России.