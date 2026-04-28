28 апреля 2026, 05:00

Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля

В Краснодарском крае в Туапсе после атаки дрона вспыхнул пожар на НПЗ. Огонь тушат более 100 пожарных. Тем временем будущий урожай оказался под угрозой из-за холодной весны. Аграрии предупреждают: посевная кампания уже не укладывается в сроки. Также в дайджесте рассказали об огромных долгах Google, новых учебниках по обществознанию, стоимости шашлыка и других событиях.

Удар по НПЗ и сбитый самокатчик: что известно об атаках беспилотников на Россию

В Туапсе Краснодарского края после атаки дронов вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. По данным оперштаба, никто не пострадал. Огонь тушат 122 человека и 39 единиц техники.

В Белгородской области БПЛА сбил мужчину на самокате, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, удар был целенаправленный — самокатчик погиб на месте. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Всего за ночь силы ПВО сбили 186 беспилотников над территорией России.

В России посевная оказалась под угрозой срыва из-за холодной весны

Холодная и дождливая погода сдвинула сроки посевной яровых культур на две-три недели.

Из-за переувлажненной почвы и низких температур аграрии не могут вовремя начать работы, поэтому часть ранних культур могут заменить более поздними, пишут «Известия».

Сейчас засеяно около 4 млн га из планируемых 56 млн, рассказали в Минсельхозе.

Это повышает риски для урожая, однако ситуация во многом будет зависеть от погоды в ближайшие недели. При этом озимые культуры находятся в хорошем состоянии и могут частично компенсировать потери, добавили в ведомстве.

Скачивания VPN в России выросли в 14 раз

В марте россияне скачали VPN-приложения 9,2 млн раз — это в 14 раз больше, чем год назад. Всего за последний год набралось около 35,7 млн загрузок, особенно резкий рост пришелся на начало 2026 года.

По данным «Коммерсанта», из-за ограничений активность пользователей на сервисах, которые блокируют VPN-доступ снижается. Это еще больше усложняет работу бизнеса.

Издание также уточнило, что полностью запретить VPN при этом невозможно — технология остается основой безопасной связи.

Долги Google в России выросли до 42 млрд рублей

Задолженность Google по штрафам и иным решениям судов в России достигла почти 42 млрд рублей. В феврале она составляла около 26 млрд.

Против компании открыто 62 исполнительных производства. Речь идет о штрафах за нарушение законов, исполнительских сборах и взысканиях в пользу граждан и организаций.

Первый крупный штраф Google в России назначили в 2018 году за отказ подключиться к системе с перечнем запрещенных сайтов. С тех пор санкции применяются регулярно.

Медведев заплатит €6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие еще выходки штрафовали скандального теннисиста

Россиян предупредили о возможном подорожании шин

Во второй половине 2026 года цены на автомобильные шины в России могут вырасти на 10−20%, заявил директор по послепродажному обслуживанию Игорь Серебряков.

Основные причины:

  • рост логистических затрат;
  • колебания валют;
  • возможное ужесточение требований к составу шин, из-за чего с рынка может исчезнуть до трети дешевой продукции.

На этом фоне дорожают и премиальные шины (уже более чем на 10% за год), а в среднем сегменте рост близок к инфляции. Одновременно растет спрос на б/у и восстановленные шины — у отдельных брендов их доля продаж достигает около 70%.

В школах появятся учебники под редакцией Дмитрия Медведева

Учебники по обществознанию под редакцией зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева уже прошли государственную экспертизу. По приказу Минпросвещения они вошли в федеральный перечень для учеников 9−11 классов.

По словам замглавы Минпросвещения РФ Ольги Колударовой, политик не только редактировал учебник, но и вносил предложения в новые федеральные стандарты и рабочие программы по обществознанию.

Дуров-шансонье, боди-хорроры в тренде, а школьники попутали берега. Интересное для вашего кругозора за неделю

Подсчитано, во сколько обойдется россиянам шашлык на майские праздники

В 2026 году для семьи из четырех человек шашлык из курицы будет стоить в среднем 415,9 рубля.

667 рублей

столько стоит шашлык из свинины на семью из 4-х человек

За год цены выросли на 3,8% и 4,7% соответственно.

При этом маринад стал дешевле на 4,4% — в основном из-за падения цен на лук (-22,4%). В целом рост стоимости мяса укладывается в уровень инфляции, подсчитали в Руспродсоюзе.

Как пожарить шашлык так, чтобы даже окорок был сочным. 30+ рецептов для мяса, курицы и рыбы на огне
Долги, кредиты, разводы, преступления. Можно ли вылечить зависимых от ставок, пока не стало поздно
Победы Медведева и Андреевой, травма Салаха. Главные события в спорте 27 апреля