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09 июня 2026, 12:57

Дефицит и заправка по QR-кодам. Что происходит с бензином в России и к чему готовиться водителям к концу лета

С началом лета в некоторых регионах России резко выросли цены на бензин, а в некоторых южных областях топливо начали продавать по лимитам и QR-кодам. Узнали у эксперта по энергетике, что сейчас происходит с топливом в стране, грозит ли россиянам реальный дефицит бензина и сколько он будет стоить к концу лета.
Дефицит и заправка по QR-кодам. Что происходит с бензином в России и к чему готовиться водителям к концу лета

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Есть ли сейчас дефицит бензина в России

Общероссийского дефицита топлива сейчас нет. Но перебои с поставками охватили более 15 российских регионов.

Физического дефицита моторного топлива в масштабах страны нет. Есть локальные проблемы в Крыму, Севастополе и приграничных регионах, вызванные обстрелами бензовозов и усложнением логистики. Речь идет именно о трудностях с доставкой, а не о нехватке нефтепродуктов в стране как таковых.

Алексей Белогорьев
директор по исследованиям Института энергетики и финансов

По словам аналитика, продажи на заправках чаще всего ограничивают не из-за физического отсутствия топлива, а просто потому, что заправщики не хотят работать себе в убыток «при неблагоприятной конъюнктуре»

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил длинные очереди на южных заправках с массовой скупкой гречки в городах несколько лет назад, в то время как никакого дефицита не было.

Где сейчас тяжелее всего заправиться

Крым

Тяжелее всего обстановка складывается в Крыму, где люди живут в условиях уже две недели. Там местные власти ограничили свободную продажу АИ-95: его отпускают только по талонам для коммунального и социального транспорта.

Крупнейшие сети «АТАН» и «ТЭС» приостановили выдачу топливных карт обычным гражданам. Залить АИ-92 можно без талонов, но не более 20 литров в одни руки, а заправка в канистры запрещена по всему региону.

В Севастополе власти запустили систему QR-кодов для заправки легковых машин. Водитель должен получить разовый код через специальный бот в мессенджере Маx, проверить наличие топлива на онлайн-карте и предъявить QR-код на колонке, чтобы получить разрешенные 20 литров.

Министерство топлива и энергетики Крыма 9 июня опубликовало обновленную интерактивную карту с адресами 21 работающей заправки. Больше всего точек со свободным бензином АИ-92 осталось в Керчи, тогда как в Симферополе и Севастополе заправиться можно лишь в единичных местах.

Кубань

Проблемы в Крыму спровоцировали искусственный ажиотаж в Краснодарском крае. Туристы и сами крымчане начали массово выезжать на Кубань, чтобы заправить баки и канистры перед мостом, поскольку закон разрешает провозить на полуостров до 100 литров топлива.

В итоге к 8 июня очереди выстроились на АЗС в Анапе и Темрюкском районе, а в самом Краснодаре на многих сетевых заправках на табло загорелись нули из-за того, что бензовозы не успевали подвозить топливо.

Сколько сейчас стоит бензин

Оптовая стоимость бензина «Премиум-95» на торгах выросла почти на 10 тысяч рублей, поднявшись на пике выше 81 тысячи рублей за тонну. К 8 июня биржевой индекс зафиксировали на уровне 79 963 рубля за тонну.

© Источник: данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

Также сильно подорожали марки АИ-92 и летнее дизельное топливо. Оптовая стоимость АИ-92 к 8 июня увеличилась до 69 469 рублей за тонну, а биржевой индекс на летний дизель достиг 72 756 рублей, прибавив за месяц более 9 тысяч рублей.

© Источник: данные СПбМТСБ

© Источник: данные СПбМТСБ

Розничные цены на заправках выросли вслед за оптовыми и заметно превысили уровень прошлого года. По данным статистического агрегатора Driff.ru, за последние 12 месяцев средняя стоимость АИ-92 в России увеличилась на 12,04%, поднявшись до 64,85 рубля за литр.

Литр АИ-95 подорожал на 11,29% и стоит теперь в среднем 69,18 рубля.

Летнее дизельное топливо прибавило в цене 10,04% и продается по 78,91 рубля.

© Источник: driff.ru.

По данным исследования РИА «Новости», дороже всего АИ-92 стоит в Магаданской области (79,61 рубля), а дешевле всего — в Челябинской области (59,52 рубля).

Почему бензин дорожает и возникают перебои

Проблемы на топливном рынке не связаны с каким-то одним событием, а с блоком факторов.

То, что происходит на топливном рынке этим летом, — это сочетание хронических системных проблем и резкого роста аварийных отключений перерабатывающих мощностей.

Алексей Белогорьев
аналитик

1. Атаки ВСУ на топливный комплекс

Предприятия ТЭК России в последнее время столкнулись с ростом воздушных атак, это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны, отмечали в Минэнерго РФ.

В последние месяцы ВСУ пытаются атаковать заводы, снабжающим крупнейшие агломерации. <...> Характер атак изменился: теперь целями становятся технологически сложные установки вторичной переработки.

Алексей Белогорьев
аналитик

2. Железные дороги перегружены

Вторым фактором Белогорьев называет дефицит пропускной способности железных дорог. Строить продуктопроводы внутри России экономически невыгодно из-за низкой плотности потребления, поэтому топливо от НПЗ до региональных баз доставляют цистернами по железной дороге.

Но летом, в период отпусков, мощностей буквально не хватает, отмечает эксперт.

В результате пропускной способности для транспортировки нефтепродуктов не хватает хронически каждое лето, в период пикового спроса с июня по сентябрь. Даже когда производство топлива в стране сбалансировано или избыточно, рынок все равно упирается в логистический тупик.

Алексей Белогорьев
аналитик

3. Выгодный экспорт

Из-за кризиса в Персидском заливе мировые цены на нефть выросли, что сделало продажи нефти за рубеж сверхприбыльными.

Именно с этим связано введение жестких ограничений на экспорт бензина, а также впервые принятый запрет на вывоз авиационного керосина.

Алексей Белогорьев
аналитик

Почему цены на разных заправках отличаются

Еще одна особенность нынешней ситуации — заметный разрыв в ценах между крупными сетями АЗС и независимыми заправками.

По словам Алексея Белогорьева, российский рынок фактически разделен на две части.

Первая — это заправочные сети крупных нефтяных компаний, которые сами добывают нефть и производят топливо.

Вторая — независимые АЗС, которые вынуждены покупать бензин на рынке.

Когда оптовые цены растут быстрее розничных, положение таких заправок резко ухудшается.

Это регулярно приводит к «ножницам цен», когда опт дорожает, розничные цены искусственно сдерживаются, и торговля на заправках становится убыточной.

Алексей Белогорьев
аналитик

Крупные нефтяные компании могут компенсировать убытки на заправках за счет других сегментов бизнеса. У независимых игроков такой возможности нет.

Ситуацию дополнительно осложняет высокая ключевая ставка.

По словам эксперта, независимым сетям становится все сложнее привлекать кредиты для закупки топлива и поддержания оборотного капитала.

В результате разница в ценах может быть заметна даже в пределах одного района.

Например, в Москве литр АИ-92 на АЗС нефтяной компании может стоить условные 64 рубля, а на независимой заправке в пятистах метрах — уже 69 рублей.

Алексей Белогорьев
аналитик

По оценке эксперта, сейчас наиболее сложная ситуация складывается вокруг бензина АИ-95. Его розничные продажи убыточны. Продажи АИ-92 балансируют на грани рентабельности, но фактически тоже уходят в минус.

Чего ждать водителям: прогноз по бензину на конец лета

По оценке Алексея Белогорьева, если ситуация не стабилизируется к августу, в отдельных регионах могут сохраняться точечные перебои с поставками топлива.

При этом главным последствием для большинства автомобилистов, вероятно, останется дальнейший рост цен, в том числе связанный с сезонным ростом спроса на топливо.

В течение летнего сезона мы ожидаем роста цен по основным маркам топлива в среднем на 5 рублей за литр. На заправках крупных нефтяных компаний рост будет более сдержанным и плавным благодаря контролю со стороны государства.

Алексей Белогорьев

Самый большой пик (спроса на топливо) наступает в августе, когда люди отправляются в отпуск, и в конце августа — начале сентября возвращаются обратно в города. К сожалению, цены на нефтепродукты в рознице практически никогда не снижаются. Поэтому рассчитывать на это после прохождения летнего пика не приходится.

Игорь Юшков
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ

В АвтоСпецЦентре также считают, что цены продолжат расти.

При этом цены на бензин давно находятся в приоритетной повестке государства. Как отмечал «Ъ» со ссылкой на источники, правительство рассматривает новые инструменты балансировки ситуации, в частности, ограничение экспорта топлива в страны ЕАЭС и увеличение поставок на внутренний рынок.

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