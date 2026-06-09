Дефицит и заправка по QR-кодам. Что происходит с бензином в России и к чему готовиться водителям к концу лета
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Есть ли сейчас дефицит бензина в России
Общероссийского дефицита топлива сейчас нет. Но перебои с поставками охватили более 15 российских регионов.
Физического дефицита моторного топлива в масштабах страны нет. Есть локальные проблемы в Крыму, Севастополе и приграничных регионах, вызванные обстрелами бензовозов и усложнением логистики. Речь идет именно о трудностях с доставкой, а не о нехватке нефтепродуктов в стране как таковых.
По словам аналитика, продажи на заправках чаще всего ограничивают не из-за физического отсутствия топлива, а просто потому, что заправщики не хотят работать себе в убыток «при неблагоприятной конъюнктуре»
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил длинные очереди на южных заправках с массовой скупкой гречки в городах несколько лет назад, в то время как никакого дефицита не было.
Где сейчас тяжелее всего заправиться
Крым
Тяжелее всего обстановка складывается в Крыму, где люди живут в условиях уже две недели. Там местные власти ограничили свободную продажу АИ-95: его отпускают только по талонам для коммунального и социального транспорта.
Крупнейшие сети «АТАН» и «ТЭС» приостановили выдачу топливных карт обычным гражданам. Залить АИ-92 можно без талонов, но не более 20 литров в одни руки, а заправка в канистры запрещена по всему региону.
В Севастополе власти запустили систему QR-кодов для заправки легковых машин. Водитель должен получить разовый код через специальный бот в мессенджере Маx, проверить наличие топлива на онлайн-карте и предъявить QR-код на колонке, чтобы получить разрешенные 20 литров.
Министерство топлива и энергетики Крыма 9 июня опубликовало обновленную интерактивную карту с адресами 21 работающей заправки. Больше всего точек со свободным бензином АИ-92 осталось в Керчи, тогда как в Симферополе и Севастополе заправиться можно лишь в единичных местах.
Кубань
Проблемы в Крыму спровоцировали искусственный ажиотаж в Краснодарском крае. Туристы и сами крымчане начали массово выезжать на Кубань, чтобы заправить баки и канистры перед мостом, поскольку закон разрешает провозить на полуостров до 100 литров топлива.
В итоге к 8 июня очереди выстроились на АЗС в Анапе и Темрюкском районе, а в самом Краснодаре на многих сетевых заправках на табло загорелись нули из-за того, что бензовозы не успевали подвозить топливо.
Сколько сейчас стоит бензин
Оптовая стоимость бензина «Премиум-95» на торгах выросла почти на 10 тысяч рублей, поднявшись на пике выше 81 тысячи рублей за тонну. К 8 июня биржевой индекс зафиксировали на уровне 79 963 рубля за тонну.
Также сильно подорожали марки АИ-92 и летнее дизельное топливо. Оптовая стоимость АИ-92 к 8 июня увеличилась до 69 469 рублей за тонну, а биржевой индекс на летний дизель достиг 72 756 рублей, прибавив за месяц более 9 тысяч рублей.
Розничные цены на заправках выросли вслед за оптовыми и заметно превысили уровень прошлого года. По данным статистического агрегатора Driff.ru, за последние 12 месяцев средняя стоимость АИ-92 в России увеличилась на 12,04%, поднявшись до 64,85 рубля за литр.
Литр АИ-95 подорожал на 11,29% и стоит теперь в среднем 69,18 рубля.
Летнее дизельное топливо прибавило в цене 10,04% и продается по 78,91 рубля.
По данным исследования РИА «Новости», дороже всего АИ-92 стоит в Магаданской области (79,61 рубля), а дешевле всего — в Челябинской области (59,52 рубля).
Почему бензин дорожает и возникают перебои
Проблемы на топливном рынке не связаны с каким-то одним событием, а с блоком факторов.
То, что происходит на топливном рынке этим летом, — это сочетание хронических системных проблем и резкого роста аварийных отключений перерабатывающих мощностей.
1. Атаки ВСУ на топливный комплекс
Предприятия ТЭК России в последнее время столкнулись с ростом воздушных атак, это приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны, отмечали в Минэнерго РФ.
В последние месяцы ВСУ пытаются атаковать заводы, снабжающим крупнейшие агломерации. <...> Характер атак изменился: теперь целями становятся технологически сложные установки вторичной переработки.
2. Железные дороги перегружены
Вторым фактором Белогорьев называет дефицит пропускной способности железных дорог. Строить продуктопроводы внутри России экономически невыгодно из-за низкой плотности потребления, поэтому топливо от НПЗ до региональных баз доставляют цистернами по железной дороге.
Но летом, в период отпусков, мощностей буквально не хватает, отмечает эксперт.
В результате пропускной способности для транспортировки нефтепродуктов не хватает хронически каждое лето, в период пикового спроса с июня по сентябрь. Даже когда производство топлива в стране сбалансировано или избыточно, рынок все равно упирается в логистический тупик.
3. Выгодный экспорт
Из-за кризиса в Персидском заливе мировые цены на нефть выросли, что сделало продажи нефти за рубеж сверхприбыльными.
Именно с этим связано введение жестких ограничений на экспорт бензина, а также впервые принятый запрет на вывоз авиационного керосина.
Почему цены на разных заправках отличаются
Еще одна особенность нынешней ситуации — заметный разрыв в ценах между крупными сетями АЗС и независимыми заправками.
По словам Алексея Белогорьева, российский рынок фактически разделен на две части.
Первая — это заправочные сети крупных нефтяных компаний, которые сами добывают нефть и производят топливо.
Вторая — независимые АЗС, которые вынуждены покупать бензин на рынке.
Когда оптовые цены растут быстрее розничных, положение таких заправок резко ухудшается.
Это регулярно приводит к «ножницам цен», когда опт дорожает, розничные цены искусственно сдерживаются, и торговля на заправках становится убыточной.
Крупные нефтяные компании могут компенсировать убытки на заправках за счет других сегментов бизнеса. У независимых игроков такой возможности нет.
Ситуацию дополнительно осложняет высокая ключевая ставка.
По словам эксперта, независимым сетям становится все сложнее привлекать кредиты для закупки топлива и поддержания оборотного капитала.
В результате разница в ценах может быть заметна даже в пределах одного района.
Например, в Москве литр АИ-92 на АЗС нефтяной компании может стоить условные 64 рубля, а на независимой заправке в пятистах метрах — уже 69 рублей.
По оценке эксперта, сейчас наиболее сложная ситуация складывается вокруг бензина АИ-95. Его розничные продажи убыточны. Продажи АИ-92 балансируют на грани рентабельности, но фактически тоже уходят в минус.
Чего ждать водителям: прогноз по бензину на конец лета
По оценке Алексея Белогорьева, если ситуация не стабилизируется к августу, в отдельных регионах могут сохраняться точечные перебои с поставками топлива.
При этом главным последствием для большинства автомобилистов, вероятно, останется дальнейший рост цен, в том числе связанный с сезонным ростом спроса на топливо.
В течение летнего сезона мы ожидаем роста цен по основным маркам топлива в среднем на 5 рублей за литр. На заправках крупных нефтяных компаний рост будет более сдержанным и плавным благодаря контролю со стороны государства.
Самый большой пик (спроса на топливо) наступает в августе, когда люди отправляются в отпуск, и в конце августа — начале сентября возвращаются обратно в города. К сожалению, цены на нефтепродукты в рознице практически никогда не снижаются. Поэтому рассчитывать на это после прохождения летнего пика не приходится.
В АвтоСпецЦентре также считают, что цены продолжат расти.
При этом цены на бензин давно находятся в приоритетной повестке государства. Как отмечал «Ъ» со ссылкой на источники, правительство рассматривает новые инструменты балансировки ситуации, в частности, ограничение экспорта топлива в страны ЕАЭС и увеличение поставок на внутренний рынок.
- Заявление Минэнерго России о ситуации с топливом в южных регионах // Минэнерго РФ, — 2026
- Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива // Правительство РФ, — 2026
- Продажу топлива ограничили в Крыму на несколько дней // Газета.Ru, — 2026
- Названы регионы с самой доступной стоимостью бензина // РИА Новости, — 2026
- Новак оценил вероятность полного запрета на экспорт дизельного топлива // РИА Новости, — 2026
- Запасаемся талонами и qr-кодами: ситуация с бензином в Крыму и Севастополе // Комсомольская правда, — 2026
- Где дешевле заправить автомобиль в Петербурге // Росбалт, — 2026
- Что происходит с бензином на заправках России // Мойка78, — 2026
- Кошмар на заправке: за ночь 92-й бензин взлетел на 5 рублей // RuNews24, — 2026
- В Иркутске резко выросла стоимость бензина и дизельного топлива // Ирк.ру, — 2026
- Топливный кризис? Что происходит с бензином в Краснодарском крае // 93.ru, — 2026
- Цены на топливо в России // Driff.ru, — 2026