По словам аналитика, продажи на заправках чаще всего ограничивают не из-за физического отсутствия топлива, а просто потому, что заправщики не хотят работать себе в убыток «при неблагоприятной конъюнктуре»

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил длинные очереди на южных заправках с массовой скупкой гречки в городах несколько лет назад, в то время как никакого дефицита не было.

Где сейчас тяжелее всего заправиться

Крым

Тяжелее всего обстановка складывается в Крыму , где люди живут в условиях уже две недели. Там местные власти ограничили свободную продажу АИ-95: его отпускают только по талонам для коммунального и социального транспорта.

Крупнейшие сети «АТАН» и «ТЭС» приостановили выдачу топливных карт обычным гражданам. Залить АИ-92 можно без талонов, но не более 20 литров в одни руки, а заправка в канистры запрещена по всему региону.