«Яндекс Заправки» и «Яндекс Go»

Карта наличия топлива и очередей на АЗС. Показывает заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно. Есть фильтр по нужному типу топлива и возможность проверить очереди. Есть оплата онлайн. Сервис также предупреждает о лимитах на отпуск топлива на конкретных АЗС.

Функция пока доступна пользователям сервисов «Яндекс Заправки» и «Яндекс Go» только в Москве и Санкт-Петербурге. В компании обещают, что в ближайшие недели она заработает и в других городах.

Как найти: скачать отдельное приложение (доступно для айфонов и Andriod); в приложении «Яндекс Go» на главном экране значок «Заправки».