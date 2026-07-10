Как узнать, где есть бензин? 10 актуальных сервисов и приложений для россиян
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«Яндекс Заправки» и «Яндекс Go»
Карта наличия топлива и очередей на АЗС. Показывает заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно. Есть фильтр по нужному типу топлива и возможность проверить очереди. Есть оплата онлайн. Сервис также предупреждает о лимитах на отпуск топлива на конкретных АЗС.
Функция пока доступна пользователям сервисов «Яндекс Заправки» и «Яндекс Go» только в Москве и Санкт-Петербурге. В компании обещают, что в ближайшие недели она заработает и в других городах.
Как найти: скачать отдельное приложение (доступно для айфонов и Andriod); в приложении «Яндекс Go» на главном экране значок «Заправки».
Сервисы банков
«Сбербанк онлайн»
Сервис показывает цены и наличие бензина на 23 тыс. АЗС по всей стране. Он анализирует, когда на заправке в последний раз покупали топливо, и показывает ближайшие АЗС с недавними покупками.
При отборе алгоритмы учитывают сумму платежа, тип точки и другие параметры, чтобы не спутать заправку с покупкой кофе или товаров в магазине при АЗС.
Как найти: в приложении «Сбербанк онлайн» раздел «Для жизни» → «Здесь есть бензин»; веб-версии нет.
Т-банк
Показывает наличие бензина на основе обезличенных транзакций клиентов банка. Карта охватывает более 20 тыс. АЗС и строит прогноз наличия, водители могут поставить свою отметку. Оплата работает на 10 000 с лишним станций.
Как найти: приложение Т-Банка («Город» → «Топливо»), веб-версия toplivo.tbank.ru.
Альфа-Банк
Показывает АЗС партнеров — «Газпромнефть», «Нефтьмагистраль», «Татнефть», ОПТИ. Принцип такой же: выбираете заправку, вид топлива и оплачиваете в приложении.
Как найти: в приложении банка раздел «Альфа-Выгодно» → «Заправки».
ВТБ
Аналогично: смотрите по карте заправку, выбираете там вид топлива и оплачиваете в приложении.
Как найти: в приложении банка раздел «Авто» → «Заправки».
Приложения АЗС
У крупных сетей АЗС вроде «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпромнефти» и «Татнефти» есть свои карты заправок. Может быть удобно для тех, кто всегда заправляется на заправках одной сети. Однако, по отзывам пользователей, не всегда показывают реальную картину на конкретных заправках.
Как найти: скачать из магазина приложений для iOS или Android; приложения «Газпромнефти» и «Татнефти» доступны только для Android.
2ГИС
Показывает открытые АЗС и строит к ним маршрут. В приложении (есть и для айфонов, и для Android) можно заранее оплатить топливо — достаточно выбрать колонку и нужный вид бензина.
Чтобы проверить, получится ли заправиться, найдите на карте АЗС с зеленой кнопкой «Заправиться» — там будут указаны доступные виды топлива и цены.
Как найти: скачать приложение (есть для айфонов и Android); веб-версия 2gis.ru.
Независимые сервисы
«ГдеБЕНЗ»
Водители сами отмечают на карте, где есть топливо, есть ли на конкретной заправке очередь и действует ли лимит. Оплатить топливо через этот ресурс нельзя. Есть веб-версия, приложение для айфонов и телеграм-бот.
Что учесть: поскольку данные передают сами водители, они могут не соответствовать реальной картине.
Как найти: веб-версия gdebenz.ru; есть приложение для айфона (но, по отзывам, не всегда работает корректно).
Другие сервисы
По такому же принципу работает еще несколько ресурсов — например, benzrf.ru и gdezapravka.ru.
Benzuber
Сервис онлайн-оплаты топлива. Охватывает более 450 брендов. По словам создателей, данные собраны с 7000 заправок по всей стране.
Что учесть: наличие топлива нужно смотреть по каждой станции отдельно. Приложение есть только для Android.
Как найти: скачать приложение (в AppStore оно недоступно, но есть возможность загрузить с официального сайта сервиса); веб-версия benzuber.ru.
Telegram-боты
Искать придется по поиску внутри приложения (например, по словам «где бензин»). Если выбрать канал с большим количеством подписчиков, есть шансы, что информация там обновляется оперативно. Данные передают сами пользователи.
Что учесть: есть риск мошенничества. Например, через такие чат-боты мошенники могут рассылать ссылки на вредоносное программное обеспечение и фишинговые сайты.
Где еще смотреть цены на топливо
Официальные данные по ценам на топливо публикует Росстат. Ведомство мониторит цены более чем на 1800 АЗС в 280 городах. Информация обновляется каждую неделю.
Сервисы для проверки наличия бензина и цен
|Сервис
|Наличие топлива
|Очереди
|Цены
|Оплата
|Охват АЗС
|Платформы
|Бесплатно
|«Яндекс Заправки»
|Да
|Да (Москва, СПб)
|Да
|Да
|8 000+
|iOS, Android, веб
|Да
|Т-Банк «Топливо»
|Да
|Отметки водителей
|Да
|Да
|20 000+ на карте
|Приложение банка, веб
|Да
|2ГИС
|Косвенно
|В отзывах
|Да
|Да
|Федеральный
|iOS, Android
|Да
|«ГдеБЕНЗ»
|Да (от водителей)
|Да
|Частично
|Нет
|Федеральный
|Веб, Telegram, iOS
|Да
|Benzuber
|Косвенно
|Нет
|Да
|Да
|13 500 (по данным сервиса)
|Android, веб
|Да
|Приложения сетей
|Заявлено, но врут
|Нет
|Да
|Да
|Своя сеть
|RuStore, AppGallery
|Да
|Сбербанк / Альфа-банк / ВТБ
|Косвенно
|Нет
|Да
|Да
|Партнерские
|Приложение банка
|Да
|Росстат
|Нет
|Нет
|Да (официальные)
|Нет
|Вся страна
|Веб
|Да