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10 июля 2026, 13:11

Как узнать, где есть бензин? 10 актуальных сервисов и приложений для россиян

На фоне ограничений на продажу топлива в ряде российских регионов стали появляться сервисы, которые показывают, где можно купить бензин прямо сейчас. Правда, у каждого есть свои нюансы: в каких-то не всегда свежие данные, другие доступны не на любом устройстве, а где-то есть риск нарваться на мошенников. Собрали все актуальные способы проверить, где есть горючее, — от приложений банков до независимых площадок с картами заправок.
Как узнать, где есть бензин? 10 актуальных сервисов и приложений для россиян

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

«Яндекс Заправки» и «Яндекс Go»

Карта наличия топлива и очередей на АЗС. Показывает заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно. Есть фильтр по нужному типу топлива и возможность проверить очереди. Есть оплата онлайн. Сервис также предупреждает о лимитах на отпуск топлива на конкретных АЗС.

Функция пока доступна пользователям сервисов «Яндекс Заправки» и «Яндекс Go» только в Москве и Санкт-Петербурге. В компании обещают, что в ближайшие недели она заработает и в других городах.

Как найти: скачать отдельное приложение (доступно для айфонов и Andriod); в приложении «Яндекс Go» на главном экране значок «Заправки».

© Скриншот «Яндекс Go»

Сервисы банков

«Сбербанк онлайн»

Сервис показывает цены и наличие бензина на 23 тыс. АЗС по всей стране. Он анализирует, когда на заправке в последний раз покупали топливо, и показывает ближайшие АЗС с недавними покупками.

При отборе алгоритмы учитывают сумму платежа, тип точки и другие параметры, чтобы не спутать заправку с покупкой кофе или товаров в магазине при АЗС.

Как найти: в приложении «Сбербанк онлайн» раздел «Для жизни» → «Здесь есть бензин»; веб-версии нет.

© Скриншот «Сбербанк онлайн»

Т-банк

Показывает наличие бензина на основе обезличенных транзакций клиентов банка. Карта охватывает более 20 тыс. АЗС и строит прогноз наличия, водители могут поставить свою отметку. Оплата работает на 10 000 с лишним станций.

Как найти: приложение Т-Банка («Город» → «Топливо»), веб-версия toplivo.tbank.ru.

© Скриншот приложения Т-банка

Альфа-Банк

Показывает АЗС партнеров — «Газпромнефть», «Нефтьмагистраль», «Татнефть», ОПТИ. Принцип такой же: выбираете заправку, вид топлива и оплачиваете в приложении.

Как найти: в приложении банка раздел «Альфа-Выгодно» → «Заправки».

ВТБ

Аналогично: смотрите по карте заправку, выбираете там вид топлива и оплачиваете в приложении.

Как найти: в приложении банка раздел «Авто» → «Заправки».

Приложения АЗС

У крупных сетей АЗС вроде «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпромнефти» и «Татнефти» есть свои карты заправок. Может быть удобно для тех, кто всегда заправляется на заправках одной сети. Однако, по отзывам пользователей, не всегда показывают реальную картину на конкретных заправках.

Как найти: скачать из магазина приложений для iOS или Android; приложения «Газпромнефти» и «Татнефти» доступны только для Android.

2ГИС

Показывает открытые АЗС и строит к ним маршрут. В приложении (есть и для айфонов, и для Android) можно заранее оплатить топливо — достаточно выбрать колонку и нужный вид бензина.

Чтобы проверить, получится ли заправиться, найдите на карте АЗС с зеленой кнопкой «Заправиться» — там будут указаны доступные виды топлива и цены.

Как найти: скачать приложение (есть для айфонов и Android); веб-версия 2gis.ru.

© Скриншот сайт 2ГИС

Независимые сервисы

«ГдеБЕНЗ»

Водители сами отмечают на карте, где есть топливо, есть ли на конкретной заправке очередь и действует ли лимит. Оплатить топливо через этот ресурс нельзя. Есть веб-версия, приложение для айфонов и телеграм-бот.

Что учесть: поскольку данные передают сами водители, они могут не соответствовать реальной картине.

Как найти: веб-версия gdebenz.ru; есть приложение для айфона (но, по отзывам, не всегда работает корректно).

© Скриншот «ГдеБЕНЗ»

Другие сервисы

По такому же принципу работает еще несколько ресурсов — например, benzrf.ru и gdezapravka.ru.

Benzuber

Сервис онлайн-оплаты топлива. Охватывает более 450 брендов. По словам создателей, данные собраны с 7000 заправок по всей стране.

Что учесть: наличие топлива нужно смотреть по каждой станции отдельно. Приложение есть только для Android.

Как найти: скачать приложение (в AppStore оно недоступно, но есть возможность загрузить с официального сайта сервиса); веб-версия benzuber.ru.

Telegram-боты

Искать придется по поиску внутри приложения (например, по словам «где бензин»). Если выбрать канал с большим количеством подписчиков, есть шансы, что информация там обновляется оперативно. Данные передают сами пользователи.

Что учесть: есть риск мошенничества. Например, через такие чат-боты мошенники могут рассылать ссылки на вредоносное программное обеспечение и фишинговые сайты.

Где еще смотреть цены на топливо

Официальные данные по ценам на топливо публикует Росстат. Ведомство мониторит цены более чем на 1800 АЗС в 280 городах. Информация обновляется каждую неделю.

Сервисы для проверки наличия бензина и цен

СервисНаличие топливаОчередиЦеныОплатаОхват АЗСПлатформыБесплатно
«Яндекс Заправки»ДаДа (Москва, СПб)ДаДа8 000+iOS, Android, вебДа
Т-Банк «Топливо»ДаОтметки водителейДаДа20 000+ на картеПриложение банка, вебДа
2ГИСКосвенноВ отзывахДаДаФедеральныйiOS, AndroidДа
«ГдеБЕНЗ»Да (от водителей)ДаЧастичноНетФедеральныйВеб, Telegram, iOSДа
BenzuberКосвенноНетДаДа13 500 (по данным сервиса)Android, вебДа
Приложения сетейЗаявлено, но врутНетДаДаСвоя сетьRuStore, AppGalleryДа
Сбербанк / Альфа-банк / ВТБКосвенноНетДаДаПартнерскиеПриложение банкаДа
РосстатНетНетДа (официальные)НетВся странаВебДа