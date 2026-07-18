Главное к утру 18 июля. Атаки на склады Wildberries, возврат ж/д билетов по-новому и обман с финалом ЧМ-2026
ВСУ атаковали склады Wildberries: погибли семь человек
Семь человек погибли при атаке Вооруженных сил Украины на логистический комплекс Wildberries в Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июля, сообщил губернатор Евгений Первышов. Все погибшие — сотрудники ночной смены. Еще 25 человек пострадали. 23 пострадавших находятся в больницах: один в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести. У всех, в основном, осколочные ранения.
Глава Тамбовской области заявил, что дроны, которыми ВСУ ударили по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. Он назвал произошедшее «спланированным терактом против мирных жителей».
Этой же ночью атаке подвергся еще один склад Wildberries — в подмосковной Электростали, сообщила пресс-служба маркетплейса. Там начался пожар. О пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные расчеты и оперативные службы. В компании также пообещали помочь пострадавшим в Котовске.
«Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны», — прокомментировала произошедшее основательница Wildberries Татьяна Ким.
При этом в соцсетях пишут, что продавцы маркетплейса могут остаться без компенсаций, потому что по новым правилам компании последствия атак дронов считаются форс-мажором.
На Ставрополье 40 человек отравились на базе отдыха
Массовое отравление произошло в одном из гостиничных комплексов на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого Ставропольского края. 40 постояльцев базы отдыха обратились в больницу с признаками кишечной инфекции.
СК начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Ситуацией с массовым отравлением также заинтересовалась прокуратура.
Пока идет проверка, работу базы отдыха приостановили.
Мошенники начали обманывать россиян через фейковые ставки на финал ЧМ-2026
Схема развода выглядит так: мошенник звонит потенциальной жертве под видом футбольного эксперта. Он говорит, что у него есть «эксклюзивная инсайдерская информация» о том, кто станет чемпионом мира по футболу — Испания или Аргентина. И предлагает сделать ставку, которая «точно выиграет».
Если человек соглашается, ему присылают ссылку на фейковый сайт букмекерской конторы и просят перевести предоплату за «экстренный прогноз». Как только мошенник получает деньги, он пропадает.
Специалисты по кибербезопасности напоминают: настоящие футбольные эксперты и букмекерские компании не предлагают делать гарантированно «выигрышные» ставки.
ФАС России предложила новые правила возврата ж/д билетов
По ним перевозчики смогут сами устанавливать сбор за возврат билета, но не больше 10% от его стоимости. Сейчас стоимость регулирует государство. Во время пандемии в 2020 году ее сделали минимальной. Из-за этого число возвратов выросло втрое по сравнению с допандемийными временами.
столько билетов на поезда вернули пассажиры в 2025 году
Многие места потом так и не продаются, в том числе потому, что их сдают буквально за несколько дней до отправления поезда. В ФАС считают, что новые правила помогут сократить число возвратов и помогут бороться с перекупщиками.
В России с 1 сентября запустят передвижные аптеки
Они будут приезжать в села, где нет аптек или медицинских организацией с лицензией на продажу лекарств. Участвовать в эксперименте уже захотели Волгоградская, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР. Но к нему еще могут присоединиться и другие субъекты. Эксперимент с передвижными аптеками продлится до 2029 года.
Глагол «махаю» стал литературной нормой
Раньше это слово в словарях шло с пометкой «разговорное». Теперь оно закреплено там как равноправный вариант глагола «машу». Это уже отражено в «Большом словаре ударений» 2025 года и орфографическом словаре русского языка как государственного.
Язык стремится все унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют.
Ученые впервые нашли похожую на Землю планету с атмосферой
Экзопланета LHS 1140 b находится на расстоянии 48 световых лет от Земли. Она такая же каменистая, а еще астрономы считают, что у нее есть атмосфера. Пока ученые нашли в ее оболочке только один газ — гелий, который не способен поддерживать жизнь. Но они не исключают, что могут быть и другие.