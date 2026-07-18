Главное к утру 18 июля. Атаки на склады Wildberries, возврат ж/д билетов по-новому и обман с финалом ЧМ-2026

Семь человек погибли при атаке Вооруженных сил Украины на логистический комплекс Wildberries в Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июля, сообщил губернатор Евгений Первышов. Все погибшие — сотрудники ночной смены. Еще 25 человек пострадали. 23 пострадавших находятся в больницах: один в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести. У всех, в основном, осколочные ранения.

Глава Тамбовской области заявил, что дроны, которыми ВСУ ударили по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. Он назвал произошедшее «спланированным терактом против мирных жителей».

Этой же ночью атаке подвергся еще один склад Wildberries — в подмосковной Электростали, сообщила пресс-служба маркетплейса. Там начался пожар. О пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные расчеты и оперативные службы. В компании также пообещали помочь пострадавшим в Котовске.

« Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны », — прокомментировала произошедшее основательница Wildberries Татьяна Ким.

При этом в соцсетях пишут, что продавцы маркетплейса могут остаться без компенсаций, потому что по новым правилам компании последствия атак дронов считаются форс-мажором.