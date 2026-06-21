Главное к утру 21 июня. Плата за проход по Ормузу в пользу США, рост зарплат у врачей и «атака инопланетян» в Бразилии
Трамп допустил, что США могут ввести плату за проход через Ормузский пролив
Дональд Трамп заявил, что Вашингтон фактически оказывал странам Ближнего Востока услуги «ангела-хранителя». Поэтому, уверен он, США имеют право получить возмещение за эту помощь таким образом.
В течение 60 дней финального этапа переговоров Вашингтона и Тегерана взимать плату с кораблей за проход через Ормузский пролив Штаты не будут, сообщил президент США. Но есть нюанс.
Она [плата] может быть введена Соединенными Штатами Америки в интересах США в случае, если соглашение не будет подписано, <...> в целях возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов.
- прекращение огня на 60 дней;
- запрет для Ирана на создание ядерного оружия и обогащение урана;
- вывоз высокообогащенного урана;
- снятие блокады с портов Ирана и ослабление санкций;
- полное возобновление судоходства по Ормузскому проливу;
- обязанность Ирана расчистить пролив от мин;
- право Ирана свободно торговать нефтью;
- сохранение военного присутствия вокруг Ирана до окончательного подписания мирного договора.
ВСУ атаковали Керченский полуостров и паром. Есть погибшие
Украинские беспилотники ударили по Керченскому полуострову, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«По информации на данный момент: 4 человека погибли, 28 получили ранения», — уточнил он.
Сейчас пострадавшим оказывают помощь.
Кроме того, ночью дрон повредил паром «Панагия» на Керченской переправе, сообщил оперштаб Краснодарского края. Погиб один человек, еще один — пострадал. А в Темрюкском районе после атаки БПЛА загорелся объект на территории нефтяного терминала в поселке Чушка.
Начиная с 21 июня, паромы не будут перевозить людей и автомобили через Керченский пролив. Когда переправу снова откроют — не уточняется.
Власти Херсонской области опровергли фейк о прекращении сообщения с Крымом
В Сети появилась информация, что Херсонская область якобы собирается прекратить транспортное сообщения с Крымом. Это фейк, заявил губернатор области Владимир Сальдо.
По его словам, такие сообщения распространяет украинская сторона, чтобы посеять панику среди жителей. Сальдо посоветовал проверять всю информацию в официальных источниках.
Вице-президент США Вэнс приехал в Швейцарию на переговоры с Тегераном
Джей Ди Вэнс, вице-президент США, приехал в Швейцарию на переговоры с представителями Ирана. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
Вэнс отметил, что планирует обсуждать с делегацией из Тегерана ситуацию вокруг военного конфликта в Ливане, а также ядерную программу Ирана. По словам вице-президента, ситуация вокруг Ливана становится менее острой, ее ухудшения удалось избежать.
Он отметил также, что необходимо организовать продолжение переговоров с Ираном в Швейцарии на разных уровнях, включая руководителей делегаций и экспертов.
Накануне, 20 июня Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива как ответной мере на обстрел Ливана Израилем, несмотря на объявленный режим прекращения огня, и нарушение Штатами мирного меморандума.
Мошенники стали выдавать себя за работников совета ветеранов
Аферисты стали чаще представляться пенсионерам членами совета ветеранов. Они звонят пожилым людям, сообщают, что им полагается некая награда, и просят назвать данные паспорта.
После этого пенсионеру поступает звонок якобы из ФСБ. Россиян пугают тем, что их данные получил мошенник, который собирается перевести деньги жертвы на Украину. Чтобы спасти средства, их нужно перечислить на «безопасный счет», утверждает преступник.
Так мошенники забирают деньги, после чего перестают выходить на связь.
Российским врачам могут поднять минимальную зарплату
В Госдуме предложили гарантировать врачам с высшим образованием зарплату не ниже четырех федеральных МРОТ, а младшему и среднему медперсоналу — не ниже 2,5 МРОТ. Законопроект уже направили правительству на рассмотрение.
По мнению авторов инициативы, такая минимальная зарплата сделает профессию врача достойной в любом регионе страны.
Самый длинный день 2026 года начался в России
В России наступило 21 июня — день летнего солнцестояния. Светлое время суток на широте Москвы продлится 17 часов 33 минуты, а ночь — всего 6 часов 27 минут. Это самый длинный день в году.
После сегодняшней даты длительность дня начнет уменьшаться, а ночи — расти.
Миллионы бразильцев получили официальное предупреждение о нападении пришельцев
Жители Бразилии получили на смартфоны внезапное сообщение от министерства обороны страны о нашествии пришельцев.
«Берегите себя: инопланетное нападение, люди идут», — говорилось в уведомлении.
Позднее в минобороны заявили, что систему ведомства взломали хакеры, и ее нормальную работу скоро восстановят.