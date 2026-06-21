Главное к утру 21 июня. Плата за проход по Ормузу в пользу США, рост зарплат у врачей и «атака инопланетян» в Бразилии

Джей Ди Вэнс, вице-президент США, приехал в Швейцарию на переговоры с представителями Ирана. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Вэнс отметил, что планирует обсуждать с делегацией из Тегерана ситуацию вокруг военного конфликта в Ливане, а также ядерную программу Ирана. По словам вице-президента, ситуация вокруг Ливана становится менее острой, ее ухудшения удалось избежать.

Он отметил также, что необходимо организовать продолжение переговоров с Ираном в Швейцарии на разных уровнях, включая руководителей делегаций и экспертов.

Накануне, 20 июня Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива как ответной мере на обстрел Ливана Израилем, несмотря на объявленный режим прекращения огня, и нарушение Штатами мирного меморандума.