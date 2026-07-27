Главное к утру 27 июля. Новая мера поддержки для женщин с детьми, схема с «заблокированной» картой и миф о дубе Петра I
В России чиновникам предложили «исправлять ошибки» вместо наказания
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет должностным лицам избежать административной ответственности, если они устранят выявленные нарушения.
Для этого чиновник должен заключить соглашение с контрольным или надзорным органом и выполнить его условия. После подписания документа производство по делу приостанавливается.
Если человек не выполнит условия соглашения, дело продолжат рассматривать, а срок давности снова начнет отсчитываться. Закон не касается случаев, когда материалы уже передали в суд, а также тех, кто нарушил условия соглашения или повторно совершил такое же нарушение.
Что известно об атаках на российские регионы за ночь
В результате ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону погибли два человека — супруги. Еще пять жителей получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших есть подросток.
Повреждения зафиксировали в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. После падения беспилотников произошли возгорания на территории предприятия, складов, частных домов и автомобилей. Большинство пожаров уже ликвидировали, спасатели продолжают тушить возгорание площадью около 400 квадратных метров.
При атаке БПЛА на Белгород пострадали 12 человек, среди них двое детей. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте, остальных пострадавших доставили в больницы. Медики продолжают оказывать необходимую помощь.
В результате атаки повреждены многоквартирные и частный дома, произошли возгорания в нескольких квартирах и более 15 автомобилей. Пожарные ликвидировали очаги возгорания. Информация о последствиях уточняется.
Мошенники придумали схему с «заблокированной картой» после оплаты товара
Аферисты на сайтах объявлений стали выманивать деньги под предлогом продажи товаров, а после получения предоплаты обвинять покупателей в мошенничестве, рассказали в МВД РФ.
Схема начинается с публикации фейкового объявления. После отклика покупателя злоумышленники требуют полную предоплату, но товар не отправляют. Когда жертва пытается выяснить причину задержки, аферисты заявляют, что их карта якобы заблокирована после перевода, и обвиняют самого покупателя в подозрительной операции.
В российских самолетах появятся фильмы с субтитрами и тифлокомментариями
С 1 марта 2027 года авиакомпании в России будут показывать часть фильмов на борту с субтитрами для пассажиров с нарушениями слуха и тифлокомментариями для людей с нарушениями зрения.
специальное звуковое описание происходящего на экране для людей с нарушениями зрения.
Во время фильма диктор между диалогами героев рассказывает о важных визуальных деталях:
- кто появился в кадре;
- что делают персонажи;
- где происходит действие;
- какие эмоции или изменения обстановки показаны.
Например, вместо того чтобы зритель просто услышал тишину, в тифлокомментарии может быть сказано: «Герой выходит из дома, садится в автомобиль и уезжает».
Кроме того, с 1 сентября 2026 года изменятся правила обслуживания маломобильных пассажиров. В частности, им разрешат бесплатно выбирать места в самолете уже при покупке билета.
Если пассажиру нужен сопровождающий, в том числе ветерану СВО, ему должны будут предоставить соседнее место без дополнительной оплаты.
В России могут запретить увольнять женщин с детьми до 8 лет
В Госдуме предложили увеличить срок защиты женщин с детьми от увольнения по инициативе работодателя с трех до восьми лет. Соответствующий законопроект направили на рассмотрение в правительство.
Авторы инициативы — депутаты Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов — предлагают расширить действующие гарантии для матерей и единственных кормильцев в многодетных семьях. Сейчас такая защита действует, пока ребенку не исполнилось три года.
По мнению парламентариев, самые сложные для семьи периоды часто начинаются после трех лет — это детский сад, адаптация к коллективу и первые школьные годы, когда ребенку требуется особое внимание родителей.
В Госдуме предложили не возвращать бездомных собак на улицы
В России предлагают не возвращать отловленных бездомных собак на улицы, а перейти к системе их содержания в приютах с последующим поиском хозяев. Такую идею высказал депутат Госдумы Валерий Селезнев.
По его словам, необходимо создать специализированную службу по отлову животных, усилить контроль за потенциально опасными породами, а также ввести обязательную регистрацию и чипирование домашних питомцев.
Кроме того, ЛДПР предлагает обязать владельцев опасных собак оформлять страховку для компенсации ущерба пострадавшим — до 1 млн рублей за вред здоровью и до 200 тыс. рублей за повреждение имущества.
Ученые опровергли миф о дубе Петра I
Миф о том, что знаменитый «Дуб Петра I» в Астрахани посадил сам император, оказался ошибочным. Специалисты установили, что дерево примерно на 100 лет старше Петра Великого.
Ранее считалось, что дуб появился в 1722 году во время визита императора в Астрахань перед Персидским походом. Однако экспертиза показала, что на момент приезда Петра I дереву уже было около 152 лет.
Несмотря на это, дуб остается ценным историческим памятником — он является свидетелем многих событий и одним из старейших деревьев региона.