Главное к утру 27 июля. Новая мера поддержки для женщин с детьми, схема с «заблокированной» картой и миф о дубе Петра I

В результате ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону погибли два человека — супруги. Еще пять жителей получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших есть подросток.

Повреждения зафиксировали в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. После падения беспилотников произошли возгорания на территории предприятия, складов, частных домов и автомобилей. Большинство пожаров уже ликвидировали, спасатели продолжают тушить возгорание площадью около 400 квадратных метров.

При атаке БПЛА на Белгород пострадали 12 человек, среди них двое детей. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте, остальных пострадавших доставили в больницы. Медики продолжают оказывать необходимую помощь.

В результате атаки повреждены многоквартирные и частный дома, произошли возгорания в нескольких квартирах и более 15 автомобилей. Пожарные ликвидировали очаги возгорания. Информация о последствиях уточняется.