Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
В России назвали Венгрию недружественной и отказались поздравлять Мадьяра с победой
Россия не планирует поздравлять лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на выборах в парламент, которые прошли 12 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия поддерживает санкции против нас.
На вопрос, значит ли это, что Москва выстраивала отношения только с действующим премьером Виктором Орбаном, Песков объяснил: с ним российские власти «вели диалог».
При этом представитель Кремля уточнил, что Россия относится к выбору жителей Венгрии с уважением и готова работать с новым правительством на основе прагматизма.
По итогам подсчета 98,9% голосов «Тиса» занимает первое место на выборах в парламент и забирает 138 из 199 мест. Этого достаточно для конституционного большинства.
Партия «Фидес» Орбана заняла второе место, и ей придется уйти в оппозицию. Она получит 55 мест. Свое поражение Орбан признал.
На слова Пескова уже отреагировал сам Петер Мадьяр, который поблагодарил Москву за ее позицию.
Я благодарю их [РФ и Китай] за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география.
Первые заявления Мадьяра о России и об Украине
Выступая перед сторонниками 13 апреля, Петер Мадьяр дал понять, что Венгрия, скорее всего, смягчит свою позицию по поддержке Украины. В частности, Будапешт больше не будет мешать выделению займа ЕС Киеву на €90 млрд. Однако свои средства венгерские власти вкладывать не будут, уточнил лидер «Тисы».
При этом Мадьяр заявил, что новое правительство не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Для Европейского союза совершенно немыслимо принять в свои ряды страну, находящуюся в состоянии войны.
По его словам, Киеву придется пройти весь переговорный процесс. Но даже после этого Венгрия вынесет вопрос о его вступлении в ЕС на референдум и только после этого примет решение, подчеркнул Мадьяр.
С Россией же лидер «Тисы» готов выстраивать экономические отношения, но он подчеркнул, что не будет «звонить Путину первым», а если ему поступит звонок, то будет призывать российского президента завершить украинский конфликт.
Тем не менее Мадьяр надеется, что с РФ снимут европейские санкции, если Киев и Москва заключат мирное соглашение.
Мы здесь, рядом с Россией, и Европа не заинтересована в приобретении сырья по завышенной цене, потому что, поступая так, мы только вредим конкурентоспособности Европы.
Вспышка кишечной инфекции в Муроме: пострадавших почти 700. Что делают власти
Число пострадавших от кишечной инфекции в Муроме приблизилось к 700. Количество заболевших растет в городе с 7 апреля.
заболели кишечной инфекцией в период с 7 по 13 апреля
Почти половина заболевших — дети, их 318 человек.
Норовирус подтвердили у 36 пациентов, остальные случаи классифицировали как кишечную инфекцию.
Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Роспотребнадзоре считают, что причина может быть в воде.
Жителям Мурома рекомендовали пить только кипяченую воду. Роспотребнадзор посоветовал делать это, пока эпидемиологическая ситуация в городе не улучшится. Охлажденную кипяченую воду специалисты рекомендуют хранить в чистой, плотно закрытой посуде.
В городе еще раз проверят воду и состояние коммуникаций. Такое поручение дал губернатор Александр Авдеев. Дополнительные пробы воды будут брать в том числе в местных родниках.
Силовики ранее не исключали, что норовирус мог попасть в водопроводную воду из-за подъема грунтовых вод.
Бывшего мужа Лерчек отправили в колонию на 7 лет. О чем она попросила суд
Артема Чекалина признали виновным в выводе 251 млн рублей в ОАЭ. Прокурор требовал для бывшего мужа блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) 7,5 года колонии. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы и штрафу.
такой штраф должен будет выплатить Артем Чекалин
Чекалина взяли под стражу прямо в зале суда.
По этому же делу проходила и сама Лерчек. Но после того как у нее обнаружили рак четвертой степени, процесс приостановили.
По версии следствия, бывшие супруги Чекалины с сентября 2021-го по февраль 2022 года проводили фитнес-марафон «Идеальное тело» и выводили заработанные средства на счета нерезидентов в ОАЭ. Таким образом они вывели за рубеж более 250 млн рублей.
Чекалин просил суд дать ему условный срок. В последнем слове он заявил, что искренне не считает себя виновным и ему еще нужно растить троих общих детей с Лерчек, которая смертельно больна. По его словам, он пришел на заседание суда с «тяжелым сердцем».
Лерчек просила суд проявить милосердие к бывшему мужу. Она отправила письмо на имя председательствующей судьи Екатерины Кузьминой.
Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее, к отцу моих детей (Отцу с большой буквы).
Защита Артема Чекалина собирается обжаловать его приговор.
Что еще важно: атака сотни дронов ВСУ, новая дата начала ЕГЭ и уход магазинов одежды
99 беспилотников ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ударам подверглись 30 деревень, городов и сел. Повреждения получили 9 частных домов, 3 предприятия и 5 автомобилей.
Пострадали 3 человека: жительница Грайворона, водитель, ехавший по трассе Ясные Зори — Октябрьский, и боец подразделения «Орлан», который помогал отражать атаку БПЛА.
Всем пострадавшим оказали помощь врачи.
Начало ЕГЭ в России перенесли на более поздние даты. Начиная с 2026-го, школам запретят проводить экзамены раньше 1 июня. Так учебные заведения и ученики смогут подготовиться к выпускному без лишней суеты, четко все спланировав, объяснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
В России начали закрываться магазины турецких брендов. Речь идет о сетях Oxxo, Club, NetWork и Mudo, которыми в РФ управляла компания «Марка Рус». Она уже закрыла все точки Mudo и готовится прекратить работу магазинов других перечисленных брендов в 2026 году. Причина — большие убытки, пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что теперь «Марка Рус» хочет сфокусироваться на продаже товаров испанской марки Mango через маркетплейсы.
Российских и белорусских пловцов допустили до международных соревнований с флагом и гимном. Соответствующее решение приняла Международная федерация водных видов спорта World Aquatics. Оно касается также прыгунов в воду, синхронисток и ватерполистов.
Мы полны решимости сделать так, чтобы бассейны и открытые водные площадки оставались местами, где спортсмены из всех стран могли бы собираться вместе для мирных соревнований
Кроме того, организация восстановила статус российской и белорусской федераций водных видов спорта.
Что еще интересно: уголовка за кальян «на куличе», цензура в ИИ и Рижский вокзал на «Авито»
На москвичку завели уголовное дело из-за кальяна «на пасхальном куличе». Девушка сфотографировалась с ним и выложила это в соцсети с подписью: «Калик на куличе? Изи». Теперь 27-летнюю кальянщицу подозревают в оскорблении чувств верующих.
Власти задумались над цензурой для ИИ. Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов заявил, что у искусственного интеллекта «на входе и на выходе» должны стоять цензоры, которые будут запрещать «определенные запросы, вопросы».
Я считаю, что искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре в отличие от гражданина. Людей у нас цензурировать нельзя, у них есть права.
РЖД выставила Рижский вокзал выставили на «Авито».
начальная цена вокзала
В эту сумму входит само здание вокзала 1901 года постройки, нежилая пристройка и земельный участок.
Торги проведут 29 апреля.