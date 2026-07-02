Главное за 2 июля. Интернет по паспорту, потоп на Урале и сообщения про первую баллистическую ракету Украины

Песков также напомнил слова Путина о том, что «легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права».

Об отношениях с Европой

Песков назвал однозначным тот факт, что со стороны Европы в отношении России происходит эскалация. Москва не может закрывать глаза на то, что Европа вступила на путь милитаризации и посвящает себя конфронтации с ней, подчеркнул он.

В таких обстоятельствах Россия вынуждена планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. Однако какие это меры, Песков не уточнил: по его словам, есть как сторонники весьма решительных действий, а есть — более сдержанных.

Однако то, что надежная безопасность России и ее национальных интересов будет гарантирована, не должно вызывать сомнений, подытожил он.