Главное за 2 июля. Интернет по паспорту, потоп на Урале и сообщения про первую баллистическую ракету Украины
В Кремле прокомментировали массированный удар по Украине и эскалацию со стороны Европы. Главное
Российские военные наносили массированный ответный удар исключительно по военным и околовоенным объектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О результатах удара начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину утром 2 июля.
По информации Минобороны, в ходе удара российские вооруженные силы поразили:
- завод «Радионикс», который выпускает, в частности, системы управления крылатых ракет большой дальности «Фламинго»;
- научно-производственную компанию «Атлон Авиа»), которое обеспечивает ВСУ беспилотниками;
- предприятие «Антонов», которое разрабатывает и выпускает беспилотники;
- ракетный агрегатно-детальный завод, который модернизирует прицельные комплексы для всех типов танков и боевых машин пехоты;
- промышленное предприятие «Киев-25», где производят программно-аппаратные средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима»;
- транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также различных комплектующих к вооружению и технике, поступающих из-за рубежа;
- склад горюче-смазочных материалов, который поставляет дизель для воинских частей;
- газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, которые обеспечивают работу предприятий украинского ВПК.
По словам Пескова, Путин почти ежедневно встречается с Герасимовым, но на эти встречи не приглашают прессу.
Он также прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о планах расширить санкции против России.
Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, с тем чтобы достигнуть поставленных целей.
О выборах на Украине
Представитель Кремля отказался комментировать слухи о том, что на Украине не исключены президентские выборы. По его словам, в Москве в курсе таких публикаций в СМИ, но официальных заявлений от Киева на этот счет не было.
Информацию в стиле «якобы» мы не хотели бы комментировать.
Песков также напомнил слова Путина о том, что «легитимность Зеленского стоит под серьезным вопросом с точки зрения права».
Об отношениях с Европой
Песков назвал однозначным тот факт, что со стороны Европы в отношении России происходит эскалация. Москва не может закрывать глаза на то, что Европа вступила на путь милитаризации и посвящает себя конфронтации с ней, подчеркнул он.
В таких обстоятельствах Россия вынуждена планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. Однако какие это меры, Песков не уточнил: по его словам, есть как сторонники весьма решительных действий, а есть — более сдержанных.
Однако то, что надежная безопасность России и ее национальных интересов будет гарантирована, не должно вызывать сомнений, подытожил он.
Украина ударила по автобусу и обесточила часть Крыма. Что известно об атаках и новом оружии Киева
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Следком РФ завел дело о теракте.
17 июня под Брянском Украина атаковала дроном автобус, в котором ехала белорусская детская футбольная команда.
Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. Ранения получили восемь человек, включая шестерых детей, а сопровождавшая команду беременная женщина погибла от полученных травм.
Четыре города и три района Крыма полностью остались без света после ударов по энергетической инфраструктуре. Электричества нет в городах:
- Евпатория;
- Джанкой;
- Красноперекопск;
- Армянск.
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К этому типу ракет относятся, в частности, российские «Искандеры».
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