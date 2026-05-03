Плюс 100 специальностей. Как список профессий для альтернативной службы задумали поменять в 2026 году
Главное отличие списка 2026 года, который проходит общественные слушания, в том, что он более детализирован. Вместо общих наименований (например, «врач», «артист», «инженер») введены конкретные специализации. Этот факт может принести разочарование: на самом деле альтернативную службу не распространили сразу на 100 новых профессий, а лишь «раздробили» уже занесенные в список по конкретным специальностям.
Зачем меняют список
Как объяснили в Минтруде, список решили поменять, потому что с 2026 года начал действовать Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
Туда внесли еще примерно 1700 позиций. Некоторые из них и хотят включить в список.
Список профессий для гражданской службы регулярно пересматривают. В 2025 году его расширили до 271 позиции. Туда включили токарей, парашютистов-пожарных, электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию и ряд других профессий.
Что конкретно изменится
Станут более детализированы профили деятельности в некоторых профессиях. В редакции 2025 года они обозначались общими группами: например, «врач», «актер» и т. д.
Какие профессии добавили в список для альтернативной гражданской службы в 2026 году
|АГС 2025 (обобщённая профессия)
|АГС 2026 (детализированные профессии)
|Медицинские работники
|Врач, Врач-специалист
|Врач-акушер-гинеколог; Врач-анестезиолог-реаниматолог; Врач-бактериолог; Врач-вирусолог; Врач-гастроэнтеролог; Врач-гематолог; Врач-гериатр; Врач-дерматовенеролог; Врач-инфекционист; Врач-кардиолог; Врач-невролог; Врач-нейрохирург; Врач-неонатолог; Врач-нефролог; Врач-онколог; Врач-ортодонт; Врач-оториноларинголог; Врач-офтальмолог; Врач-патологоанатом; Врач-педиатр; Врач-психиатр; Врач-пульмонолог; Врач-радиолог; Врач-радиотерапевт; Врач-ревматолог; Врач-рентгенолог; Врач-стоматолог (и его разновидности); Врач-терапевт; Врач-травматолог-ортопед; Врач-уролог; Врач-фтизиатр; Врач-хирург; Врач-эндокринолог; Врач-эндоскопист; и др.
|Медицинская сестра
|Медицинская сестра (медицинский брат) с уточнениями: палатная (постовая), перевязочной, по массажу, по физиотерапии, процедурная, операционная, участковая, врача общей практики, диетическая, по приему вызовов и др.
|Фельдшер
|Фельдшер; Фельдшер скорой медицинской помощи; Фельдшер по приему вызовов
|Лаборант
|Лаборант (медицинский); Лаборант ветеринарной лаборатории; Лаборант-исследователь (в области биологии); Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)
|Работники искусства и культуры
|Артист
|Артист — воздушный гимнаст; Артист — солист-инструменталист; Артист акробатического жанра; Артист балета ансамбля песни и танца; Артист балета цирка; Артист вспомогательного состава театров, концертных организаций и цирков; Артист жанра «эквилибр»; Артист мимического ансамбля; Артист оркестра ансамбля песни и танца; и др.
|Инженерно-технические специалисты
|Инженер
|Инженер по безопасности движения; Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике; Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений; Инженер по телевизионному оборудованию; Инженер-таксатор; и др.
|Инженер-программист
|Инженер-программист по технической защите информации; Системный программист
|Инженер по защите информации
|Специалист по защите информации; Специалист по информационной безопасности; Специалист по технической защите информации; Техник по защите информации
|Техник
|Техник по безопасности компьютерных систем и сетей; Технический специалист по информационным системам; Техник-энергетик
|Программист
|Программист информационных систем; Программист программного обеспечения
|Рабочие профессии
|Водитель автомобиля
|Водитель автобуса; Водитель легкового автомобиля; Водитель пожарного автомобиля; Водитель крупногабаритного/тяжеловесного ТС; Водитель ТС со спецсигналами
|Слесарь-ремонтник; Слесарь-сантехник
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов; Слесарь по ремонту оборудования котельных; Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей; Слесарь-электрик
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|Электромонтер по обслуживанию электрооборудования; Электромонтер по ремонту электрооборудования; Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
|Матрос
|Матрос; Моторист-матрос; Моторист-рулевой; Моторист самостоятельного управления судовым двигателем
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Уборщик производственных помещений; Уборщик служебных помещений; Уборщик территорий
|Служащие социальной сферы и образования
|Воспитатель
|Воспитатель; Социальный педагог
|Педагог-психолог
|Педагог-психолог; Психолог в социальной сфере
|Преподаватель (в колледжах, университетах)
|Преподаватель; Преподаватель-стажер; Тренер-преподаватель; Тренер-преподаватель по спорту; Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре
|Учитель
|Учитель; Учитель-дефектолог; Учитель-логопед
|Инструктор-методист по лечебной физкультуре
|Инструктор по лечебной физкультуре; Инструктор-методист по лечебной физкультуре; Инструктор по адаптивной физической культуре
Как подать заявление на альтернативную гражданскую службу
Нужно обратиться в военкомат по месту воинского учета.
Заменить военную службу по призыву на альтернативную гражданскую можно в двух случаях:
Убеждения или вероисповедание человека противоречат несению военной службы (например, пацифистские, философские, моральные взгляды).
Человек принадлежит к коренному малочисленному народу России, ведет традиционный образ жизни, занимается традиционным хозяйством и промыслами.
Важно: просто негативное отношение к армии и нежелание служить таким правом не считаются.
Сроки подачи зависят от планируемой даты призыва:
- до 1 апреля — для тех, кого отправляют служить с октября по декабрь текущего года;
- до 1 октября — для тех, кого призывают с апреля по июль следующего года.
Если у вас была отсрочка и она досрочно прекратилась, на подачу заявления дается 10 дней с этого момента.
Нарушение сроков может стать причиной отказа, но, если причина пропуска уважительная, срок могут восстановить по решению призывной комиссии или суда.
Что указать в заявлении на АГС
Обязательно нужно написать причины и обстоятельства, по которым вы хотите заменить военную службу гражданской. Можно указать людей, которые готовы подтвердить ваши слова.
Никаких справок от церкви или других организаций, подтверждающих ваши убеждения или вероисповедание, требовать не имеют права.
К заявлению нужно приложить автобиографию и характеристику с работы или учебы. Другие документы добавлять можно, но это не обязательно.
После подачи заявления вам обязаны выдать бумагу, подтверждающую, что его зарегистрировали.
Сколько рассматривают заявление
Обычно в течение месяца после окончания срока подачи. Если запрашивают дополнительные бумаги, могут продлить еще на месяц.
Как принимают решение о замене военной службы на гражданскую
Заявление рассматривают на заседании призывной комиссии, на котором вы должны присутствовать.
Комиссия изучает заявление, все документы, слушает ваше обоснование, почему вы хотите поменять формат службы, и тех, кто согласился подтвердить ваши доводы. Если нужно, запрашивают дополнительные материалы.
По итогам комиссия либо разрешает заменить службу на альтернативную, либо отказывает и объясняет почему.
Когда могут отказать в альтернативной службе
Такое возможно в нескольких случаях:
- если вы пропустили сроки подачи заявления;
- если документы, которые вы приложили, противоречат вашим же доводам;
- если вы предоставили комиссии ложные сведения;
- если вы без уважительной причины дважды не пришли на заседание призывной комиссии или уже уклонялся от возможности пройти альтернативную службу.
Копию решения комиссии обязаны выдать в течение трех дней после его принятия.