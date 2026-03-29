Подготовка наземной операции США в Иране, «охота» спецслужб на россиян и чат-бот с УК в Max. Главное к утру 29 марта

В ряде государств выросла угроза задержаний и арестов россиян по запросу американских спецслужб, предупредили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве назвали действия США «охотой» за гражданами России.

28 марта сообщалось, что Болгария, несмотря на возражения Москвы, передала Штатам двух россиян, которых обвинили в отмывании денег.