Подготовка наземной операции США в Иране, «охота» спецслужб на россиян и чат-бот с УК в Max. Главное к утру 29 марта
В США рассказали, что Пентагон готовит наземную операцию в Иране
Американское военное командование ведет подготовку к наземной операции на иранской территории, которая может продлиться несколько недель, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.
«Операция не будет представлять из себя полномасштабное вторжение. Вместо этого она будет включать рейды, проводимые совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями», — говорится в материале.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп пока не одобрил ни один из планов операции, однако на Ближний Восток уже прибыл корабль USS Tripoli с группой из 3,5 тыс. американских моряков и морских пехотинцев. Предполагается, что Пентагон может направить в регион еще 10 тыс. солдат.
Мадуро впервые с января обратился к сторонникам
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого содержат под стражей в Соединенных Штатах, впервые за долгое время выпустил публичное обращение к своим сторонникам.
Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве.
Венесуэльский лидер также призвал к диалогу и заявил, что его страна должна идти по пути примирения.
3 января американские военные нанесли массированный удар по Каракасу, захватили Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк, где им предъявили обвинение в наркотерроризме. Политик и его супруга отрицают вину.
МИД РФ заявил, что спецслужбы США «охотятся» на россиян
В ряде государств выросла угроза задержаний и арестов россиян по запросу американских спецслужб, предупредили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве назвали действия США «охотой» за гражданами России.
28 марта сообщалось, что Болгария, несмотря на возражения Москвы, передала Штатам двух россиян, которых обвинили в отмывании денег.
Россия готова провести летние и зимние Олимпиады
Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма.
Он напомнил, что Россия уже проводила Олимпиаду в 1980 году в Москве и в 2014 году — в Сочи и тогда ее подготовку высоко оценили на международном уровне, в том числе и в МОК.
Более 200 украинских дронов атаковали Россию за ночь
По данным Минобороны РФ, системы ПВО обезвредили беспилотники в:
- Белгородской;
- Брянской;
- Волгоградской;
- Воронежской;
- Калужской;
- Курской;
- Ленинградской;
- Новгородской;
- Орловской;
- Пензенской;
- Псковской;
- Ростовской;
- Самарской;
- Саратовской;
- Смоленской;
- Тверской;
- Тульской областях;
- Московском регионе;
- Краснодарском крае;
- Крыму и над акваторией Черного моря.
В Белгородской области из-за дронов загорелся автомобиль, во время тушения которого погиб один местный житель. А в Ленинградской области беспилотники вновь атаковали крупнейший российский порт на Балтике.
С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга.
УК будет общаться с россиянами через чат-бот в Max
Как пояснили в Минстрое, простые обращения в домовом чате к представителям управляющей компании ни к чему их не призывают, поэтому люди могут «реагировать на них по своему усмотрению». Если же вопрос нужно решить, с ним лучше обратиться в чат-бот ГИС ЖКХ. После этого УК должна будет отреагировать на требование в рамках законодательства и имеющейся компетенции.
Такие боты должны появиться в Max с 1 сентября — срок, когда УК, ТСЖ и жилищные кооперативы начнут вести официальное общение с жильцами в национальном мессенджере.
Россиян призвали отказаться от умных колонок и пылесосов
С таким предложением выступил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, умные колонки шпионят за владельцами, чем активно пользуются мошенники.
Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. А кричать: «Алиса, поставь "калинку"!» — в этом в общем-то сюрреализм какой-то заключается. Просто не надо покупать колонки — мой совет. Сейчас информация прошла, что пылесосы подглядывают — там тоже же камера есть. Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение — веник есть, швабра. <...> Швабра — это средство от подглядывания пылесосом.
Однако глава СПЧ подчеркнул, что никаких запретов на покупку умных колонок или пылесосов вводить не нужно, это должно быть решением каждого.