Тополиный пух накрывает Россию, потому что деревья сменили пол? Фактчек популярной теорииРазбираемся с биологом
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Тополя сменили пол?
Тополя действительно делятся на мужские и женские Пух производят только женские, летучие семена. Мужские пуха не дают вообще. Значит, если бы в городах росли только мужские тополя, проблемы не было бы.
Отсюда и родилась расхожая версия: что-то пошло не так, деревья «поменяли пол» — и вот результат.
В реальности произошло нечто иное.
Огромное количество «пушащих» женских тополей появилось в городах не из-за мутаций, а из-за спешки при послевоенном восстановлении.
Во время Великой Отечественной войны зеленый фонд страны сильно пострадал, а тополь растет быстрее других деревьев и отлично выживает на загрязненных химикатами почвах.
Да, но далеко не все. В животном мире и ботанике это называется последовательным гермафродитизмом. Например, все мальки рыб-клоунов изначально — самцы, но самые крупные и сильные из них становятся самками.
У растений такое тоже бывает: например, аронник пятнистый в первый год полноценного цветения выпускает только мужские цветки. А с возрастом начинает формировать женские.
У тополя последовательного гермафродитизма нет. Но в исключительных случаях у некоторых видов (например, у тополя волосистоплодного) могут появиться отдельные ветви, несущие цветки с признаками обоих полов.
Для городов, конечно же, рекомендовалось высаживать исключительно мужские экземпляры, чтобы избежать появления пуха. Были даже созданы специальные сорта, состоящие только из мужских растений. Но в послевоенные годы потребности в озеленении были настолько велики, что подготовленного материала просто не хватало. В результате специалисты черенковали абсолютно любой тополь, который попадался под руку.
Другими словами, причиной распространения женских деревьев стала низкая квалификация исполнителей на местах. Рабочие часто не знали, где закупать исключительно мужские саженцы, и сажали смешанный материал.
То, что дерево женского пола, выяснялось только через 5–7 лет после посадки, когда оно уже вырастало.
Теория о массовой смене пола у тополей — это скорее миф. У этих деревьев, как и у людей, есть половые хромосомы, поэтому пол предопределен изначально.
В редких случаях из-за сильной обрезки, грубого ухода или гормонального сбоя мужское дерево может начать пушить, но это единичные исключения.
Почему кажется, что пуха в городах стало больше
Количество тополиного пуха в городах принципиально не меняется У тополей, как и у других растений, бывают урожайные и неурожайные годы. Но точных замеров никто не проводит.
Часто за тополиный пух люди принимают семена других городских растений. В начале лета активно пушит ива, которой в городах тоже высажено очень много.
Неспециалисту на глаз сложно отличить ивовый пух от тополиного, отметил Чуб.
А еще в этом году сухая и жаркая погода весной 2026 года сделала пух заметнее Независимый эксперт по лесному хозяйству Алексей Ярошенко подтвердил, что без дождей пуховая масса не слипается и не прибивается к земле.
Из-за этого пух разносит ветром на огромные расстояния. Как только пройдет первый дождь, пух осядет.
Тополь превосходит другие городские деревья по объему выделяемого кислорода и эффективности очистки воздуха. Кандидат биологических наук Мария Лебедева объяснила , что этот вид относится к самым газоустойчивым культурам.
Тополя задерживают уличную пыль, поглощают углекислый газ, дым и снижают уровень шума. Если вырубить их, города потеряют значительную часть зеленого фонда, заменить который быстро не получится.
Главное
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Тополя не «сменили пол». В СССР изначально высадили много женских тополей.
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Соотношение мужских и женских деревьев остается прежним — ровно таким, каким оно сформировалось при посадке.
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Объем пуха в городах принципиально не увеличивается и в ближайшие годы вряд ли изменится.
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Сейчас кажется, что пуха стало больше из-за сухой погоды в некоторых регионах. Помимо тополя пушит еще ива — их пух похож.