Тополя сменили пол?

Тополя действительно делятся на мужские и женские Пух производят только женские, летучие семена. Мужские пуха не дают вообще. Значит, если бы в городах росли только мужские тополя, проблемы не было бы.

Отсюда и родилась расхожая версия: что-то пошло не так, деревья «поменяли пол» — и вот результат.

В реальности произошло нечто иное.

Огромное количество «пушащих» женских тополей появилось в городах не из-за мутаций, а из-за спешки при послевоенном восстановлении.

Во время Великой Отечественной войны зеленый фонд страны сильно пострадал, а тополь растет быстрее других деревьев и отлично выживает на загрязненных химикатами почвах.