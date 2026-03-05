Почему говорят, что у дачников забирают землю в 2026 году

В конце февраля — начале марта соцсети и каналы в мессенджерах заполнились крайне тревожными сообщениями. Пользователи пересылали друг другу новости о том, что с 1 марта собственникам дают всего три года на освоение земли. Часики уже тикают: если не приведешь участок в порядок — останешься без него.

На самом деле паблики и Telegram-каналы опоздали с новостями ровно на год. Эта норма начала действовать еще 1 марта 2025 года. Но почему же шум поднялся именно сейчас?

Все просто: с 1 марта 2026-го действительно вступили в силу дополнительные ограничения, и они касаются борьбы с сорняками. Уничтожать опасные растения нужно было и раньше, но это правило касалось лишь владельцев сельскохозяйственных земель.

Теперь же его распространили на всех собственников дачных и садовых участков без исключения и за опасные заросли владельцу соток пригрозили серьезным штрафом. А если совсем ничего не делать, то в теории можно остаться и без дачи.

Две эти новости наложились друг на друга, и в итоге родился миф о тотальной конфискации дач в 2026 году.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов только руками развел: