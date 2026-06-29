Микрофинансовые организации перестанут навязывать услуги

Обновлённый базовый стандарт защиты прав потребителей МФО запрещает навязывать дополнительные услуги и давать согласие за клиента в договоре.

Почему это важно. МФО часто включали в договор страховку, SMS-уведомления, юридическую поддержку без спроса. Иногда галочки ставили заранее, иногда маскировали платные опции в тексте, а порой намекали, что без добровольной страховки заём не одобрят.

В итоге сумма займа росла, а человек получал сервисы, которые ему не были нужны. С 1 июля каждая услуга потребует отдельного согласия. МФО больше не смогут проставлять галочки за клиента — ни при оформлении, ни позже.

Что делать. Перед подписанием договора с МФО проверьте, что не стоит галочка на услугах, которые вы не заказывали. Если навязали — жалуйтесь в ЦБ.

Пенсии и другие пособия

Удвоение фиксированной выплаты к пенсии для 80-летних

Тем, кому исполнилось 80 лет в июне 2026-го, с июля удвоят выплату к страховой пенсии — с 9584 до 19 169 рублей.

Если страховая пенсия составляла 31 418 рублей, после перерасчёта вырастет примерно до 42 417.

Плюс будет надбавка за уход — 1414 рублей.

Почему это важно. После 80 лет расходы на лекарства и уход растут. Удвоение фиксированной выплаты — постоянная надбавка, которая останется на всю жизнь.

Что делать. Ничего — СФР сделает всё сам. Убедитесь, что в личном кабинете «Госуслуг» указаны актуальные реквизиты счёта для начисления.

Для северных надбавок к пенсии больше не нужно подтверждать место жительства

Пенсионеры на Крайнем Севере и в приравненных местностях больше не обязаны ежегодно подтверждать факт проживания для получения повышенной фиксированной выплаты — но только если получают пенсию через «Почту России» (на дому или в кассе).

Также они могут обойтись без подтверждения, если находятся в стационарных учреждениях соцобслуживания, медицинских или образовательных организациях.

Почему это важно. Раньше каждый год нужно было писать заявление, прикладывать справку о регистрации, ждать проверки. Для пожилого человека в северном посёлке — лишняя морока.

Что делать. Ничего — если пенсия приходит через почту, всё произойдёт автоматически. Если СФР пришлёт запрос — предоставьте договор аренды или документ об обучении.

СФР начнёт назначать пособия без запроса к работодателю

С 1 июля Соцфонд будет назначать пособия по больничным, декретным и детским выплатам, не запрашивая данные у работодателя — если вся информация уже есть в индивидуальном лицевом счёте застрахованного.

Работодателя запросят только если данных недостаточно.

Почему это важно. Раньше СФР отправлял работодателю запрос и ждал ответа. Если работодатель не торопился — выплаты задерживались. Теперь основой для расчёта станут данные, уже содержащиеся в системе фонда.

Что делать. Ничего — просто станет меньше бюрократии. Если пособие не назначили вовремя — звоните в СФР или проверяйте статус в личном кабинете на «Госуслугах».

ЖКХ

Автоперерасчёт за отключение воды и детальные квитанции

С 1 июля управляющие компании обязаны сами фиксировать перерывы в подаче горячей воды и отражать перерасчёт в квитанции — без заявления жильца.

Если горячую воду отключили на плановые 10–14 дней, платёж может стать меньше на 33–47% автоматически.

При этом, за каждый час превышения лимита по отключению плату снижают на 0,15%.

Сами квитанции станут более детальными: вместо одной строки «содержание и ремонт» появится разбивка по уборке подъездов, обслуживанию лифтов, домофонов, вывозу мусора, поверке счётчиков.

Почему это важно. Раньше, если вам не давали горячую воду, за перерасчётом потом нужно было идти с заявлением и доказательствами, и даже собирать подписи соседей. Теперь УК обязана всё сделать сама. А детальные квитанции дадут понять, за что именно вы платите.

Что делать. Проверьте июльскую квитанцию: сверьте суммы, убедитесь, что перерасчёт за отключение воды учтён.

Компенсации для льготников рассчитают по нормативам

Кстати, для льготников (инвалиды, ветераны, участники СВО) компенсация на ЖКУ с 1 июля будут рассчитывать не по фактическому потреблению, а по нормативам . Проще говоря, размер выплат больше не будет зависеть от того, сколько воды, газа или электричества потребил человек.

Хорошо это или плохо?

Если вы тратите меньше норматива, например, в Москве — вам повезло. Компенсацию посчитают исходя из этого самого норматива (то есть как будто вы потратили ровно столько, сколько «полагается» по региону), а вы в реальности потратили меньше. В итоге вы заплатите меньше, а государство вернёт вам часть от нормативной суммы. Получается, вы в плюсе: льгота сработала в вашу пользу.

Если вы тратите ровно по нормативу — для вас почти ничего не изменится. Компенсация будет ровно такой, как раньше, просто теперь её считают по другой формуле.

Если вы тратите больше норматива — тут есть нюанс. Государство компенсирует только ту часть, которая укладывается в норматив. А всё, что сверх него, вы оплачиваете полностью сами. Например: норматив на воду — 5 кубометров, а вы потратили 7.

Компенсацию дадут только за 5 кубов, за оставшиеся 2 куба придётся доплатить из своего карма

Недвижимость

Отмена упрощенной регистрация недвижимости в новых регионах по не российским документам

До 1 июля 2026 года жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут зарегистрировать права на недвижимость по упрощенной процедуре —по документам местных или еще старых украинских властей.

Иногда достаточно было подтвердить сам факт владения или то, что объект был построен.

Но после 1 июля придется собирать те же документы, что и в остальных российских регионах. Может потребоваться, например, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, полноценный кадастровый учет.

Что делать. Если вы из новых регионов и еще не зарегистрировали недвижимость — срочно подавайте документы в Росреестр или через МФЦ. Экстерриториальный принцип работает: можно подать в любом МФЦ России.

Дистанционная регистрация недвижимости через биометрию

С 1 июля физлица смогут подавать документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимость дистанционно, по биометрии — через Единую биометрическую систему и усиленную квалифицированную электронную подпись.

Почему это важно. Покупать или продавать квартиру можно будет без личного визита в Росреестр.

Что делать. Если планируете использовать дистанционную регистрацию — заранее сдайте биометрию в ближайшем центре.

Работа

Больничный для самозанятых с 1 июля: условия и стоимость

С 1 июля стартует федеральный эксперимент: самозанятые смогут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности. После шести месяцев регулярных взносов у них появится право на больничные.

Однако можно выбрать только один из двух вариантов страховой суммы:

35 000 рублей в месяц — если выберете этот вариант, ежемесячно нужно будет платить взнос примерно 1344 рубля (это 3,84% от страховой суммы).

— если выберете этот вариант, ежемесячно нужно будет платить взнос примерно 1344 рубля (это 3,84% от страховой суммы). 50 000 рублей в месяц — для более высокого пособия взнос составит около 1920 рублей в месяц.

Итоговая выплата будет зависеть от страхового стажа и того, как долго вы платите взносы. При стаже менее 5 лет — 60% от расчетной базы, от 5 до 8 лет — 80%, 8 лет и более — 100%.

Если взносы уплачивались от 6 до 12 месяцев — возьмут 70% от страховой суммы. Если больше 12 месяцев — 100%.