Какие законы вступят в силу с 1 июля: 14 изменений, которые коснутся всехИли почти всех
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Здоровье
Реформа ОМС — бесплатные операции, сроки ожидания медпомощи и электронные направления
С 1 июля вступает в силу масштабная реформа обязательного медицинского страхования. Устанавливаются предельные сроки ожидания:
- приём узкого специалиста — до 14 рабочих дней,
- плановая госпитализация — до 30 календарных дней,
- сложные диагностические исследования — до 14 рабочих дней.
Если поликлиника не укладывается в эти сроки, ей грозят штрафы до 1 млн рублей Все медицинские документы переводятся в электронный вид: направления, рецепты, результаты анализов. Врачи увидят историю болезни пациента в единой системе — не нужно носить бумажные справки из поликлиники в поликлинику.
Данные синхронизируются через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Если врач в одной поликлинике назначил анализы, специалист в другой увидит результаты.
В перечень ОМС добавляют 14 новых видов высокотехнологичных операций. Среди них — пересадка почки, фотодинамическая терапия опухолей, лазерные вмешательства на сетчатке, бариатрические операции при тяжёлом ожирении.
Раньше часть этих операций делали только по квотам или за деньги.
Обновили также и программу диспансеризации. Теперь она включает тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) для раннего выявления онкологии.
Что делать. Полис менять не нужно — действующие сохраняют силу. Цифровой полис можно оформить через «Госуслуги» в виде штрихкода на смартфоне. Если сроки не соблюдают — жалуйтесь в страховую компанию или региональный департамент здравоохранения
Деньги, кредиты
Банки смогут «урезать» доход заемщика при выдаче кредитов
Если заёмщик не может документально подтвердить доход, банк посчитает его по среднему в регионе, но уменьшит эту сумму на 10%. При этом ежемесячный платёж по кредиту не может превышать половину дохода.
С апреля 2026 года банки уже перестали учитывать при расчете дохода единоразовые переводы от друзей, «подарки», возвраты долгов, продажи на «Авито». В расчет идут только поступления с метками «зарплата», «пенсия», «соцвыплата», «арендная плата».
Почему это важно. Тем, кто получает часть зарплаты «в конверте», ипотека или автокредит станут менее доступны. ЦБ хочет снизить закредитованность населения и остановить рост просрочек по займам.
Что делать. Если планируете крупный кредит — легализуйте доход заранее, минимум за 3–6 месяцев до подачи заявки. Оформите самозанятость на подработки — доход с меткой «самозанятость» банк учитывает. Получите справку 2-НДФЛ от работодателя. Проверьте выписку по счёту за последние 6 месяцев — поступления должны быть с чёткими метками
Родители смогут проверять счета детей 14–18 лет
С 1 июля законные представители подростков от 14 до 18 лет смогут запрашивать в банках справки об остатках, операциях и реквизитах счетов своих детей.
Достаточно будет предъявить свидетельство о рождении или документ об опеке. Исключение — подростки, вступившие в брак или прошедшие эмансипацию. С августа 2025 года открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей уже нельзя.
Почему это важно. Подростков активно вовлекают в мошеннические схемы — так называемое дропперство, когда мошенники используют чужую карту для перевода украденных денег. Родители раньше не могли узнать, что происходит на счету ребёнка, — это была банковская тайна. Теперь смогут.
Что делать. Если у ребёнка есть карта — иногда запрашивайте выписку. Объясните подростку, что передавать карту третьим лицам, даже за вознаграждение нельзя ни в коем случае.
Микрофинансовые организации перестанут навязывать услуги
Обновлённый базовый стандарт защиты прав потребителей МФО запрещает навязывать дополнительные услуги и давать согласие за клиента в договоре.
Почему это важно. МФО часто включали в договор страховку, SMS-уведомления, юридическую поддержку без спроса. Иногда галочки ставили заранее, иногда маскировали платные опции в тексте, а порой намекали, что без добровольной страховки заём не одобрят.
В итоге сумма займа росла, а человек получал сервисы, которые ему не были нужны. С 1 июля каждая услуга потребует отдельного согласия. МФО больше не смогут проставлять галочки за клиента — ни при оформлении, ни позже.
Что делать. Перед подписанием договора с МФО проверьте, что не стоит галочка на услугах, которые вы не заказывали. Если навязали — жалуйтесь в ЦБ.
Пенсии и другие пособия
Удвоение фиксированной выплаты к пенсии для 80-летних
Тем, кому исполнилось 80 лет в июне 2026-го, с июля удвоят выплату к страховой пенсии — с 9584 до 19 169 рублей.
Если страховая пенсия составляла 31 418 рублей, после перерасчёта вырастет примерно до 42 417.
Плюс будет надбавка за уход — 1414 рублей.
Почему это важно. После 80 лет расходы на лекарства и уход растут. Удвоение фиксированной выплаты — постоянная надбавка, которая останется на всю жизнь.
Что делать. Ничего — СФР сделает всё сам. Убедитесь, что в личном кабинете «Госуслуг» указаны актуальные реквизиты счёта для начисления.
Для северных надбавок к пенсии больше не нужно подтверждать место жительства
Пенсионеры на Крайнем Севере и в приравненных местностях больше не обязаны ежегодно подтверждать факт проживания для получения повышенной фиксированной выплаты — но только если получают пенсию через «Почту России» (на дому или в кассе).
Также они могут обойтись без подтверждения, если находятся в стационарных учреждениях соцобслуживания, медицинских или образовательных организациях.
Почему это важно. Раньше каждый год нужно было писать заявление, прикладывать справку о регистрации, ждать проверки. Для пожилого человека в северном посёлке — лишняя морока.
Что делать. Ничего — если пенсия приходит через почту, всё произойдёт автоматически. Если СФР пришлёт запрос — предоставьте договор аренды или документ об обучении.
СФР начнёт назначать пособия без запроса к работодателю
С 1 июля Соцфонд будет назначать пособия по больничным, декретным и детским выплатам, не запрашивая данные у работодателя — если вся информация уже есть в индивидуальном лицевом счёте застрахованного.
Работодателя запросят только если данных недостаточно.
Почему это важно. Раньше СФР отправлял работодателю запрос и ждал ответа. Если работодатель не торопился — выплаты задерживались. Теперь основой для расчёта станут данные, уже содержащиеся в системе фонда.
Что делать. Ничего — просто станет меньше бюрократии. Если пособие не назначили вовремя — звоните в СФР или проверяйте статус в личном кабинете на «Госуслугах».
ЖКХ
Автоперерасчёт за отключение воды и детальные квитанции
С 1 июля управляющие компании обязаны сами фиксировать перерывы в подаче горячей воды и отражать перерасчёт в квитанции — без заявления жильца.
Если горячую воду отключили на плановые 10–14 дней, платёж может стать меньше на 33–47% автоматически.
При этом, за каждый час превышения лимита по отключению плату снижают на 0,15%.
Сами квитанции станут более детальными: вместо одной строки «содержание и ремонт» появится разбивка по уборке подъездов, обслуживанию лифтов, домофонов, вывозу мусора, поверке счётчиков.
Почему это важно. Раньше, если вам не давали горячую воду, за перерасчётом потом нужно было идти с заявлением и доказательствами, и даже собирать подписи соседей. Теперь УК обязана всё сделать сама. А детальные квитанции дадут понять, за что именно вы платите.
Что делать. Проверьте июльскую квитанцию: сверьте суммы, убедитесь, что перерасчёт за отключение воды учтён.
Компенсации для льготников рассчитают по нормативам
Кстати, для льготников (инвалиды, ветераны, участники СВО) компенсация на ЖКУ с 1 июля будут рассчитывать не по фактическому потреблению, а по нормативам. Проще говоря, размер выплат больше не будет зависеть от того, сколько воды, газа или электричества потребил человек.
Хорошо это или плохо?
Если вы тратите меньше норматива, например, в Москве — вам повезло. Компенсацию посчитают исходя из этого самого норматива (то есть как будто вы потратили ровно столько, сколько «полагается» по региону), а вы в реальности потратили меньше. В итоге вы заплатите меньше, а государство вернёт вам часть от нормативной суммы. Получается, вы в плюсе: льгота сработала в вашу пользу.
Если вы тратите ровно по нормативу — для вас почти ничего не изменится. Компенсация будет ровно такой, как раньше, просто теперь её считают по другой формуле.
Если вы тратите больше норматива — тут есть нюанс. Государство компенсирует только ту часть, которая укладывается в норматив. А всё, что сверх него, вы оплачиваете полностью сами. Например: норматив на воду — 5 кубометров, а вы потратили 7.
Компенсацию дадут только за 5 кубов, за оставшиеся 2 куба придётся доплатить из своего карма
Недвижимость
Отмена упрощенной регистрация недвижимости в новых регионах по не российским документам
До 1 июля 2026 года жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут зарегистрировать права на недвижимость по упрощенной процедуре —по документам местных или еще старых украинских властей.
Иногда достаточно было подтвердить сам факт владения или то, что объект был построен.
Но после 1 июля придется собирать те же документы, что и в остальных российских регионах. Может потребоваться, например, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, полноценный кадастровый учет.
Что делать. Если вы из новых регионов и еще не зарегистрировали недвижимость — срочно подавайте документы в Росреестр или через МФЦ. Экстерриториальный принцип работает: можно подать в любом МФЦ России.
Дистанционная регистрация недвижимости через биометрию
С 1 июля физлица смогут подавать документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимость дистанционно, по биометрии — через Единую биометрическую систему и усиленную квалифицированную электронную подпись.
Почему это важно. Покупать или продавать квартиру можно будет без личного визита в Росреестр.
Что делать. Если планируете использовать дистанционную регистрацию — заранее сдайте биометрию в ближайшем центре.
Работа
Больничный для самозанятых с 1 июля: условия и стоимость
С 1 июля стартует федеральный эксперимент: самозанятые смогут добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности. После шести месяцев регулярных взносов у них появится право на больничные.
Однако можно выбрать только один из двух вариантов страховой суммы:
- 35 000 рублей в месяц — если выберете этот вариант, ежемесячно нужно будет платить взнос примерно 1344 рубля (это 3,84% от страховой суммы).
- 50 000 рублей в месяц — для более высокого пособия взнос составит около 1920 рублей в месяц.
Итоговая выплата будет зависеть от страхового стажа и того, как долго вы платите взносы. При стаже менее 5 лет — 60% от расчетной базы, от 5 до 8 лет — 80%, 8 лет и более — 100%.
Если взносы уплачивались от 6 до 12 месяцев — возьмут 70% от страховой суммы. Если больше 12 месяцев — 100%.
Расчет пособия в зависимости от стажа и срока уплаты взносов
|Страховой стаж / срок уплаты взносов
|Срок уплаты взносов 6–12 месяцев (коэффициент 70 %)
|Срок уплаты взносов > 12 месяцев (коэффициент 100 %)
|Стаж < 5 лет (60 %)
|Вариант 1: 35 000 × 70 % × 60 % = 14 700 ₽/мес
|Вариант 2: 50 000 × 70 % × 60 % = 21 000 ₽/мес
|Вариант 1: 35 000 × 100 % × 60 % = 21 000 ₽/мес
|Вариант 2: 50 000 × 100 % × 60 % = 30 000 ₽/мес
|Стаж 5–8 лет (80 %)
|Вариант 1: 35 000 × 70 % × 80 % = 19 600 ₽/мес
|Вариант 2: 50 000 × 70 % × 80 % = 28 000 ₽/мес
|Вариант 1: 35 000 × 100 % × 80 % = 28 000 ₽/мес
|Вариант 2: 50 000 × 100 % × 80 % = 40 000 ₽/мес
|Стаж ≥ 8 лет (100 %)
|Вариант 1: 35 000 × 70 % × 100 % = 24 500 ₽/мес
|Вариант 2: 50 000 × 70 % × 100 % = 35 000 ₽/мес
|Вариант 1: 35 000 × 100 % × 100 % = 35 000 ₽/мес
|Вариант 2: 50 000 × 100 % × 100 % = 50 000 ₽/мес
Почему это важно. 15 миллионов самозанятых в России раньше не имели права на больничный. Теперь можно будет не рисковать здоровьем, не опасаясь просесть Что делать. Оформить договор страхования можно через «Госуслуги» или личный кабинет налогоплательщика. Начните платить взносы до 1 июля — чтобы больничный стал доступен уже в январе 2027-го.
Бизнес
Бизнес освободят от штрафов за нулевые декларации
Индивидуальные предприниматели и организации больше не получат штраф за неподачу «нулевой» декларации. Но только если у них нет налога к уплате.
Почему это важно. Раньше за пропущенный срок сдачи нулевой декларации (например, по УСН или НДС) предпринимателя штрафовали.
Штраф был не менее 1000 рублей и не более 30% от суммы налога. И вот в случае с нулевой декларацией (когда доходов и налога к уплате не было) применялся минимальный порог — 1000 рублей, независимо от того, на сколько дней или месяцев предприниматель опоздал.
Важно не запутаться: сдавать декларацию, даже нулевую, по-прежнему нужною Если ее вообще не подать, налоговая сможет, вправе заблокировать счет предпринимателя через 20 рабочих дней после просрочки.
Что делать. Старайтесь подавать любые декларации в срок — освобождение от штрафа не отменяет обязанность отчитаться.
Маркировка шоколада и кассовая техника для косметики
С 1 июля производители и импортеры шоколада, конфет, жевательной резинки, карамели и драже обязаны наносить коды маркировки в систему «Честный знак». При продаже косметики и бытовой химии обязательна онлайн-касса — данные о каждой продаже пойдут в налоговую.
Почему это важно. Маркировка защищает от подделок и контрафакта. Для покупателя — возможность проверить товар по QR-коду на упаковке. Для продавцов косметики — новые требования к оборудованию.
Что делать. Покупателям — проверяйте маркировку шоколада, чтобы не нарваться на контрафакт. Продавцам косметики — убедитесь, что касса подключена к ОФД и передает данные в налоговую.
Что проверить до 1 июля
Cобрали все в одну таблицу — чтобы вы не пропустили главное.
|Если вы…
|Действие
|Дедлайн
|Из ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области и не зарегистрировали недвижимость
|Срочно подать документы в Росреестр или МФЦ
|До 30 июня 2026
|Планируете крупный кредит
|Легализуйте доход, получите справку 2-НДФЛ
|До подачи заявки
|Самозанятый и хотите больничный
|Оформите договор страхования через «Госуслуги»
|До 1 июля, чтобы больничный был в январе 2027
|Родитель подростка 14–18 лет
|Запросите выписку по счету ребенка в банке
|После 1 июля
|Владелец недвижимости, не планируете продажу
|Поставьте запрет на дистанционные сделки в Росреестре
|Любое время
|Пенсионер 80+
|Проверьте реквизиты счета в личном кабинете СФР
|До конца июня
|Работодатель с удаленными сотрудниками
|Обновите локальные акты, оформите компенсации
|До 1 июля
|ИП или организация с нулевым оборотом
|Подайте декларации в срок — штрафов не будет, но отчитаться нужно
|По графику
|Продавец косметики или бытовой химии
|Проверьте работу онлайн-кассы и подключение к ОФД
|До 1 июля