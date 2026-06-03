Важно: выплату дадут только парам, которые прожили до золотой свадьбы, не расставаясь.

Например, если супруги были вместе 30 лет, потом развелись и снова поженились, стаж совместной жизни «обнулится».

Есть и другие условия. Например, некоторые субъекты устанавливают правило, что супруги должны определенное количество лет прожить в регионе или иметь там трудовой стаж. Подробные условия получения выплаты можно уточнить в МФЦ.

Суммы сильно разнятся. В Москве семьи, прожившие вместе 50 лет и отметившие юбилей с 1 января-2026 и позже, получают 29 651 рублей. За 55 и 60 лет брака уже 37 062 рублей, а за 65 и 70 — 44 473 руб. При этом юбиляры прошлых лето тоже могут получить выплаты, но чуть меньше.