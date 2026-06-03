Деньги
03 июня 2026, 18:36

Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей

Государство планирует потратить на соцподдержку россиян 10 трлн рублей. В эту астрономическую сумму входят не только материнский капитал и льготная ипотека, но и другие виды помощи, о которых вы могли не слышать, но на которые, возможно, имеете право. Например, это выплата за долгий брак, сертификат на новую квартиру или перерасчет коммуналки. Как их получить и кому они полагаются — далее в материале.
Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей

© ТВЗ, создано при помощи нейросети

Выплаты за долгий брак

Кто может воспользоваться: пары, которые прожили в официальном браке 50 лет и больше. В некоторых регионах деньги дают уже после 25 лет совместной жизни.

Такая мера поддержки доступна жителям почти трех десятков субъектов РФ.

В 2025 году в Госдуме предлагали распространить ее на всю страну, но инициативу отклонили.

Важно: выплату дадут только парам, которые прожили до золотой свадьбы, не расставаясь.

Например, если супруги были вместе 30 лет, потом развелись и снова поженились, стаж совместной жизни «обнулится».

Есть и другие условия. Например, некоторые субъекты устанавливают правило, что супруги должны определенное количество лет прожить в регионе или иметь там трудовой стаж. Подробные условия получения выплаты можно уточнить в МФЦ.

Суммы сильно разнятся. В Москве семьи, прожившие вместе 50 лет и отметившие юбилей с 1 января-2026 и позже, получают 29 651 рублей. За 55 и 60 лет брака уже 37 062 рублей, а за 65 и 70 — 44 473 руб. При этом юбиляры прошлых лето тоже могут получить выплаты, но чуть меньше.

На какую сумму могут рассчитывать москвичи, отметившие юбители брака в прошлом

Согласно данным мэрии Москвы, не получившие выплат в дни предыдущих юбилеев пары, имеют право получить их в том размере, который был установлен на дату юбилея. Но при этом отсчет идет от 2007 года.

С 1 января 2007 года:

  • 50 лет — 4 000 рублей;
  • 55 лет — 5 000 рублей;
  • 60 лет — 6 000 рублей;
  • 65 лет — 7 000 рублей;
  • 70 лет — 8 000 рублей.

С 1 января 2009 года по 5 октября 2015 года:

  • 50 лет — 6 000 рублей;
  • 55 лет — 7 000 рублей;
  • 60 лет — 8 000 рублей;
  • 65 лет — 9 000 рублей;
  • 70 лет — 10 000 рублей.

С 6 октября 2015 года по 31 декабря 2017 года:

  • 50 лет —10 000 рублей;
  • 55 лет — 11 000 рублей;
  • 60 лет — 12 000 рублей;
  • 65 лет — 13 000 рублей;
  • 70 лет — 15 000 рублей.

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года:

  • 50 лет — 20 000 рублей;
  • 55 и 60 лет — 25 000 рублей;
  • 65 и 70 лет — 30 000 рублей.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года:

  • 50 лет — 21 120 рублей;
  • 55 и 60 лет — 26 400 рублей;
  • 65 и 70 лет — 31 680 рублей.

С 1 января 2021 года и по 31 декабря 2021 года:

  • 50 лет — 21 902 рубля;
  • 55 и 60 лет — 27 377 рублей;
  • 65 и 70 лет — 32 853 рубля.

С 1 января 2022 года и по 31 декабря 2022 года:

  • 50 лет — 22 954 рубля;
  • 55 и 60 лет — 28 692 рубля;
  • 65 и 70 лет — 34 430 рублей.

С 1 января 2023 года и по 31 декабря 2023 года:

  • 50 лет — 25 250 рублей;
  • 55 и 60 лет — 31 562 рубля;
  • 65 и 70 лет — 37 873 рубля.

С 1 января 2024 года и по 31 декабря 2024 года:

  • 50 лет — 26 513 рублей;
  • 55 и 60 лет — 33 141 рубль;
  • 65 и 70 лет — 39 767 рублей.

С 1 января 2025 года и по 31 декабря 2025 года:

  • 50 лет — 27 972 рубля;
  • 55 и 60 лет — 34 964 рубля;
  • 65 и 70 лет — 41 955 рублей.

В Московской области за 50-летнюю годовщину выплатят по 5 тысяч рублей, за 60 — 7 тысяч, и за 70 уже 9 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге горожанам за 50 лет совместной жизни выплачивают 50 тысяч рублей, за 60 лет — 60 тысяч, за 70 лет — 70 тысяч рублей. Похожие выплаты предлагает Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Где и сколько платят за долгий брак

Регион РФРазмер выплаты (руб.)
Москваот 29 000
Санкт-Петербургот 50 000
Московская областьот 5000
Ленинградская областьот 20 000
Мурманская областьот 10 000
Свердловская область5000
Владимирская область10 000
Пензенская область5000
Вологодская область10 000
Калужская областьот 4500
Архангельская областьот 10 000
Белгородская областьот 10 000
Тюменская областьот 20 000
Самарская область10 000
Челябинская областьот 50 000
Ханты-Мансийский автономный округот 50 000
Ямало-Ненецкий автономный округот 50 000
Удмуртия3 500
Татарстан25 000
Коми50 000
Северная Осетия — Алания (выплата после 25 лет брака)50 000
Хабаровский край25 000
Приморский крайот 57 500
Кировская область10 000
Нижегородская область10 000

Бесплатное обучение

Власти дают возможность бесплатно обучиться новой профессии некоторым категориям граждан.

Кто может воспользоваться:

  • женщины в декрете с детьми до трех лет;
  • пенсионеры, которые хотят вернуться на работу;
  • люди без работы, которым нужно сменить профессию;
  • люди старше 50 лет;
  • предпенсионеры;
  • инвалиды;
  • молодые люди до 35 лет;
  • матери с детьми до 7 лет;
  • военнослужащие — участники СВО и их семьи;
  • те, кого могут уволить с работы;
  • все, кто ищет работу через центр занятости.

Государство берет на себя расходы не только на само обучение, но и на оплату медкомиссии, если она нужна, и даже помощь с переездом, если вы учитесь в другом городе (возмещение стоимости проезда, проживания, суточных).

Выучиться таким образом можно на программиста, ландшафтного дизайнера, специалиста по работе с нейросетями, горничную и еще много кого. Всего в списке — более 360 профессий.

Перед стартом обучения нужно пройти профориентацию. Если она покажет, что выбранная профессия вам не подходит, на учебу могут не взять.

Есть условия: обучение проводят через центры занятости, поэтому придется регулярно там отмечаться, иначе в льготе откажут. После освоения новой профессии следующее обучение можно пройти не раньше чем через три года.

Социальный контракт

По социальному контракту можно получить финансовую помощь от государства, чтобы справиться с тяжелой жизненной ситуацией и выйти на стабильный доход.

Кто может воспользоваться: малоимущие. Доход должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Учитывается среднедушевой доход семьи: самого заявителя, его супруга и детей до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно).

В зависимости от целей можно получить от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Cоцконтракт можно заключить для:

  • поиска работы (четыре выплаты в размере прожиточного минимума: одна сразу после заключения контракта, остальные три — в течение трех месяцев после трудоустройства);
  • обучения (до 30 тысяч рублей);
  • развития личного подсобного хозяйства (до 200 тысяч рублей);
  • открытия бизнеса (до 350 тысяч рублей);
  • улучшения материального положения (деньги можно будет потратить на покупку определенных товаров: продуктов, лекарств, одежды и т. д.).

Срок социального контракта — до 12 месяцев. Но, если речь о бизнесе, его могут продлить.

Все это время придется отчитываться об исполнении контракта перед органами соцзащиты, а они будут решать, продолжать ли выделять средства.

Социальный контракт можно расторгнуть самому, но тогда придется возвращать деньги государству и воспользоваться такой мерой поддержки больше не получится.

Помощь с оплатой коммуналки

Государство возмещает часть расходов на ЖКУ некоторым категориям россиян, которые вовремя оплачивают коммуналку.

Кто может воспользоваться: льготники.

Категория получателяРазмер субсидии
Ветераны ВОВ и других боевых действий50%
Инвалиды50%
Пенсионеры50%
Многодетные семьиот 30%
Все остальные (если траты на ЖКУ превышают нормы)индивидуальный расчет

По общим правилам на коммунальные платежи должно уходить не больше 22% от семейного дохода. Но в каждом регионе своя цифра: например, в Москве — не больше 10%, в Санкт‑Петербурге — не больше 14%.

_Допустим, ваша семья тратит на коммуналку 30% от дохода, а в вашем регионе разрешенный максимум — 18%. Тогда государство вернет вам разницу: 30% − 18% = 12%.

Компенсируют затраты не на всю площадь квартиры, а только норму:

  • если живете один — до 33 кв. м;
  • если семья — по 18–22 кв. м на каждого.

Сумма компенсации зависит от многих вещей:

  • где вы живете (регион);
  • сколько человек в семье;
  • собственное или муниципальное у вас жилье;
  • время года (зимой плата за ЖКУ выше из‑за отопления).

Помощь положена не только собственникам жилья, но и нанимателям, если все оформлено официально.

Важные моменты:

  • компенсацию дают на шесть месяцев, потом надо оформлять заново;
  • понадобится электронная подпись.

Компенсация за ремонт жилья

Государство возмещает часть расходов на ремонт квартиры или дома.

Кто может воспользоваться: пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами, военные и их семьи.

Нужно получить заключение жилищной комиссии и написать заявление в орган соцзащиты.

Выплата может покрыть до 50% от общей стоимости работ, но в среднем дают 15 тысяч рублей.

Кроме того, можно оформить налоговый вычет за отделку новостройки, если вы купили ее без отделки.

Перерасчет за ЖКУ

Если вы уехали в отпуск или кто-то из членов семьи съехал в другое жилье, размер коммуналки могут пересчитать.

Кто может воспользоваться: все, но только при некоторых условиях:

  • если квартира пустует более пяти дней (это придется документально подтвердить — например, предоставить билеты из поездки);

  • услуги предоставляются некачественно или с перерывом (должны быть жалобы от жильцов и акты о нарушениях);

  • уменьшилось число проживающих (нужно предоставить информацию о снятии человека с регистрации).

Требовать перерасчета можно только за те услуги, на которые нет счетчика.

Размер компенсации будет зависеть от причины. Например, если подать перерасчет на отсутствие в квартире, его сделают из расчета одного дня стоимости услуги, умноженной на число дней отсутствия.

За перерасчетом нужно обращаться в управляющую компанию. Если там отказали, можно жаловаться в жилищную инспекцию по месту жительства.

Компенсация за отказ от набора соцуслуг

Федеральным льготникам, которые получают ежемесячную денежную выплату, полагается еще и набор социальных услуг (НСУ). Если отказаться от него, выплата вырастет.

Кто может воспользоваться:

  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
  • ветераны боевых действий на территории РФ;
  • члены семей погибших (умерших) участников ВОВ и ветеранов боевых действий;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
  • труженики тыла;
  • граждане, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»;
  • лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и Семипалатинском полигоне,
  • дети и взрослые люди с инвалидностью.

Размер НСУ фиксированный.

1 825,25 рубля

стоит пакет социальных услуг в 2025 году

Можно отказаться от всего набора услуг или только от каких-то конкретных.

Что входит в НСУ

Наименование расходовСумма (руб.)
Медицинские изделия и лекарства1405,85
Санаторно‑курортное лечение217,48
Бесплатный проезд201,92

Пособие на погребение

Государство готово частично компенсировать расходы на организацию похорон.

Кто может воспользоваться: любой, кто оплачивал похороны, независимо от родства.

С 2026 года больше не надо идти за компенсацией к работодателю умершего. Получателю нужно обратиться в Соцфонд (напрямую или, например, через «Госуслуги»).

9165 рублей

составит пособие на погребение в 2026 году

Оно может быть выше за счет региональных надбавок и статуса умершего.

Например, в Москве к сумме пособия на погребение добавляют более 15 000 рублей, если умерший был неработающим пенсионером или несовершеннолетним.

Вместо денег можно выбрать гарантированный перечень услуг по погребению:

  • заключение патологоанатома о причинах смерти;
  • справка о смерти;
  • пребывание тела в морге до семи дней или до 14 дней по заявлению;
  • место на кладбище;
  • гроб и надгробный знак;
  • доставка тела до места захоронения или кремации;
  • подготовка документов.

Страховка за несчастный случай

Если человек получил травму на работе или заболел из-за вредных условий труда, он может рассчитывать на денежную выплату или компенсацию расходов на лечение.

Кто может воспользоваться: все, кто работает официально.

Работодатели обязаны страховать работников от рисков, связанных с их профессиональной деятельностью, и платить взносы в Соцфонд.

Несчастным случаем признаются травмы, которые работник получил во время выполнения рабочих обязанностей.

В страховке откажут, если работник:

  • был пьян;
  • нарушил технику безопасности;
  • находился на рабочем месте вне рабочего времени либо не выполнял трудовые обязанности.

Заключение о профессиональном заболевании у человека должен дать врач. Работодатель организует комиссию для расследования обстоятельств профессионального заболевания и установления его причин. Работник может рассчитывать на:

  • единовременную выплату (при профессиональном заболевании или тяжелом несчастном случае);
  • ежемесячные выплаты, если он временно или полностью утратил трудоспособность;
127 218 рублей

составит максимальная ежемесячная страховая выплата в 2026 году

  • компенсацию медицинских расходов на оплату лечения, реабилитации и других медицинских услуг;
  • компенсацию утраты заработка.

Сертификат на жилье

Государственный жилищный сертификат — это именная и безвозмездная субсидия на покупку или строительство жилья.

Кто может воспользоваться: определенные категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Кому полагается жилищный сертификат

Федеральный жилищный сертификат могут получить:

  • военнослужащие и их вдовы;
  • сотрудники правоохранительных органов (МВД, ФСБ, МЧС), увольняемые или уволенные со службы;
  • выезжающие (или выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
  • переселенцы из закрытых военных городков, поселков уголовно‑исполнительной системы, комплекса Байконур;
  • ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории;
  • молодые ученые с определенным стажем и ученой степенью;
  • вынужденные переселенцы;
  • дети‑сироты.

Региональные жилищные сертификаты чаще всего выдают:

  • детям‑сиротам;
  • переселенцам из аварийного жилья;
  • многодетным семьям;
  • молодым семьям;
  • бюджетникам;
  • малоимущим, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий;
  • отдельным категориям граждан, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций на территории региона;
  • специалистам, привлеченным для работы в конкретных отраслях или удаленных территориях внутри региона.

Чтобы получить государственную помощь на улучшение жилья, нужно официально подтвердить, что вы в ней нуждаетесь. Это возможно в двух случаях:

  • ваша квартира или дом слишком маленькие (меньше нормы, которая установлена в вашем регионе);
  • жилье небезопасно для проживания.

У сертификата на жилье есть срок действия — 7 месяцев с даты выдачи. За это время надо успеть решить квартирный вопрос.

Если вы уже начали оформлять сделку, но срок сертификата подходит к концу, можно попросить продление — добавят еще два месяца. Если срок истек, а вы ничего не успели сделать, придется начинать весь процесс заново.

Сколько денег дадут, зависит от многих вещей:

  • в каком регионе вы живете;
  • сколько зарабатывает ваша семья;
  • какой площади жилье сейчас;
  • сколько человек в семье и какого они возраста

и ряда других.

Еще один важный момент: чем дольше вы ждете в очереди на помощь, тем больше может быть выплата:

  • через 1 год в очереди: +5% к сумме;
  • через 5 лет: +40%;
  • через 6 лет: +51%;
  • через 10 лет и больше: +70%.
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