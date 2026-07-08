Дороже всего отдыхать не в Сочи и не в Петербурге, а в Петропавловске-Камчатском, Нижнем Новгороде и Пскове, где день доходит до 10–11 тысяч рублей.

Получается, тихий Псков с крепостью обходится дороже, чем Сочи с морем.

А самый доступный отдых ждет за Уралом: в Барнауле, Кемерове, Астрахани и Сургуте в день хватает 6 тысяч.