7900 ₽ — столько стоит один день отпуска в России этим летомЦифра дня
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Дороже всего отдыхать не в Сочи и не в Петербурге, а в Петропавловске-Камчатском, Нижнем Новгороде и Пскове, где день доходит до 10–11 тысяч рублей.
Получается, тихий Псков с крепостью обходится дороже, чем Сочи с морем.
А самый доступный отдых ждет за Уралом: в Барнауле, Кемерове, Астрахани и Сургуте в день хватает 6 тысяч.
Особенно заметна разница на жилье — ночь в сургутском отеле стоит 3950 рублей, вдвое дешевле камчатской (8551 рубль).
Сильнее всего кошелек худеет на еде. Один обед в Москве за 1322 рубля обходится примерно как два в Чебоксарах, где прием пищи стоит 677 рублей.
Т.е. среднем по стране 7 дней (6 ночей) с жильем и едой обойдутся примерно в 47,4 тысячи рублей на человека, но по краям диапазона все иначе: в Барнауле — 33,8 тысячи, а на Камчатке — 64,6 тысяч рублей. Двойная разница за одни и те же 7 дней, и это еще до билетов и сопутствующих трат.
Данные: 2ГИС и «Отелло», лето 2026 года (1 июня — 31 августа), 50 направлений из топ-100 по бронированиям.