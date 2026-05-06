Бетон переоценен? Правда ли новостройки в 2026 году подешевеют на 30%Опросили 8 экспертов, чтобы проверить хайповый прогноз
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Вы проголосовали — мы написали. Этот текст посвящен теме, которую наши читатели выбрали по результатам опроса.
Почему вообще цены на новостройки должны упасть
Новостройки переоценены, а спрос на них падает. Так аргументировал свой прогноз Константин Апрелев из гильдии риэлторов. Он обратил внимание на то, что квартиры на стадии котлована стоят на 20–30% дороже аналогичного готового жилья.
По его словам, застройщики уже дают скидки, но рынок это не оживляет. Покупатели не берут квартиры, потому что ипотека все еще дорогая, а по госпрограмме с 1 февраля действует ограничение «одна семейная ипотека — одна семья». Это сразу сократило число потенциальных заемщиков.
По прогнозу Апрелева, к лету цены на новостройки упадут на 15%, к концу года — на 30%.
Предпосылки к этому есть: с февраля в большинстве крупных городов рост цен на новостройки либо остановился, либо сменился снижением.
В Хабаровске (–3,4%), Краснодаре (–3,3%), Ростове-на-Дону и Челябинске (–3%).
При этом в Москве средняя цена квадрата увеличилась сразу на 6%.
Что удерживает цены — и почему это работает не везде
Есть как минимум три причины, которые не дают застройщикам скинуть цены, даже если хочется.
-
Себестоимость строительства растет. Дорожает все — стройматериалы, техника, рабочая сила, административные расходы, логистика.
-
Проектное финансирование не дает маневра. Девелоперы строят на кредитные деньги банков. При высокой ключевой ставке это финансирование дорогое. Резать цены в такой ситуации — значит строить себе в минус.
-
Предложение сокращается. Застройщики замедляют вывод новых проектов на рынок — так они реагируют на слабый спрос. Меньше нового предложения — меньше давления на цены.
Но все это работает не везде одинаково.
В проектах на востребованных территориях эти механизмы уверенно поддерживают цену. А в других система дает сбои: застройщики вынуждены непублично давать скидки. И это фактически и есть снижение — просто замаскированное.
Формально прайс может выглядеть стабильным, но реальная экономика сделки часто уже другая: где-то покупателю дают скидку, где-то — рассрочку, где-то — низкий ежемесячный платеж ценой более высокой базы. То есть рынок не падает свободно — его пока аккуратно удерживают.
Но пока маркетинговые акции не меняют общую картину рынка: они внедряются точечно на определенный пул квартир и временно, подчеркивает директор департамента продаж компании Ortiga Development Константин Самеди.
Где цены устоят, а где просядут — карта рынка по регионам и сегментам
Все зависит от того, сколько жилья на рынке и насколько устойчив местный спрос.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург
Здесь квартиры раскупают быстро — деньги у людей есть, а свободного жилья не хватает. Поэтому цены здесь держатся увереннее, чем в других регионах, говорит генеральный директор «Ташир эстейт» Максим Самсонов. До заметного снижения еще далеко.
Дефицит предложения фиксируется также в Нижегородской области, добавляет Самеди.
Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень
Здесь девелоперы последние годы очень активно строили, и теперь там назревает переизбыток предложения, а значит, цены будут под сильным давлением, считает гендиректор «IDEM-консалтинг» Екатерина Гресс. Особенно выделяется Тюмень — там вводят много жилья на душу населения.
По данным ЕИСЖС, зимой наибольшая доля непроданных квартир зафиксирована в Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской, Ленинградской и Воронежской областях, а также в Башкортостане, приводит данные Константин Самеди.
Значительная часть проектов была запланирована ещё в 2018–2020 годах и как раз сейчас вышла на стадию ввода. На рынок одновременно вышел большой объем готового предложения — и покупатели заняли выжидательную позицию, ожидая более выгодных условий, заметил Максим Самсонов.
По сегментам
Массовый сегмент под наибольшим давлением: покупатель здесь максимально чувствителен к ипотечным ставкам и размеру ежемесячного платежа. При высоких ставках спрос быстро уходит в режим ожидания, говорят эксперты.
Бизнес-класс покажет заметный рост в городах с устойчивым платежеспособным спросом. Премиум продолжит трансформироваться: уходить от просто дорогого жилья в сторону клубного, сервисного и инвестиционно упакованного продукта, прогнозирует представитель девелопера AVA Елена Карагезова.
Прогнозы экспертов в цифрах
Многое зависит от конкретного города и сегмента, но, если обобщить, эксперты не ждут ни падения, ни роста рынка. Скорее стагнации.
|Эксперт
|Прогноз
|Комментарий
|Николай Хлащев, брокер
|плюс 4–7 %
|В среднем по стране. Где‑то стагнация, где‑то выше среднего, в слабых локациях — небольшая просадка
|София Любимова, «Любимое»
|падение до 10%
|В среднем по стране. На витрине будет выглядеть как стабильность — снижение уйдет в скидки
|Максим Самсонов, «Ташир Эстейт»
|плюс 4–7 %
|В Москве и МО С учетом инфляции — фактически стабилизация или минус в реальном выражении
|Елена Карагезова, AVA
|плюс 8–10 %
|В среднем по России. В курортных городах — более +10 %
|Екатерина Гресс «IDEM-консалтинг»
|от минус 15 % до плюс 10 %
|Зависит от локации. Самый широкий диапазон из высокой неопределенности
Наиболее вероятный дальнейший сценарий развития — это стабилизация цен, существенного падения ожидать не стоит, попросту не позволит себестоимость создания продукта.
Большинство прогнозов учитывают три развилки, от которых зависит итог.
-
Ключевая ставка. Если ЦБ будет снижать ее быстрее, чем ожидается, рынок получит дополнительный импульс. Льготные программы могут расшириться, рыночная ипотека станет доступнее.
-
Реальные доходы. Без их роста рынок будет снижаться даже при стабильных номинальных ценах, предупреждает Самсонов. Люди просто не потянут текущие цены.
-
Динамика предложения. В первом квартале 2026 года девелоперы резко активизировались и вывели 10,7 млн кв. м жилья — в 1,4 раза больше, чем за тот же период 2025-го, приводит данные Карагезова. Если это жилье не найдет покупателя, давление на цены усилится.
Так что делать: покупать сейчас или ждать падения цен
Если вы сейчас думаете о покупке квартиры, вот практический итог из всего сказанного выше.
-
Не ждите обвала. Сценарий падения на 30% не подкреплен экономикой: застройщики не могут позволить себе такое снижение при нынешней себестоимости и проектном финансировании. Те, кто ждёт «дна», рискуют ждать долго.
-
Но и не торопитесь на эмоциях. Рынок сейчас работает в вашу пользу — в хорошем смысле. Застройщики готовы торговаться, давать скидки и предлагать выгодные рассрочки. Это момент, когда торг уместен.
-
Смотрите на реальную цену сделки, а не на витринный прайс. Спрашивайте про скидки, субсидированные ставки, условия рассрочки. Разница между ценой на сайте и реальной ценой покупки сейчас может быть существенной.
-
Следите за ключевой ставкой. Когда ЦБ начнет ее снижать активнее, рыночная ипотека подешевеет — и спрос оживет. Это может поддержать цены.
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям.
Редакция не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.