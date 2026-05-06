Но пока маркетинговые акции не меняют общую картину рынка: они внедряются точечно на определенный пул квартир и временно, подчеркивает директор департамента продаж компании Ortiga Development Константин Самеди.

Где цены устоят, а где просядут — карта рынка по регионам и сегментам

Все зависит от того, сколько жилья на рынке и насколько устойчив местный спрос.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург

Здесь квартиры раскупают быстро — деньги у людей есть, а свободного жилья не хватает. Поэтому цены здесь держатся увереннее, чем в других регионах, говорит генеральный директор «Ташир эстейт» Максим Самсонов. До заметного снижения еще далеко.

Дефицит предложения фиксируется также в Нижегородской области, добавляет Самеди.

Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень

Здесь девелоперы последние годы очень активно строили, и теперь там назревает переизбыток предложения, а значит, цены будут под сильным давлением, считает гендиректор «IDEM-консалтинг» Екатерина Гресс. Особенно выделяется Тюмень — там вводят много жилья на душу населения.

По данным ЕИСЖС, зимой наибольшая доля непроданных квартир зафиксирована в Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской, Ленинградской и Воронежской областях, а также в Башкортостане, приводит данные Константин Самеди.