06 мая 2026, 14:00

Бетон переоценен? Правда ли новостройки в 2026 году подешевеют на 30%

Опросили 8 экспертов, чтобы проверить хайповый прогноз
До конца года цены на квартиры в строящихся домах рухнут почти на треть, заявил основатель Российской гильдии риэлторов. Прогноз обнадеживает покупателей, но на рынке недвижимости его мало кто разделяет. Поговорили почти с десятком экспертов и получили взвешенную картину — что будет с ценами на жилье и что делать тем, кто ждет подходящего момента для покупки.
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Вы проголосовали — мы написали. Этот текст посвящен теме, которую наши читатели выбрали по результатам опроса.

Почему вообще цены на новостройки должны упасть

Новостройки переоценены, а спрос на них падает. Так аргументировал свой прогноз Константин Апрелев из гильдии риэлторов. Он обратил внимание на то, что квартиры на стадии котлована стоят на 20–30% дороже аналогичного готового жилья.

По его словам, застройщики уже дают скидки, но рынок это не оживляет. Покупатели не берут квартиры, потому что ипотека все еще дорогая, а по госпрограмме с 1 февраля действует ограничение «одна семейная ипотека — одна семья». Это сразу сократило число потенциальных заемщиков.

По прогнозу Апрелева, к лету цены на новостройки упадут на 15%, к концу года — на 30%.

Предпосылки к этому есть: с февраля в большинстве крупных городов рост цен на новостройки либо остановился, либо сменился снижением.

Где новостройки подешевели в апреле

В Хабаровске (–3,4%), Краснодаре (–3,3%), Ростове-на-Дону и Челябинске (–3%).

При этом в Москве средняя цена квадрата увеличилась сразу на 6%.

Что удерживает цены — и почему это работает не везде

Есть как минимум три причины, которые не дают застройщикам скинуть цены, даже если хочется.

  • Себестоимость строительства растет. Дорожает все — стройматериалы, техника, рабочая сила, административные расходы, логистика.

  • Проектное финансирование не дает маневра. Девелоперы строят на кредитные деньги банков. При высокой ключевой ставке это финансирование дорогое. Резать цены в такой ситуации — значит строить себе в минус.

  • Предложение сокращается. Застройщики замедляют вывод новых проектов на рынок — так они реагируют на слабый спрос. Меньше нового предложения — меньше давления на цены.

Но все это работает не везде одинаково.

В проектах на востребованных территориях эти механизмы уверенно поддерживают цену. А в других система дает сбои: застройщики вынуждены непублично давать скидки. И это фактически и есть снижение — просто замаскированное.

Формально прайс может выглядеть стабильным, но реальная экономика сделки часто уже другая: где-то покупателю дают скидку, где-то — рассрочку, где-то — низкий ежемесячный платеж ценой более высокой базы. То есть рынок не падает свободно — его пока аккуратно удерживают.

София Любимова
основатель агентства недвижимости «Любимое»

Но пока маркетинговые акции не меняют общую картину рынка: они внедряются точечно на определенный пул квартир и временно, подчеркивает директор департамента продаж компании Ortiga Development Константин Самеди.

Где цены устоят, а где просядут — карта рынка по регионам и сегментам

Все зависит от того, сколько жилья на рынке и насколько устойчив местный спрос.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург

Здесь квартиры раскупают быстро — деньги у людей есть, а свободного жилья не хватает. Поэтому цены здесь держатся увереннее, чем в других регионах, говорит генеральный директор «Ташир эстейт» Максим Самсонов. До заметного снижения еще далеко.

Дефицит предложения фиксируется также в Нижегородской области, добавляет Самеди.

Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тюмень

Здесь девелоперы последние годы очень активно строили, и теперь там назревает переизбыток предложения, а значит, цены будут под сильным давлением, считает гендиректор «IDEM-консалтинг» Екатерина Гресс. Особенно выделяется Тюмень — там вводят много жилья на душу населения.

По данным ЕИСЖС, зимой наибольшая доля непроданных квартир зафиксирована в Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской, Ленинградской и Воронежской областях, а также в Башкортостане, приводит данные Константин Самеди.

Значительная часть проектов была запланирована ещё в 2018–2020 годах и как раз сейчас вышла на стадию ввода. На рынок одновременно вышел большой объем готового предложения — и покупатели заняли выжидательную позицию, ожидая более выгодных условий, заметил Максим Самсонов.

По сегментам

Массовый сегмент под наибольшим давлением: покупатель здесь максимально чувствителен к ипотечным ставкам и размеру ежемесячного платежа. При высоких ставках спрос быстро уходит в режим ожидания, говорят эксперты.

Бизнес-класс покажет заметный рост в городах с устойчивым платежеспособным спросом. Премиум продолжит трансформироваться: уходить от просто дорогого жилья в сторону клубного, сервисного и инвестиционно упакованного продукта, прогнозирует представитель девелопера AVA Елена Карагезова.

Прогнозы экспертов в цифрах

Многое зависит от конкретного города и сегмента, но, если обобщить, эксперты не ждут ни падения, ни роста рынка. Скорее стагнации.

ЭкспертПрогнозКомментарий
Николай Хлащев, брокерплюс 4–7 %В среднем по стране. Где‑то стагнация, где‑то выше среднего, в слабых локациях — небольшая просадка
София Любимова, «Любимое»падение до 10%В среднем по стране. На витрине будет выглядеть как стабильность — снижение уйдет в скидки
Максим Самсонов, «Ташир Эстейт»плюс 4–7 %В Москве и МО С учетом инфляции — фактически стабилизация или минус в реальном выражении
Елена Карагезова, AVAплюс 8–10 %В среднем по России. В курортных городах — более +10 %
Екатерина Гресс «IDEM-консалтинг»от минус 15 %  до плюс 10 %Зависит от локации. Самый широкий диапазон из высокой неопределенности

Наиболее вероятный дальнейший сценарий развития — это стабилизация цен, существенного падения ожидать не стоит, попросту не позволит себестоимость создания продукта.

Светлана Воеводина
вице-президент компании «Девелопмент-Юг»

Большинство прогнозов учитывают три развилки, от которых зависит итог.

  • Ключевая ставка. Если ЦБ будет снижать ее быстрее, чем ожидается, рынок получит дополнительный импульс. Льготные программы могут расшириться, рыночная ипотека станет доступнее.

  • Реальные доходы. Без их роста рынок будет снижаться даже при стабильных номинальных ценах, предупреждает Самсонов. Люди просто не потянут текущие цены.

  • Динамика предложения. В первом квартале 2026 года девелоперы резко активизировались и вывели 10,7 млн кв. м жилья — в 1,4 раза больше, чем за тот же период 2025-го, приводит данные Карагезова. Если это жилье не найдет покупателя, давление на цены усилится.

Так что делать: покупать сейчас или ждать падения цен

Если вы сейчас думаете о покупке квартиры, вот практический итог из всего сказанного выше.

  • Не ждите обвала. Сценарий падения на 30% не подкреплен экономикой: застройщики не могут позволить себе такое снижение при нынешней себестоимости и проектном финансировании. Те, кто ждёт «дна», рискуют ждать долго.

  • Но и не торопитесь на эмоциях. Рынок сейчас работает в вашу пользу — в хорошем смысле. Застройщики готовы торговаться, давать скидки и предлагать выгодные рассрочки. Это момент, когда торг уместен.

  • Смотрите на реальную цену сделки, а не на витринный прайс. Спрашивайте про скидки, субсидированные ставки, условия рассрочки. Разница между ценой на сайте и реальной ценой покупки сейчас может быть существенной.

  • Следите за ключевой ставкой. Когда ЦБ начнет ее снижать активнее, рыночная ипотека подешевеет — и спрос оживет. Это может поддержать цены.

