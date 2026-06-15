Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят

1. Чтобы быть богатым, нужно им родиться

Нет смысла отрицать, что некоторые стали богачами, потому что родились в очень богатых семьях либо удачно вышли замуж. Считается, что 60% капитала современные миллиардеры получили по наследству.

Но ведь богатство нужно еще не растерять и даже приумножить. И это получается далеко не у всех.

Скажем, Дональд Трамп расширил строительную империю своего отца, успешно вошел в другие бизнесы и преуспел. А вот Патриция Клюге, унаследовавшая от мужа миллиарды, потеряла свое состояние на инвестициях в виноградник и винодельню. Теперь ее виноградник принадлежит Трампу.

Успешные люди используют свое преимущество в виде наследства, но не полагаются только на него. Многое зависит от склада ума и характера, знаний, навыков. И предприимчивости, которую едва ли можно «унаследовать».