Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
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1. Чтобы быть богатым, нужно им родиться
Нет смысла отрицать, что некоторые стали богачами, потому что родились в очень богатых семьях либо удачно вышли замуж. Считается, что 60% капитала современные миллиардеры получили по наследству.
Но ведь богатство нужно еще не растерять и даже приумножить. И это получается далеко не у всех.
Скажем, Дональд Трамп расширил строительную империю своего отца, успешно вошел в другие бизнесы и преуспел. А вот Патриция Клюге, унаследовавшая от мужа миллиарды, потеряла свое состояние на инвестициях в виноградник и винодельню. Теперь ее виноградник принадлежит Трампу.
Успешные люди используют свое преимущество в виде наследства, но не полагаются только на него. Многое зависит от склада ума и характера, знаний, навыков. И предприимчивости, которую едва ли можно «унаследовать».
Инвестор Уоррен Баффетт, сколотивший состояние более чем в $150 млрд, сам считает удачу основой успеха. Да, он родился в семье бизнесмена и будущего политика. Уже в 11 лет Баффет инвестировал в фондовый рынок, в 13 лет заполнял налоговые декларации, а к 16 годам заработал $53 000 — это $863 370, или 73,7 млн рублей в переводе на современные деньги.
К тому же многие династии богачей начинались с какого-нибудь простого трудяги, который решил однажды открыть свое дело. Почему вы заранее думаете, что у вас не получится так же?
2. О деньгах говорить неприлично
Обсуждать деньги во многих культурах не принято. Из-за этого сложно говорить о деньгах даже на работе, хотя мало кто работает просто за спасибо.
Согласитесь, не каждый может вот так подойти к начальнику и попросить прибавку к зарплате. Порой трудно договориться даже о семейном бюджете с супругом.
Неумение говорить о деньгах лишает вас возможностей. Вы не узнаете, что могли бы зарабатывать больше. Не сможете получить полезный совет от друзей, не сможете наладить семейный бюджет, вовремя узнать о финансовых трудностях у близких.
Как говорить о деньгах?
Конечно, не стоит спрашивать о зарплате у первого встречного. Но с близкими людьми говорить о деньгах важно. Главное — делать это честно и без осуждения. Вы можете поделиться своим опытом, обсудить инвестиции, выгодность вкладов и т. п. Узнать, как другие справляются с долгами или копят, находит дополнительные источники заработка.
3. Инвестировать можно только по-крупному
Не обязательно инвестировать миллионы, чтобы получать дополнительный доход. Суммы важны, но главное — время и дисциплина.
У некоторых россиян инвестиции ассоциируются с казино и чем-то вроде МММ Сергея Мавроди. Проще говоря, с обманом. Но этот страх часто от незнания. Разумные инвестиции предполагают не азарт, а расчет. Хотя фактор удачи полностью отменить нереально.
Начать можно с небольших инвестиций. 100 000 рублей — уже достаточно для старта. Сложный процент работает и с малыми суммами, если вы умеете ждать.
Сложный процент — это когда проценты начисляются не только на сумму вклада, но и на ранее полученные проценты (важно не снимать и не обналичивать полученный доход). То есть ваш капитал «растет сам на себя».
Допустим, у вас есть 160 000 рублей, которые вы инвестировали под 5% годовых. Каждый год вы добавляете по 60 000 рублей (по 5000 ₽ в месяц). За 15 лет вы вложите 1 000 000 рублей.
Вы могли уже подумать: да ну эти инвестиции и сложные проценты. Легче хранить деньги под матрасом — так они точно хотя бы не пропадут. Но это иллюзия.
Инфляция съедает сбережения, они могут обесцениться со временем, если будут просто храниться дома.
Это не значит, что все сбережения нужно непременно куда-то вложить — хотя бы какую-то сумму хранить в сейфе тоже не помешает. Но не годами.
4. Лучшая инвестиция — недвижимость
В 2023 году почти треть опрошенных россиян назвала покупку недвижимости лучшей инвестицией. Кажется, что это действительно так. Недвижимость только дорожает, ее можно сдавать и получать пассивный доход.
Но недвижимость — не гарантия прибыли. Доходность не всегда высока, и рисков хватает: цены могут упасть, после чего продать квартиру или хотя бы выгодно сдать ее в аренду будет сложно. А содержание требует расходов.
В Москве недвижимость сильно росла в цене с 2018 года. Но на длинной дистанции инвестиции в ценные бумаги были бы выгоднее. Каждые 100 рублей, вложенные в 2004 году в российские акции, превратились бы к 2023 году в 861 рубль. А те же 100 рублей, вложенные в московскую недвижимость, — только в 536 рублей.
А еще в сфере недвижимости традиционно много мошенников. Легко купить проблемный объект по низкой цене. Без знаний можно потерять и деньги, и квартиру. Недвижимость требует опыта и тщательной проверки. Это не такой простой актив, как кажется.
5. Нужен диплом, чтобы хорошо зарабатывать или работать по специальности
Это заблуждение — одно из самых закоренелых. Дескать, без высшего образования путь к хорошим деньгам закрыт. Особенно если работаешь не по специальности.
Иметь хорошее образование — важно. Тем более в сферах, где без диплома никуда: юристу, врачу, инженеру он необходим, иначе не возьмут на работу. Но открыть строительную компанию можно и без диплома архитектора. Знания помогут — но гораздо важнее хватка, умение считать и нанимать тех, кто разбирается в чертежах.
У Фреда Трампа, отца нынешнего президента США Дональда Трампа, не было специального инженерного образования. Но он с юных лет трудился разнорабочим на стройках и даже сам построил гараж для соседа. Он изучал по вечерам плотницкое дело и учился читать чертежи. Впоследствии он стал одним из главных застройщиков США. Сын Фреда успешно продолжил его дело, хотя строительству вообще не учился.
Во многих прибыльных сферах смотрят не на цвет диплома, а на реальные навыки. Можете принести в IT-компанию хоть десять дипломов, но проверять будут не их, а ваши навыки программирования.
Конечно, это исключения. Большинство успешных людей все же учатся. Но эти примеры показывают: диплом — не единственный путь к успеху. Важнее деловая хватка, амбиции, умение учиться не только в университетских стенах и применять знания на практике.
7. Любой долг — это плохо, это кабала
Поговорите о необходимости кредитов со своими знакомыми или близкими. В лучшем случае вам дадут нейтральный ответ. Но для большинства эта тема, скорее всего, будет несколько неприятной. Вам обязательно скажут, что с кредитами лучше не связываться. Спорить не с чем: долги не делают никого счастливее. Но долг долгу рознь. Все зависит от цели, условий и подхода.
Есть «плохие» долги — спонтанные кредиты на вещи, которые быстро теряют ценность. Например, микрозаем на новый афон «как у всех». А есть «хорошие» долги — инвестиции в будущее: ипотека на жилье, образовательные кредиты, бизнес-займы. Они помогают вам заработать больше или купить ценный актив.
Хороший долг vs плохой долг
|Хороший долг 🟩
|Плохой долг 🟥
|🏠 Ипотека — покупка жилья, которое со временем дорожает
|📱 Потребительский кредит на гаджеты — техника быстро теряет ценность
|🎓 Кредит на образование — инвестиция в навыки, повышающие доход
|💳 Кредитная карта — высокие проценты за ежедневные траты
|📈 Кредит на бизнес — если проект окупится, принесет прибыль
|🚗 Автокредит — машина дешевеет, а долг остается
Страх перед любыми долгами мешает использовать их с умом. Можно упустить выгодную ипотеку, пока цены на жилье растут. Или не взять кредит на обучение, которое окупилось бы сторицей.
Ключевое — не сам факт займа, а ваша способность его обслуживать и стратегически оценивать.
8. Акции и скидки — это всегда экономия
Если вы любите распродажи, ходите в «магазины низких цен» и серьезно закупаетесь в «черную пятницу» — это не значит, что вы экономите. Скорее всего, наоборот.
Например, на ежегодной распродаже около половины всех скидок оказались фейковыми. Сначала компании искусственно завышали цену, а потом делали на эту завышенную цену «скидку».
В то же время статистика показывает: многие планируют серьезные приобретения именно под распродажи. Средний чек у продавцов растет, что означает, что при всех скидках покупатели тратят больше обычного.
Экономия — это не когда вы купили много ненужных вещей со скидкой. А когда вообще не купили их.
Погоня за скидками мешает по-настоящему управлять деньгами. Вместо того чтобы планировать бюджет и копить на цели, мы импульсивно тратим.
Чтобы скидки не вытаскивали деньги из кошелька:
- Задавайте себе вопрос: «Мне это действительно нужно — или просто заманили?»
- Сравнивайте цены заранее, а не в пылу распродажи.
- Не ведитесь на огромные «–80%». Чаще всего это скидка от изначально завышенной цены.
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