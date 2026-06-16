Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 годаПрогнозы
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Что изменится в семейной ипотеке с 1 июля — планы властей
Минфин и Минстрой РФ должны до 1 июля подготовить предложения по изменению семейной ипотеки — об этом правительство сообщало в конце марта. Власти хотят, чтобы льготной программой пользовались именно те, кому она больше всех нужна. Также реформа должна сэкономить бюджетные деньги.
Ставка: до 6% годовых (для всех, независимо от количества детей).
Первоначальный взнос: от 20%.
Максимальная сумма кредита: 12 млн рублей для Москвы, СПб, Московской и Ленинградской областей; 6 млн рублей для остальных регионов.
С 1 февраля 2026 года действует правило: одна семья — одна льготная ипотека (супруги становятся созаемщиками по одному договору).
Кабмин планирует привязать процент по кредиту к числу детей в семье. По словам депутата Госдумы Анатолия Аксакова, дискуссии по этому вопросу затянулись, но консенсус близок.
Правительство также планирует увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке — об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Лимит по кредиту в регионах предлагают поднять с 6 до 8 млн рублей. Хуснуллин объяснил, что в крупных городах уложиться в прежний лимит при покупке просторного жилья для семьи с детьми уже не получается.
Окончательное решение власти примут после завершения социологического опроса, который кабмин запустил совместно с администрацией президента.
Дифференцированная ставка: сколько придется платить за одного, двоих и троих детей
Чем больше детей рождается в семье, тем ниже процент по кредиту — в этом вся суть дифференцированной ставки. В рамках обсуждаемой реформы предлагают следующие параметры:
Один ребенок — ставка может вырасти до 10–12% (сейчас 6%).
Двое детей — ставку планируют сохранить на уровне 6%.
Три ребенка и более — ставка может снизиться до 4%.
Условия изменятся только для новых договоров, а по уже подписанным ставка останется прежней.
Для семей с одним ребенком новые условия семейной ипотеки с 1 июля 2026 года могут стать неподъемными. Кандидат экономических наук Василий Кутьин подсчитал, что при кредите в 6 млн рублей на 25 лет разница в платеже между ставками 6% и 10% достигнет примерно 15 865 рублей в месяц.
Переплата для семьи с одним ребенком за весь срок превысит переплату многодетной семьи **более чем 1,85 раза. **.
По оценке Кутьина, если ставку поднимут, около 2,8 млн семей с одним ребенком до 7 лет могут лишиться доступа к дешевым кредитам.
всех сделок по семейной ипотеке пришлось на заемщиков с одним ребенком в 2025-м
Как изменятся требования банков
Любое повышение ставки по ипотеке автоматически поднимет планку по доходам для заемщиков. Эксперт Исмаилов предупреждает, что, если ставку для семей с одним ребенком поднимут до 10%, ежемесячный платеж за кредит в 6 млн рублей превысит 50 тыс. рублей.
Для одобрения такого займа семье потребуется официальный доход от 100 до 120 тыс. рублей.
По словам руководителя отдела ипотеки Level Group Юлиана Овечкина, заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и первоначальным взносом менее 20% получить кредит будет практически невозможно.
Стоит ли поспешить и взять семейную ипотеку до 1 июля
Поспешить с оформлением семейной ипотеки до 1 июля стоит семьям с одним ребенком. Именно для них условия могут ухудшиться сильнее всего — ставка рискует вырасти до 10–12%.
Но важно учесть, что официально решение о дифференцированной ставке еще не приняли.
Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин ожидает заметного роста числа заявок и сделок до конца месяца.
По его мнению, для многих семей с одним ребенком это последняя возможность успеть оформить кредит по старым правилам.
При этом «Дом.РФ» допустил, что объем выдачи ипотеки по льготным программам после реформы может упасть на 30–35%.
«Но надеюсь, что до этого не дойдет»,— сказал он руководитель аналитического центра компании Михаил Гольдберг.
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