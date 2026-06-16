Кабмин планирует привязать процент по кредиту к числу детей в семье . По словам депутата Госдумы Анатолия Аксакова, дискуссии по этому вопросу затянулись, но консенсус близок.

Правительство также планирует увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке — об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Лимит по кредиту в регионах предлагают поднять с 6 до 8 млн рублей. Хуснуллин объяснил, что в крупных городах уложиться в прежний лимит при покупке просторного жилья для семьи с детьми уже не получается.

Окончательное решение власти примут после завершения социологического опроса, который кабмин запустил совместно с администрацией президента.