Как переехать за счет бюджета

С 2015 года действует федеральная программа повышения трудовой мобильности. В ней могут участвовать организации из 26 регионов. География обширная: от Тамбова и Калуги до Чукотки и Сахалина.

Все регионы — участники программы трудовой мобильности

Амурская область,

Архангельская область,

Еврейская автономная область,

Забайкальский край,

Иркутская область,

Калужская область,

Камчатский край,

Кировская область,

Костромская область,

Красноярский край,

Курганская область,

Ленинградская область,

Магаданская область,

Нижегородская область,

Пермский край,

Приморский край,

Псковская область,

Республика Бурятия,

Республика Карелия,

Республика Коми,

Республика Саха (Якутия),

Сахалинская область,

Тамбовская область,

Ульяновская область,

Хабаровский край,

Чукотский автономный округ.

Сюда предлагают переехать тем, кто зарегистрирован в оставшихся регионах, то есть не включенных в программу. А государство профинансирует релокацию.

Однако субсидию получит не сам работник на карту, а работодатель. Государство компенсирует компании расходы, а она, в свою очередь, потратит эти деньги на ваш переезд, аренду жилья или обучение.