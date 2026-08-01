Как переехать в другой регион по программе трудовой мобильности и какую субсидию за это можно получить
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Как переехать за счет бюджета
С 2015 года действует федеральная программа повышения трудовой мобильности. В ней могут участвовать организации из 26 регионов. География обширная: от Тамбова и Калуги до Чукотки и Сахалина.
Все регионы — участники программы трудовой мобильности
- Амурская область,
- Архангельская область,
- Еврейская автономная область,
- Забайкальский край,
- Иркутская область,
- Калужская область,
- Камчатский край,
- Кировская область,
- Костромская область,
- Красноярский край,
- Курганская область,
- Ленинградская область,
- Магаданская область,
- Нижегородская область,
- Пермский край,
- Приморский край,
- Псковская область,
- Республика Бурятия,
- Республика Карелия,
- Республика Коми,
- Республика Саха (Якутия),
- Сахалинская область,
- Тамбовская область,
- Ульяновская область,
- Хабаровский край,
- Чукотский автономный округ.
Сюда предлагают переехать тем, кто зарегистрирован в оставшихся регионах, то есть не включенных в программу. А государство профинансирует релокацию.
Однако субсидию получит не сам работник на карту, а работодатель. Государство компенсирует компании расходы, а она, в свою очередь, потратит эти деньги на ваш переезд, аренду жилья или обучение.
Размер субсидии по программе трудовой мобильности зависит от того, куда именно вы едете:
- до 225 тысяч рублей — выплата в большинстве регионов;
- до 1 млн рублей — повышенная субсидия для Дальнего Востока.
Эти деньги покрывают билеты (вам и семье), перевозку вещей, суточные в дороге и аренду жилья на первое время.
Помимо того, каждый регион может вводить свои дополнительные бонусы.
Например, в Чукотском автономном округе с 2025 года специалистам — переселенцам по программе трудовой мобильности при покупке жилья оплачивают до 20% его суммы.
Ну и главный козырь всего Дальнего Востока и Арктики — льготная ипотека под 2% годовых.
Мурманская область не участвует в программе. Но мурманчане, которые убедили своих знакомых из других регионов переехать в Заполярье, с 2026 года получают 51 тысячу рублей.
Раньше гонорар для «рекомендателей» был скромнее — 15 тысяч. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, таким образом к ним уже переехали 850 человек из 76 регионов России и четырех стран.
Если вы инженер, токарь или просто готовы работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), условия проще. С 2023 года действует программа «Мобильность 2.0». Здесь не нужно ехать на другой конец страны — достаточно перебраться в соседний город, если он находится дальше 50 км от вашего текущего места жительства.
Работодатель получает субсидию частями — каждые три месяца (на 3-й, 6-й, 9-й и 12-й месяц работы). Размер каждого транша — три МРОТ плюс страховые взносы и районные коэффициенты. Эти средства также идут на поддержку вашей зарплаты или обустройство.
Чем отличаются программы трудовой мобильности
|Параметр
|Программа «Мобильность 1.0»
|Программа «Мобильность 2.0»
|Куда нужно переехать
|В другой регион России
|В другой город или населенный пункт
|Минимальная дистанция
|Не установлена
|От 50 км от текущего места жительства
|Кто может участвовать
|Работники из регионов, не входящих в программу
|Работники приоритетных отраслей (в основном ОПК)
|Кто получает субсидию
|Работодатель
|Работодатель
|Размер господдержки
|До 225 тыс. рублей; до 1 млн рублей — Дальний Восток
|3 МРОТ за квартал. В итоге за полный год работы одного сотрудника компания получает порядка 300 тыс. рублей
|Как выплачиваются деньги
|Единовременно или поэтапно
|Частями: 3, 6, 9 и 12-й месяц работы
|Обязательный срок работы
|Не менее 2 лет
|Нет. Если человек уволится раньше, предприятие просто не получит очередной квартальный транш
Почему госпрограммы мобильности не пользуются популярностью
За 10 лет действия программ ими воспользовались всего чуть более 10 тысяч человек. Для сравнения: общий поток внутренней миграции в стране оценивается в 3 млн человек.
Редакция изучила вакансии на сайте «Работа России» от работодателей, получивших субсидии. В начале января они опубликовали менее 3000 вакансий. Выбор скромен, потому что субсидия для предприятий относительно небольшая, а отчитываться за деньги нужно строго. Это отталкивает многие компании от сотрудничества.
Максимальная зарплата — 250 тысяч рублей. На такие деньги могут претендовать опытные сварщики, крановщики, слесари и фрезеровщики. В целом заметной разницы с «обычными», опубликованными на других сайтах вакансиями нет: попадаются даже предложения в районе МРОТ.
опрошенных россиян говорят, что от миграции ждут минимум двукратного повышения заработной платы.
Даже если удастся найти зарплату на Дальнем Востоке на 20–50% выше, чем в родном регионе, эту разницу нивелируют более высокие цены на продукты, аренду жилья и другие потребности.
Получается, что ни особого выбора, ни разницы по зарплатам у «госпрограммных» предложений нет.
По условиям программы трудовой мобильности вы обязаны отработать на новом месте минимум 2 года. Если работа не понравится, климат не подойдет семье или начальник окажется самодуром — уйти просто так не получится.
При досрочном расторжении договора по собственной инициативе (или за нарушение дисциплины) работник обязан вернуть государству все потраченные на него деньги. А это могут быть сотни тысяч рублей за билеты, подъемные и аренду. Риск остаться без работы и с огромным долгом останавливает многих.
Получается, проще договориться с частным работодателем напрямую: бизнес сейчас готов оплачивать релокацию ценным кадрам без лишней бюрократии и двухлетних обязательств перед государством.
Впрочем, программа может помочь выпускникам колледжей и техникумов со стартом карьеры. Также она может быть полезна одиноким работникам и жителям депрессивных регионов с зарплатами ниже средних.
- «Программа повышения мобильности трудовых ресурсов», Работа России
- «Программа "Мобильность 2.0"», Работа России
- «"Подъемные" не помогают», Коммерсант, 2025
- «Миллион за переезд: как работает программа трудовой мобильности», Рамблер, 2025
- «Новая вахта или "золотые горы" за переезд на Дальний Восток: как обстоят дела в реальности?», Пруфы, 2024