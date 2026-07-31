Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
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Что изменится для россиян с 1 августа — коротко
|Сфера
|Что изменится
|Пенсии
|Работающим пенсионерам пересчитают выплаты. Накопительные пенсии повысят на 17,3 %, срочные — на 19,3 %. Некоторым 80‑летним и инвалидам I группы удвоят фиксированную выплату
|Налоги
|Уведомления ФНС начнут по умолчанию направлять через «Госуслуги»
|ЖКХ
|С 1 августа в платёжных документах будут отдельно указывать расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт — чтобы было понятно, сколько начислено за обслуживание дома, а сколько — за ремонт подъездов, кровли, фасада и инженерных систем
|Страхование
|Можно будет вернуть часть стоимости ОСАГО до начала полиса. Первые застрахованные самозанятые получат право на больничные
|Недвижимость
|«Гаражную амнистию» продлят до сентября 2031 года
|Льготы
|В пилотных регионах льготный статус можно будет подтвердить картой «Мир»
Пенсии
Работающим пенсионерам добавят до 470 рублей в месяц
С 1 августа Соцфонд сам пересчитает страховые пенсии тем, кто работал в 2025 году — при условии, что работодатель платил за него страховые взносы.
Прибавка зависит от числа заработанных пенсионных коэффициентов. За год учтут не больше трех.
Один коэффициент в 2026 году стоит 156,76 рублей, поэтому максимальное увеличение составит 470,28 ₽ в месяц.
Накопительные пенсии вырастут на 17,3%
Соцфонд увеличит накопительные пенсии на 17,3%. Пособие автоматически пересчитают примерно 136 000 человек.
Средний размер такой пенсии до повышения составлял около 1600 рублей в месяц. Если выплата была равна этой сумме, после перерасчета она увеличится примерно до 1877 рублей. Но это пример: точная сумма зависит от размера вашей накопительной пенсии.
Срочные пенсионные выплаты увеличат на 19,3%
На 19,3% вырастут срочные выплаты тем, кто формировал накопления добровольно: например, участвовал в программе софинансирования или направлял маткапитал на накопительную пенсию.
Сейчас средний размер выплаты — 3000 рублей. После перерасчета составит около 3579 рублей.
По данным СФР, повышение затронет около 37,3 тысячи человек.
Тем, кому исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную выплату
Получателям страховой пенсии по старости, которым в июле исполнилось 80 лет, с августа повысят фиксированную выплату. Ее общеустановленный размер в 2026 году — 9584,69 рублей. После удвоения она вырастет до 19 169 рублей.
Отдельно к пенсии выплачивается проиндексированная надбавка на уход — 1413 рублей
Такое же увеличение фиксированной выплаты положено получателям страховой пенсии по старости с I группой инвалидности.
Дважды одну и ту же надбавку не назначают: если фиксированную выплату уже удвоили по инвалидности, после 80-летия второй раз она не удвоится.
Что делать
Во все трех случаях ничего никуда подавать не нужно: августовские перерасчеты СФР сделает сам.
Налоги
С 1 августа ФНС начнет автоматически направлять на «Госуслуги» налоговые уведомления пользователям, зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации. Раньше для такого способа доставки требовалось предварительное согласие.
Речь идет об уведомлениях по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, а также о рассчитанном налоговой НДФЛ. Через портал также могут приходить требования об уплате задолженности и решения о ее взыскании.
Если документ вам отправили электронно, бумажное письмо обычно не дублируют. По почте уведомление отправят, когда его нельзя передать через личный кабинет налогоплательщика или «Госуслуги». То же самое — если у вас нет доступа к этим сервиса.
От получения документов через портал 8можно отказаться*.
Что делать
Проверьте доступ к подтвержденной учетной записи и уведомлениям приложения. Осенью сравните начисления с имуществом, которым владели в 2025 году. Налоги по уведомлению за 2025 год нужно заплатить не позднее 1 декабря 2026 года.
ЖКХ
С 1 августа в платежных документах должны отдельно указывать расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт. Благодаря этому вы сможете четко понимать: сколько управляющая компания начислила за регулярное обслуживание дома, а сколько — за ремонт подъездов, кровли, фасада и инженерных систем.
УК должна учитывать перерывы в подаче коммунальных услуг и автоматически уменьшать начисления, если услугу предоставляли с нарушениями.
Бывает, что перерасчет не делают, поэтому обязательно сохраните номер заявки и акт: там записаны длительность отключения и температура в квартире.
Квитанции должны направлять не позднее 5-го числа, а оплатить услуги ЖКХ нужно не позднее 15-го числа следующего месяца. Это правило действует уже с 1 марта.
Что делать
Проверьте новую квитанцию и сравните начисления с предыдущим месяцем. Если в ней не разделены расходы на содержание и ремонт либо не учтен продолжительный перерыв в подаче коммунальных услуг, обратитесь в управляющую компанию через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги Дом».
Страхование и больничные
От полиса ОСАГО можно будет отказаться до начала страхования
Если вы передумаете и откажетесь от полиса ОСАГО до того, как он начнет действовать, можно будет вернуть часть денег. Раньше в таких случаях страховая обычно оставляла всю сумму себе.
Теперь при отказе до начала действия страховки вам вернут 78% от уплаченной премии. Почему именно столько? Дело в структуре тарифа: эта доля по правилам предназначена исключительно для будущих страховых выплат.
Оставшиеся 22% страховщик удержит — они идут на его расходы по ведению дела, а также на отчисления в специальные резервы.
Например, если полис стоил 10 000 рублей, на руки вы получите 7800 рублей.
Отказаться от ОСАГО и подать документы страховщику можно дистанционно. Центробанк указывает, что страховая обязана дать такую возможность независимо от того, был полис электронным или бумажным.
Самозанятые впервые получат больничные
Самозанятые, которые с января участвуют в эксперименте СФР и с февраля платят взносы, по итогам июля получат право на оплачиваемый больничный. Первые выплаты возможные уже в августе.
Как это работает:
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Можно выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 рублей.
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Тогда ежемесячный взнос будет 1344 или 1920 рублей соответственно.
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Первые полгода пособие считают как 70 % от выбранной суммы. Через год берут уже всю сумму.
Что делать
Для возврата ОСАГО подайте страховщику заявление до даты начала полиса и сохраните подтверждение отправки. Самозанятым, уже участвующим в эксперименте, нужно дождаться уведомления СФР о возникновении права на пособие; тем, кто не вступал в программу, августовский больничный не оплатят.
Недвижимость
«Гаражную амнистию» продлили до 1 сентября 2031 года — еще на пять лет. Она должна была прекратиться с осени.
По амнистии можно в упрощенном порядке оформить капитальный гараж, который построили до 30 декабря 2004 года, и землю под ним. Она не распространяется на металлические «ракушки», подземные паркинги при многоквартирных домах и самовольные постройки.
Что делать
Если вам нужна гаражная амнистия, обратитесь в местную администрацию с документами, подтверждающими владение гаражом: старым решением о выделении земли, справкой кооператива, техническим паспортом, квитанциями или иными бумагами.
Эксперимент: подтверждение право на льготы банковской картой
С 1 августа 2026 года до конца 2028 года в трех регионах пройдет эксперимент: картой «Мир» можно будет подтверждать право на некоторые льготы. При оплате товара, услуги или проезда система сама проверит, есть ли у человека право на льготу — бумажное удостоверение не понадобится.
Эксперимент проведут в Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях.
Важные моменты:
- Льготу должен назначить уполномоченный орган — сама карта права на нее не дает.
- Какие именно льготы и где будут работать — зависит от региона.
Что делать
Следите за сообщениями региональных властей и банка, выпустившего карту. Подключаться заранее по непроверенным ссылкам не стоит: если ваш регион участвует в эксперименте, порядок регистрации должны опубликовать официально.
Главное
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Работающих пенсионеров ждет прибавка до 470 рублей в месяц.
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Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, срочные пенсионные выплаты — на 19,3%.
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Налоговые уведомления начнут приходить на «Госуслуги» без предварительного согласия пользователя.
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От ОСАГО можно будет отказаться до начала срока страхования и вернуть часть премии.
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Первые самозанятые получат право на оплату больничного.
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Сроки оплаты ЖКХ до 15-го числа и отправки квитанций до 5-го действуют не с августа, а с 1 марта 2026 года.
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«Гаражную амнистию» продлили до 1 сентября 2031 года.
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В нескольких регионах картой «Мир» можно будет подтвердить право на отдельные льготы
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С 1 августа работающим пенсионерам проведут перерасчет страховых пенсий // Социальный фонд России, — 2026
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Накопительные пенсии будут увеличены на 17,3% // Социальный фонд России, — 2026
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Размер фиксированной выплаты с повышениями // Социальный фонд России, — действующие размеры
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Налоговые уведомления придут на «Госуслуги» // ФНС России, — 2026
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Крайний срок оплаты услуг ЖКХ переносится на 15-е число // РИА Новости, — 2026
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Как заключить или расторгнуть договор ОСАГО // Банк России, — действующее разъяснение
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Эксперт объяснил, как будет работать возврат денег за ОСАГО // Газета.Ru, — 2026
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Самозанятые получат первые выплаты по больничным // Социальный фонд России, — 2026
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Федеральный закон о добровольном страховании отдельных категорий граждан // Официальный интернет-портал правовой информации, — действующая редакция
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«Гаражная амнистия» продлена до 2031 года // Росреестр, — 2026
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Постановление о проведении эксперимента по использованию карт «Мир» при предоставлении мер социальной поддержки // Официальный интернет-портал правовой информации, — 2026