Пенсии

Работающим пенсионерам добавят до 470 рублей в месяц

С 1 августа Соцфонд сам пересчитает страховые пенсии тем, кто работал в 2025 году — при условии, что работодатель платил за него страховые взносы.

Прибавка зависит от числа заработанных пенсионных коэффициентов. За год учтут не больше трех.

Один коэффициент в 2026 году стоит 156,76 рублей, поэтому максимальное увеличение составит 470,28 ₽ в месяц.

Накопительные пенсии вырастут на 17,3%

Соцфонд увеличит накопительные пенсии на 17,3% . Пособие автоматически пересчитают примерно 136 000 человек.

Средний размер такой пенсии до повышения составлял около 1600 рублей в месяц. Если выплата была равна этой сумме, после перерасчета она увеличится примерно до 1877 рублей. Но это пример: точная сумма зависит от размера вашей накопительной пенсии.

Срочные пенсионные выплаты увеличат на 19,3%

На 19,3% вырастут срочные выплаты тем, кто формировал накопления добровольно : например, участвовал в программе софинансирования или направлял маткапитал на накопительную пенсию.

Сейчас средний размер выплаты — 3000 рублей. После перерасчета составит около 3579 рублей.

По данным СФР, повышение затронет около 37,3 тысячи человек.

Тем, кому исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную выплату

Получателям страховой пенсии по старости, которым в июле исполнилось 80 лет, с августа повысят фиксированную выплату . Ее общеустановленный размер в 2026 году — 9584,69 рублей. После удвоения она вырастет до 19 169 рублей.

Отдельно к пенсии выплачивается проиндексированная надбавка на уход — 1413 рублей

Такое же увеличение фиксированной выплаты положено получателям страховой пенсии по старости с I группой инвалидности.

Дважды одну и ту же надбавку не назначают: если фиксированную выплату уже удвоили по инвалидности, после 80-летия второй раз она не удвоится.