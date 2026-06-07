Понты действительно дороже денег. 5 главных парадоксов экономики

Эффект губной помады: почему в кризис мы покупаем мелочи

Представьте ситуацию: молодая девушка строила карьеру в хорошей компании, усердно откладывала деньги на отпуск на курорте, да еще хотела взять в кредит автомобиль. И тут ее внезапно сокращают. Понятно, что о планах на крупные траты ей придется забыть, во всяком случае, до тех пор, пока она не найдет другое место.

Но вместо того, чтобы начать экономить каждую копейку, девушка идет в магазин и покупает себе губную помаду. Недорогую, и уж точно не жизненно ей необходимую. Просто чтобы снять стресс и порадовать себя.