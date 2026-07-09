Промокод лучше искать не до, а после того, как вы собрали корзину — когда известны итоговая сумма и состав заказа. Так проще найти код, который точно сработает, а не «протухший» вариант из старой подборки.

На сайтах — агрегаторах промокодов (они собирают действующие скидки разных магазинов в одном месте) часто встречаются предложения для повторных заказов — именно они дают основную экономию тем, кто покупает в одном магазине регулярно.