Как отхватить товар дешевле. 10 рабочих cоветов по покупкам в интернете
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Советы дали:
- эксперты «Сбер2B Онлайн-продажи»
- доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Кырлан Марчел
Ищите промокод под готовую корзину, а не заранее
Промокод лучше искать не до, а после того, как вы собрали корзину — когда известны итоговая сумма и состав заказа. Так проще найти код, который точно сработает, а не «протухший» вариант из старой подборки.
На сайтах — агрегаторах промокодов (они собирают действующие скидки разных магазинов в одном месте) часто встречаются предложения для повторных заказов — именно они дают основную экономию тем, кто покупает в одном магазине регулярно.
Разделяйте большие покупки на несколько заказов
Многие промокоды и акции действуют только при минимальной сумме заказа — например, «от 3000 рублей» или «кешбэк до 1000 рублей за заказ».
Предположим, у вас есть промокод на скидку 500 рублей при покупке от 2000 рублей, а купить нужно на 6000 рублей. Если оформить одной корзиной, промокод сработает один раз: скидка 500 рублей, итог — 5500 рублей.
Если разделить покупку на три заказа по 2000 рублей — например, с аккаунтов разных членов семьи, — промокод применится к каждому: скидка 1500 рублей, итог — 4500 рублей.
Разница — 1000 рублей на пустом месте.
Ищите «ошибки категорий» в приложении банка
«Ошибка категории» — это когда банк относит покупку не туда, куда отнес бы ее сам магазин. Например, бытовая химия проходит как «аптека», техника — как «товары для дома», а детские товары — как «книги».
Перед покупкой загляните в приложение банка и посмотрите, к какой категории отнесется конкретный магазин — иногда это видно заранее.
Не покупайте товар сразу — дайте цене шанс упасть
Если покупка не срочная, отложите решение на день-два: добавьте товар в избранное или в корзину и вернитесь к нему позже. За это время у площадки часто появляется персональная скидка, промокод или бонус за оплату определенной картой.
Особенно хорошо это работает с одеждой, обувью, косметикой, товарами для дома и бытовой техникой — категориями, где персональные предложения обновляются чаще всего.
Сверяйте цену по времени
Перед крупными распродажами вроде «черной пятницы» маркетплейсы иногда сначала поднимают цену товара, а затем «сбрасывают» ее до скидки. В итоге распродажная цена почти не отличается от обычной, а порой оказывается даже выше.
Сохраняйте скриншоты цен заранее — так вы точно увидите, реальна скидка или нет. Покупайте только то, на что скидка подтверждена цифрами, а не рекламным баннером.
Сравнивайте цену между площадками
Один и тот же товар может продаваться на маркетплейсе, на сайте бренда, в его собственном приложении и у партнеров — и цена в этих каналах часто различается из-за комиссий, доставки и бонусных программ.
На маркетплейсе может быть выгоднее за счет кешбэка и быстрой доставки, а на сайте бренда — из-за промокода за подписку или первую покупку.
Перед покупкой дорогого товара стоит проверить хотя бы 2–3 канала продажи, а не ограничиваться первой открытой вкладкой.
Покупайте не в сезон, а заранее или на распродаже остатков
Спрос на товар растет вместе с сезоном: кондиционеры ищут в жару, зимнюю одежду — в ноябре, товары для дачи — перед майскими праздниками. В пиковый сезон продавцу невыгодно снижать цену — товар и так купят. Гораздо больше шансов на скидку — покупать заранее, до начала сезона, или в конце, когда магазину нужно освобождать склад.
Разница в цене между пиком сезона и его концом доходит до трети стоимости товара.
Проверяйте репутацию продавца, а не только цену
Для дорогих покупок — техники, мебели, детских товаров — низкая цена не главный критерий. Если у продавца мало отзывов, неясная гарантия или сложный возврат, экономия на цене может обернуться потерей времени и денег на споры с продавцом.
Отдельно стоит читать не рейтинг, а содержание негативных отзывов: жалобы на брак, подмену товара или несоответствие описанию — все это сигналы пропустить покупку, даже если цена привлекательная.
С осторожностью относитесь к рассрочке
Оплата частями удобна, но не всегда выгодна: если итоговая цена товара в рассрочку выше, чем при полной оплате сразу.
Прежде чем оформлять рассрочку, сравните итоговую сумму с обычной ценой товара за наличный расчет — разница иногда доходит до 10–15%.
Если есть выбор, рассрочку стоит брать, только если общая цена не выросла и платежи не создают нагрузку на бюджет. Тогда это разумный выбор: «непотраченные» деньги можно положить на накопительный счет, чтобы они работали и приносили процент.
Составляйте список покупок заранее — так проще не попасться на допродажи
Площадки устроены так, чтобы покупатель докупал лишнее: предлагают похожие товары, комплекты или позиции «до бесплатной доставки». В итоге экономия на одной вещи может обернуться лишними тратами на 3–4 товара, которые не планировались.
Перед распродажей полезно заранее решить, какие товары нужны и по какой максимальной цене вы готовы их купить.