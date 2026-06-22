Что случилось

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил с 22 июня до 1 сентября 2026 года отдыхать детям в лагерях, пансионатах, гостиницах и на базах отдыха республики. Речь идет только про организованный отдых. Под запретом оказались и детские мероприятия с массовым проживанием: слеты, фестивали, спортивные сборы и т. п.

Путевки и билеты туда теперь нельзя забронировать и купить, а если вы уже приобрели путевку в лагерь — заселиться туда не получится. Аксенов объяснил эти ограничения заботой об общественной безопасности. Ведь ситуация на полуострове сейчас не самая простая — во многих районах отключают электричество.

Минпросвещения создало оперативный штаб для решения проблем с путевками.

Детей из «Артека» сейчас отправляют домой. В лагерь «Алые паруса» полностью отменили новые размещения. Организаторы обещают лично связаться с каждым родителем и предложить альтернативу — отдых в других регионах России.

Но стоит ли родителям на это соглашаться?