Деньги
22 июня 2026, 13:08

В Крыму запретили детский отдых в лагерях. Как вернуть деньги за путевки

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Крымские оздоровительные лагеря и санатории перестали принимать детей до 1 сентября. Глава Крыма объяснил: это связано с вопросом безопасности. Но путевки родители купили давным-давно, многие оплатили билеты до места. Что же делать родителям прямо сейчас? Можно ли вернуть деньги и стоит ли соглашаться на перенос поездки или лагерь в другом регионе? Узнали у юристов.
В Крыму запретили детский отдых в лагерях. Как вернуть деньги за путевки

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Что случилось

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил с 22 июня до 1 сентября 2026 года отдыхать детям в лагерях, пансионатах, гостиницах и на базах отдыха республики. Речь идет только про организованный отдых. Под запретом оказались и детские мероприятия с массовым проживанием: слеты, фестивали, спортивные сборы и т. п.

Путевки и билеты туда теперь нельзя забронировать и купить, а если вы уже приобрели путевку в лагерь — заселиться туда не получится. Аксенов объяснил эти ограничения заботой об общественной безопасности. Ведь ситуация на полуострове сейчас не самая простая — во многих районах отключают электричество.

Минпросвещения создало оперативный штаб для решения проблем с путевками.

Детей из «Артека» сейчас отправляют домой. В лагерь «Алые паруса» полностью отменили новые размещения. Организаторы обещают лично связаться с каждым родителем и предложить альтернативу — отдых в других регионах России.

Но стоит ли родителям на это соглашаться?

Другие ограничения в Крыму

В Севастополе с 22 июня запретили массовые уличные мероприятия, а также сократили время работы транспорта, магазинов, кафе и уличного освещения.

Дополнительно из-за аварии в восточной части Крыма временно отключили электричество.

Можно ли вернуть деньги за уже оплаченную смену в лагере?

Да, родители имеют полное право вернуть стоимость путевки в закрытые крымские лагеря. Им обязаны вернуть деньги, поскольку услуга не будет оказана.

Иногда компании в таких ситуациях пытаются ссылаться на форс-мажор — официальный запрет властей — и на этом основании отказываются отдавать оплату.

Форс-мажор освобождает лагерь или туроператора только от ответственности за неисполнение обязательств — например, от неустоек, штрафов и компенсации морального вреда. От обязанности вернуть деньги за неоказанную услугу форс-мажор не освобождает.

Андрей Малов
юрист

Суды в таких спорах встают на сторону потребителя: статья 417 ГК РФ прямо указывает, что при государственном запрете все обязательства сторон прекращаются. Договор аннулируется, поэтому лагерь не имеет права удерживать плату за отдых, который ребенок так и не получил.

Какие расходы лагерь может попытаться удержать

Это могут быть билеты, бронь жилья, питание, закупка продуктов, оплата сопровождающих или вожатых.

Можно ли требовать вернуть всю сумму?

Родители имеют право требовать полный возврат денег без различных вычетов, если поездка отменилась из-за угрозы безопасности.

Закон на стороне покупателя: лагерь не может перекладывать на родителей свои организационные расходы вроде зарплат персоналу или закупки продуктов, объяснил юрист Антон Палюлин.

Поскольку ребенок в лагерь не поехал и услугу не получил, эти траты не считаются расходами на конкретного клиента.

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

У кого требовать возврат?

Смотрите в договор.

  1. Если он заключен напрямую с лагерем или санаторием — претензию направляют туда.
  2. Если путевку покупали через турфирму, надо найти в документах туроператора.

Именно он обычно отвечает за возврат по турпродукту. Турагент чаще выступает посредником.

Если в договоре указан ИП или юрлицо-организатор, претензию пишут ему, рассказал Андрей Малов.

А если путевка льготная или оплачена маткапиталом?

Если путевку оплатили материнским капиталом, лагерь должен вернуть деньги в Соцфонд, объяснил юрист Палюлин. После этого семья сможет направить их на другой отдых.

Если путевка была бюджетной (через школу или соцзащиту), то государственные деньги не вернут, вернут только те, что вы доплатили из своего кармана.

Роман Столяр
юрист

Соглашаться ли на перенос отдыха в другой регион?

Минпросвещения сообщило, что семьям предложат альтернативный отдых в других регионах России. Но предложение — это не приказ.

Юристы подчеркнули, что отдых в другом лагере, в другом регионе или в другие даты возможен только по согласию семьи.

Переоформление путевки на другой лагерь, например расположенный в Краснодарском крае, юридически возможно исключительно по взаимному соглашению сторон в порядке изменения договора. Никто не может принудить родителей соглашаться на замену региона или смену дат.

Анотон Палюлин

Что делать родителям прямо сейчас?

1. Найти договор и чеки. Нужны договор, квитанция, чек, переписка с лагерем или турфирмой, уведомление об отмене смены.

2. Проверить, с кем заключен договор. Именно этому исполнителю надо писать претензию.

3. Направить письменную претензию. Юрист Малов советует отправить претензию заказным письмом на юридический адрес контрагента или передать под подпись.

4. Требовать расторжения договора и возврата денег. По закону срок возврата составляет 10 дней.

5. Если деньги не возвращают — жаловаться.

Юрист Столяр советует после отказа или игнора в течение 10 дней обращаться в Роспотребнадзор. Если не помогло — в суд.

Главное

  • Детские лагеря, санатории и другие средства размещения в Крыму не принимают детей и организованные группы до 1 сентября.

  • Родители могут требовать полный возврат денег за отдых, который ребенок не получил.

  • Форс-мажор может освободить лагерь от штрафов, но не отменяет сам вопрос возврата оплаты.

  • Соглашаться на замену отдыха в другом регионе и в другое время не обязательно.

  • Требовать возврата денег нужно от тех, кто указан в договоре.

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