Нерушимые правила финансового этикета

Нерушимые правила финансового этикетаКто платит в ресторане и как обсуждать зарплату?
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Финансовый этикет — это свод неписаных, но общепринятых правил, которые регулируют как мы ведем себя в ситуациях, связанных с деньгами.
Как говорить о займах
Если вы заняли деньги и обещали отдать к конкретной дате, но возникли трудности или форс-мажор, обязательно предупредите об этом и предложите новый срок возврата. Если вы просто молча нарушите свое обещание, это испортит вашу репутацию и отношения с человеком, который вас выручил.
Это работает и в обратную сторону: если вы одолжили кому-то, но деньги никак не отдают, не стесняйтесь спросить о долге. Главное, делайте это наедине, а не публично, чтобы не поставить человека в неудобное положение.
Сумму до 10 000 рублей можно одолжить без формальностей, а для крупных займов специалисты рекомендуют оформлять расписку с четкими условиями возврата.
В расписке стоит указать сумм, у паспортные данные обеих сторон, и срок займа.
Если вы чувствуете, что не хотите давать в долг никакую сумму, вежливо откажите. Можно использовать фразы:
- «К сожалению, сейчас финансово не самый простой период, не смогу выручить»;
- «Сейчас все свободные средства распределены под другие цели/вложены в дело. Просто нет свободных денег»;
- «Я очень дорожу нашими отношениями и именно поэтому никогда не смешиваю их с деньгами. Это мой принцип».
Кто оплачивает еду в кафе/ресторане
Перед групповым обедом или ужином (с коллегами, приятелями, друзьями) стоит заранее проговорить, кто будет за него платить.
Счет можно разделить поровну на всех либо договориться, что каждый платит сам за себя. Если вы хотите проявить инициативу и всех угостить, то об этом нужно также сообщить заранее.
С вариантом, когда счет делится на всех, могут возникнуть нюансы. Один человек ел только салат и пил воду, но при этом должен платить за стейки и вино другого. Поэтому счет пополам удобен только для большой компании, где все едят и пьют примерно одинаково.
«Если вы хотите заказать что-то легкое или у вас ограниченный бюджет, вы можете попросить оплатить ваш заказ отдельно», — предлагает эксперт по деловому этикету Лиз Брайант.
Часто бывает так: компания договаривается, что оплачивает весь счет один человек, а остальные переводят свою часть ему на карту. В этом случае нужно как можно быстрее вернуть человеку деньги.
Оптимально: сразу после оплаты или в течение часа Если хотите перевести позже, сразу предупредите коллегу или друга. Не ставьте человека в неловкое положение, заставляя его гоняться за вами.
Многие банки предлагают функцию сбора денег. Она позволяет видеть, кто уже перевёл деньги, и получить чек, чтобы доказать налоговой, что это возмещение трат, а не доход.
Когда в коллективе собирают деньги, некоторые люди склонны тянуть с оплатой до последнего, заставляя организатора постоянно напоминать.
Такое поведение создает несколько проблем: оно показывает неуважение к времени и усилиям организатора, нарушает общие планы (например, если подарок нужно купить к определенной дате) и портит атмосферу в команде.
Свою часть взноса лучше отдавать сразу — это простой признак ответственности и уважения к коллегам, который формирует о вас мнение как о надежном человеке.
Кто платит на свидании
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов говорит, что инициатор встречи, выбравший место, должен быть готов заплатить за двоих. Это может сделать и женщина, если ей хочется подчеркнуть независимость, но чаще всего все-таки платит мужчина.
Можно ли спрашивать цену вещей
Интересоваться у знакомых о стоимости покупок — грубое вторжение в личные границы. Финансы для многих людей такая же интимная сфера как, например, вопросы о здоровье.
Подобные расспросы заставляют человека оправдываться, чувствовать себя неловко или подозревать вас в зависти или оценке его действий.
К тому же такие вопросы могут создать атмосферу сравнения и конкуренции, разрушая доверительный контакт в общении.
Лучше проявлять интерес к вещам других иначе. Например, через комплименты. Вместо вопроса: «Сколько стоила твоя новая машина», можно поделиться впечатлениями: «Очень хорошая машина. Ты сам доволен/довольна?». Это покажет уважение к личности, а не к кошельку.
Если человек захочет поделиться, он самостоятельно расскажет сколько стоила покупка.
Можно ли обсуждать зарплату
Поднимать тему окладов в коллективе — плохая идея. Так считают практически 40% россиян.
Ваш коллега может посчитать, что за одну и ту же работу с вами (хотя функционал на самом деле может быть разным), ему платят значительно меньше, чем он заслуживает. Появятся обиды на других сотрудников и руководство.
«Разговоры о деньгах часто провоцируют зависть или недовольство, особенно если в компании нет прозрачной системы оплаты», — говорит психолог-профориентолог Екатерина Савчук.
Чтобы в коллективе сохранялись спокойствие и нормальная атмосфера, лучше не узнавать, кто сколько получает. Иногда неведение — благо, которое спасает от лишних переживаний о несправедливости бытия.
Стоит ли давать советы
Финансовые рекомендации уместны, только если вас о них спрашивают. Даже если вы действительно лучше знаете, как распоряжаться деньгами и ваши накопления тому подтверждение.
Другие люди (даже ваши близкие и друзья) имеют право тратить свои деньги, как им угодно. Замечания и советы порой воспринимаются как вмешательство в личное пространство.
Нужно не забывать, что ваш личный успех или даже экспертность в финансовых вопросах не будет универсальным рецептом для всех. У других людей свои обстоятельства, приоритеты и ценности. То, что вам кажется неразумной тратой, для них может быть важной инвестицией в отдых, эмоции или отношения.
Уместно ли торговаться
Торговаться — это искусство, которое, конечно, может сэкономить вам деньги, но в некоторых ситуациях торг выглядит дурным тоном.
Например, торговаться уместно на рынках, в маленьких магазинах и мастерских, где нет фиксированных цен, или на сервисах по продаже личных вещей.
Однако совсем неуместно торговаться, например, при оплате услуг специалистов. Вы платите за время и знания, которые профессионалы накапливают годами. Снижая цену, вы обесцениваете их труд. В результате человек может работать с меньшим желанием и усилием, пострадает качество.
Деньги — не главное в отношениях, а вот уважение — да. Финансовый этикет как раз об этом: о сохранении достоинства, бережном отношении к чужим границам и о том, что люди всегда дороже денег.
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