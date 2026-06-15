Нерушимые правила финансового этикета

Если вы чувствуете, что не хотите давать в долг никакую сумму, вежливо откажите. Можно использовать фразы:

«К сожалению, сейчас финансово не самый простой период, не смогу выручить»;

«Сейчас все свободные средства распределены под другие цели/вложены в дело. Просто нет свободных денег»;

«Я очень дорожу нашими отношениями и именно поэтому никогда не смешиваю их с деньгами. Это мой принцип».

Кто оплачивает еду в кафе/ресторане

Перед групповым обедом или ужином (с коллегами, приятелями, друзьями) стоит заранее проговорить, кто будет за него платить.

Счет можно разделить поровну на всех либо договориться, что каждый платит сам за себя. Если вы хотите проявить инициативу и всех угостить, то об этом нужно также сообщить заранее.

С вариантом, когда счет делится на всех, могут возникнуть нюансы. Один человек ел только салат и пил воду, но при этом должен платить за стейки и вино другого. Поэтому счет пополам удобен только для большой компании, где все едят и пьют примерно одинаково.