Чтобы цель не «убегала» из-за сезонного роста цен, эксперты советуют зафиксировать стоимость поездки уже сейчас. Раннее бронирование билетов и отеля позволяет застолбить цену. Так вы будете копить на конкретную, неизменную сумму, а ваши 10–15% резерва пойдут именно на форс-мажоры, а не на покрытие инфляции.

Откладывая деньги на море, не опустошайте свои основные сбережения. На случай непредвиденных жизненных обстоятельств у вас всегда должна оставаться стандартная финансовая подушка, которая никак не связана с отпуском, предупреждает профессор Финуниверситета Сергей Толкачев.

Как собрать нужную сумму без жестких ограничений

Чтобы накопить на отдых за 3 месяца, лучше всего задействовать сразу несколько подходов.

Начать стоит с подхода «заплати сначала себе». Переводите деньги в отпускной фонд сразу, как только работодатель перечислил вам зарплату. Если попытаться отложить остаток в конце месяца, этого остатка к нужной дате обычно просто нет.