90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у морябез кредитов и радикальной экономии
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С чего начать подготовку к поездке
Переведите абстрактную мечту в точные цифры. Посчитайте расходы на дорогу, проживание, питание, страховку, экскурсии и сувениры. Добавьте к получившейся сумме 10–15% в качестве резерва на случай форс-мажора и разделите итог на 3 месяца.
Например, если осенняя поездка обойдется вам в 180 000 рублей, то все лето вам предстоит откладывать по 60 000 рублей ежемесячно.
Когда цель конкретна, накопление перестает быть абстрактным намерением и становится обычной управляемой задачей семейного бюджета.
Чтобы цель не «убегала» из-за сезонного роста цен, эксперты советуют зафиксировать стоимость поездки уже сейчас. Раннее бронирование билетов и отеля позволяет застолбить цену. Так вы будете копить на конкретную, неизменную сумму, а ваши 10–15% резерва пойдут именно на форс-мажоры, а не на покрытие инфляции.
Откладывая деньги на море, не опустошайте свои основные сбережения. На случай непредвиденных жизненных обстоятельств у вас всегда должна оставаться стандартная финансовая подушка, которая никак не связана с отпуском, предупреждает профессор Финуниверситета Сергей Толкачев.
Как собрать нужную сумму без жестких ограничений
Чтобы накопить на отдых за 3 месяца, лучше всего задействовать сразу несколько подходов.
Начать стоит с подхода «заплати сначала себе». Переводите деньги в отпускной фонд сразу, как только работодатель перечислил вам зарплату. Если попытаться отложить остаток в конце месяца, этого остатка к нужной дате обычно просто нет.
Такой «обратный бюджет» создает психологический барьер: деньги на отпуск воспринимаются как уже потраченные. Минус метода в том, что при напряженном бюджете это вынуждает урезать плановые расходы.
Следом проведите небольшую ревизию текущих трат. Для этого необязательно полностью лишать себя радостей жизни. Достаточно пересмотреть невидимые ежедневные расходы: доставку еды, забытые платные подписки, кофе навынос.
Даже сокращение таких расходов на 10–15% может дать несколько десятков тысяч рублей за лето.
Также поможет адаптация известного правила 50/30/20. В классическом виде доходы делят так: 50% уходит на обязательные нужды, 30% — на желания, 20% отправляется в копилку. Ради поездки на море стоит временно изменить пропорцию и урезать категорию «желания» в пользу сбережений, советует Марчел Кырлан.
Вы можете превратить рутинную экономию в игру. Заранее договоритесь с домашними, какие именно статьи расходов вы замораживаете на 3 месяца. Например, отказываетесь от спонтанного шопинга, заказов роллов по выходным или походов в кино. Сэкономленное сразу уходит в отпускной фонд. Это дает быстрый результат и вовлекает в процесс всю семью. Главное — не перегнуть палку с жесткими ограничениями, иначе кто-нибудь обязательно сорвется, предупреждает Марчел Кырлан.
Если экономить уже не на чем, стоит посмотреть в сторону других источников дохода.
На короткой дистанции найти дополнительные источники заработка часто эффективнее тотальной экономии. Это могут быть проектная работа, продажа ненужных вещей или монетизация хобби.
Летом традиционно растет спрос на рабочие руки в торговле и общепите. Если выходить на смены по выходным, скажем, курьером или сборщиком заказов в столице, можно дополнительно получать около 30 000 рублей в месяц, сказала директор по маркетингу платформы «Ventra Go!» Анна Ларионова.
Именно комплексный подход работает эффективнее всего, говорят опрошенные нами эксперты.
Допустим, цена вашего отдыха — 120 000 рублей. Половину суммы, 60 000 рублей, вы не спеша соберете из основного бюджета, откладывая по 20 000 рублей в месяц. Еще по 10 000 рублей в месяц получите за счет подработки. Оставшиеся 30 000 рублей легко найдутся за лето, если вы откажетесь от такси в пользу общественного транспорта.
Так вы закроете цель вовремя и без лишней нервотрепки.
Где лучше хранить отпускные сбережения
На дистанции в 3 месяца главное — безопасность и доступность денег.
Самый удобный вариант для такой цели — накопительный счет. Отложенные средства лежат отдельно от повседневных финансов, на них капают проценты, а снять их можно в любую минуту.
Банки часто дают новым клиентам приветственные бонусы, поэтому перед поездкой есть смысл открыть отдельный счет с высокой ставкой около 12–14% годовых, обращает внимание эксперт исследовательского центра ABL Исмаил Исмайлов.
СОВЕТ
Используйте банковские «копилки» или целевые счета в мобильных приложениях. Они наглядно показывают прогресс накоплений в виде шкалы и отделяют отпускные деньги от основной карты.
Спрятать базу от самого себя поможет краткосрочный банковский вклад. Обычно средства там «заморожены» на определенный срок. Забрать их досрочно можно только с потерей процентов. Это сильно снижает соблазн спустить отпускные на спонтанную покупку, объясняет профессор Толкачев.
Откажитесь от инвестиций в ценные бумаги, чтобы не потерять собранную сумму. Отпуск не будет ждать, пока просевшие акции снова пойдут вверх.
Если до отпуска осталось всего три месяца, то задача не заработать максимум денег, а сохранить накопленное. За это время рынок акций может как вырасти, так и снизиться, а рисковать деньгами на отдых ради небольшой дополнительной доходности обычно не имеет смысла.
Для достижения лучшего результата сочетайте разные инструменты. Неприкосновенную базу переведите на короткий вклад. А текущие пополнения откладывайте на накопительный счет или в мобильную копилку, чтобы они всегда оставались под рукой.
И главное правило финансовой безопасности: если к концу лета вы накопили только половину суммы, не спешите брать потребительский кредит или рассрочку, чтобы «добрать» остаток. Лучше перенести поездку на следующий сезон или выбрать более бюджетный вариант отдыха. Переплата по кредиту съест удовольствие от отпуска и создаст долговую яму на месяцы вперед.
Какие лайфхаки помогут соблюдать финансовую дисциплину летом
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Самостоятельно держать деньги под строгим контролем тяжело, поэтому доверьте эту задачу банковским алгоритмам. Настройте в приложении автоплатеж в день зарплаты. Определенная часть дохода сразу перейдет на нужный счет, даже не попадая в ваше распоряжение. Это надежно убережет вас от импульсивных трат.
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Отправляйте навстречу отпуску абсолютно любые нестандартные денежные поступления. Речь идет про рабочие премии, возвращенные налоги, деньги от продажи старых вещей и проценты на остаток по дебетовой карте. Выхлоп будет еще больше, если вы настроите автоматический перевод 100% полученного кешбэка прямо в фонд поездки.
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Подбирайте выгодные даты поездки и заранее бронируйте номера в отелях. Ищите промокоды от туристических агрегаторов и оплачивайте билеты картами с повышенным кешбэком. Важно только проявлять осторожность с кредитками, так как не закрытый вовремя долг обернется большими финансовыми потерями.