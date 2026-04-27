Как научиться не переживать из-за того, что у вас мало денег. Пошаговая инструкция
Откуда берется тревога о деньгах
Если вы разберетесь в причинах финансовой тревоги, станет ясно: дело не в том, что это с вами «что-то не так». Просто ваше финансовое благополучие зависит в том числе от сторонних вещей.
Внешние причины
Нестабильный доход. Тревога возникает там, где у человека нет опоры. В случае с деньгами ей может быть стабильная работа: вы всегда знаете, что в определенное число месяца получите зарплату.
Если вы зарабатываете фрилансом, проектной работой, у вас свой бизнес или в вашей компании грядут сокращения, стабильности гораздо меньше. Это может провоцировать тревогу.
Экономическая нестабильность. Инфляция, скачки валют, туманные экономические перспективы — все это влияет на ощущение защищенности.
Даже если у вас стабильная работа и нет долгов, но в новостях вы регулярно читаете прогнозы о грядущем кризисе, волей-неволей мысли о завтрашнем дне будут вызывать опасения.
Культ «успешного успеха». Соцсети полны историй, как кто-то заработал миллион за неделю, закрыл ипотеку за год, отправился в путешествие и т. д.
И хотя это искаженная картинка (вы же не видите, сколько людей живут от зарплаты до зарплаты или вообще не имеют нормального дохода), все равно может сложиться впечатление, что окружающим вообще не приходится думать о деньгах.
Из-за этого появляются тревога и чувство вины.
Рост ответственности. Появление детей, ипотека, забота о родителях, которые вышли на пенсию, — чем больше обязанностей ложится на ваши плечи, тем сильнее может быть тревога: удастся ли все это вытянуть?
Внутренние причины
Негативный опыт в прошлом. Если в детстве вы сталкивались с бедностью, долгами или жили в семье, где деньги были постоянным источником стресса, это может сформировать внутренний страх, что все снова может рухнуть в любой момент.
Отсутствие финансовой грамотности. Когда человек не ведет бюджет, не планирует на перспективу, у него нет ощущения контроля над деньгами. Чем меньше вы контролируете ситуацию, тем выше неизвестность и больше тревога.
Как ослабить финансовую тревожность
Если тревога о деньгах мешает вам жить, это сигнал обратить внимание на свое финансовое состояние и эмоции, связанные с ним.
Вот простая пошаговая инструкция, которая поможет почувствовать себя увереннее и спокойнее.
Шаг 1. Проанализируйте свое финансовое положение
Задача: снять ощущение неопределенности и понять точку отсчета для дальнейших действий.
Что делать:
- Подсчитать все свои доходы, расходы, долги и накопления.
- Свести все данные на бумаге или в приложении (для наглядности).
- Реально оценить свои финансовые возможности.
Шаг 2. Отделить реальность от страхов
Задача: перевести страхи из абстрактных в конкретные.
Что делать: подумать, что из того, что беспокоит, уже происходит, а что — только в голове.
Например, если вам задерживают зарплату — это факт. Зато рассуждения в духе: «Я точно останусь без работы, потому что у компании меняется собственник», — просто гипотетический сценарий.
В состоянии тревоги мозг склонен рисовать более мрачные картины, чем есть на самом деле. С абстрактным страхом бороться сложнее, чем искать выход из реальной проблемы.
Шаг 3. Найти источник тревоги
Задача: определить, почему тема денег вызывает у вас беспокойство или отношения с ними не складываются.
Что делать: обратиться к прошлому.
Возможно, ранее человек жил бедно и привык, что денег всегда не хватает. Или родители учили, что о деньгах заботятся только корыстные люди. А может, в семье было принято тратить деньги, пока они есть, и не думать про завтра.
Все эти и другие стратегии могут влиять на поведение (часто — незаметно).
- Анна выросла в семье, где деньги были постоянной темой конфликтов.
- Родители часто ссорились из-за расходов, мама регулярно говорила фразу «нам опять не на что жить», а любые покупки обсуждались с беспокойством.
- Ей запрещали просить что-то, потому что семья «и так еле тянет».
- Теперь, уже будучи взрослой и имея стабильную работу, Анна все равно испытывает тревогу при каждом походе в магазин.
- Даже если она может себе позволить покупку, внутри срабатывает знакомое детское ощущение: «Я трачу слишком много».
- Она не доверяет своему финансовому положению, потому что в детстве запомнила: деньги — это всегда источник напряжения.
Шаг 4. Вернуть контроль над деньгами
Задача: создать систему обращения с финансами, на которую можно опираться, чтобы не было тревоги.
Что делать: подумать, что поможет чувствовать себя спокойнее. Варианты:
- финансовая подушка;
- ведение бюджета и учет расходов;
- отказ от импульсивных покупок;
- автоматизация платежей, чтобы не забывать о платежах по кредитам, ипотеке и т. д.
Не нужно внедрять все и сразу. Лучше двигаться постепенно, чтобы не спровоцировать дополнительную тревогу, что у вас что-то не получается.
Шаг 5. Поговорить о деньгах с близкими
Задача: найти поддержку, чтобы не чувствовать себя один на один с проблемой.
Что делать: обсудить тему финансов с партнером, близким другом или членом семьи — словом, с любым человеком, которому вы доверяете.
Тревога зачастую приводит к одиночеству. Кажется, что только вы не справляетесь с этой жизнью, а все остальные, если не преуспели, то хотя бы точно знают, что делают.
В реальности финансовые вопросы в той или иной степени беспокоят всех, даже довольно состоятельных людей. Часто страхи уменьшаются, когда мы делимся ими и получаем поддержку.
Важно, чтобы это были разговоры, после которых становится легче, а не те, что провоцируют чувство вины и усиливают тревогу.
Шаг 6. Научиться расслабляться
Задача: снять нагрузку с нервной системы.
Что делать: подобрать антистрессовое занятие по душе. Это может быть:
- спорт;
- прогулки;
- медитация;
- теплая ванна или что-то другое.
Когда тело и нервная система перегружены, любое беспокойство усиливается.
Если снизить уровень стресса, получится мыслить спокойнее, а значит, принимать более взвешенные решения.
Если вы попробовали разные способы справиться с тревогой, но навязчивые мысли о деньгах не отпускают, возможно, стоит обратиться кза профессиональной помощью.
Как понять, что проблему финансовой тревожности не решить своими силами:
- тревога мешает работать;
- мысли о деньгах мешают принимать разумные решения;
- на фоне тревожных мыслей появилась бессонница и ухудшилось общее самочувствие;
- переживание плохо влияют на финансовое положение (например, не совершать крупных покупок из-за страха трат, но потом покупать много мелочей на сопоставимую сумму);
- деньги становятся причиной конфликтов с близкими.