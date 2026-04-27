Как научиться не переживать из-за того, что у вас мало денег. Пошаговая инструкция

Откуда берется тревога о деньгах

Если вы разберетесь в причинах финансовой тревоги, станет ясно: дело не в том, что это с вами «что-то не так». Просто ваше финансовое благополучие зависит в том числе от сторонних вещей.

Внешние причины

Нестабильный доход. Тревога возникает там, где у человека нет опоры. В случае с деньгами ей может быть стабильная работа: вы всегда знаете, что в определенное число месяца получите зарплату.

Если вы зарабатываете фрилансом, проектной работой, у вас свой бизнес или в вашей компании грядут сокращения, стабильности гораздо меньше. Это может провоцировать тревогу.

Экономическая нестабильность. Инфляция, скачки валют, туманные экономические перспективы — все это влияет на ощущение защищенности.

Даже если у вас стабильная работа и нет долгов, но в новостях вы регулярно читаете прогнозы о грядущем кризисе, волей-неволей мысли о завтрашнем дне будут вызывать опасения.

Культ «успешного успеха» . Соцсети полны историй, как кто-то заработал миллион за неделю, закрыл ипотеку за год, отправился в путешествие и т. д.

И хотя это искаженная картинка (вы же не видите, сколько людей живут от зарплаты до зарплаты или вообще не имеют нормального дохода), все равно может сложиться впечатление, что окружающим вообще не приходится думать о деньгах.

Из-за этого появляются тревога и чувство вины.

Рост ответственности . Появление детей, ипотека, забота о родителях, которые вышли на пенсию, — чем больше обязанностей ложится на ваши плечи, тем сильнее может быть тревога: удастся ли все это вытянуть?

Внутренние причины

Негативный опыт в прошлом . Если в детстве вы сталкивались с бедностью, долгами или жили в семье, где деньги были постоянным источником стресса, это может сформировать внутренний страх, что все снова может рухнуть в любой момент.

Отсутствие финансовой грамотности. Когда человек не ведет бюджет, не планирует на перспективу, у него нет ощущения контроля над деньгами. Чем меньше вы контролируете ситуацию, тем выше неизвестность и больше тревога.

Как ослабить финансовую тревожность

Если тревога о деньгах мешает вам жить, это сигнал обратить внимание на свое финансовое состояние и эмоции, связанные с ним.

Вот простая пошаговая инструкция, которая поможет почувствовать себя увереннее и спокойнее.

Шаг 1. Проанализируйте свое финансовое положение

Задача: снять ощущение неопределенности и понять точку отсчета для дальнейших действий.

Что делать: